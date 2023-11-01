FineProxy là dịch vụ cho thuê máy chủ proxy hoạt động trên hạ tầng riêng. Chúng tôi sử dụng phần cứng máy chủ AMD hiện đại được triển khai tại hàng chục trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới. Mạng lưới của chúng tôi được xây dựng với các đường uplink dung lượng cao lên đến 80 Gbps, đảm bảo hiệu suất ổn định ngay cả khi tải cao. Tất cả proxy được cung cấp từ pool IP riêng của chúng tôi (chúng tôi hoạt động với tư cách nhà cung cấp trực tiếp) và duy trì hoạt động trong suốt thời gian thuê đã thanh toán.
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Câu hỏi thường gặp về FineProxy
Các câu trả lời thiết thực về dịch vụ proxy, đặt hàng, quản lý bảng điều khiển, quyền truy cập API, giới hạn, xử lý sự cố và hỗ trợ.
Câu hỏi thường gặp
Câu trả lời thực tế về dịch vụ FineProxy, đặt hàng, cấu hình, giới hạn và hỗ trợ.
Giới thiệu về FineProxy3 câu trả lời
Chúng tôi cung cấp proxy trung tâm dữ liệu theo gói, proxy chuyên dụng được cấp cho một khách hàng, proxy ISP tĩnh và các sản phẩm proxy xoay vòng.
Các giao thức được hỗ trợ gồm HTTP, HTTPS, SOCKS4 và SOCKS5. Có thể bổ sung UDP cho mọi gói, ngoại trừ proxy xoay vòng, khi đặt hàng hoặc sau đó trên trang dịch vụ đang hoạt động. Nếu bổ sung sau, chi phí được tính theo tỷ lệ số ngày dịch vụ còn lại.
Trong hầu hết các trường hợp, địa chỉ IP sẽ không bị trùng lặp, vì mỗi đơn hàng được cấp phát riêng biệt.
Tuy nhiên, với proxy gói, một lượng nhỏ trùng lặp về mặt lý thuyết vẫn có thể xảy ra, vì IP có thể được chia sẻ giữa một số lượng khách hàng hạn chế. Xác suất trùng lặp có thể tăng lên với các gói lớn hơn, nhưng trong thực tế điều này hiếm khi xảy ra.
nếu bạn cần đảm bảo tính duy nhất của IP, proxy chuyên dụng là lựa chọn phù hợp.
Loại proxy và lựa chọn vị trí7 câu trả lời
Một đơn hàng proxy trung tâm dữ liệu theo gói có thể gồm một hoặc nhiều quốc gia, miễn là tổng đơn hàng có ít nhất 100 địa chỉ IP. Proxy chuyên dụng không áp dụng mức tối thiểu của gói này.
Gói Country Mix cho phép bạn loại trừ các quốc gia không mong muốn và điều chỉnh số lượng địa chỉ IP của từng quốc gia trước hoặc sau khi mua, tùy theo gói và lượng IP hiện có.
Proxy chuyên dụng là các địa chỉ IP được cấp riêng cho duy nhất một khách hàng trong suốt thời gian thuê. Các proxy này không được khách hàng khác sử dụng trong suốt thời hạn thuê và không thay đổi trong toàn bộ khoảng thời gian đã thanh toán, trừ khi bạn yêu cầu thay thế hoặc gia hạn. Proxy chuyên dụng phù hợp khi bạn cần một IP tĩnh, độc quyền tuyệt đối.
Proxy dạng gói được giao theo bundle với số lượng địa chỉ IP cố định. Tùy thuộc vào gói, các IP riêng lẻ trong gói có thể được sử dụng bởi một số lượng khách hàng giới hạn (thường tối đa 3–5) cùng lúc. Mô hình này được thiết kế cho các kịch bản mà số lượng IP quan trọng hơn tính độc quyền của từng IP.
Tất cả proxy trong các gói vẫn là địa chỉ IP của chúng tôi, chạy trên cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Đây không phải là proxy miễn phí và không được lấy từ các danh sách bên thứ ba đã scrape — đây là các IP được kiểm soát, chỉ khả dụng trong dịch vụ proxy của chúng tôi.
điểm khác biệt chính là mô hình độc quyền sử dụng.
