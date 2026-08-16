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Proxy Telegram

Proxies estáticos de datacenter e ISP para Telegram: SOCKS5/HTTPS, vínculo 1:1 de IP por conta, tráfego ilimitado, projetados para scraping e gestão de grupos.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy para Telegram.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Dedicado.

Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoRecomendado aquiDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre um IP dedicado em Alemanha para Telegram e allowlist 203.0.113.7
  • Mostre qual serviço de proxy teve a maior taxa de erro hoje
  • Renove todos os serviços de proxy que vencem esta semana por menos de dos EUA$ 200
  • Substitua o IP atribuído ao meu grupo de contas da Europa quando a próxima atualização para grátis
  • Exporte meu atual listas de proxies como JSON
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Contas em operação

Eu tenho usado este serviço por mais de cinco anos para meus projetos de raspamento de dados, e ele tem sido excelente. Eles oferecem IPs rotativos, desempenho rápido, e ao contrário de muitos outros proxies, eles não são bloqueados em plataformas de mídia social.

AliceDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Proxy usado por 2 meses e completamente satisfeito, IP limpo, não bloqueado, bom suporte. Muito adequado para gerenciar várias contas ao mesmo tempo!

phuongheocon98Norton Safe Web, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Pedidos mínimos

Eu compro pacotes mini-proxy apenas aqui! É muito conveniente para trabalhar em um círculo apertado! E não há sentido em sobrepagar para o que você não precisa! Tarifa vantajosa, o preço mais baixo e trabalho sem falhas!

Asmik RolinPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Olá! Há muito tempo que procurava uma grande quantidade de proxies a um preço acessível. Finalmente, encontrei-os em fineproxy.org. Antes, pagava dez vezes mais. Passado um mês, tudo continua a funcionar. Obrigado pelo vosso serviço!

MaksymTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Suporte

Tenho conhecido a FineProxy há algum tempo. A FineProxy resolveu meus problemas para extrair dados da Internet e a coisa boa sobre este serviço é a sua estabilidade e disponibilidade e o número de proxys que eles têm. O serviço de encaminhamento proxy, que tem um preço extremamente razoável, reduziu meus custos na extração de dados da Internet. E a coisa boa sobre a FineProxy é o seu suporte, que responde às nossas perguntas e resolve nossos problemas no menor tempo possível. Se você precisar de um proxy para seus serviços, eu definitivamente sugiro que você compre serviço de encaminhamento proxy da FineProxy.

reza bhmSaasHub, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Eu tive uma grande experiência usando FineProxy. A velocidade e estabilidade de seus proxys são excelentes, e eles oferecem uma grande variedade de opções para diferentes casos de uso. Configuração foi simples, e seu suporte ao cliente está sempre disponível e eficiente. Eu recomendo altamente FineProxy para qualquer pessoa que precisa de uma solução de proxy confiável!

Tan NguyenProxyRate, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Qual é a diferença entre proxies SOCKS5 e MTProto?SOCKS5 é um

SOCKS5 é um protocolo de uso geral que roteia todo o seu tráfego por meio de um servidor proxy, enquanto o MTProto — o proxy que o Telegram utiliza — é o protocolo de criptografia próprio do aplicativo, projetado especificamente para mensagens seguras. O SOCKS5 funciona em todos os aplicativos e ferramentas, incluindo Telegram, navegadores e bots, ao passo que o MTProto funciona apenas dentro dos clientes do Telegram. Proxies MTProto lidam somente com o tráfego do Telegram e incluem uma camada de criptografia otimizada para esse app. Eles não são intercambiáveis — o SOCKS5 oferece flexibilidade mais ampla, enquanto o MTProto é exclusivo do Telegram.

Vocês fornecem proxies MTProto para Telegram?A FineProxy foca

A FineProxy foca em proxies SOCKS5 e HTTPS totalmente criptografados, em vez de MTProto. Um proxy SOCKS5 de alta velocidade para Telegram com autenticação por nome de usuário e senha funciona perfeitamente com o aplicativo e outras plataformas, enquanto o MTProto é limitado exclusivamente ao Telegram. Conexões SOCKS5 e HTTPS são criptografadas de ponta a ponta e mais fáceis de integrar em ferramentas de automação, clientes de API ou softwares desktop. Elas também permitem usar um único proxy para múltiplas plataformas, em vez de um único aplicativo. Na maioria dos cenários reais, um proxy SOCKS5 de alta qualidade é mais estável e seguro do que um servidor MTProto público.

