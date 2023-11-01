FineProxy est un service de location de serveurs proxy qui fonctionne sur sa propre infrastructure. Nous utilisons du matériel serveur moderne basé sur AMD, déployé dans des dizaines de centres de données à travers le monde. Notre réseau repose sur des liaisons montantes à haute capacité pouvant atteindre 80 Gbit/s, ce qui garantit des performances stables même en cas de forte charge. Tous les proxies proviennent de nos propres pools d’adresses IP (nous sommes un fournisseur direct) et restent actifs pendant toute la période de location payée.
Centre d’aide
FAQ FineProxy
Des réponses pratiques sur les services proxy, les commandes, la gestion du tableau de bord, l’accès à l’API, les limites, le dépannage et l’assistance.
Questions fréquentes
Consultez les questions fréquentes sur les services FineProxy, les commandes, la configuration, les limites et l’assistance.
À propos de FineProxy3 réponses
Nous proposons des proxies de centre de données en forfaits, des proxies dédiés attribués à un seul client, des proxies ISP statiques et des produits de proxies rotatifs.
Les protocoles pris en charge sont HTTP, HTTPS, SOCKS4 et SOCKS5. UDP peut être ajouté à tous les forfaits, à l’exception des proxies rotatifs, lors de la commande ou ultérieurement depuis la page du service actif. Lorsqu’il est ajouté par la suite, son coût est calculé au prorata des jours de service restants.
Dans la plupart des cas, les adresses IP ne se chevaucheront pas, car chaque commande est provisionnée séparément.
Toutefois, avec les proxies en forfait, un léger chevauchement est théoriquement possible, puisque les adresses IP peuvent être partagées entre un nombre limité de clients. La probabilité de chevauchement peut augmenter avec les forfaits de grande taille, mais cela reste rare en pratique.
Si vous avez besoin d’une unicité garantie des adresses IP, les proxies dédiés sont la solution adaptée.
Types de proxy et choix de la localisation7 réponses
Une commande de proxies de centre de données en forfait peut inclure un ou plusieurs pays, à condition que la commande contienne au moins 100 adresses IP au total. Les proxies dédiés ne sont pas soumis à ce minimum.
Les forfaits Country Mix vous permettent d’exclure les pays indésirables et d’ajuster le nombre d’adresses IP de chaque pays avant ou après l’achat, selon le forfait et les stocks disponibles.
Les proxies dédiés sont des adresses IP attribuées exclusivement à un seul client pendant toute la durée de location. Ils ne sont utilisés par aucun autre client pendant cette période et restent inchangés tout au long de la période payée, sauf si vous demandez un remplacement ou un renouvellement. Les proxies dédiés conviennent lorsque vous avez besoin d’une adresse IP statique strictement exclusive.
Les proxies en forfait sont fournis par lots contenant un nombre fixe d’adresses IP. Selon le forfait, chaque adresse IP d’un lot peut être utilisée simultanément par un nombre limité de clients (généralement jusqu’à 3 à 5). Ce modèle est conçu pour les situations où le volume d’adresses IP importe davantage que l’exclusivité de chacune.
Tous les proxies en forfait restent nos propres adresses IP et fonctionnent sur notre infrastructure. Il ne s’agit ni de proxies gratuits ni d’adresses provenant de listes tierces collectées automatiquement : ce sont des adresses IP contrôlées, disponibles uniquement au sein de notre service proxy.
La principale différence réside dans le modèle d’exclusivité.
Avec les proxies dédiés, les adresses IP sont attribuées à un seul client et ne sont pas partagées pendant la période de location. Elles restent liées à votre commande.
Avec les proxies en forfait, les adresses IP sont fournies par lot et peuvent être partagées par un nombre limité de clients (généralement jusqu’à 3 à 5). Cela nous permet de proposer de plus grands volumes d’adresses IP à un prix inférieur, sans garantir l’utilisation exclusive de chaque adresse. Ce modèle convient lorsque le volume est plus important que la possession d’adresses IP strictement dédiées.
Les proxies ISP sont des adresses IP résidentielles statiques qui appartiennent à des fournisseurs d’accès à internet grand public, mais qui sont hébergées sur des serveurs en centre de données.