Với proxy chuyên dụng, các IP được gán cho một khách hàng duy nhất và không được chia sẻ trong thời gian thuê. Các IP vẫn gắn với đơn hàng của bạn.
Với proxy theo gói, các IP được cung cấp dưới dạng trọn gói và có thể được sử dụng chung bởi một số lượng khách hàng nhất định (thông thường từ 3–5 người). Điều này cho phép chúng tôi cung cấp số lượng IP lớn hơn với mức giá thấp hơn, nhưng không đảm bảo quyền sử dụng độc quyền từng IP riêng lẻ. Mô hình này phù hợp khi quy mô quan trọng hơn việc phải có các IP chuyên dụng tuyệt đối.
Proxy ISP là các địa chỉ IP dân cư tĩnh thuộc về những nhà cung cấp internet gia đình thông thường nhưng được đặt trên máy chủ trong trung tâm dữ liệu.
Nhờ vậy bạn có được ưu điểm của cả hai loại proxy. Từ trung tâm dữ liệu: tốc độ cao, địa chỉ IP tĩnh không thay đổi và thời gian hoạt động ổn định. Từ proxy dân cư: độ tin cậy. Các trang web thấy ASN của một nhà cung cấp internet bình thường chứ không phải của công ty hosting, vì vậy những IP này ít bị gắn cờ hoặc chặn hơn nhiều.
Xem gói và giá tại trang proxy ISP.
API credit là đơn vị thanh toán nội bộ dùng để đo mức tải mà các request của bạn tạo ra. Mỗi gói đi kèm một số lượng credit cố định, và mỗi request gửi đi sẽ trừ một lượng credit nhất định dựa trên độ phức tạp của trang web đích.
Một request đơn giản chỉ tải HTML hoặc JSON thường tốn 1 credit. Các request kích hoạt nhiều asset song song — như script, hình, file CSS, font, API và tracking request — tiêu tốn nhiều credit hơn. Mỗi asset được tính là một request downstream riêng biệt.
các con số này là gần đúng và thay đổi tùy theo website:
- 1 tín dụng — yêu cầu dạng API đơn giản, không trình duyệt, không JS
- 2–3 credit — yêu cầu trình duyệt không có JS (DOM cơ bản, không render)
- ≈10 credit — trình duyệt headless đầy đủ với JS rendering, tải proxy DC thông thường
- 10–15+ credit — trang nặng với nhiều script, tracker, quảng cáo, analytics hoặc các bundle asset lớn
Các trang web khác nhau có cấu trúc DOM, JS bundle và chuỗi asset khác nhau. Một trang có thể chỉ tải vài file; trang khác có thể kích hoạt hơn 30 request phụ trên mỗi trang.
Làm thế nào tính toán mức tiêu thụ thực tế của bạn?
Bạn có thể dễ dàng dự tính mức sử dụng credit trước khi chọn gói:
- Mở trang bạn muốn scrape.
- Kiểm tra số lượng request song song mà nó thực hiện bằng một công cụ như RequestMap
- Số lượng asset được tải ≈ số credit trên mỗi lần tải trang.
Điều này giúp bạn dự đoán chính xác số lượng API credit mà quy trình của bạn sẽ tiêu thụ. Mỗi yêu cầu đến hạ tầng của chúng tôi đều tiêu tốn credit — bao gồm cả các phản hồi như 404, 429, 503 hoặc timeout. Dù trang đích trả về lỗi, chúng tôi vẫn đã xử lý và định tuyến yêu cầu đó.
Không. Việc chọn vị trí chỉ khả dụng theo cấp quốc gia. Không hỗ trợ nhắm mục tiêu theo thành phố trong một quốc gia. Các địa chỉ IP được gán tự động từ các mạng có tải thấp nhất trong hạ tầng của chúng tôi.
Đơn hàng, ví và thanh toán6 câu trả lời
Bạn có thể nạp tiền vào số dư bảng điều khiển bằng thẻ tín dụng, Apple Pay hoặc tiền mã hóa — BTC, ETH, LTC, USDT TRC20 và USDT ERC20. Thanh toán bằng thẻ và Apple Pay được Paddle và Stripe xử lý.
