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우크라이나 프록시

안정적인 고정 우크라이나 IPv4 프록시 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% 업타임, 무제한 트래픽

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 100 데이터센터 IP 내 우크라이나 및 allowlist 203.0.113.7 구매하십시오
  • 오늘 성공률 Ukrainian proxy traffic 표시하십시오
  • every service 만료 예정인 이번 주, 이하 $200 갱신하십시오
  • IPs when the next refresh is free 로테이션하십시오
  • the latest 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

위치 및 재고

FineProx는 연결 안정성과 빠른 속도가 인상적인 훌륭한 프록시 서비스입니다. 사용하기 쉽고 폭넓은 지역과 신속한 고객 지원을 제공합니다. 업무와 개인적인 필요 모두에 훌륭한 선택입니다!

BeilihoDieg, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

Fineproxy의 서비스에 매우 만족합니다. 프록시 네트워크가 크고 강력하여 안정적이고 빠른 연결을 제공합니다. 사이트는 탐색하기 쉽고 기술 지원팀은 신속하게 응답하며 도움을 줍니다. 브라우징을 안전하게 보호하거나 지역 제한을 우회하려는 분들에게 확실한 선택입니다.

ammar ghezaliFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

부하 상태의 속도

이 업체를 사용해 본 뒤 느낀 점은 다음과 같습니다: 자격 증명이나 IP 인증 덕분에 사용하고 공유하기가 매우 쉽고, 제 사용 환경에서는 빠르고 안정적이었습니다. 마지막으로 빼놓을 수 없는 장점은 좋은 가격입니다.

Yomi DrogoTrustpilot, 올해영어에서 번역됨출처

몇 달 동안 FineProxy를 사용해 왔으며 서비스에 깊은 인상을 받았습니다. 프록시 서버는 빠르고 안정적이며 여러 국가에 걸쳐 훌륭한 범위를 제공합니다. 지원팀은 신속하게 응답하고 친절하게 도와줍니다. 가격 대비 가치가 뛰어나며 프록시 서비스가 필요한 누구에게나 강력히 추천합니다.

AntonSaasHub, 올해영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

다른 업체들은 GB당 또는 요청당 요금을 부과하기도 하지만, 이곳은 사명을 지키며 무제한 대역폭의 데이터 센터 프록시를 합리적인 가격에 제공합니다. 이런 서비스를 찾으려고 인터넷을 샅샅이 뒤졌는데 이곳을 발견해서 매우 기쁩니다.

bhwowsersNorton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

온라인 안전을 중요하게 생각하는 분들에게 훌륭한 서비스입니다. 10일 동안 사용했으며 속도에 완전히 만족합니다. 가장 마음에 드는 점은 이렇게 저렴한 가격에도 트래픽 제한이 없다는 것입니다.

Alex D.FineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
Rozetka, OLX.ua — 데이터센터 또는 ISP?Rozetka는 Allegro나 Amazon처럼

Rozetka는 Allegro나 Amazon처럼 공격적인 안티봇을 운영하지 않습니다. 데이터센터 IP로 가격 모니터링과 카탈로그 스크래핑을 충분히 처리할 수 있습니다. OLX.ua도 비슷합니다 — 표준적인 속도 제한 수준이며, ISP 프록시가 필요할 정도는 아닙니다. OLX에서 부동산 데이터(GPS 정보, 평당 가격)를 스크래핑할 경우에도 적절한 로테이션이 적용된 데이터센터 프록시로 충분합니다. Prom.ua는 세 플랫폼 중 보호 수준이 가장 낮습니다.

해외에서 우크라이나 뱅킹 앱에 접속할 수 있습니까?PrivatBank와 Monobank 앱

PrivatBank와 Monobank 앱 자체는 해외에서도 정상 작동합니다 — 수백만 명의 사용자가 우크라이나를 떠났기 때문에 해외 사용을 고려하여 설계되었습니다. Diia 역시 적절한 인증을 거치면 해외에서 이용 가능합니다. 다만, 일부 서비스는 비우크라이나 IP가 감지되면 추가 본인 인증을 요구합니다. 우크라이나 프록시를 사용하면 이러한 불편이 줄어듭니다. SMS 인증 횟수가 줄고, "비정상 활동" 경고도 발생하지 않습니다. 기본적인 뱅킹에 반드시 필요한 것은 아니지만, 훨씬 원활한 이용 환경을 제공합니다.

