FAQ da FineProxy

Créditos de API são as unidades internas de cobrança usadas para medir a carga que suas requisições geram. Cada plano vem com um número fixo de créditos, e cada requisição enviada deduz uma determinada quantidade com base na complexidade da página-alvo.

Uma requisição simples que carrega apenas HTML ou JSON normalmente custa 1 crédito. Requisições que disparam múltiplos assets paralelos — como scripts, imagens, arquivos CSS, fontes, APIs e requisições de rastreamento — consomem mais créditos. Cada asset conta como uma requisição downstream separada.

Esses números são aproximados e variam de acordo com o site:

1 crédito — requisição simples estilo API, sem navegador, sem JS

— requisição simples estilo API, sem navegador, sem JS 2–3 créditos — requisição no-JS no navegador (DOM básico, sem renderização)

— requisição no-JS no navegador (DOM básico, sem renderização) ≈10 créditos — navegador headless completo com renderização JS, carga típica de proxy datacenter

— navegador headless completo com renderização JS, carga típica de proxy datacenter 10–15+ créditos — páginas pesadas com muitos scripts, rastreadores, anúncios, analytics ou grandes pacotes de assets

Sites diferentes têm estruturas de DOM, bundles JS e cadeias de assets diferentes. Um site pode carregar apenas alguns arquivos; outro pode disparar mais de 30 requisições downstream por página.

Como calcular seu consumo real?

Você pode estimar facilmente o consumo de créditos antes de escolher um plano:

Abra a página da qual você deseja fazer scraping.

Verifique quantas requisições paralelas ele faz usando uma ferramenta como RequestMap

O número de assets carregados ≈ número de créditos por carregamento de página.

Isso fornece uma previsão precisa de quantos créditos de API seu fluxo de trabalho vai consumir. Qualquer requisição que chegue à nossa infraestrutura consome créditos — incluindo respostas como 404, 429, 503 ou timeouts. Mesmo que o site-alvo tenha retornado um erro, nós ainda processamos e roteamos a requisição.