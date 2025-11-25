Step 2

Seadistage oma profiil

Valige ühenduse tüüp (soovitatav SOCKS5) Sisestage oma proxy aadress ja port (SOCKS5 jaoks 1080) sisestage oma aktiivse puhverserveriteenuse kasutajanimi ja parool (mitte teie konto parool). Oma teenused leiate siin. Klõpsa Kontrolli proxyt ja seejärel klõpsake profiili salvestamiseks OK.