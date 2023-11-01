Chamadas de voz sobre IP são sensíveis a uma coisa acima de tudo: latência. Um atraso de 200ms e sua conversa vira um vai-e-vem desconfortável onde as duas pessoas ficam falando por cima uma da outra. É por isso que escolher o proxy certo para tráfego SIP importa mais do que para quase qualquer outro caso de uso.

Por que um proxy comum não funciona

Chamadas SIP envolvem dois fluxos separados. A sinalização (configuração da chamada, toque, desligamento) passa por TCP ou UDP na porta 5060. A voz em si — o áudio que você ouve — viaja como pacotes RTP via UDP em portas atribuídas dinamicamente.

Um proxy HTTP ou HTTPS lida com tráfego web. Ele não entende UDP e não consegue retransmitir pacotes de voz. Se você tentar rotear um softphone VoIP como Zoiper ou Linphone por um proxy HTTP, a sinalização pode funcionar parcialmente, mas não haverá áudio. A chamada conecta no papel, mas fica muda.

Para chamadas SIP, você precisa de um servidor proxy SIP que suporte SOCKS5 com relay UDP. Esse protocolo faz o tunelamento tanto da sinalização quanto do fluxo de voz pelo proxy, mantendo a chamada inteira intacta.

O que o SOCKS5 com relay UDP realmente faz

Quando seu softphone ou PBX — seja Asterisk, FreePBX ou um cliente desktop como Zoiper — roteia por um proxy SOCKS5 com suporte a UDP, o proxy lida com ambas as camadas:

Sinalização SIP: INVITE, ACK, BYE — todas as mensagens que estabelecem e encerram chamadas

Mídia RTP: os pacotes de áudio reais trafegando em ambas as direções

O proxy também resolve problemas de NAT. O SIP foi projetado para comunicação direta peer-to-peer e incorpora endereços IP privados nas mensagens de sinalização. Atrás de NAT, esses endereços ficam inacessíveis do lado externo. Um proxy SIP de saída reescreve a conexão para que ambos os lados possam trocar áudio normalmente — sem servidores STUN, sem regras complicadas de firewall.

Onde isso importa

Call centers que operam entre países são o caso mais comum. Seus agentes estão em um país, seus números de telefone e trunks SIP estão em outro. Rotear chamadas por meio de um proxy na região do número mantém a latência baixa e faz o tráfego parecer local para o provedor.

Empresas que operam múltiplos trunks SIP às vezes precisam de um IP separado por trunk — os provedores rastreiam quais IPs se conectam aos seus sistemas, e compartilhar um único endereço entre vários trunks pode disparar alertas de fraude. Um proxy dedicado por trunk mantém tudo em ordem.

Bloqueios de VoIP são outro caso. Algumas redes e países limitam ou bloqueiam completamente o tráfego SIP. Rotear através de um proxy em uma localização sem restrições contorna isso — a rede vê tráfego criptografado comum em vez de pacotes SIP.

O que procurar em um proxy para chamadas

Latência é tudo. Para web scraping, 500ms por requisição é aceitável. Para uma ligação telefônica, qualquer coisa acima de 150ms em um sentido já se torna perceptível. Proxies datacenter levam vantagem aqui — ficam em data centers com rotas diretas e saltos mínimos. Proxies residenciais ou móveis adicionam pontos extras de relay que aumentam o atraso.

A estabilidade é igualmente importante. Um proxy que perde a conexão por meio segundo durante um scraping não é grande coisa — o script tenta novamente. No meio de uma chamada, isso significa uma ligação caída. IPs estáticos em infraestrutura confiável evitam esse problema.