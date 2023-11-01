A FineProxy é um serviço de aluguel de servidores proxy que opera em infraestrutura própria. Utilizamos hardware de servidor moderno baseado em AMD, distribuído em dezenas de data centers ao redor do mundo. Nossa rede é construída com uplinks de alta capacidade de até 80 Gbps, garantindo desempenho estável mesmo sob alta demanda. Todos os proxies são fornecidos a partir de pools de IP próprios (atuamos como provedor direto) e permanecem ativos durante todo o período de locação contratado.
Central de ajuda
FAQ da FineProxy
Respostas práticas sobre serviços de proxy, pedidos, gerenciamento pelo painel, acesso à API, limites, solução de problemas e suporte.
Perguntas frequentes
Consulte perguntas frequentes sobre os serviços da FineProxy, pedidos, configuração, limites e suporte.
Sobre a FineProxy3 respostas
Oferecemos proxies de datacenter em pacotes, proxies dedicados atribuídos a um único cliente, proxies ISP estáticos e produtos de proxy rotativo.
Os protocolos compatíveis são HTTP, HTTPS, SOCKS4 e SOCKS5. O UDP pode ser adicionado a qualquer plano, exceto aos proxies rotativos, durante o pedido ou posteriormente na página do serviço ativo. Quando adicionado depois, o valor é calculado proporcionalmente aos dias restantes do serviço.
Na maioria dos casos, os endereços IP não se repetem, pois cada pedido é provisionado separadamente.
No entanto, com proxies de pacote, uma pequena sobreposição é teoricamente possível, já que os IPs podem ser compartilhados entre um número limitado de clientes. A probabilidade de sobreposição pode aumentar com pacotes maiores, mas na prática isso é incomum.
Se você precisa de garantia de unicidade de IP, os proxies dedicados são a opção ideal.
Tipos de proxy e seleção de localização7 respostas
Um pedido de proxies de datacenter em pacote pode incluir um ou vários países, desde que o pedido total contenha pelo menos 100 endereços IP. Os proxies dedicados não estão sujeitos a esse mínimo do pacote.
Os planos Country Mix permitem excluir países indesejados e ajustar a quantidade de endereços IP de cada país antes ou depois da compra, conforme o plano e o estoque disponível.
Proxies dedicados são endereços IP atribuídos exclusivamente a um único cliente durante todo o período de locação. Esses proxies não são utilizados por outros clientes durante o período contratado e permanecem inalterados ao longo de todo o período pago, a menos que você solicite uma substituição ou renovação. Proxies dedicados são ideais quando você precisa de um IP estático e estritamente exclusivo.
Proxies de pacote são entregues em lotes com um número fixo de endereços IP. Dependendo do plano, IPs individuais de um pacote podem ser utilizados por um número limitado de clientes (geralmente de 3 a 5) ao mesmo tempo. Esse modelo é projetado para cenários em que o volume de IPs importa mais do que a exclusividade por IP.
Todos os proxies de pacote ainda são endereços IP próprios, operando em nossa infraestrutura. Não se trata de proxies gratuitos nem de listas obtidas por scraping de terceiros — são IPs controlados, disponíveis exclusivamente dentro do nosso serviço de proxy.
A principal diferença está no modelo de exclusividade.
Com proxies dedicados, os IPs são atribuídos a um único cliente e não são compartilhados durante o período de locação. Os IPs permanecem vinculados ao seu pedido.
Com proxies de pacote, os IPs são fornecidos em lote e podem ser compartilhados por um número limitado de clientes (geralmente de 3 a 5). Isso nos permite oferecer volumes maiores de IPs a um preço mais acessível, porém não garante o uso exclusivo de cada IP individual. Esse modelo funciona bem quando a escala é mais importante do que ter IPs estritamente dedicados.
Proxies ISP são endereços IP residenciais estáticos que pertencem a provedores de internet residenciais comuns, mas ficam hospedados em servidores de um data center.
Assim você tem o melhor dos dois tipos de proxy. Do data center, alta velocidade, um endereço IP estático que não muda e uptime estável. Dos proxies residenciais, a confiança: os sites veem o ASN de um provedor de internet comum, e não de uma empresa de hospedagem, por isso esses IPs são sinalizados ou bloqueados com muito menos frequência.
Veja planos e preços na página de proxies ISP.