Posso usar os proxies de vocês no lugar do MTProto?Sim

Sim, com certeza. Os proxies SOCKS5 e HTTPS da FineProxy são totalmente compatíveis com o Telegram e podem substituir o MTProto em qualquer cenário prático. A conexão permanece criptografada de ponta a ponta, e o desempenho costuma ser superior porque opera por meio de infraestrutura de datacenter otimizada. Você também pode usar o mesmo proxy em navegadores, bots e outras ferramentas de automação — algo que o MTProto não suporta. Isso faz do SOCKS5 e HTTPS uma opção mais flexível e confiável tanto para o Telegram quanto para fluxos de trabalho multiplataforma.

Seus proxies funcionam com bots do Telegram?Sim

Sim, os proxies SOCKS5 da FineProxy funcionam com todos os principais bots e frameworks de automação para Telegram. Para desenvolvedores que buscam o proxy mais rápido para requisições à API do Telegram, nossa infraestrutura de datacenter oferece baixa latência e tempos de resposta consistentes. Você pode gerar listas de proxies em qualquer formato conveniente usando o construtor de listas — CSV, TXT, JSON ou via API. Cada proxy roda na infraestrutura IPv4 própria da FineProxy, com tráfego ilimitado e uptime estável, garantindo desempenho consistente dos bots mesmo em tarefas de grande escala.

Seus proxies são compatíveis com Telethon, Pyrogram e outras bibliotecas de automação para Telegram?Sim

Sim, os proxies SOCKS5 e HTTPS da FineProxy se integram perfeitamente com Telethon, Pyrogram, Aiogram e outras bibliotecas Python populares para Telegram. Esses frameworks suportam nativamente SOCKS5 por meio dos pacotes python-socks ou PySocks — basta passar o host, a porta e as credenciais do proxy no construtor do cliente. Para o Telethon, use o parâmetro proxy em TelegramClient(); para o Pyrogram, configure o dict de proxy em Client(). Proxies estáticos de datacenter ou ISP funcionam melhor aqui porque mantêm sessões persistentes e reduzem loops de reautenticação. Atribua um IP estático por conta, mantenha suas dependências atualizadas e seu pipeline de automação rodará de forma confiável em larga escala.

Posso usá-los para várias contas do Telegram?Tecnicamente sim, mas

Tecnicamente sim, mas recomendamos atribuir um IP estático por conta do Telegram para manter as sessões estáveis e minimizar solicitações de verificação de login. Essa abordagem isola a atividade entre contas e ajuda a manter uma reputação de IP mais limpa ao longo do tempo. Para configurações em larga escala, utilize sub-redes ou listas de proxies separadas por grupo de contas.

Existe risco de ser bloqueado pelo Telegram?Qualquer tipo

Qualquer tipo de proxy envolve algum risco de limitações temporárias ou banimentos, dependendo do comportamento do usuário. A FineProxy fornece proxies IPv4 limpos e privados, mas o uso responsável importa: evite spam, automação agressiva ou mudanças frequentes de localização. O risco depende mais de como você opera do que do proxy em si.

Preciso configurar alguma coisa no Telegram?Sim

Sim, abra a seção “Rede & Proxy” do Telegram, selecione SOCKS5 e insira o IP, a porta e as credenciais do seu proxy. Você também pode usar qualquer software compatível com proxies, como frameworks de automação ou clientes baseados em navegador. Uma vez conectado, o Telegram encaminha todo o tráfego pelo servidor FineProxy escolhido, com suporte completo a IPv4.

Guia

Proxies para Telegram: guia prático para operações em grupos e dados públicos

Atualizado 16 Aug 2026 · 3 min de leitura · Equipe de rede da FineProxy

Executar operações no Telegram em larga escala — parsing de audiência, scraping de dados públicos, convite de usuários ou gerenciamento de vários grupos — exige uma infraestrutura de proxy confiável e fluxos de trabalho consistentes. Para equipes que buscam o melhor proxy para Telegram da FineProxy, oferecemos proxies datacenter estáticos, proxies ISP estáticos e proxies datacenter rotativos em faixas IPv4 e hardware próprios da FineProxy. Todos os nós rodam em AMD Threadripper em instalações Tier-III/IV com uplinks de 10–40 Gbit/s, 99,9% de uptime e tráfego ilimitado; os planos diferem apenas pela concorrência, para que você escale o throughput de forma previsível.