우크라이나의 인터넷 — 프록시 운영에 충분히 안정적입니까?4,200개 이상의 ISP

4,200개 이상의 ISP, 52개의 활성 데이터센터, 24개의 인터넷 교환 포인트(IXP). 고정 광대역: 74~84 Mbps. 고정 인프라의 약 25%가 피해를 입었으나, 통신사들이 예비 전력과 이중화에 수십억 달러를 투자하였습니다. FineProxy’s 데이터센터 IP는 복원력 있는 경로를 통해 라우팅됩니다. 업타임은 일관되게 유지되고 있으며, 우려 사항은 IP 수준의 연결성보다는 분쟁 지역의 물리적 인프라에 관한 것입니다.

실시간 우크라이나 프록시
15분마다 업데이트

속도와 업타임을 정기적으로 검증하는 무료 공개 우크라이나 프록시입니다. 가입 없이 개별 IP를 복사하거나 현재 목록을 내보낼 수 있습니다.

프로토콜
익명성
포트
마지막 확인
2 온라인·더 필요하십니까? →
159.224.232.194:8888
IP : 포트 점수 프로토콜익명성도시속도 업타임 마지막 확인 작업
PREMIUM FineProxy 프리미엄
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
엘리트전 세계
500 Mbps
99.97%
방금 전
구매
159.224.232.194:8888
Content Delivery Network· 211 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Dnipro
8.53 Mbps
99.8%
1 시간 전
193.41.4.211:3128
NetCrafters OU· 2703 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
666 Kbps
100.0%
2 시간 전
표시 2 / 2

가이드

우크라이나 IP — 누가, 왜 필요한가

2 분 소요FineProxy 네트워크 팀

참고 사항: 아래에 나열된 프록시는 다음과 같습니다. 프리미엄 서버 프록시가 아닙니다. 이것은 공개 무료 목록 오픈 소스에서 수집한 것으로 테스트나 기본적인 사용에 유용합니다.

2022년 이후 우크라이나 인구의 약 4분의 1이 해외로 이주했습니다. 뱅킹 앱(PrivatBank, Monobank), Diia를 통한 정부 서비스, 그리고 현지 플랫폼 — 일부 기능은 IP 주소를 확인합니다. 해외에 체류 중이며 현지 IP 없이는 로딩되지 않는 우크라이나 서비스에 접속해야 한다면, 우크라이나 프록시 서버가 해결책입니다. VPN처럼 전체 연결을 우회하지 않고도 필요한 접속만 처리할 수 있습니다.

시장 조사 용도: Rozetka는 우크라이나 최대 이커머스 플랫폼으로, 전자제품·식료품·패션 등 150만 개 이상의 SKU를 보유하고 있습니다. OLX.ua는 부동산, 자동차, 구인·구직 등 중고거래를 담당합니다. Prom.ua도 주요 마켓플레이스 중 하나입니다. 세 플랫폼 모두 IP에 따라 현지화된 가격과 재고 정보를 표시합니다. 각 플랫폼용 Apify 기반 스크래퍼가 존재하며(OLX는 결과 1,000건당 $2, Prom.ua는 상품 1,000개당 $2), 가격 모니터링을 위한 최적의 우크라이나 IP 주소가 필요하다면 — 현지 구매자가 보는 것과 동일한 정보를 확인할 수 있는 유일한 방법은 우크라이나 IP입니다.

FineProxy의 우크라이나 프록시

우크라이나 프록시를 구매하시려면, FineProxy에서 데이터센터 IPv4ISP 프록시를 제공합니다. 자체 ASN의 데이터센터, IP당 정액 요금, 무제한 트래픽입니다. 우크라이나 프록시 IP는 익명으로 작동하며, 포워딩 헤더 없이 IP별 개별 SSL 인증서가 적용됩니다. HTTP/HTTPS 및 SOCKS5 지원, 최대 500 Mbps 속도를 제공합니다.

우크라이나에는 인프라 과제에도 불구하고 4,200개 이상의 등록 ISP와 52개의 활성 데이터센터가 운영되고 있습니다. FineProxy’s 우크라이나 IP는 복원력 있는 라우팅을 통해 연결되므로, 스크래핑 작업이 단일 장애 지점에 의존하지 않습니다. 결제 후 IP가 대시보드에 표시되며, 작업용 IP를 화이트리스트에 등록하고 IP:port 또는 API로 내보낼 수 있습니다. 최소 주문 수량: 100 IP.