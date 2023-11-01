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Centre d’aide

FAQ FineProxy

Des réponses pratiques sur les services proxy, les commandes, la gestion du tableau de bord, l’accès à l’API, les limites, le dépannage et l’assistance.

Thèmes9 catégories
Base de connaissances48 réponses

Questions fréquentes

Consultez les questions fréquentes sur les services FineProxy, les commandes, la configuration, les limites et l’assistance.

01

À propos de FineProxy

3 réponses

02

Types de proxy et choix de la localisation

7 réponses

03

Commandes, portefeuille et paiement

6 réponses

04

Gestion d’un service actif

8 réponses

05

Limites de trafic et de connexions

10 réponses

06

Liste d’adresses IP autorisées et accès

4 réponses

07

API, MCP et webhooks

3 réponses

08

Test des proxies et ressources bloquées

5 réponses

09

Garanties et remboursements

3 réponses