Tipos de proxy para cargas de trabalho no Telegram

Proxies Datacenter estáticos Custo-benefício eficiente e baixa latência quando você controla a taxa de requisições. Ideal para sessões administrativas estáveis, ferramentas de moderação e automação leve vinculada a contas conhecidas. Use «um IP estático por admin/conta» para reduzir solicitações de login.

Proxies ISP estáticos IPs anunciados por provedores que tendem a manter sessões de longa duração estáveis. Úteis para administradores de operações críticas, organizações verificadas ou operações com restrição geográfica onde a continuidade do IP reduz atritos.

Proxies rotativos de datacenter Ideal para coleta pública de HTML/HTTP onde a diversidade de IPs por requisição mantém as tentativas de reenvio baixas. Use-os para catalogar metadados públicos de grupos, listagens de membros quando acessíveis, monitorar publicações públicas ou coletar trechos de perfis expostos nas interfaces web. A rotação melhora o throughput; ainda assim, é necessário configurar um crawl respeitoso.

MTProto vs SOCKS5 — Por que recomendamos proxies universais

O Telegram suporta SOCKS5 e MTProto. O MTProto é o protocolo de transporte próprio do Telegram e funciona apenas dentro dos clientes Telegram. Proxies SOCKS5 e HTTPS totalmente criptografados funcionam com o Telegram e com qualquer outro software — navegadores, frameworks de automação, clientes de API. Pelo mesmo preço, SOCKS5/HTTPS oferecem maior versatilidade, suporte mais simples a ferramentas e facilidade de logging/auditoria.

Um servidor proxy para Telegram confiável e com download rápido faz diferença ao transferir mídia de grupos ou canais. Proxies SOCKS5 ou HTTPS de alta largura de banda lidam com arquivos grandes sem throttling, enquanto endpoints públicos MTProto frequentemente não oferecem velocidades consistentes. Usuários em regiões com restrições também podem desbloquear o Telegram completamente por meio de proxies SOCKS5 ou HTTPS configurados corretamente, restaurando acesso total a chats, chamadas e mídia.

um homem sentado em um laptop

Configurações práticas para tarefas reais

A) Scraping de audiências de grupos

  • Use proxies rotativos de datacenter para workers de coleta; adicione delays aleatórios de 400–900 ms.
  • Limite a concorrência por superfície-alvo (ex.: página de grupo público, páginas de resultados de busca) para evitar rajadas sincronizadas.
  • Mantenha identificadores por sessão (UA, cookies quando aplicável) e evite alternar rapidamente entre grupos em uma única sessão.

Sinais para monitorar: aumento de erros 429/5xx, timeouts crescentes, queda na qualidade dos resultados. Responda reduzindo a concorrência e ampliando o jitter dos intervalos.

B) Scraping de informações públicas de grupos

  • Pool rotativo para coletores; IPs estáticos de datacenter para painéis de controle.
  • Armazene separadamente por grupo e registre alterações por timestamp; evite re-buscar conteúdo inalterado.
  • Respeite a paginação e implemente backoff exponencial em erros transitórios.

C) Convidando usuários para grupos

  • Use proxies estáticos (datacenter ou ISP) vinculados 1:1 às contas de administração.
  • Mantenha as localizações consistentes; não alterne regiões entre sessões de administração.
  • Aqueça as contas gradualmente; espaçe as ações ao longo do tempo; monitore solicitações de verificação.

Controle de risco: o principal risco é o comportamento, não o transporte. Se as solicitações de verificação aumentarem, pause, reduza a contagem diária de convites e aumente os intervalos.

D) Operando vários grupos (moderação, agendamento, análises)

  • Vincule cada conta de administrador ou serviço a seu próprio IP estático.
  • Use sublistas separadas para equipes/projetos; nunca deixe crawlers reutilizarem IPs de administração.
  • Mantenha os fingerprints das ferramentas consistentes (não alterne aleatoriamente entre modos headless e navegador completo).

Primeiros Passos

Pronto para comprar um proxy funcional para Telegram? Selecione um plano com base na sua necessidade de concorrência: IPs estáticos para sessões vinculadas a contas, pools rotativos para coleta de dados. Todos os planos incluem tráfego ilimitado, autenticação por IP ou login e suporte a HTTP/HTTPS + SOCKS5.