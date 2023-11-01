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Servidor proxy SIP

Proxies SOCKS5 com suporte completo a UDP para sinalização SIP e tráfego de voz RTP — IPs dedicados, infraestrutura datacenter, estáticos durante o período de locação.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy SIP.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Dedicado.

Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoRecomendado aquiDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

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ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

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Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

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Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre um dedicated com UDP dos EUA IP para a SIP trunk
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para API calls
  • Exporte meu lista de proxies como JSON
  • Mostre quais serviços tiveram a maior taxa de erro hoje
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu serviços de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Depois de não ter sorte com proxies livres que não funcionou, eu dei a este serviço uma tentativa com o teste gratuito. Eles me deram vários proxies, e eu não tive problemas. Funciona muito bem, eu recomendo.

juan – darkelleDieg, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Anteriormente, eu usei um serviço diferente. Mas graças a colegas . dicas, eu encontrei este serviço. Velocidade e tráfego ilimitado são impressionantes (em comparação com outros serviços). Eu uso seis meses, enquanto problemas não surgiram. O suporte ao cliente está sempre disponível. Até o painel de controle me satisfez. Eu vou recomendar ao resto dos meus conhecidos. Obrigado!

Ирина КоваленкоPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Enquanto outros fornecedores cobram por GB ou mesmo por pedido, estes caras mantêm-se fiel à sua missão de manter a Internet livre e segura. Suas opções de Datacenter são baratas e vêm com largura de banda ilimitada.

Nemanja DuricSaasHub, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Localizações e estoque

FineProxy tem sido uma ferramenta confiável para as minhas necessidades de negócios. Os proxies são rápidos, estáveis e acessíveis de muitos locais. É acessível e a equipe de atendimento ao cliente é responsiva e conhecível. Altamente recomendado para qualquer pessoa que precisa. leia isto e escreva outra onle

W3sazzadProxyRate, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Proxies da UE a preços acessíveis. É o único fornecedor de proxies que continua a manter os preços baixos. Procurei algo assim por toda a Internet e acabou por ser o fornecedor de proxies com largura de banda ilimitada mais barato.

Wowser BrowserTrustpilot, Este anoTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Posso usar um proxy HTTP para chamadas VoIP?Não

Não. Proxies HTTP lidam apenas com tráfego web (HTTP/HTTPS). Chamadas de voz usam UDP para transmissão de áudio, e proxies HTTP não suportam esse protocolo. Você terá uma conexão que parece funcionar — a chamada pode até "tocar" — mas não haverá som. Você precisa de SOCKS5 com suporte a relay UDP.

Qual latência é aceitável para chamadas?Abaixo de

Abaixo de 150ms de latência unidirecional é confortável — as conversas fluem naturalmente. Entre 150-300ms, você começa a perceber o atraso. Acima de 300ms, as pessoas falam por cima uma da outra constantemente. Proxies datacenter normalmente adicionam de 5 a 30ms dependendo da distância, o que mantém tudo bem dentro da zona de conforto.

Meu provedor de VoIP vai detectar o proxy?O provedor vê

O provedor vê o IP do proxy, não o seu. Se o IP do proxy estiver limpo (sem registro de abuso), o provedor o trata como qualquer outra conexão. Proxies dedicados garantem que ninguém mais use seu endereço — sem risco de herdar a má reputação de outra pessoa.

Quantos proxies eu preciso para um call center?Um por trunk

Um por trunk SIP, ou um por grupo de agentes se o provedor não restringir conexões por IP. Para 10 trunks com provedores diferentes, 10 proxies dedicados. Para 50 agentes fazendo chamadas por um único trunk, um proxy com largura de banda suficiente geralmente dá conta — o tráfego de voz é leve, cerca de 80-100 Kbps por chamada simultânea.

A FineProxy oferece suporte a UDP para SIP?Sim

Sim. Nossos proxies SOCKS5 incluem suporte completo a relay UDP — tanto a sinalização SIP quanto o tráfego de voz RTP passam por uma única conexão proxy. Isso funciona com softphones e plataformas PBX populares como Zoiper, Asterisk e FreePBX. É exatamente isso que aplicações VoIP precisam, e nem todos os provedores de proxy oferecem esse recurso.

