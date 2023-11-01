API credit là đơn vị thanh toán nội bộ dùng để đo mức tải mà các request của bạn tạo ra. Mỗi gói đi kèm một số lượng credit cố định, và mỗi request gửi đi sẽ trừ một lượng credit nhất định dựa trên độ phức tạp của trang web đích.

Một request đơn giản chỉ tải HTML hoặc JSON thường tốn 1 credit. Các request kích hoạt nhiều asset song song — như script, hình, file CSS, font, API và tracking request — tiêu tốn nhiều credit hơn. Mỗi asset được tính là một request downstream riêng biệt.

các con số này là gần đúng và thay đổi tùy theo website:

1 tín dụng — yêu cầu dạng API đơn giản, không trình duyệt, không JS

— yêu cầu dạng API đơn giản, không trình duyệt, không JS 2–3 credit — yêu cầu trình duyệt không có JS (DOM cơ bản, không render)

— yêu cầu trình duyệt không có JS (DOM cơ bản, không render) ≈10 credit — trình duyệt headless đầy đủ với JS rendering, tải proxy DC thông thường

— trình duyệt headless đầy đủ với JS rendering, tải proxy DC thông thường 10–15+ credit — trang nặng với nhiều script, tracker, quảng cáo, analytics hoặc các bundle asset lớn

Các trang web khác nhau có cấu trúc DOM, JS bundle và chuỗi asset khác nhau. Một trang có thể chỉ tải vài file; trang khác có thể kích hoạt hơn 30 request phụ trên mỗi trang.

Làm thế nào tính toán mức tiêu thụ thực tế của bạn?

Bạn có thể dễ dàng dự tính mức sử dụng credit trước khi chọn gói:

Mở trang bạn muốn scrape.

Kiểm tra số lượng request song song mà nó thực hiện bằng một công cụ như RequestMap

Số lượng asset được tải ≈ số credit trên mỗi lần tải trang.

Điều này giúp bạn dự đoán chính xác số lượng API credit mà quy trình của bạn sẽ tiêu thụ. Mỗi yêu cầu đến hạ tầng của chúng tôi đều tiêu tốn credit — bao gồm cả các phản hồi như 404, 429, 503 hoặc timeout. Dù trang đích trả về lỗi, chúng tôi vẫn đã xử lý và định tuyến yêu cầu đó.