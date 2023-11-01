नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

यूक्रेन प्रॉक्सी

रिलायबल स्टेटिक यूक्रेन IPv4 प्रॉक्सी — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% अपटाइम, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • यूक्रेन में 100 डेटा सेंटर IP खरीदें और 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरे यूक्रेनी प्रॉक्सी ट्रैफ़िक की आज की सफलता दर देखें
  • इस सप्ताह समाप्त हो रही हर सेवा का नवीनीकरण करें, $200 से कम
  • अगला रिफ़्रेश मुफ़्त होने पर मेरे IP रोटेट करें
  • नवीनतम प्रॉक्सी सूची JSON के रूप में एक्सपोर्ट करें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

स्थान और स्टॉक

FineProx एक उत्कृष्ट प्रॉक्सी सेवा है जो अपनी कनेक्सन स्थिरता और उच्च गति से प्रभावित करती है। उपयोग में आसान, यह विस्तृत स्थानों की श्रृंखला और उत्तरदायी ग्राहक समर्थन प्रदान करती है। कार्य और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए एक शानदार विकल्प!

BeilihoDieg, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं Fineproxy की सेवा से बहुत संतुष्ट हूं। उनका प्रॉक्सी नेटवर्क बड़ा और शक्तिशाली है, जो स्थिर और तेज़ कनेक्शन प्रदान करता है। उनकी साइट पर नेविगेट करना आसान है, और तकनीकी सहायता उत्तरदायी और सहायक है। यह उन लोगों के लिए ठोस विकल्प है जो अपने ब्राउज़िंग को सुरक्षित करना या भौगोलिक प्रतिबंधों को बायपास करना चाहते हैं।

ammar ghezaliFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

लोड के दौरान गति

मैंने इस प्रदाता का परीक्षण किया और यही मेरी राय है: बहुत आसान है उपयोग करना और साझा करना, क्रेडेंशियल्स या ip ऑथ के कारण, मेरे मामले में तेज़ और स्थिर, और आख़िर में, अच्छी कीमत

Yomi DrogoTrustpilot, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं कई महीनों से FineProxy का उपयोग कर रहा हूँ और उनकी सेवा से बेहद प्रभावित हूँ। प्रॉक्सी सर्वर तेज़, भरोसेमंद हैं, और कई देशों में उत्कृष्ट कवरेज प्रदान करते हैं। सपोर्ट टीम उत्तरदायी और सहायक है। पैसे के लिए बेहतरीन मूल्य और किसी भी व्यक्ति के लिए जो प्रॉक्सी सेवाओं की आवश्यकता है, अत्यधिक अनुशंसित।

AntonSaasHub, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

जब अन्य प्रदाता प्रति जीबी या प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, तो ये लोग अपने मिशन के प्रति सच्चे रहते हैं और अनलिमिटेड बैंडविड्थ के साथ उचित मूल्य वाले डेटा सेंटर प्रॉक्सी प्रदान करते हैं। इंटरनेट पर ऐसे सेवा की पूरी तलाश की और काफी खुश हूँ कि मुझे यह मिल गया।

bhwowsersNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

उन लोगों के लिए एक योग्य सेवा जो अपनी ऑनलाइन सुरक्षा की परवाह करते हैं। मैं इसे 10 दिनों से उपयोग कर रहा हूँ और इसकी गति से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। और सबसे सुखद बात यह है कि इतनी कम कीमत में कोई ट्रैफिक सीमा नहीं है।

Alex D.FineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
Rozetka, OLX.ua — डेटासेंटर या ISP?डेटा सेंटर पर्याप्त

Rozetka, Allegro या Amazon जैसा एग्रेसिव एंटी-बॉट नहीं चलाता। डेटासेंटर IP प्राइस मॉनिटरिंग और कैटलॉग स्क्रैपिंग के लिए ठीक से काम करते हैं। OLX.ua भी ऐसा ही है — स्टैंडर्ड रेट-लिमिटिंग, कुछ भी ऐसा नहीं जिसके लिए ISP चाहिए। OLX पर रियल एस्टेट स्क्रैपिंग (GPS डेटा, प्राइस-पर-स्क्वेयर-मीटर) के लिए सही रोटेशन वाला डेटासेंटर काम करता है। तीनों में Prom.ua सबसे कम प्रोटेक्टेड है।

क्या मैं विदेश से यूक्रेनियन बैंकिंग ऐप्स एक्सेस कर सकता हूँ?विदेश से काम

PrivatBank और Monobank ऐप्स विदेश में काम करते हैं — लाखों यूज़र्स के यूक्रेन छोड़ने के बाद इन्हें इसी के लिए डिज़ाइन किया गया है। Diia भी सही ऑथराइज़ेशन के साथ यूक्रेन के बाहर काम करता है। लेकिन कुछ सर्विसेज़ नॉन-यूक्रेनियन IP देखकर एडिशनल वेरिफ़िकेशन ट्रिगर करती हैं। यूक्रेनियन प्रॉक्सी फ़्रिक्शन कम करता है: कम SMS कन्फ़र्मेशन, कोई “unusual activity” फ़्लैग नहीं। बेसिक बैंकिंग के लिए ये सख्ती से ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूद हो जाता है।