Mọi khoản nạp tiền chỉ được xử lý qua đơn vị thanh toán; chúng tôi không nhận chuyển tiền mã hóa trực tiếp. Các tùy chọn khả dụng phụ thuộc vào khu vực của bạn.
Proxy được giao tự động ngay sau khi thanh toán thành công. Với các gói tiêu chuẩn, quyền truy cập proxy sẽ xuất hiện trong tài khoản cá nhân của bạn mà không cần chờ đợi hay xử lý thủ công. Chúng tôi không gửi thông tin proxy qua email.
Ngoại lệ duy nhất là các đơn hàng tùy chỉnh hoặc không tiêu chuẩn được đặt qua hệ thống ticket. Trong những trường hợp này, việc giao proxy có thể mất đến 24 giờ.
Thời hạn thuê tiêu chuẩn tối thiểu là 30 ngày. Thời hạn trả phí 48 giờ cũng áp dụng cho mọi sản phẩm, ngoại trừ proxy xoay.
Chọn một sản phẩm proxy không xoay, cấu hình quốc gia, số lượng IP và tiện ích bổ sung, rồi chọn 48 giờ. Danh mục sẽ tính và hiển thị toàn bộ giá của cấu hình đã chọn trước khi thanh toán.
Nếu hài lòng với kết quả, bạn có thể gia hạn chính dịch vụ đó lên 30 ngày: thông tin đăng nhập, mật khẩu và danh sách địa chỉ IP được giữ nguyên nên không cần cấu hình lại.
Xin lưu ý: đơn hàng 48 giờ không được hoàn tiền.
Bảng điều khiển của bạn có một ví nội bộ duy nhất. Bạn có thể nạp tiền thủ công hoặc bật tính năng nạp tự động — mọi dịch vụ và tiện ích bổ sung đều được thanh toán từ số dư này, không cần nạp riêng từng hóa đơn cho mỗi giao dịch mua.
Mọi khoản nạp tiền trên bảng điều khiển chỉ được xử lý qua đơn vị thanh toán. Chúng tôi không nhận chuyển tiền mã hóa trực tiếp.
Đặt dịch vụ trước 3 tháng được giảm 10%, 6 tháng được giảm 15% và 12 tháng được giảm 20%. Chiết khấu được tự động áp dụng khi bạn chọn thời hạn lúc thanh toán.
Quản lý dịch vụ đang hoạt động8 câu trả lời
Tất cả proxy duy trì hoạt động trong suốt thời gian thuê đã thanh toán và không yêu cầu thay thế bắt buộc. Các địa chỉ IP vẫn hoạt động miễn là bạn tiếp tục gia hạn dịch vụ.
Có. Việc thay danh sách IP theo lịch là miễn phí: bạn có thể tự thực hiện trên bảng điều khiển 8 ngày một lần.
Nếu không muốn chờ đến lần thay theo lịch, bạn có thể thay ngoài lịch — toàn bộ hoặc một phần. Đây là tùy chọn trả phí: $10 cho mỗi lần thực hiện, được trừ từ số dư bảng điều khiển.
Proxy xoay vòng không cần thay thế vì địa chỉ tự động thay đổi.
Mở dịch vụ đang hoạt động → Thao tác khác (góc trên bên phải) → Làm mới IP. Tại đây, bạn có thể làm mới toàn bộ danh sách, chỉ thay các địa chỉ đã chọn hoặc thay địa chỉ từ một quốc gia cụ thể.
Nếu gói và lượng IP hiện có cho phép, bạn cũng có thể tăng hoặc giảm tỷ trọng của một quốc gia trong gói khi làm mới. Thay theo lịch 8 ngày một lần là miễn phí; thay ngoài lịch có giá $10 — xem “Tôi có thể thay địa chỉ IP trước khi hết thời gian thuê không?” để biết chi tiết.
Mọi địa chỉ trong dịch vụ được liệt kê tại mục Địa chỉ IP trên trang dịch vụ đang hoạt động. Bạn sẽ thấy danh sách đầy đủ cùng quốc gia của từng địa chỉ; bộ lọc quốc gia giúp nhanh chóng chọn các địa chỉ cần dùng.
Bạn có thể xuất danh sách theo hai cách:
- Tệp TXT thuần túy — chọn các quốc gia cần dùng và chỉ tải địa chỉ của các quốc gia đó, mỗi dòng một proxy.
