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Integratsioonijuhend

AdsPower proksi integreerimine

Seadistage oma proxy kiiresti ja lihtsalt.

Uuendatud19. aprill 2026
VormingÜksikasjalik juhend

Kuidas seadistada ja kasutada proksereid AdsPower antidetect-brauseris

Step 1

Loo profiil

Klõpsa Uus profiil Sisestage profiili nimi Avage vahekaart Proxy

Step 2

Seadistage oma profiil

Valige ühenduse tüüp (soovitatav SOCKS5) Sisestage oma proxy aadress ja port (SOCKS5 jaoks 1080) sisestage oma aktiivse puhverserveriteenuse kasutajanimi ja parool (mitte teie konto parool). Oma teenused leiate siin. Klõpsa Kontrolli proxyt ja seejärel klõpsake profiili salvestamiseks OK.

Step 3

Alustage sirvimisseanssi

Klõpsake Ava nuppu oma proxy profiilis. Avaneb sirvimisaken.

Step 4

Kontrollige tulemust

Kontrollige, kas teie proxy IP-aadress tuvastatakse.

Kust leian FineProxy kasutajatunnused rakenduse AdsPower proksi integreerimine jaoks?

Avage FineProxy juhtpaneelil aktiivne teenus. Kasutage seal kuvatud puhverserveri hosti, porti, kasutajanime ja parooli.

Kas peaksin sisestama oma FineProxy konto parooli?

Ei. Kasutage aktiivse teenuse puhverserveri autentimisparooli, mitte FineProxy kontole sisselogimise parooli.

Kuidas kontrollida, kas rakenduse AdsPower proksi integreerimine puhverserveri seadistus töötab?

Pärast puhverserveri lubamist avage IP kontrollimise veebisait. Tuvastatud IP ja asukoht peavad vastama seadistatud puhverserverile.

Mida kontrollida, kui AdsPower proksi integreerimine ei saa puhverserveri kaudu ühendust?

Kontrollige esmalt hosti, porti, protokolli ja autentimisandmeid. Seejärel keelake vastuolus olevad VPN-i või puhverserveriprofiilid ja looge ühendus uuesti.

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

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