Vous profitez ainsi des atouts des deux types de proxies. Du centre de données : une vitesse élevée, une adresse IP statique qui ne change pas et une disponibilité stable. Des proxies résidentiels : la confiance. Les sites voient l’ASN d’un fournisseur d’accès classique et non celui d’un hébergeur, ces IP sont donc beaucoup moins souvent signalées ou bloquées.
Offres et tarifs sur la page des proxies ISP.
Les crédits API sont les unités de facturation internes utilisées pour mesurer la charge générée par vos requêtes. Chaque forfait inclut un nombre fixe de crédits, et chaque requête sortante consomme un certain montant en fonction de la complexité de la page web ciblée.
Une requête simple qui charge uniquement du HTML ou du JSON coûte généralement 1 crédit. Les requêtes qui déclenchent plusieurs ressources en parallèle — tels que des scripts, images, fichiers CSS, polices, API et requêtes de suivi — consomment davantage de crédits. Chaque ressource est comptabilisée comme une requête secondaire distincte.
Ces chiffres sont approximatifs et varient selon le site web :
- 1 crédit — requête simple de type API, sans navigateur, sans JS
- 2–3 crédits — requête navigateur sans JS (DOM basique, pas de rendu)
- ≈10 crédits — navigateur headless complet avec rendu JS, charge typique d'un proxy datacenter
- 10–15+ crédits — pages lourdes comportant de nombreux scripts, trackers, publicités, outils d'analytics ou bundles de ressources volumineux
Chaque site web possède une structure DOM, des bundles JS et des chaînes de ressources différents. Un site peut ne charger quelques fichiers, tandis qu'un autre peut déclencher plus de 30 requêtes en aval par page.
Comment calculer votre consommation réelle ?
Vous pouvez facilement estimer votre consommation de crédits avant de choisir une offre :
- Ouvrez la page que vous souhaitez scraper.
- Vérifiez le nombre de requêtes parallèles générées à l'aide d'un outil tel que RequestMap
- Le nombre de ressources chargées ≈ nombre de crédits par chargement de page.
Cela vous permet d'obtenir une estimation précise du nombre de crédits API que votre workflow consommera. Toute requête atteignant notre infrastructure consomme des crédits — y compris les réponses de type 404, 429, 503 ou les timeouts. Même si le site cible renvoie une erreur, nous avons tout de même traité et acheminé la requête.
Non. La sélection de la localisation est disponible uniquement au niveau du pays. Le ciblage d’une ville au sein d’un pays n’est pas pris en charge. Les adresses IP sont attribuées automatiquement depuis les réseaux les moins chargés de notre infrastructure.
Commandes, portefeuille et paiement6 réponses
Vous pouvez approvisionner le solde de votre tableau de bord par carte bancaire, Apple Pay ou cryptomonnaie : BTC, ETH, LTC, USDT TRC20 et USDT ERC20. Les paiements par carte et Apple Pay sont traités par Paddle et Stripe.
Tous les approvisionnements passent exclusivement par des prestataires de paiement ; nous n’acceptons pas les transferts directs de cryptomonnaies. Les options disponibles dépendent de votre région.
Les proxies sont livrés automatiquement dès que le paiement est validé. Avec les forfaits standard, l’accès aux proxies apparaît immédiatement dans votre espace personnel, sans attente ni traitement manuel. Nous n’envoyons pas les informations des proxies par e-mail.
La seule exception concerne les commandes personnalisées ou non standard passées via le système de tickets. Dans ce cas, la livraison des proxies peut prendre jusqu’à 24 heures.
La durée de location standard est d’au moins 30 jours. Une durée payante de 48 heures est également disponible pour tous les produits, sauf les proxys rotatifs.
Choisissez un produit proxy non rotatif, configurez les pays, le nombre d’IP et les options, puis sélectionnez 48 heures. Le catalogue calcule et affiche le prix total de la configuration choisie avant le paiement.
Si les résultats vous conviennent, vous prolongez le même service à 30 jours : l’identifiant, le mot de passe et la liste d’adresses IP restent identiques, aucune reconfiguration n’est donc nécessaire.