Créditos de API são as unidades internas de cobrança usadas para medir a carga que suas requisições geram. Cada plano vem com um número fixo de créditos, e cada requisição enviada deduz uma determinada quantidade com base na complexidade da página-alvo.
Uma requisição simples que carrega apenas HTML ou JSON normalmente custa 1 crédito. Requisições que disparam múltiplos assets paralelos — como scripts, imagens, arquivos CSS, fontes, APIs e requisições de rastreamento — consomem mais créditos. Cada asset conta como uma requisição downstream separada.
Esses números são aproximados e variam de acordo com o site:
- 1 crédito — requisição simples estilo API, sem navegador, sem JS
- 2–3 créditos — requisição no-JS no navegador (DOM básico, sem renderização)
- ≈10 créditos — navegador headless completo com renderização JS, carga típica de proxy datacenter
- 10–15+ créditos — páginas pesadas com muitos scripts, rastreadores, anúncios, analytics ou grandes pacotes de assets
Sites diferentes têm estruturas de DOM, bundles JS e cadeias de assets diferentes. Um site pode carregar apenas alguns arquivos; outro pode disparar mais de 30 requisições downstream por página.
Como calcular seu consumo real?
Você pode estimar facilmente o consumo de créditos antes de escolher um plano:
- Abra a página da qual você deseja fazer scraping.
- Verifique quantas requisições paralelas ele faz usando uma ferramenta como RequestMap
- O número de assets carregados ≈ número de créditos por carregamento de página.
Isso fornece uma previsão precisa de quantos créditos de API seu fluxo de trabalho vai consumir. Qualquer requisição que chegue à nossa infraestrutura consome créditos — incluindo respostas como 404, 429, 503 ou timeouts. Mesmo que o site-alvo tenha retornado um erro, nós ainda processamos e roteamos a requisição.
Não. A seleção de localização está disponível apenas no nível de país. A segmentação por cidade dentro de um país não é suportada. Os endereços IP são atribuídos automaticamente a partir das redes com menor carga dentro da nossa infraestrutura.
Pedidos, carteira e pagamentos6 respostas
Você pode adicionar saldo ao painel com cartão de crédito, Apple Pay ou criptomoedas — BTC, ETH, LTC, USDT TRC20 e USDT ERC20. Os pagamentos com cartão e Apple Pay são processados pela Paddle e pela Stripe.
Todas as recargas são realizadas exclusivamente por processadores de pagamento; não aceitamos transferências diretas de criptomoedas. As opções disponíveis dependem da sua região.
Os proxies são entregues automaticamente logo após a confirmação do pagamento. Nos planos padrão, o acesso aos proxies aparece na sua conta pessoal sem espera e sem qualquer processamento manual. Não enviamos os dados dos proxies por e-mail.
A única exceção são pedidos personalizados ou fora do padrão, realizados pelo sistema de tickets. Nesses casos, a entrega dos proxies pode levar até 24 horas.
O período padrão de locação é de pelo menos 30 dias. Um prazo pago de 48 horas também está disponível para todos os produtos, exceto proxies rotativos.
Escolha qualquer produto de proxy não rotativo, configure os países, a quantidade de IPs e os adicionais e selecione 48 horas. O catálogo calcula e mostra o preço total da configuração escolhida antes do pagamento.
Se estiver satisfeito com os resultados, você poderá estender o mesmo serviço para 30 dias: o login, a senha e a lista de endereços IP permanecerão os mesmos, portanto não será necessário reconfigurar nada.
Atenção: pedidos de 48 horas não são reembolsáveis.
Seu painel possui uma única carteira interna. Adicione saldo manualmente ou ative recargas automáticas — todos os serviços e complementos são pagos com esse saldo, sem faturas separadas para financiar cada compra.
Todas as recargas do painel são processadas exclusivamente por processadores de pagamento. Não aceitamos transferências diretas de criptomoedas.
Ao contratar um serviço antecipadamente por 3 meses, você recebe 10% de desconto; por 6 meses, 15%; e por 12 meses, 20%. O desconto é aplicado automaticamente quando você seleciona o período no checkout.
Gerenciamento de um serviço ativo8 respostas
Todos os proxies permanecem ativos durante todo o período de locação pago e não exigem substituição obrigatória. Os endereços IP continuam ativos enquanto você renovar o serviço.
Sim. A substituição programada da lista de IPs é gratuita: você mesmo pode realizá-la no painel uma vez a cada 8 dias.