Guia

Proxies para VoIP e chamadas SIP: o que funciona e o que não funciona

4 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

Chamadas de voz sobre IP são sensíveis a uma coisa acima de tudo: latência. Um atraso de 200ms e sua conversa vira um vai-e-vem desconfortável onde as duas pessoas ficam falando por cima uma da outra. É por isso que escolher o proxy certo para tráfego SIP importa mais do que para quase qualquer outro caso de uso.

Por que um proxy comum não funciona

Chamadas SIP envolvem dois fluxos separados. A sinalização (configuração da chamada, toque, desligamento) passa por TCP ou UDP na porta 5060. A voz em si — o áudio que você ouve — viaja como pacotes RTP via UDP em portas atribuídas dinamicamente.

Um proxy HTTP ou HTTPS lida com tráfego web. Ele não entende UDP e não consegue retransmitir pacotes de voz. Se você tentar rotear um softphone VoIP como Zoiper ou Linphone por um proxy HTTP, a sinalização pode funcionar parcialmente, mas não haverá áudio. A chamada conecta no papel, mas fica muda.

Para chamadas SIP, você precisa de um servidor proxy SIP que suporte SOCKS5 com relay UDP. Esse protocolo faz o tunelamento tanto da sinalização quanto do fluxo de voz pelo proxy, mantendo a chamada inteira intacta.

O que o SOCKS5 com relay UDP realmente faz

Quando seu softphone ou PBX — seja Asterisk, FreePBX ou um cliente desktop como Zoiper — roteia por um proxy SOCKS5 com suporte a UDP, o proxy lida com ambas as camadas:

  • Sinalização SIP: INVITE, ACK, BYE — todas as mensagens que estabelecem e encerram chamadas
  • Mídia RTP: os pacotes de áudio reais trafegando em ambas as direções

O proxy também resolve problemas de NAT. O SIP foi projetado para comunicação direta peer-to-peer e incorpora endereços IP privados nas mensagens de sinalização. Atrás de NAT, esses endereços ficam inacessíveis do lado externo. Um proxy SIP de saída reescreve a conexão para que ambos os lados possam trocar áudio normalmente — sem servidores STUN, sem regras complicadas de firewall.

Onde isso importa

Call centers que operam entre países são o caso mais comum. Seus agentes estão em um país, seus números de telefone e trunks SIP estão em outro. Rotear chamadas por meio de um proxy na região do número mantém a latência baixa e faz o tráfego parecer local para o provedor.

Empresas que operam múltiplos trunks SIP às vezes precisam de um IP separado por trunk — os provedores rastreiam quais IPs se conectam aos seus sistemas, e compartilhar um único endereço entre vários trunks pode disparar alertas de fraude. Um proxy dedicado por trunk mantém tudo em ordem.

Bloqueios de VoIP são outro caso. Algumas redes e países limitam ou bloqueiam completamente o tráfego SIP. Rotear através de um proxy em uma localização sem restrições contorna isso — a rede vê tráfego criptografado comum em vez de pacotes SIP.

O que procurar em um proxy para chamadas

Latência é tudo. Para web scraping, 500ms por requisição é aceitável. Para uma ligação telefônica, qualquer coisa acima de 150ms em um sentido já se torna perceptível. Proxies datacenter levam vantagem aqui — ficam em data centers com rotas diretas e saltos mínimos. Proxies residenciais ou móveis adicionam pontos extras de relay que aumentam o atraso.

A estabilidade é igualmente importante. Um proxy que perde a conexão por meio segundo durante um scraping não é grande coisa — o script tenta novamente. No meio de uma chamada, isso significa uma ligação caída. IPs estáticos em infraestrutura confiável evitam esse problema.

A FineProxy oferece SOCKS5 completo com relay UDP — tanto a sinalização quanto a voz passam por uma única conexão. A infraestrutura de datacenter garante baixa latência, e o IP estático permanece o mesmo durante todo o período de locação. Para configurações que precisam de criptografia na camada de sinalização, nossos proxies HTTPS com certificados SSL individuais por IP também resolvem isso.