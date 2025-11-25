Step 2

अपनी प्रोफ़ाइल कॉन्फ़िगर करें

कनेक्शन टाइप चुनें (SOCKS5 रिकमेंडेड) अपना प्रॉक्सी एड्रेस और पोर्ट दर्ज करें (SOCKS5 के लिए 1080) अपनी सक्रिय प्रॉक्सी सेवा का यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें (यह आपके अकाउंट का पासवर्ड नहीं है)। आप अपनी सेवाएँ यहाँ देख सकते हैं यहाँ. क्लिक करें प्रॉक्सी जाँचें और फिर प्रोफ़ाइल सेव करने के लिए OK पर क्लिक करें।