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Central de integrações

Central de Integrações

Guias de configuração unificados para sistemas operacionais, navegadores, extensões, navegadores antidetecção e trechos de código.

Guias27 configurações públicas
CoberturaSistemas · navegadores · ferramentas · código

Escolha sua configuração.
Siga um caminho claro.

Cada guia segue a mesma estrutura editorial: primeiro os requisitos, depois etapas numeradas com capturas de tela, solução de problemas e uma verificação final da conexão.

Use proxies somente em destinos e fluxos de trabalho permitidos. Consulte nossa Política de Uso Aceitável antes da implantação.

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Configurar por 48 horas