Se não quiser aguardar a substituição programada, há uma substituição não programada — total ou parcial. Essa é uma opção paga: $10 por operação, descontados do saldo do painel.
Os proxies rotativos não precisam de substituição: seus endereços mudam automaticamente.
Abra o serviço ativo → Mais ações (canto superior direito) → Atualizar IPs. Nessa seção, você pode atualizar a lista inteira, substituir apenas endereços selecionados ou substituir endereços de um país específico.
Quando o plano e o estoque disponível permitirem, você também poderá aumentar ou reduzir a participação de um país no pacote durante a atualização. Uma substituição programada a cada 8 dias é gratuita; uma não programada custa $10 — consulte “Posso substituir endereços IP antes do fim do período de locação?” para obter detalhes.
Todos os endereços do seu serviço são exibidos na página do serviço ativo, em Endereços IP. Você verá a lista completa com o país de cada endereço, e o filtro por país ajudará a encontrar rapidamente os endereços necessários.
Você pode exportar a lista de duas maneiras:
- Arquivo TXT simples — selecione os países desejados e baixe somente os endereços correspondentes, com um proxy por linha.
- Gerador personalizado — defina seu próprio formato de linha com as variáveis {ip}, {port}, {login}, {password} e {scheme}, para que o arquivo seja compatível com seu software sem edição manual.
Para obter detalhes sobre portas e o gerador, consulte “Quais portas e formatos de lista de proxies estão disponíveis?”.
Use a porta correspondente ao seu protocolo e método de autenticação:
|Protocolo
|Porta para credenciais
|Porta para lista de permissões de IP
|Recursos
|SOCKS5
|1080
|1085
|UDP
|HTTP
|8080
|8085
|Proxy HTTP padrão
|HTTPS (HTTP/2)
|8443
|8444
|HTTP/2
|SOCKS4
|—
|1087
|Somente autenticação por IP
|HTTP/2 (porta 993, contorno de DPI)
|—
|993
|HTTP/2
Variáveis do gerador:
- {ip} — endereço IP do proxy
- {port} — porta de conexão
- {login} — login do serviço
- {password} — senha do serviço
- {scheme} — protocolo do proxy
Organize-as com quaisquer separadores ou textos para criar um formato de saída personalizado.
Estas são as credenciais do serviço, não o login do painel. Altere o login em Conexão e a senha em Gerenciamento → Senha.
Isso é útil ao migrar padrões de nomenclatura ou atualizar muitos arquivos de configuração existentes; atualize esses arquivos com os novos valores antes de transferir as cargas de trabalho.
Acesse o serviço ativo → Gerenciamento → IPs adicionais. Adicione endereços IP de um ou vários países sem cancelar o serviço.
O preço é calculado proporcionalmente aos dias restantes.
Acesse o serviço ativo → Gerenciamento e selecione “Cancelar este serviço” na parte inferior. O valor não utilizado retornará à sua carteira.
Se o cancelamento ocorrer em até 24 horas, você poderá solicitar o reembolso para o método de pagamento original pelo sistema de tickets, sujeito à política de reembolso.
Tráfego e limites de conexão10 respostas
Não impomos limites artificiais de velocidade no nível do plano. O desempenho real depende principalmente de fatores externos, incluindo limitações do lado do cliente, configuração de software, qualidade da rede e o comportamento dos sites destino.
Em condições reais, as velocidades em servidores remotos podem chegar a até 700 Mbps. Em configurações típicas de rede doméstica, as velocidades geralmente ficam em torno de 200–300 Mbps. No entanto, não garantimos uma velocidade mínima, pois ela não pode ser consistente em todas as redes e cenários de uso.
Não utilizamos formatos de proxy obsoletos limitados a 10–20 Mbps. Os parâmetros de velocidade são especificados por endereço IP individual, e não como média de um pacote inteiro.
A transferência de dados é ilimitada. Quanto à largura de banda, recomendamos permanecer dentro das seguintes diretrizes, que dependem do tamanho do pacote:
- Pacotes com até 300 endereços IP — até 100 Mbps
- Pacotes com até 3,000 endereços IP — até 500 Mbps
- Pacotes com 3,001 a 5,000 endereços IP — até 1 Gbps
- Pacotes com 5,001 a 15,000 endereços IP — até 1.5 Gbps
- Pacotes com 15,001 a 25,000 endereços IP — até 2.5 Gbps
- Pacotes com 25,001+ endereços IP — até 5 Gbps
Esses valores não são limites automáticos — nada restringe tecnicamente sua velocidade. Pedimos que permaneça dentro deles: se forem excedidos de forma consistente, o suporte poderá abrir um ticket solicitando a redução da carga.