यूक्रेन का इंटरनेट — क्या प्रॉक्सी ऑपरेशन के लिए काफ़ी स्टेबल है?4,200+ ISP

4,200+ ISP, 52 एक्टिव डेटासेंटर, 24 Internet Exchange Points। फ़िक्स्ड ब्रॉडबैंड: 74–84 Mbps। लगभग 25% फ़िक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, लेकिन ऑपरेटर्स ने बैकअप पावर और रिडंडेंसी में अरबों का निवेश किया है। FineProxy के डेटासेंटर IP रिज़ीलिएंट पाथ से रूट होते हैं। अपटाइम कंसिस्टेंट रहा है — चिंता IP-लेवल कनेक्टिविटी से ज़्यादा कॉन्फ़्लिक्ट ज़ोन में फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है।

लाइव यूक्रेन प्रॉक्सी
हर 15 मिनट में अपडेट

मुफ़्त सार्वजनिक यूक्रेन प्रॉक्सी, जिन्हें हम गति और अपटाइम के लिए नियमित रूप से सत्यापित करते हैं। एक IP कॉपी करें या वर्तमान सूची निर्यात करें — साइनअप की ज़रूरत नहीं।

प्रोटोकॉल
अनामिता
पोर्ट
अंतिम जाँच
2 ऑनलाइन·और चाहिए? →
159.224.232.194:8888
IP : पोर्ट स्कोर प्रोटोकॉलअनामिताशहरगति अपटाइम अंतिम जाँच कार्रवाई
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
एलीटविश्व भर
500 Mbps
99.97%
अभी
खरीदें
159.224.232.194:8888
Content Delivery Network· 211 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीDnipro
8.53 Mbps
99.8%
1 घं पहले
193.41.4.211:3128
NetCrafters OU· 2703 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
666 Kbps
100.0%
2 घं पहले
दिखा रहे हैं 2 में से 2

गाइड

यूक्रेनियन IP — किसे चाहिए और क्यों

2 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

कृपया ध्यान दें: नीचे सूचीबद्ध प्रॉक्सी हमारी प्रीमियम सर्वर प्रॉक्सी नहीं हैं. यह एक सार्वजनिक मुफ्त सूची खुले स्रोतों से एकत्रित - परीक्षण या बुनियादी उपयोग के लिए उपयोगी।

2022 से यूक्रेन की लगभग एक चौथाई आबादी देश छोड़ चुकी है। बैंकिंग ऐप्स (PrivatBank, Monobank), Diia के ज़रिए गवर्नमेंट सर्विसेज़, और लोकल प्लेटफ़ॉर्म — कुछ फ़ीचर्स आपका IP चेक करते हैं। अगर आप विदेश में हैं और किसी ऐसी यूक्रेनियन सर्विस को एक्सेस करना चाहते हैं जो लोकल IP के बिना लोड नहीं होती, तो यूक्रेनियन प्रॉक्सी सर्वर इसे हल कर देता है — VPN की तरह आपका पूरा कनेक्शन रीरूट किए बिना।

मार्केट रिसर्च के लिए: Rozetka यूक्रेन का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है — इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी, फ़ैशन में 1.5 मिलियन+ SKU। OLX.ua क्लासिफ़ाइड्स (रियल एस्टेट, कारें, जॉब्स) हैंडल करता है। Prom.ua एक और बड़ा मार्केटप्लेस है। तीनों IP के आधार पर लोकलाइज़्ड प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी दिखाते हैं। Apify-बेस्ड स्क्रैपर्स तीनों के लिए उपलब्ध हैं (OLX के लिए $2 प्रति 1,000 रिज़ल्ट्स, Prom.ua के लिए $2 प्रति 1,000 प्रोडक्ट्स)। अगर आपको प्राइस मॉनिटरिंग के लिए बेस्ट यूक्रेन IP एड्रेस चाहिए — यूक्रेनियन IP ही एकमात्र तरीका है कि लोकल बायर्स जो देखते हैं वो आप भी देख सकें।

FineProxy की यूक्रेनियन प्रॉक्सी

यूक्रेन प्रॉक्सी एक्सेस खरीदने के लिए FineProxy डेटासेंटर IPv4 और ISP प्रॉक्सी यूक्रेन से ऑफ़र करता है। डेटासेंटर अपने ASN पर, प्रति IP फ़्लैट रेट, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक। UKR प्रॉक्सी IP एनोनिमस के तौर पर काम करते हैं — कोई फ़ॉरवर्डिंग हेडर नहीं, हर IP के लिए अलग SSL सर्टिफ़िकेट। HTTP/HTTPS और SOCKS5, 500 Mbps तक।

चल रही बुनियादी ढाँचा चुनौतियों के बावजूद यूक्रेन में 4,200+ रजिस्टर्ड ISP और 52 सक्रिय डेटासेंटर हैं। FineProxy के यूक्रेनियन IP रेज़िलिएंट रूटिंग के ज़रिए कनेक्ट होते हैं — आपके स्क्रैपिंग ऑपरेशन किसी एक पॉइंट ऑफ़ फ़ेल्योर पर निर्भर नहीं करते। भुगतान के बाद, IP आपके डैशबोर्ड में दिखाई देते हैं — अपना वर्किंग IP व्हाइटलिस्ट करें, IP:port या API के रूप में एक्सपोर्ट करें। न्यूनतम ऑर्डर: 100 IP।