Intégration de proxies dans AdsPower

Step 2

Configurez votre profil

Choisissez le type de connexion (SOCKS5 recommandé) Saisissez l'adresse de votre proxy et le port (1080 pour SOCKS5) saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre service proxy actif (et non le mot de passe de votre compte). Vous pouvez retrouver vos services ici. Cliquer Vérifier le proxy puis cliquez sur OK pour enregistrer le profil.