O limite de conexões de proxy ativas simultaneamente (o termo técnico é “conexões simultâneas”) depende do tamanho do pacote:
- Pacotes com até 999 endereços IP — 1,500 conexões simultâneas
- Pacotes de 1,000 a 4,999 endereços IP — 3× o número de endereços IP
- Pacotes de 5,000 a 14,999 endereços IP — 2× o número de endereços IP
- Pacotes com 15,000+ endereços IP — o mesmo número de conexões que de endereços IP
Feche as conexões quando cada tarefa terminar. Caso contrário, uma conexão pode permanecer ativa até o timeout de 120 segundos, reduzindo a capacidade efetiva de requisições.
Se sua carga de trabalho não corresponder às estatísticas, peça ao desenvolvedor do software para verificar como as conexões são gerenciadas.
Conexões simultâneas descrevem quantas conexões proxy podem funcionar ao mesmo tempo.
Cada vez que seu navegador, aplicativo ou script envia uma requisição por meio de um proxy, uma conexão é aberta. Enquanto essa requisição está sendo processada, a conexão permanece ativa e é contabilizada como uma conexão simultânea. Assim que a requisição é concluída e a conexão é encerrada, ela deixa de ser contabilizada.
É importante entender que acessar um site nem sempre significa uma única conexão.
Quando uma página é carregada, o navegador primeiro solicita o arquivo HTML principal. Depois disso, ele pode carregar diversos recursos adicionais, como imagens, scripts, folhas de estilo, fontes e requisições de API. Cada uma dessas requisições pode abrir sua própria conexão enquanto está sendo processada.
Como resultado, uma única visita a um site pode gerar múltiplas conexões simultâneas. O número real depende da estrutura do site, da quantidade de recursos que ele carrega e de como essas requisições são tratadas pelo navegador ou aplicativo.
O serviço entra automaticamente no Modo Lento — um modo de restrição de conexões simultâneas. Enquanto estiver ativo, é permitida no máximo uma conexão por endereço IP.
A duração depende das violações ocorridas em 24 horas:
- Até 2 violações — 5 minutos
- De 3 a 6 violações — 15 minutos
- De 7 a 10 violações — 30 minutos
- Mais de 10 violações — 60 minutos
Quando o período de restrição termina, o serviço retorna automaticamente à operação normal.
Threads são tarefas paralelas do software; conexões são sessões de rede ativas que essas tarefas abrem por meio dos proxies. Uma thread pode usar várias conexões simultâneas.
Exemplos típicos:
- Requisição de API — normalmente 1 conexão
- Requisição HTTP simples (HTML ou JSON) — geralmente 1 conexão
- Requisição do navegador sem JavaScript — 2–3 conexões
- Navegador headless com renderização de JavaScript — cerca de 10 conexões, em média
- Página pesada com anúncios, analytics, rastreamento e muitos recursos — 10–15+ conexões
Cada script, folha de estilo, imagem, fonte, chamada de API ou rastreador carregado pode criar uma conexão downstream separada.
Para entender quantas conexões serão realmente necessárias, meça a carga antes de escolher um plano:
- Abra no Chrome ou Firefox o site com o qual pretende trabalhar.
- Pressione F12 (ou clique com o botão direito → Inspecionar) para abrir as ferramentas do desenvolvedor e acesse a aba Rede. Ela mostra todas as requisições enviadas pela página durante o carregamento.
- Recarregue a página e verifique quantas requisições são executadas ao mesmo tempo. O número de recursos carregados em paralelo — imagens, scripts, folhas de estilo, fontes e chamadas de API — corresponde aproximadamente ao número de conexões por carregamento de página. A ferramenta online Request Map também oferece uma visão geral útil.
- Multiplique esse número pela quantidade de threads ou tarefas paralelas do seu software e acrescente uma margem de 20–30% para os picos de carga.
Os sites são construídos de maneiras diferentes: um carrega poucos arquivos, enquanto outro envia 30 ou mais requisições por carregamento de página. Por isso, meça o site de destino real em vez de se basear em médias.
Abra a página do serviço ativo → Estatísticas. No gráfico, acesse a aba Conexões: ela mostra seu limite, o uso atual e um marcador de Modo Lento, caso tenha sido aplicado.