- Trình tạo tùy chỉnh — tự xác định định dạng từng dòng bằng các biến {ip}, {port}, {login}, {password} và {scheme} để tệp phù hợp với phần mềm mà không cần sửa thủ công.
Để biết chi tiết về cổng và trình tạo, hãy xem “Có những cổng và định dạng danh sách proxy nào?”.
Sử dụng cổng phù hợp với giao thức và phương thức xác thực của bạn:
|Giao thức
|Cổng xác thực bằng thông tin đăng nhập
|Cổng danh sách IP cho phép
|Khả năng
|SOCKS5
|1080
|1085
|UDP
|HTTP
|8080
|8085
|Proxy HTTP tiêu chuẩn
|HTTPS (HTTP/2)
|8443
|8444
|HTTP/2
|SOCKS4
|—
|1087
|Chỉ xác thực bằng IP
|HTTP/2 (cổng 993, vượt qua DPI)
|—
|993
|HTTP/2
Các biến của trình tạo:
- {ip} — địa chỉ IP proxy
- {port} — cổng kết nối
- {login} — tên đăng nhập dịch vụ
- {password} — mật khẩu dịch vụ
- {scheme} — giao thức proxy
Sắp xếp chúng với bất kỳ dấu phân cách hoặc văn bản nào để tạo định dạng đầu ra tùy ý.
Đây là thông tin xác thực dịch vụ, không phải thông tin đăng nhập bảng điều khiển. Đổi tên đăng nhập tại Kết nối và đổi mật khẩu trong Quản lý → Mật khẩu.
Điều này hữu ích khi chuyển đổi quy ước đặt tên hoặc cập nhật nhiều tệp cấu hình hiện có; hãy cập nhật các tệp đó bằng giá trị mới trước khi chuyển tác vụ.
Đi tới dịch vụ đang hoạt động → Quản lý → IP bổ sung. Bạn có thể thêm địa chỉ IP cho một hoặc nhiều quốc gia mà không cần hủy dịch vụ.
Giá được tính theo tỷ lệ số ngày còn lại.
Đi tới dịch vụ đang hoạt động → Quản lý và chọn “Hủy dịch vụ này” ở cuối trang. Giá trị chưa sử dụng sẽ được hoàn lại vào ví của bạn.
Nếu hủy trong vòng 24 giờ, bạn có thể gửi ticket yêu cầu hoàn tiền về phương thức thanh toán ban đầu, tùy theo chính sách hoàn tiền.
Lưu lượng và giới hạn kết nối10 câu trả lời
Chúng tôi không áp đặt giới hạn tốc độ nhân tạo nào cho từng gói. Hiệu suất thực tế phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố bên ngoài, bao gồm giới hạn phía client, cấu hình phần mềm, chất lượng mạng và hành vi của website đích.
Trong điều kiện thực tế, tốc độ trên các server từ xa có thể đạt tới 700 Mbps. Trên cấu hình mạng tại nhà thông thường, tốc độ thường khoảng 200–300 Mbps. Tuy nhiên, chúng tôi không cam kết tốc độ tối thiểu vì không thể đồng nhất trên tất cả các mạng và kịch bản sử dụng.
Chúng tôi không sử dụng các định dạng proxy lỗi thời bị giới hạn 10–20 Mbps. Các thông số tốc độ được chỉ định cho từng địa chỉ IP riêng lẻ, không phải tốc độ trung bình trên toàn bộ gói.
Dung lượng truyền dữ liệu không giới hạn. Về băng thông, chúng tôi khuyến nghị tuân theo các mức sau tùy theo kích thước gói:
- Gói tối đa 300 địa chỉ IP — tối đa 100 Mbps
- Gói tối đa 3.000 địa chỉ IP — tối đa 500 Mbps
- Gói từ 3.001 đến 5.000 địa chỉ IP — tối đa 1 Gbps
- Gói từ 5.001 đến 15.000 địa chỉ IP — tối đa 1,5 Gbps
- Gói từ 15.001 đến 25.000 địa chỉ IP — tối đa 2,5 Gbps
- Gói từ 25.001 địa chỉ IP trở lên — tối đa 5 Gbps
Đây không phải các giới hạn tự động — hệ thống không hạ tốc độ của bạn về mặt kỹ thuật. Chúng tôi đề nghị bạn duy trì trong các mức này; nếu thường xuyên vượt quá, bộ phận hỗ trợ có thể mở ticket yêu cầu bạn giảm tải.
