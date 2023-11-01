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Trung tâm trợ giúp

Câu hỏi thường gặp về FineProxy

Các câu trả lời thiết thực về dịch vụ proxy, đặt hàng, quản lý bảng điều khiển, quyền truy cập API, giới hạn, xử lý sự cố và hỗ trợ.

Chủ đề9 danh mục
Kho kiến thức48 câu trả lời

Câu hỏi thường gặp

Câu trả lời thực tế về dịch vụ FineProxy, đặt hàng, cấu hình, giới hạn và hỗ trợ.

01

Giới thiệu về FineProxy

3 câu trả lời

02

Loại proxy và lựa chọn vị trí

7 câu trả lời

03

Đơn hàng, ví và thanh toán

6 câu trả lời

04

Quản lý dịch vụ đang hoạt động

8 câu trả lời

05

Lưu lượng và giới hạn kết nối

10 câu trả lời

06

Danh sách IP cho phép và quyền truy cập

4 câu trả lời

07

API, MCP và webhook

3 câu trả lời

08

Kiểm tra proxy và tài nguyên bị chặn

5 câu trả lời

09

Bảo đảm và hoàn tiền

3 câu trả lời