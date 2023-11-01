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세이셸 프록시

안정적인 고정 세이셸 IPv4 프록시 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% 업타임, 무제한 트래픽

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 100 데이터센터 IP 내 Seychelles 및 allowlist 203.0.113.7 구매하십시오
  • 오늘 성공률 Seychellois proxy traffic 표시하십시오
  • every service 만료 예정인 이번 주, 이하 $200 갱신하십시오
  • IPs when the next refresh is free 로테이션하십시오
  • the latest 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

위치 및 재고

몇 달째 FineProxy.org를 사용하고 있는데 서비스에 더할 나위 없이 만족합니다. 연결 속도가 인상적이며 다운타임 문제를 겪은 적이 전혀 없습니다. 전 세계에 걸친 폭넓은 프록시 위치 덕분에 어디에 있든 안전하고 익명으로 인터넷에 쉽게 접속할 수 있습니다. 가격 경쟁력이 매우 높고 고객 지원팀은 언제나 신속하고 친절하게 대응합니다. 브라우징, 비즈니스 또는 기타 용도로 프록시가 필요하다면 FineProxy.org는 환상적인 선택입니다. 신뢰할 수 있고 효율적인 프록시 서비스를 찾는 누구에게나 강력히 추천합니다!

nabeel72323SaasHub, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

고품질의 믿을 수 있는 프록시 서비스를 찾는다면 제가 이용해 본 최고의 업체 중 하나인 Fineproxy를 강력히 추천합니다. 프록시는 다운타임이 사실상 전혀 없이 안정적인 연결 속도를 제공합니다. 저는 주로 제한을 우회하는 데 사용하는데 서비스가 한결같이 탁월한 성능을 발휘합니다. 웹사이트 인터페이스가 간단하고 직관적이어서 프록시 구매 과정이 빠르고 번거롭지 않습니다. Fineproxy는 다양한 요금제를 제공하므로 어떤 요구나 예산에도 맞는 솔루션을 쉽게 찾을 수 있습니다. 고객 지원팀은 신속하고 전문적이며, 문의할 때마다 빠르고 전문 지식이 풍부한 도움을 받았습니다. 제가 특히 높이 평가하는 점은 서비스의 투명성입니다. 이용 가능한 프록시 지역과 유형(익명, 엘리트 등)에 관한 모든 정보가 명확하고 포괄적으로 제시됩니다. 결론적으로 빠르고 안정적이며 안전한 프록시가 필요한 누구에게나 Fineproxy를 자신 있게 추천합니다. 가격 대비 품질이 뛰어나 시장에서 강력한 선택지입니다.

ZeennsDieg, 작년영어에서 번역됨출처

부하 상태의 속도

독점 프록시 패키지입니다. 뛰어난 속도를 제공하고 트래픽 제한이 없습니다. 가격도 합리적입니다. 한마디로 훌륭한 서비스입니다. 인터넷에서 이와 같은 것은 본 적이 없습니다. 양질의 콘텐츠에 감사드립니다.

Steven NicholsonFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

FineProxy를 사용하며 아주 좋은 경험을 했습니다. 프록시의 속도와 안정성이 뛰어나고 다양한 사용 사례에 맞는 폭넓은 옵션을 제공합니다. 설정은 간단했고 고객 지원팀은 언제나 이용 가능하며 효율적입니다. 신뢰할 수 있는 프록시 솔루션이 필요한 모든 분께 FineProxy를 강력히 추천합니다!

Tan NguyenProxyRate, 작년영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

다른 업체들은 GB당 또는 요청당 요금을 부과하기도 하지만, 이곳은 사명을 지키며 무제한 대역폭의 데이터 센터 프록시를 합리적인 가격에 제공합니다. 이런 서비스를 찾으려고 인터넷을 샅샅이 뒤졌는데 이곳을 발견해서 매우 기쁩니다.

bhwowsersNorton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

가격이 저렴한 EU 프록시입니다. 여전히 낮은 가격을 유지하는 유일한 프록시 업체입니다. 인터넷 전체에서 이런 서비스를 찾았는데, 무제한 대역폭을 제공하는 프록시 업체 중 가장 저렴한 곳이었습니다.