Sim. Se o limite de conexões do seu pacote não for suficiente, você poderá comprar conexões simultâneas adicionais — ao fazer o pedido ou a qualquer momento enquanto o serviço estiver ativo.
Tudo é feito no painel, na página do serviço ativo: escolha a quantidade necessária e, assim que o valor for pago com seu saldo, o limite aumentará automaticamente, sem necessidade de abrir um ticket de suporte.
O preço é de $30 por 1,000 conexões durante 30 dias. Se você adicionar conexões a um serviço já ativo, o valor será calculado proporcionalmente aos dias restantes — você pagará apenas pelo restante do período.
O limite de conexões simultâneas se aplica ao serviço como um todo, e não a cada endereço IP da lista de permissões. Se vários endereços estiverem na lista — por exemplo, o escritório, um PC doméstico e um servidor —, eles compartilharão o limite comum por padrão.
Para impedir que uma vinculação consuma as conexões das demais, você pode especificar quantas conexões atribuir a cada vinculação ao adicioná-la ou editá-la em Gerenciamento → Lista de permissões de IP. Por exemplo, com um limite de 1,500: 1,000 para o servidor, 300 para o escritório e 200 para o PC doméstico.
A soma de todas as cotas não pode exceder o limite do serviço. Você pode alterar as cotas posteriormente editando a vinculação.
Lista de permissões de IP e acesso4 respostas
A lista de permissões de IP controla quais endereços IP de origem podem acessar seus proxies. Outros endereços de origem são recusados.
O acesso de um endereço IP de origem recém-adicionado normalmente é ativado em cerca de 10 segundos.
Sim. Gerencie-os na página do serviço ativo, em Gerenciamento → Lista de permissões de IP.
Até 5 vinculações são gratuitas. Cada vinculação adicional custa $1 por mês, cobrado da carteira do painel.
Não. O uso de proxies sem whitelist de IP não é suportado. Para acessar os proxies, seu endereço IP deve ser adicionado à lista de permissões.
Se o seu provedor de internet alterar seu endereço IP dentro da mesma sub-rede, os proxies continuarão funcionando sem atualizações constantes da lista de permissões.
Adicione seu endereço IP atual nas configurações do serviço e use autenticação por login e senha. O sistema determina automaticamente o intervalo de sub-rede permitido.
Para conexões baseadas em credenciais, use:
- HTTP — porta 8080
- SOCKS5 — porta 1080
Por exemplo, com 85.249.3.145, o sistema pode permitir 85.249.0.0–85.249.7.255. O acesso permanecerá disponível se o endereço mudar dentro desse intervalo. Você pode verificar o intervalo com qualquer calculadora CIDR, mas não precisa informá-lo manualmente.
API, MCP e webhooks3 respostas
A API permite que softwares usem as funções compatíveis da conta FineProxy. O MCP oferece às ferramentas de IA compatíveis uma forma padronizada de utilizá-las.
Crie chaves em Configurações → Chaves de API. O segredo é exibido uma única vez; copie-o e armazene-o com segurança. Use chaves separadas, com o mínimo de privilégios, para as integrações.
Conceda apenas as permissões necessárias:
- customer:read — ler informações do cliente.
- customer:write — atualizar informações do cliente.
- wallet:read — visualizar dados da carteira.
- wallet:deposit — gerenciar depósitos na carteira.
- services:read — visualizar serviços.
- services:write — criar ou alterar serviços.
- tickets:read — visualizar tickets.
- tickets:write — criar ou atualizar tickets.
- catalog:read — visualizar produtos e opções.
- usage:read — visualizar dados de uso.
- wallet:spend — permite que a automação gaste fundos da carteira.
- webhooks — gerenciar webhooks.
wallet:spend é uma permissão financeira: uma automação que a possua pode gastar fundos da carteira.
Um webhook é uma notificação automática que a FineProxy envia a um endereço especificado por você (uma URL HTTPS) sempre que ocorre um evento de cobrança na sua conta — por exemplo, uma movimentação na carteira ou uma alteração no pagamento de um serviço. Você não precisa entrar no painel nem consultar a API continuamente: o sistema informa o evento ao seu serviço de forma automática.
Na prática, isso é útil para:
- Contabilidade — registrar automaticamente pagamentos e recargas no seu CRM ou sistema contábil.
- Monitoramento de serviços — receber um sinal quando um serviço for pago ou renovado e acionar imediatamente seus próprios processos, como atualizar a lista de proxies no software.