Giới hạn số kết nối proxy đang hoạt động cùng lúc (thuật ngữ kỹ thuật là “kết nối đồng thời”) phụ thuộc vào kích thước gói:
- Gói tối đa 999 địa chỉ IP — 1.500 kết nối đồng thời
- Gói từ 1.000 đến 4.999 địa chỉ IP — gấp 3 lần số địa chỉ IP
- Gói từ 5.000 đến 14.999 địa chỉ IP — gấp 2 lần số địa chỉ IP
- Gói từ 15.000 địa chỉ IP trở lên — số kết nối bằng số địa chỉ IP
Hãy đóng kết nối khi từng tác vụ hoàn tất. Nếu không, kết nối có thể duy trì hoạt động cho đến khi hết thời gian chờ 120 giây, làm giảm khả năng xử lý yêu cầu thực tế.
Nếu khối lượng công việc không khớp với số liệu thống kê, hãy nhờ nhà phát triển phần mềm kiểm tra cách xử lý kết nối.
kết nối đồng thời mô tả số lượng kết nối proxy có thể hoạt động cùng lúc.
Mỗi khi trình duyệt, ứng dụng hoặc script của bạn gửi một yêu cầu thông qua proxy, một kết nối sẽ được mở. Trong khi yêu cầu này đang được xử lý, kết nối vẫn hoạt động và được tính là một kết nối đồng thời. Khi yêu cầu hoàn tất và kết nối được đóng, nó sẽ không còn được tính nữa.
Điều quan trọng cần hiểu là việc mở một trang web không phải lúc nào cũng chỉ tạo ra một kết nối duy nhất.
Khi tải một trang, trình duyệt trước tiên yêu cầu tệp HTML chính. Sau đó, nó có thể tải thêm nhiều tài nguyên bổ sung như hình ảnh, script, stylesheet, phông chữ và các yêu cầu API. Mỗi yêu cầu này có thể mở kết nối riêng trong khi đang được xử lý.
Do đó, chỉ một lần truy cập website có thể tạo ra nhiều kết nối đồng thời cùng lúc. Số lượng thực tế phụ thuộc vào cấu trúc của website, số lượng tài nguyên mà nó tải, và cách các yêu cầu này được xử lý bởi trình duyệt hoặc ứng dụng.
Dịch vụ tự động chuyển sang Chế độ chậm — chế độ hạn chế kết nối đồng thời. Khi chế độ này hoạt động, mỗi địa chỉ IP chỉ được phép có tối đa một kết nối.
Thời gian áp dụng phụ thuộc vào số lần vi phạm trong 24 giờ:
- Tối đa 2 lần vi phạm — 5 phút
- Từ 3 đến 6 lần vi phạm — 15 phút
- Từ 7 đến 10 lần vi phạm — 30 phút
- Trên 10 lần vi phạm — 60 phút
Khi thời gian hạn chế kết thúc, dịch vụ tự động trở lại hoạt động bình thường.
Luồng là các tác vụ phần mềm chạy song song; kết nối là các phiên mạng đang hoạt động mà những tác vụ đó mở qua proxy. Một luồng có thể dùng nhiều kết nối đồng thời.
Ví dụ thường gặp:
- Yêu cầu API — thường là 1 kết nối
- Yêu cầu HTTP đơn giản (HTML hoặc JSON) — thường là 1 kết nối
- Yêu cầu trình duyệt không có JavaScript — 2–3 kết nối
- Trình duyệt headless kết xuất JavaScript — trung bình khoảng 10 kết nối
- Trang nặng có quảng cáo, phân tích, theo dõi và nhiều tài nguyên — 10–15+ kết nối
Mỗi tập lệnh, bảng định kiểu, hình ảnh, phông chữ, lệnh gọi API hoặc trình theo dõi được tải có thể tạo một kết nối hạ nguồn riêng.
Để biết thực tế cần bao nhiêu kết nối, hãy đo tải trước khi chọn gói:
- Mở website bạn dự định làm việc trên Chrome hoặc Firefox.
