Integratsioonijuhend
AdsPower proksi integreerimine
Seadistage oma proxy kiiresti ja lihtsalt.
Kuidas seadistada ja kasutada proksereid AdsPower antidetect-brauseris
Loo profiil
Klõpsa Uus profiil Sisestage profiili nimi Avage vahekaart Proxy
Seadistage oma profiil
Valige ühenduse tüüp (soovitatav SOCKS5) Sisestage oma proxy aadress ja port (SOCKS5 jaoks 1080) sisestage oma aktiivse puhverserveriteenuse kasutajanimi ja parool (mitte teie konto parool). Oma teenused leiate siin. Klõpsa Kontrolli proxyt ja seejärel klõpsake profiili salvestamiseks OK.
Alustage sirvimisseanssi
Klõpsake Ava nuppu oma proxy profiilis. Avaneb sirvimisaken.
Kontrollige tulemust
Kontrollige, kas teie proxy IP-aadress tuvastatakse.
Kust leian FineProxy kasutajatunnused rakenduse AdsPower proksi integreerimine jaoks?
Avage FineProxy juhtpaneelil aktiivne teenus. Kasutage seal kuvatud puhverserveri hosti, porti, kasutajanime ja parooli.
Kas peaksin sisestama oma FineProxy konto parooli?
Ei. Kasutage aktiivse teenuse puhverserveri autentimisparooli, mitte FineProxy kontole sisselogimise parooli.
Kuidas kontrollida, kas rakenduse AdsPower proksi integreerimine puhverserveri seadistus töötab?
Pärast puhverserveri lubamist avage IP kontrollimise veebisait. Tuvastatud IP ja asukoht peavad vastama seadistatud puhverserverile.
Mida kontrollida, kui AdsPower proksi integreerimine ei saa puhverserveri kaudu ühendust?
Kontrollige esmalt hosti, porti, protokolli ja autentimisandmeid. Seejärel keelake vastuolus olevad VPN-i või puhverserveriprofiilid ja looge ühendus uuesti.
Proksid 48 tunniks
Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.