Remarque : les commandes de 48 heures ne sont pas remboursables.
Votre tableau de bord comporte un portefeuille interne unique. Approvisionnez-le manuellement ou activez les approvisionnements automatiques : tous les services et toutes les options sont payés à partir de ce solde, sans facture distincte à approvisionner pour chaque achat.
Tous les approvisionnements du tableau de bord sont traités exclusivement par des prestataires de paiement. Nous n’acceptons pas les transferts directs de cryptomonnaies.
La commande anticipée d’un service pour 3 mois vous donne droit à une remise de 10 %, pour 6 mois à 15 % et pour 12 mois à 20 %. La remise est appliquée automatiquement lorsque vous sélectionnez la durée au moment du paiement.
Gestion d’un service actif8 réponses
Tous les proxies restent actifs pendant toute la période de location payée et ne nécessitent aucun remplacement obligatoire. Les adresses IP restent actives tant que vous continuez à renouveler votre service.
Oui. Le remplacement planifié de la liste d’adresses IP est gratuit : vous pouvez l’effectuer vous-même depuis le tableau de bord une fois tous les 8 jours.
Si vous ne souhaitez pas attendre le remplacement planifié, un remplacement non planifié, complet ou partiel, est disponible. Cette option est payante : 10 $ par opération, prélevés sur le solde de votre tableau de bord.
Les proxies rotatifs n’ont pas besoin d’être remplacés : leurs adresses changent automatiquement.
Ouvrez le service actif → Plus d’actions (en haut à droite) → Actualiser les IP. Vous pouvez actualiser toute la liste, remplacer uniquement les adresses sélectionnées ou remplacer les adresses d’un pays donné.
Lorsque votre forfait et les stocks disponibles le permettent, vous pouvez également augmenter ou réduire la part d’un pays dans votre forfait lors de l’actualisation. Un remplacement planifié tous les 8 jours est gratuit ; un remplacement non planifié coûte 10 $ — consultez « Puis-je remplacer des adresses IP avant la fin de la période de location ? » pour plus de détails.
Toutes les adresses de votre service figurent sur la page du service actif, sous Adresses IP. Vous y voyez la liste complète avec le pays de chaque adresse, et le filtre par pays vous aide à sélectionner rapidement celles dont vous avez besoin.
Vous pouvez exporter la liste de deux façons :
- Fichier TXT brut — sélectionnez les pays souhaités et téléchargez uniquement leurs adresses, à raison d’un proxy par ligne.
- Générateur personnalisé — définissez votre propre format de ligne avec les variables {ip}, {port}, {login}, {password} et {scheme}, afin que le fichier soit adapté à votre logiciel sans modification manuelle.
Pour plus de détails sur les ports et le générateur, consultez « Quels ports et formats de liste de proxies sont disponibles ? ».
Utilisez le port correspondant à votre protocole et à votre méthode d’authentification :
|Protocole
|Port avec identifiants
|Port avec liste d’IP autorisées
|Fonctionnalités
|SOCKS5
|1080
|1085
|UDP
|HTTP
|8080
|8085
|Proxy HTTP standard
|HTTPS (HTTP/2)
|8443
|8444
|HTTP/2
|SOCKS4
|—
|1087
|Authentification par IP uniquement
|HTTP/2 (port 993, contournement DPI)
|—
|993
|HTTP/2
Variables du générateur :
- {ip} — adresse IP du proxy
- {port} — port de connexion
- {login} — identifiant du service
- {password} — mot de passe du service
- {scheme} — protocole du proxy
Disposez-les avec les séparateurs ou le texte de votre choix pour obtenir n’importe quel format de sortie.
Il s’agit des identifiants du service, et non de ceux de votre tableau de bord. Modifiez l’identifiant sous Connexion et le mot de passe sous Gestion → Mot de passe.
Cette fonction est utile pour modifier les conventions de nommage ou mettre à jour de nombreux fichiers de configuration existants ; mettez ces fichiers à jour avec les nouvelles valeurs avant de basculer vos charges de travail.