- Nhấn F12 (hoặc nhấp chuột phải → Kiểm tra) để mở công cụ dành cho nhà phát triển rồi chuyển sang thẻ Mạng. Thẻ này hiển thị mọi yêu cầu mà trang gửi trong khi tải.
- Tải lại trang và kiểm tra có bao nhiêu yêu cầu chạy cùng lúc. Số tài nguyên tải song song — hình ảnh, tập lệnh, bảng định kiểu, phông chữ, lệnh gọi API — xấp xỉ số kết nối cho mỗi lần tải trang. Công cụ trực tuyến Request Map cũng cung cấp phần tổng quan trực quan hữu ích.
- Nhân số đó với số luồng hoặc tác vụ song song trong phần mềm, rồi cộng thêm 20–30% dự phòng cho thời điểm tải cao nhất.
Mỗi website có cấu trúc khác nhau: có trang chỉ tải vài tệp, có trang gửi từ 30 yêu cầu trở lên trong mỗi lần tải. Vì vậy, bạn nên đo website đích thực tế thay vì dựa vào số liệu trung bình.
Mở trang dịch vụ đang hoạt động → Thống kê. Trên biểu đồ, chuyển sang thẻ Kết nối: tại đây hiển thị giới hạn, mức sử dụng hiện tại và dấu Chế độ chậm nếu chế độ này từng được áp dụng.
Có. Nếu giới hạn kết nối của gói không đủ, bạn có thể mua thêm kết nối đồng thời khi đặt hàng hoặc bất kỳ lúc nào trong thời gian dịch vụ hoạt động.
Mọi thao tác đều thực hiện trên bảng điều khiển, tại trang dịch vụ đang hoạt động: chọn số lượng cần dùng; sau khi thanh toán từ số dư, giới hạn sẽ tự động tăng mà không cần gửi ticket hỗ trợ.
Giá là $30 cho mỗi 1.000 kết nối trong 30 ngày. Nếu thêm kết nối vào dịch vụ đang chạy, số tiền được tính theo tỷ lệ số ngày còn lại — bạn chỉ trả cho thời gian còn lại của kỳ dịch vụ.
Giới hạn kết nối đồng thời áp dụng cho toàn bộ dịch vụ, không áp dụng riêng cho từng địa chỉ IP trong danh sách cho phép. Nếu nhiều địa chỉ được cho phép — chẳng hạn văn phòng, máy tính tại nhà và máy chủ — theo mặc định chúng dùng chung một giới hạn.
Để một liên kết không dùng hết kết nối của các liên kết khác, bạn có thể chỉ định số kết nối phân bổ cho từng liên kết khi thêm hoặc chỉnh sửa tại Quản lý → Danh sách IP cho phép. Ví dụ, với giới hạn 1.500: 1.000 cho máy chủ, 300 cho văn phòng và 200 cho máy tính tại nhà.
Tổng mọi hạn mức không được vượt quá giới hạn dịch vụ. Bạn có thể thay đổi hạn mức sau bằng cách chỉnh sửa liên kết.
Danh sách IP cho phép và quyền truy cập4 câu trả lời
Danh sách IP cho phép kiểm soát những địa chỉ IP nguồn nào được truy cập proxy của bạn. Các địa chỉ nguồn khác sẽ bị từ chối.
Quyền truy cập từ địa chỉ IP nguồn mới thêm thường được kích hoạt sau khoảng 10 giây.
Có. Quản lý chúng trên trang dịch vụ đang hoạt động tại Quản lý → Danh sách IP cho phép.
Tối đa 5 liên kết là miễn phí. Mỗi liên kết bổ sung có giá $1 mỗi tháng và được trừ từ ví trên bảng điều khiển.
Không. Việc sử dụng proxy mà không whitelist IP là không được hỗ trợ. Để truy cập proxy, địa chỉ IP của bạn phải được thêm vào danh sách cho phép.
Nếu ISP thay đổi địa chỉ IP của bạn trong cùng một mạng con, proxy vẫn tiếp tục hoạt động mà không cần liên tục cập nhật danh sách cho phép.
Thêm địa chỉ IP hiện tại vào phần cài đặt dịch vụ và dùng xác thực bằng tên đăng nhập cùng mật khẩu. Hệ thống tự động xác định phạm vi mạng con được phép.
