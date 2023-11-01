कृपया ध्यान दें: नीचे सूचीबद्ध प्रॉक्सी हमारी प्रीमियम सर्वर प्रॉक्सी नहीं हैं. यह एक सार्वजनिक मुफ्त सूची खुले स्रोतों से एकत्रित - परीक्षण या बुनियादी उपयोग के लिए उपयोगी।

2022 से यूक्रेन की लगभग एक चौथाई आबादी देश छोड़ चुकी है। बैंकिंग ऐप्स (PrivatBank, Monobank), Diia के ज़रिए गवर्नमेंट सर्विसेज़, और लोकल प्लेटफ़ॉर्म — कुछ फ़ीचर्स आपका IP चेक करते हैं। अगर आप विदेश में हैं और किसी ऐसी यूक्रेनियन सर्विस को एक्सेस करना चाहते हैं जो लोकल IP के बिना लोड नहीं होती, तो यूक्रेनियन प्रॉक्सी सर्वर इसे हल कर देता है — VPN की तरह आपका पूरा कनेक्शन रीरूट किए बिना।

मार्केट रिसर्च के लिए: Rozetka यूक्रेन का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है — इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी, फ़ैशन में 1.5 मिलियन+ SKU। OLX.ua क्लासिफ़ाइड्स (रियल एस्टेट, कारें, जॉब्स) हैंडल करता है। Prom.ua एक और बड़ा मार्केटप्लेस है। तीनों IP के आधार पर लोकलाइज़्ड प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी दिखाते हैं। Apify-बेस्ड स्क्रैपर्स तीनों के लिए उपलब्ध हैं (OLX के लिए $2 प्रति 1,000 रिज़ल्ट्स, Prom.ua के लिए $2 प्रति 1,000 प्रोडक्ट्स)। अगर आपको प्राइस मॉनिटरिंग के लिए बेस्ट यूक्रेन IP एड्रेस चाहिए — यूक्रेनियन IP ही एकमात्र तरीका है कि लोकल बायर्स जो देखते हैं वो आप भी देख सकें।

FineProxy की यूक्रेनियन प्रॉक्सी

यूक्रेन प्रॉक्सी एक्सेस खरीदने के लिए FineProxy डेटासेंटर IPv4 और ISP प्रॉक्सी यूक्रेन से ऑफ़र करता है। डेटासेंटर अपने ASN पर, प्रति IP फ़्लैट रेट, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक। UKR प्रॉक्सी IP एनोनिमस के तौर पर काम करते हैं — कोई फ़ॉरवर्डिंग हेडर नहीं, हर IP के लिए अलग SSL सर्टिफ़िकेट। HTTP/HTTPS और SOCKS5, 500 Mbps तक।