Accédez au service actif → Gestion → IP supplémentaires. Ajoutez des adresses IP pour un ou plusieurs pays sans résilier le service.
Le prix est calculé au prorata des jours restants.
Accédez au service actif → Gestion, puis sélectionnez « Résilier ce service » en bas de la page. La valeur non utilisée est reversée dans votre portefeuille.
En cas de résiliation dans les 24 heures, vous pouvez demander, via les tickets, un remboursement sur le moyen de paiement initial, sous réserve de la politique de remboursement.
Limites de trafic et de connexions10 réponses
Nous n’imposons aucune limite de vitesse artificielle au niveau du forfait. Les performances réelles dépendent principalement de facteurs externes, notamment les limitations côté client, la configuration du logiciel, la qualité du réseau et le comportement des sites web ciblés.
En conditions réelles, les vitesses sur des serveurs distants peuvent atteindre 700 Mbit/s. Sur un réseau domestique classique, elles se situent généralement autour de 200 à 300 Mbit/s. Nous ne garantissons toutefois aucun débit minimal, car celui-ci ne peut être constant sur tous les réseaux et dans tous les scénarios d’utilisation.
Nous n’utilisons pas d’anciens formats de proxy limités à 10–20 Mbit/s. Les paramètres de vitesse sont indiqués pour chaque adresse IP, et non sous forme de moyenne sur l’ensemble d’un forfait.
Le transfert de données est illimité. Pour la bande passante, nous recommandons de respecter les seuils suivants, qui dépendent de la taille du forfait :
- Forfaits jusqu’à 300 adresses IP — jusqu’à 100 Mbit/s
- Forfaits jusqu’à 3 000 adresses IP — jusqu’à 500 Mbit/s
- Forfaits de 3 001 à 5 000 adresses IP — jusqu’à 1 Gbit/s
- Forfaits de 5 001 à 15 000 adresses IP — jusqu’à 1,5 Gbit/s
- Forfaits de 15 001 à 25 000 adresses IP — jusqu’à 2,5 Gbit/s
- Forfaits de 25 001 adresses IP ou plus — jusqu’à 5 Gbit/s
Il ne s’agit pas de limites automatiques : aucun dispositif technique ne réduit votre vitesse. Nous vous demandons de rester dans ces seuils ; si vous les dépassez régulièrement, l’assistance peut ouvrir un ticket pour vous demander de réduire la charge.
La limite des connexions proxy actives simultanément (le terme technique est « connexions simultanées ») dépend de la taille du forfait :
- Forfaits jusqu’à 999 adresses IP — 1 500 connexions simultanées
- Forfaits de 1 000 à 4 999 adresses IP — 3× le nombre d’adresses IP
- Forfaits de 5 000 à 14 999 adresses IP — 2× le nombre d’adresses IP
- Forfaits de 15 000 adresses IP ou plus — autant de connexions que d’adresses IP
Fermez les connexions à la fin de chaque tâche. Sinon, une connexion peut rester active jusqu’au délai d’expiration de 120 secondes, ce qui réduit la capacité effective de requêtes.
Si votre charge de travail ne correspond pas aux statistiques, demandez au développeur de votre logiciel de vérifier la gestion des connexions.
Connexions simultanées désigne le nombre de connexions proxy pouvant fonctionner en même temps.
Chaque fois que votre navigateur, votre application ou votre script envoie une requête via un proxy, une connexion est ouverte. Tant que cette requête est en cours de traitement, la connexion reste active et est comptabilisée comme une connexion simultanée. Une fois la requête terminée et la connexion fermée, elle n’est plus comptabilisée.
Il est important de comprendre que l’ouverture d’un site web ne correspond pas toujours à une seule connexion.
Lors du chargement d’une page, le navigateur demande d’abord le fichier HTML principal. Il peut ensuite charger de nombreuses ressources supplémentaires, comme des images, des scripts, des feuilles de style, des polices et des requêtes API. Chacune de ces requêtes peut ouvrir sa propre connexion pendant son traitement.
Par conséquent, une seule visite sur un site web peut créer plusieurs connexions simultanées. Leur nombre réel dépend de la structure du site, du nombre de ressources qu’il charge et de la façon dont ces requêtes sont gérées par le navigateur ou l’application.