Đối với kết nối bằng thông tin xác thực, hãy dùng:
- HTTP — cổng 8080
- SOCKS5 — cổng 1080
Ví dụ, với địa chỉ 85.249.3.145, hệ thống có thể cho phép dải 85.249.0.0–85.249.7.255. Bạn vẫn có thể truy cập nếu địa chỉ thay đổi trong dải đó. Có thể kiểm tra dải bằng bất kỳ công cụ tính CIDR nào, nhưng bạn không cần nhập thủ công.
API, MCP và webhook3 câu trả lời
API cho phép phần mềm sử dụng các chức năng được hỗ trợ trong tài khoản FineProxy. MCP cung cấp cho các công cụ AI tương thích một phương thức tiêu chuẩn để sử dụng những chức năng đó.
Tạo khóa tại Cài đặt → Khóa API. Mã bí mật chỉ hiển thị một lần; hãy sao chép và lưu trữ an toàn. Sử dụng các khóa riêng biệt với quyền tối thiểu cần thiết cho từng tích hợp.
Chỉ cấp các quyền cần thiết:
- customer:read — đọc thông tin khách hàng.
- customer:write — cập nhật thông tin khách hàng.
- wallet:read — xem dữ liệu ví.
- wallet:deposit — quản lý khoản nạp vào ví.
- services:read — xem dịch vụ.
- services:write — tạo hoặc thay đổi dịch vụ.
- tickets:read — xem ticket.
- tickets:write — tạo hoặc cập nhật ticket.
- catalog:read — xem sản phẩm và tùy chọn.
- usage:read — xem dữ liệu sử dụng.
- wallet:spend — cho phép tác vụ tự động chi tiêu tiền trong ví.
- webhooks — quản lý webhook.
wallet:spend là quyền tài chính: tác vụ tự động có quyền này có thể chi tiêu tiền trong ví.
Webhook là thông báo tự động mà FineProxy gửi đến địa chỉ bạn chỉ định (một URL HTTPS) mỗi khi có sự kiện thanh toán trong tài khoản — ví dụ hoạt động của ví hoặc thay đổi trong khoản thanh toán dịch vụ. Bạn không cần đăng nhập bảng điều khiển hay liên tục thăm dò API: hệ thống sẽ chủ động thông báo sự kiện cho dịch vụ của bạn.
Ứng dụng thực tế của webhook:
- Kế toán — tự động ghi nhận khoản thanh toán và nạp tiền trong CRM hoặc hệ thống kế toán.
- Giám sát dịch vụ — nhận tín hiệu khi dịch vụ được thanh toán hoặc gia hạn và lập tức kích hoạt quy trình của bạn, chẳng hạn cập nhật danh sách proxy trong phần mềm.
- Cảnh báo — chuyển tiếp thông báo đến Telegram, Slack hoặc email để nhóm của bạn biết sự kiện mà không cần mở bảng điều khiển.
- Kiểm soát số dư — liên kết sự kiện ví với cơ chế kiểm tra của bạn và nạp tiền kịp thời để dịch vụ không bị gián đoạn.
Thiết lập: Cài đặt → Webhook → nhập địa chỉ HTTPS nơi dịch vụ của bạn tiếp nhận yêu cầu. Mã bí mật chỉ hiển thị một lần khi tạo webhook — hãy lưu lại: dịch vụ của bạn dùng mã này để xác minh thông báo thực sự đến từ FineProxy chứ không phải bên thứ ba.
Nếu không vận hành máy chủ riêng, bạn có thể nhận webhook qua các công cụ không cần lập trình như Zapier, Make hoặc n8n.
Kiểm tra proxy và tài nguyên bị chặn5 câu trả lời
Nguyên nhân là do IP Whitelisting. Địa chỉ IP mà công cụ kiểm tra trực tuyến sử dụng khác với địa chỉ IP đã whitelist trong tài khoản cá nhân của bạn, nên công cụ kiểm tra không thể truy cập proxy. Các proxy của chúng tôi chỉ hoạt động từ địa chỉ IP đã whitelist.
Hãy kiểm tra trong cùng môi trường và phần mềm bạn dự định sử dụng:
- Cấu hình proxy trong Firefox với tiện ích mở rộng FoxyProxy.