- Alertas — encaminhar notificações ao Telegram, Slack ou e-mail para que sua equipe saiba dos eventos sem abrir o painel.
- Controle de saldo — vincular eventos da carteira às suas próprias verificações e adicionar saldo a tempo para que os serviços nunca sejam interrompidos.
Configuração: Configurações → Webhooks → informe o endereço HTTPS no qual seu serviço recebe requisições. Um segredo é exibido uma única vez quando o webhook é criado — salve-o: seu serviço o utiliza para verificar se a notificação realmente veio da FineProxy, e não de terceiros.
Se você não mantém um servidor próprio, pode receber webhooks por ferramentas no-code, como Zapier, Make ou n8n.
Teste de proxies e recursos bloqueados5 respostas
Isso ocorre por causa da whitelist de IP. O endereço IP utilizado pelo verificador online é diferente do endereço IP autorizado na sua conta pessoal, por isso o verificador não consegue acessar os proxies. Nossos proxies funcionam apenas a partir do endereço IP autorizado.
Faça o teste no mesmo ambiente e software que pretende usar:
- Configure os proxies no Firefox com a extensão FoxyProxy.
- Use SOCKS5 com autenticação.
- Teste vários sites.
- Se ainda não funcionarem, verifique o endereço IP de origem em Lista de permissões de IP.
Teste com carga mínima e verifique a Lista de permissões de IP, especialmente se o endereço IP ou a sub-rede de origem tiver mudado.
Experimente outros sites. Se apenas um não funcionar, consulte a política de sites e serviços bloqueados. Os recursos abrangidos por ela não podem ser desbloqueados.
Se o recurso não estiver bloqueado, envie ao suporte o código de erro, os logs e uma captura de tela das configurações do proxy.
Todas as solicitações relacionadas a problemas técnicos, verificações de proxies e situações fora do padrão são tratadas exclusivamente pelo sistema de tickets. Isso nos permite acompanhar cada caso adequadamente e fornecer uma resposta precisa. O tempo médio de resposta é de até 1–2 horas, enquanto o SLA oficial de resposta é de até 24 horas.
Nossos proxies operam com restrições no nível de infraestrutura que se aplicam a todos os usuários e todos os planos. Se um recurso estiver sujeito a essas restrições, o acesso por meio dos nossos proxies não é possível, e o desbloqueio não está disponível.
- Serviços de e-mail e protocolos de correio (SMTP, IMAP, POP3) são totalmente bloqueados, independentemente do caso de uso.
- Recursos governamentais, incluindo todos os domínios .gov, são bloqueados para todos os países e planos.
- Os resultados de pesquisa do Google estão bloqueados (outros serviços do Google continuam disponíveis).
A lista completa de sites e serviços bloqueados está disponível aqui
Se um recurso estiver listado lá, ele não funcionará por meio dos nossos proxies.
Garantias e reembolsos3 respostas
Garantimos a disponibilidade dos proxies durante todo o período pago, desde que os termos e limites do serviço sejam respeitados.
Não garantimos acesso a todos os sites nem compatibilidade com um serviço específico. Os resultados podem depender de mudanças nas regras do destino, sistemas antibot, perfis de navegador, cabeçalhos, configurações headless e outras configurações do software.
Se determinados endereços não forem adequados para você, eles poderão ser substituídos — as opções estão descritas em “Posso substituir endereços IP antes do fim do período de locação?”.
Sim. Oferecemos um reembolso sem complicações em até 24 horas após a compra do serviço. Os reembolsos são processados pelo mesmo método de pagamento usado na compra. Se o pagamento tiver sido feito em criptomoeda, você precisará informar o endereço da carteira e o nome da rede. Todas as solicitações de reembolso devem ser enviadas exclusivamente pelo sistema de tickets da sua conta pessoal. Antes de solicitar o reembolso do saldo da conta, você deve cancelar manualmente o serviço ativo na conta pessoal. Isso é necessário para cumprir requisitos processuais e regulatórios.
Um reembolso pode ser recusado quando:
- O serviço foi usado em violação das regras do serviço.
- Passaram-se mais de 24 horas desde o pagamento.
- O serviço foi comprado por 48 horas; pedidos de 48 horas não são reembolsáveis.
Após 24 horas, você ainda poderá cancelar um serviço ativo. O valor não utilizado será creditado na carteira do painel para compras futuras.