Le service passe automatiquement en mode lent (Slow Mode), qui restreint les connexions simultanées. Tant qu’il est actif, une seule connexion au maximum est autorisée par adresse IP.
Sa durée dépend du nombre d’infractions sur une période de 24 heures :
- Jusqu’à 2 infractions — 5 minutes
- De 3 à 6 infractions — 15 minutes
- De 7 à 10 infractions — 30 minutes
- Plus de 10 infractions — 60 minutes
À la fin de la période de restriction, le service reprend automatiquement son fonctionnement normal.
Les threads sont des tâches logicielles parallèles ; les connexions sont les sessions réseau actives que ces tâches ouvrent via les proxies. Un thread peut utiliser plusieurs connexions simultanées.
Exemples courants :
- Requête API — généralement 1 connexion
- Requête HTTP simple (HTML ou JSON) — généralement 1 connexion
- Requête de navigateur sans JavaScript — 2 à 3 connexions
- Navigateur headless avec rendu JavaScript — environ 10 connexions en moyenne
- Page lourde avec publicités, outils d’analyse, suivi et nombreuses ressources — 10 à 15 connexions ou plus
Chaque script, feuille de style, image, police, appel d’API ou outil de suivi chargé peut créer une connexion sortante distincte.
Pour déterminer le nombre de connexions dont vous aurez réellement besoin, mesurez la charge avant de choisir un forfait :
- Ouvrez dans Chrome ou Firefox le site web avec lequel vous comptez travailler.
- Appuyez sur F12 (ou faites un clic droit → Inspecter) pour ouvrir les outils de développement, puis accédez à l’onglet Réseau. Il affiche toutes les requêtes envoyées par la page pendant son chargement.
- Rechargez la page et observez combien de requêtes s’exécutent simultanément. Le nombre de ressources chargées en parallèle — images, scripts, feuilles de style, polices, appels d’API — correspond approximativement au nombre de connexions par chargement de page. L’outil en ligne Request Map fournit également une vue d’ensemble utile.
- Multipliez ce nombre par le nombre de threads ou de tâches parallèles de votre logiciel, puis ajoutez une marge de 20 à 30 % pour les pics de charge.
Les sites web sont conçus différemment : l’un ne charge que quelques fichiers, tandis qu’un autre envoie 30 requêtes ou plus par chargement de page. Il est donc préférable de mesurer votre site cible réel plutôt que de vous fier à des moyennes.
Ouvrez la page du service actif → Statistiques. Sur le graphique, passez à l’onglet Connexions : il indique votre limite, votre utilisation actuelle et un repère Slow Mode si ce mode a été appliqué.
Oui. Si la limite de connexions de votre forfait ne suffit pas, vous pouvez acheter des connexions simultanées supplémentaires, lors de la commande ou à tout moment pendant que le service est actif.
Tout s’effectue dans le tableau de bord, sur la page du service actif : choisissez la quantité nécessaire et, dès que son coût est prélevé sur votre solde, la limite augmente automatiquement, sans qu’un ticket d’assistance soit nécessaire.
Le prix est de 30 $ pour 1 000 connexions pendant 30 jours. Si vous ajoutez des connexions à un service déjà actif, le montant est calculé au prorata des jours restants : vous ne payez que pour le reste de la période.
La limite de connexions simultanées s’applique au service dans son ensemble, et non à chaque adresse IP autorisée. Si plusieurs adresses sont autorisées — par exemple celles de votre bureau, de votre ordinateur personnel et d’un serveur — elles partagent par défaut la même limite.
Pour éviter qu’une association n’utilise les connexions des autres, vous pouvez préciser le nombre de connexions à attribuer à chacune lors de son ajout ou de sa modification sous Gestion → Liste d’IP autorisées. Par exemple, avec une limite de 1 500 : 1 000 pour le serveur, 300 pour le bureau et 200 pour l’ordinateur personnel.
Le total de tous les quotas ne peut pas dépasser la limite du service. Vous pouvez modifier les quotas ultérieurement en modifiant l’association.