- Sử dụng SOCKS5 có xác thực.
- Kiểm tra trên nhiều website.
- Nếu vẫn không hoạt động, hãy xác minh địa chỉ IP nguồn trong Danh sách IP cho phép.
Kiểm tra với tải tối thiểu và xác minh Danh sách IP cho phép, đặc biệt nếu địa chỉ IP nguồn hoặc mạng con của bạn đã thay đổi.
Thử các website khác. Nếu chỉ một website không hoạt động, hãy kiểm tra chính sách về website và dịch vụ bị chặn. Không thể bỏ chặn các tài nguyên thuộc chính sách này.
Nếu tài nguyên không bị chặn, hãy gửi cho bộ phận hỗ trợ mã lỗi, nhật ký và ảnh chụp màn hình cài đặt proxy.
Tất cả các yêu cầu liên quan đến vấn đề kỹ thuật, kiểm tra proxy và các tình huống không tiêu chuẩn đều được xử lý độc quyền thông qua hệ thống ticket. Điều này giúp chúng tôi theo dõi đúng từng trường hợp và cung cấp câu trả lời chính xác. Thời gian phản hồi trung bình là 1–2 giờ, trong khi SLA phản hồi chính thức là tối đa 24 giờ.
Proxy của chúng tôi áp dụng các hạn chế ở cấp hạ tầng cho mọi người dùng và mọi gói. Nếu một tài nguyên thuộc phạm vi hạn chế này, bạn không thể truy cập qua proxy của chúng tôi và cũng không thể yêu cầu bỏ chặn.
- Dịch vụ email và giao thức thư (SMTP, IMAP, POP3) bị chặn hoàn toàn, bất kể mục đích sử dụng.
- Tài nguyên của chính phủ, bao gồm mọi tên miền .gov, bị chặn ở tất cả quốc gia và trên mọi gói.
- Kết quả Google Search bị chặn (các dịch vụ Google khác vẫn dùng được).
Danh sách đầy đủ các website và dịch vụ bị chặn có tại đây
Nếu tài nguyên có trong danh sách đó, tài nguyên sẽ không hoạt động qua proxy của chúng tôi.
Bảo đảm và hoàn tiền3 câu trả lời
Chúng tôi bảo đảm proxy khả dụng trong suốt thời gian đã thanh toán khi bạn tuân thủ các điều khoản và giới hạn dịch vụ.
Chúng tôi không bảo đảm khả năng truy cập mọi website hoặc tương thích với một dịch vụ cụ thể. Kết quả có thể phụ thuộc vào quy tắc thay đổi của website đích, hệ thống chống bot, hồ sơ trình duyệt, header, cài đặt headless và các cấu hình phần mềm khác.
Nếu một số địa chỉ không phù hợp, bạn có thể thay thế chúng — các tùy chọn được mô tả trong “Tôi có thể thay địa chỉ IP trước khi hết thời gian thuê không?”.
Có. Chúng tôi hỗ trợ hoàn tiền thuận tiện trong vòng 24 giờ sau khi mua dịch vụ. Khoản hoàn tiền được xử lý qua chính phương thức thanh toán đã dùng khi mua. Nếu thanh toán bằng tiền mã hóa, bạn cần cung cấp địa chỉ ví và tên mạng. Mọi yêu cầu hoàn tiền phải được gửi riêng qua hệ thống ticket trong tài khoản cá nhân. Trước khi yêu cầu hoàn tiền từ số dư tài khoản, bạn phải tự hủy dịch vụ đang hoạt động trong tài khoản cá nhân. Đây là yêu cầu bắt buộc để tuân thủ các quy trình và quy định pháp lý.
Yêu cầu hoàn tiền có thể bị từ chối khi:
- Dịch vụ được sử dụng vi phạm quy tắc dịch vụ.
- Đã quá 24 giờ kể từ khi thanh toán.
- Dịch vụ được mua trong 48 giờ; đơn hàng 48 giờ không được hoàn tiền.
Sau 24 giờ, bạn vẫn có thể hủy dịch vụ đang hoạt động. Giá trị chưa sử dụng sẽ được ghi có vào ví trên bảng điều khiển để dùng cho các giao dịch mua sau.