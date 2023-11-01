FAQ FineProxy

Les crédits API sont les unités de facturation internes utilisées pour mesurer la charge générée par vos requêtes. Chaque forfait inclut un nombre fixe de crédits, et chaque requête sortante consomme un certain montant en fonction de la complexité de la page web ciblée.

Une requête simple qui charge uniquement du HTML ou du JSON coûte généralement 1 crédit. Les requêtes qui déclenchent plusieurs ressources en parallèle — tels que des scripts, images, fichiers CSS, polices, API et requêtes de suivi — consomment davantage de crédits. Chaque ressource est comptabilisée comme une requête secondaire distincte.

Ces chiffres sont approximatifs et varient selon le site web :

1 crédit — requête simple de type API, sans navigateur, sans JS

— requête simple de type API, sans navigateur, sans JS 2–3 crédits — requête navigateur sans JS (DOM basique, pas de rendu)

— requête navigateur sans JS (DOM basique, pas de rendu) ≈10 crédits — navigateur headless complet avec rendu JS, charge typique d'un proxy datacenter

— navigateur headless complet avec rendu JS, charge typique d'un proxy datacenter 10–15+ crédits — pages lourdes comportant de nombreux scripts, trackers, publicités, outils d'analytics ou bundles de ressources volumineux

Chaque site web possède une structure DOM, des bundles JS et des chaînes de ressources différents. Un site peut ne charger quelques fichiers, tandis qu'un autre peut déclencher plus de 30 requêtes en aval par page.

Comment calculer votre consommation réelle ?

Vous pouvez facilement estimer votre consommation de crédits avant de choisir une offre :

Ouvrez la page que vous souhaitez scraper.

Vérifiez le nombre de requêtes parallèles générées à l'aide d'un outil tel que RequestMap

Le nombre de ressources chargées ≈ nombre de crédits par chargement de page.

Cela vous permet d'obtenir une estimation précise du nombre de crédits API que votre workflow consommera. Toute requête atteignant notre infrastructure consomme des crédits — y compris les réponses de type 404, 429, 503 ou les timeouts. Même si le site cible renvoie une erreur, nous avons tout de même traité et acheminé la requête.