Liste d’adresses IP autorisées et accès4 réponses
La liste d’adresses IP autorisées détermine quelles adresses IP sources peuvent accéder à vos proxies. Les autres adresses sources sont refusées.
L’accès depuis une adresse IP source nouvellement ajoutée est normalement activé en environ 10 secondes.
Oui. Gérez-les sur la page du service actif, sous Gestion → Liste d’IP autorisées.
Jusqu’à 5 associations sont gratuites. Chaque association supplémentaire coûte 1 $ par mois, prélevé sur le portefeuille de votre tableau de bord.
Non. L’utilisation des proxies sans ajout préalable de l’adresse IP à la liste des adresses autorisées n’est pas prise en charge. Pour accéder aux proxies, votre adresse IP doit figurer dans cette liste.
Si votre FAI modifie votre adresse IP au sein du même sous-réseau, les proxies continuent de fonctionner sans mise à jour permanente de la liste des adresses autorisées.
Ajoutez votre adresse IP actuelle dans les paramètres du service et utilisez l’authentification par identifiant et mot de passe. Le système détermine automatiquement la plage de sous-réseau autorisée.
Pour les connexions avec identifiants, utilisez :
- HTTP — port 8080
- SOCKS5 — port 1080
Par exemple, avec 85.249.3.145, le système peut autoriser la plage 85.249.0.0–85.249.7.255. L’accès reste disponible si votre adresse change au sein de cette plage. Vous pouvez vérifier la plage avec n’importe quel calculateur CIDR, mais vous n’avez pas besoin de la saisir manuellement.
API, MCP et webhooks3 réponses
L’API permet aux logiciels d’utiliser les fonctions prises en charge du compte FineProxy. Le MCP offre aux outils d’IA compatibles un moyen standard de les utiliser.
Créez des clés sous Paramètres → Clés API. Le secret n’est affiché qu’une seule fois ; copiez-le et conservez-le en lieu sûr. Utilisez des clés distinctes avec les privilèges minimaux pour vos intégrations.
N’accordez que les autorisations nécessaires :
- customer:read — lire les informations du client.
- customer:write — mettre à jour les informations du client.
- wallet:read — consulter les données du portefeuille.
- wallet:deposit — gérer les dépôts sur le portefeuille.
- services:read — consulter les services.
- services:write — créer ou modifier des services.
- tickets:read — consulter les tickets.
- tickets:write — créer ou mettre à jour des tickets.
- catalog:read — consulter les produits et les options.
- usage:read — consulter les données d’utilisation.
- wallet:spend — permet à l’automatisation de dépenser les fonds du portefeuille.
- webhooks — gérer les webhooks.
wallet:spend est une autorisation financière : toute automatisation qui en dispose peut dépenser les fonds du portefeuille.
Un webhook est une notification automatique que FineProxy envoie à une adresse que vous indiquez (une URL HTTPS) chaque fois qu’un événement de facturation se produit sur votre compte, par exemple une activité du portefeuille ou une modification des paiements de services. Vous n’avez pas besoin de vous connecter au tableau de bord ni d’interroger continuellement l’API : le système informe lui-même votre service de l’événement.
Utilisations pratiques :
- Comptabilité — enregistrez automatiquement les paiements et les approvisionnements dans votre CRM ou votre système comptable.
- Suivi des services — recevez un signal lorsqu’un service est payé ou renouvelé et déclenchez immédiatement vos propres processus, comme la mise à jour de la liste de proxies dans votre logiciel.
- Alertes — transférez les notifications vers Telegram, Slack ou une adresse e-mail afin que votre équipe soit informée des événements sans ouvrir le tableau de bord.
- Contrôle du solde — associez les événements du portefeuille à vos propres contrôles et approvisionnez-le à temps pour éviter toute interruption des services.
Configuration : Paramètres → Webhooks → saisissez l’adresse HTTPS à laquelle votre service reçoit les requêtes. Un secret n’est affiché qu’une seule fois lors de la création du webhook ; enregistrez-le : votre service l’utilise pour vérifier que la notification provient bien de FineProxy et non d’un tiers.
