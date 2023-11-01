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Central de ajuda

FAQ da FineProxy

Respostas práticas sobre serviços de proxy, pedidos, gerenciamento pelo painel, acesso à API, limites, solução de problemas e suporte.

Tópicos9 categorias
Base de conhecimento48 respostas

Perguntas frequentes

Consulte perguntas frequentes sobre os serviços da FineProxy, pedidos, configuração, limites e suporte.

01

Sobre a FineProxy

3 respostas

02

Tipos de proxy e seleção de localização

7 respostas

03

Pedidos, carteira e pagamentos

6 respostas

04

Gerenciamento de um serviço ativo

8 respostas

05

Tráfego e limites de conexão

10 respostas

06

Lista de permissões de IP e acesso

4 respostas

07

API, MCP e webhooks

3 respostas

08

Teste de proxies e recursos bloqueados

5 respostas

09

Garantias e reembolsos

3 respostas