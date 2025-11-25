Integração de proxy com AdsPower

Step 2

Configure seu perfil

Escolha o tipo de conexão (SOCKS5 recomendado) Insira o endereço e a porta do seu proxy (1080 para SOCKS5) insira o nome de usuário e a senha do seu serviço de proxy ativo (não a senha da sua conta). Você pode encontrar seus serviços aqui. Clique Verificar Proxy e então clique em OK para salvar o perfil.