Si vous ne gérez pas votre propre serveur, vous pouvez recevoir les webhooks au moyen d’outils no-code tels que Zapier, Make ou n8n.
Test des proxies et ressources bloquées5 réponses
Cela est dû à la liste d’adresses IP autorisées. L’adresse IP utilisée par le vérificateur en ligne diffère de celle autorisée dans votre espace personnel ; le vérificateur ne peut donc pas accéder aux proxies. Nos proxies ne fonctionneront que depuis l’adresse IP autorisée.
Effectuez le test dans l’environnement et le logiciel que vous comptez utiliser :
- Configurez les proxies dans Firefox avec l’extension FoxyProxy.
- Utilisez SOCKS5 avec authentification.
- Testez plusieurs sites web.
- S’ils ne fonctionnent toujours pas, vérifiez l’adresse IP source sous Liste d’IP autorisées.
Effectuez un test avec une charge minimale et vérifiez la liste d’adresses IP autorisées, en particulier si votre adresse IP source ou votre sous-réseau a changé.
Essayez d’autres sites web. Si un seul échoue, consultez la politique relative aux sites web et services bloqués. Les ressources qu’elle couvre ne peuvent pas être débloquées.
Si la ressource n’est pas bloquée, envoyez à l’assistance le code d’erreur, les journaux et une capture d’écran de vos paramètres de proxy.
Toutes les demandes liées aux problèmes techniques, aux vérifications de proxies et aux situations non standard sont traitées exclusivement via le système de tickets. Cela nous permet de suivre correctement chaque dossier et d’apporter une réponse précise. Le délai de réponse moyen est de 1 à 2 heures, tandis que le SLA de réponse officiel est de 24 heures maximum.
Nos proxies sont soumis à des restrictions au niveau de l’infrastructure qui s’appliquent à tous les utilisateurs et à tous les forfaits. Si une ressource relève de ces restrictions, il est impossible d’y accéder via nos proxies et aucun déblocage n’est proposé.
- Les services de messagerie et les protocoles de courrier électronique (SMTP, IMAP, POP3) sont entièrement bloqués, quel que soit le cas d’utilisation.
- Les ressources gouvernementales, y compris tous les domaines .gov, sont bloquées pour tous les pays et tous les forfaits.
- Les résultats de recherche Google sont bloqués (les autres services Google restent disponibles).
La liste complète des sites web et services bloqués est disponible ici
Si une ressource y figure, elle ne fonctionnera pas via nos proxies.
Garanties et remboursements3 réponses
Nous garantissons la disponibilité des proxies pendant toute la période payée, sous réserve du respect des conditions et des limites du service.
Nous ne garantissons pas l’accès à tous les sites web ni la compatibilité avec un service particulier. Les résultats peuvent dépendre de l’évolution des règles de la cible, des systèmes anti-bot, des profils de navigateur, des en-têtes, des paramètres headless et d’autres configurations logicielles.
Si certaines adresses ne vous conviennent pas, elles peuvent être remplacées ; les options sont décrites dans « Puis-je remplacer des adresses IP avant la fin de la période de location ? ».
Oui. Nous proposons un remboursement sans formalités complexes dans les 24 heures suivant l’achat du service. Les remboursements sont effectués avec le même moyen de paiement que celui utilisé pour l’achat. Si le paiement a été effectué en cryptomonnaie, vous devrez fournir une adresse de portefeuille et le nom du réseau. Toutes les demandes de remboursement doivent être soumises exclusivement via le système de tickets de votre espace personnel. Avant de demander le remboursement du solde de votre compte, vous devez résilier manuellement le service actif dans votre espace personnel. Cette étape est nécessaire pour respecter les exigences procédurales et réglementaires.
Un remboursement peut être refusé dans les cas suivants :
- Le service a été utilisé en violation des règles du service.
- Plus de 24 heures se sont écoulées depuis le paiement.
- Le service a été acheté pour 48 heures ; les commandes de 48 heures ne sont pas remboursables.
Après 24 heures, vous pouvez toujours résilier un service actif. Sa valeur non utilisée est créditée sur le portefeuille de votre tableau de bord pour de futurs achats.