Wowser BrowserTrustpilot, 올해영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
이 프록시는 베팅 사이트 및 카지노에 적합합니까?아니요

아니요. 저희 세이셸 프록시는 베팅, 스포츠북 또는 온라인 카지노 용도로 제공되지 않습니다.

지연 시간(핑)이 높습니까?

네, 지연 시간이 높습니다(약 500 ms). 이는 섬의 지리적 원격성과 해당 지역까지의 글로벌 라우팅 경로 때문입니다. 소프트웨어에서 타임아웃을 설정하실 때 이 지연을 감안하시기를 권장합니다.

암호화폐 거래소 계정 등록에 사용할 수 있습니까?

네, 저희 프록시는 세이셸 관할권에 우호적인 암호화폐 플랫폼에서 계정을 등록하고 관리하는 데 적합합니다.

이 프록시는 SEO 모니터링에 어떻게 도움이 됩니까?세이셸은 검색 엔진

세이셸은 검색 엔진 결과 페이지(SERP)를 확인하기에 탁월한 “중립” 지대입니다. 이 IP를 사용하면 미국이나 EU 같은 주요 국가에서 흔히 나타나는 강한 현지화 또는 개인화 없이 Google 또는 Bing 결과를 확인하실 수 있습니다. 이는 “순수한” 글로벌 순위를 분석하는 데 매우 유용합니다.

지원되는 프로토콜은 무엇입니까?보안은 IP 화이트리스팅을

보안은 IP 화이트리스팅을 기반으로 합니다. 서비스당 최대 5개의 고객님 IP 주소를 추가하실 수 있습니다. 두 가지 모드를 이용하실 수 있습니다: IP 화이트리스트 전용. IP 화이트리스트 + 로그인/비밀번호. 화이트리스트에 IP를 먼저 등록하지 않으면 프록시를 사용하는 것이 기술적으로 불가능합니다.

귀하의 프록시는 다양한 도구와 얼마나 호환됩니까?당사의 프록시는 다음을

당사의 프록시는 다음을 포함한 모든 주요 소프트웨어 도구 및 플랫폼과 호환됩니다. 웹 스크래핑 프레임워크 브라우저 자동화 도구 데이터 수집 소프트웨어 마케팅 분석 플랫폼 연구 응용 프로그램

실시간 세이셸 프록시
15분마다 업데이트

속도와 업타임을 정기적으로 검증하는 무료 공개 세이셸 프록시입니다. 가입 없이 개별 IP를 복사하거나 현재 목록을 내보낼 수 있습니다.

프로토콜
익명성
포트
마지막 확인
9 온라인·더 필요하십니까? →
156.226.183.185:8080
IP : 포트 점수 프로토콜익명성도시속도 업타임 마지막 확인 작업
PREMIUM FineProxy 프리미엄
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
엘리트전 세계
500 Mbps
99.97%
방금 전
구매
156.226.183.185:8080
Ansheng Network Technology· 1144 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
1.57 Mbps
100.0%
6 시간 전
45.194.33.12:30002
Antbox Networks Limited· 1117 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
1.61 Mbps
96.4%
1 시간 전
156.240.114.210:3129
Beijing Baidu Netcom· 441 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
4.08 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.194.33.12:30001
Antbox Networks Limited· 1043 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
1.73 Mbps
74.4%
1 시간 전
156.225.20.83:1080
cognetcloud INC· 1076 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
1.67 Mbps
57.4%
1 시간 전
154.83.2.19:80
Cloudflare London, LLC· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
1.31 Mbps
100.0%
1 시간 전
154.83.2.142:80
Cloudflare London, LLC· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
1.08 Mbps
100.0%
1 시간 전
154.197.75.80:80
Cloudflare London, LLC· 1509 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
1.19 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.9.117.63:3128
NetCrafters OU· 1417 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
1.27 Mbps
10.3%
2 시간 전
표시 9 / 9