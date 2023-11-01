DeepSeek용 프록시

필요에 맞는 프록시 플랜.
정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.
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기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.
모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 전용.
|데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형
|이 페이지의 추천전용단일 IP부터 개인 전용
|ISPISP에 등록된 고정 주소
|로테이션API 크레딧으로 결제
|적합한 용도
|대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
|장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
|ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
|계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
|주소당 사용자 수
|최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
|1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
|최대 5명
|공유 풀
|플랫폼 신뢰도
|표준데이터센터 ASN
|높음 — 독점 사용
|높음 — ISP 등록
|풀에 따라 다름
|시작 가격
|$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
|$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
|$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|최소 주문
|IP 100개
|1 IP
|IP 100개
|250만 크레딧
|주소 유지 기간
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|요청마다 변경
|대역폭
|무제한
|무제한
|무제한
|크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
|UDP / 음성 통화
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|사용 불가
|프로토콜
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|인증
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|API 키
|플랜 보기
|전용 플랜 보기
|ISP 플랜 보기
|플랜 보기
전용
단일 IP부터 개인 전용
장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
높음 — 독점 사용
$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
1 IP
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
데이터센터 패키지
묶음 판매, 공유형
대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
표준데이터센터 ASN
$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
ISP
ISP에 등록된 고정 주소
ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
최대 5명
높음 — ISP 등록
$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
로테이션
API 크레딧으로 결제
계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
공유 풀
풀에 따라 다름
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250만 크레딧
요청마다 변경
크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
사용 불가
HTTP, SOCKS5
API 키
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.
인기 프록시 위치
FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.
한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.
FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.
이제 다음과 같이 요청하십시오
- DeepSeek API 키용 미국 전용 IP 하나를 구매하십시오
- 203.0.113.7 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
- 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
- 오늘 오류율이 가장 높은 서비스를 표시하십시오
- 프록시 서비스의 상태 및 결제 세부 정보를 표시하십시오
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.
어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업
임의로 잔액 사용
잔액을 사용하는 도구 6개는 모두
wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.
견적보다 많이 결제
모든 구매에는 견적의
expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.
확인 없이 취소
되돌릴 수 없는 두 도구는
confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.
이중 결제
결제 호출에는
idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.
수동 설정
운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.
시스템
브라우저
앱
속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.
표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.
테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.
500 Mbps
표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도
99.97%
1,973,500회 요청에서 연결 성공률
96
성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드
0
대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽
전용 AMD EPYC
포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.
자체 서브넷
IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.
80 Gbps uplink
서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.
Tier III / IV
각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.
실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.
이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.
검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.
API 및 에이전트 액세스
Fineproxy 프록시를 정말 좋아합니다. 속도가 매우 빠르고 탐지되지 않습니다. 키워드 도구 같은 자동화 도구와 스크래핑 도구에 사용했는데 판도를 바꿀 정도입니다. 도움이 필요할 때마다 고객 지원이 최고 수준이며 문제를 해결하기 위해 24/7 대응합니다. 프록시 품질도 정말 놀랍습니다.
사용자가 웹사이트에서 프록시를 가져올 수 있도록 API를 제공합니다. 고객 서비스 담당자의 영어 실력이 그다지 좋지는 않았지만, 저를 돕기 위해 열심히 노력했습니다. 또한 7일마다 IP를 교체할 수 있습니다.
계정 운영
Twitch 봇에 사용했는데 완벽하게 작동했습니다. 제가 특별히 필요로 하는 용도에 아주 잘 맞는 시스템을 마련해 준 FineProxy에 감사드립니다.
복잡한 가입 절차와 긴 설정 과정이 없는 서비스를 찾고 있었습니다. FineProxy는 완벽하게 맞았습니다. 요금제를 구매하고 이용 권한을 받아 단 몇 분 만에 연결했습니다. 소셜 미디어와 분석에 사용하고 있습니다. 지금까지 심각한 문제를 겪지 않았고 연결은 훌륭하며 가격도 저렴합니다.
최소 주문
처음에는 테스트 삼아 Avito용 프록시 1개를 구매했습니다. 확인해 보니 작동했습니다. 제가 초보라 연결에 문제가 있었지만, 판매자는 포기하지 않고 직접 모든 것을 확인해 도와주었습니다. 이제는 매주 이곳에서 프록시 한 팩을 구매합니다. 소셜 네트워크용으로 훌륭하고 속도도 좋습니다. 마음에 듭니다. 판매자가 온라인일 때 사이트에서 문의하면 빠르게 답합니다. 추천합니다!
안녕하세요, 친구 여러분. 프록시에 대한 제 의견을 말씀드리고 싶습니다. 매우 저렴한 가격으로 5개국의 서로 다른 프록시와 10000개 IP를 10일 또는 30일 동안 이용할 수 있습니다. 그래서 제 결론은 무엇이냐면, 동료 여러분, 제가 할 수 있는 말은 이것이 여러분으로 하여금 생각하게 만들 것이라는 점입니다.
DeepSeek이 사전 경고 없이 요청 속도를 제한하는 이유는 무엇입니까?DeepSeek는 서버
DeepSeek는 서버 부하에 따라 실시간으로 한도를 조정합니다. 사전에 계획할 수 있는 공개된 임계값은 없습니다. 플랫폼이 혼잡할 때는 계정에 할당되는 용량이 줄어듭니다. DeepSeek 측에서 이 사실을 공식적으로 확인했지만, 개별 한도를 늘리는 방법은 제공하지 않습니다.
실제로 몇 건의 요청을 보낼 수 있습니까?정확한
정확한 수치는 아무도 모릅니다 — DeepSeek이 해당 정보를 공개하지 않기 때문입니다. 사용자 보고에 따르면 트래픽이 한산한 시간대에는 분당 수십 건의 요청을 문제없이 전송할 수 있습니다. 그러나 피크 시간대에는 분당 5~10건의 요청만으로도 지연이 발생할 수 있습니다. 바로 이 점이 이 제한을 답답하게 만드는 이유입니다 — 측정할 수 없는 것에 대해 계획을 세울 수는 없습니다.
API 키는 몇 개나 필요합니까?하나의 키로 스로틀링이
하나의 키로 스로틀링이 발생한다면 3~5개부터 시작하십시오. 각 키를 별도의 IP에 할당하면 DeepSeek은 각각을 독립된 사용자로 인식합니다. 지연이 여전히 발생하는 빈도를 모니터링하고 필요에 따라 키를 추가하십시오.
DeepSeek이 데이터센터 IP를 차단합니까?아닙니다
아닙니다. DeepSeek의 API는 프로그래밍 방식의 접근을 위해 설계되었으며, 서버 트래픽을 전제로 합니다. 속도 제한은 IP 유형이 아닌 계정과 사용 패턴에 연동됩니다.
무료 요금제로 실제 업무에 활용할 수 있습니까?테스트나 소규모 프로젝트에는
테스트나 소규모 프로젝트에는 충분합니다. 하지만 안정적인 처리량이 필요한 작업에는 동적 스로틀링 때문에 신뢰성이 떨어집니다. 유료 계정은 우선순위가 높지만, 피크 시간대에는 유료 계정도 영향을 받을 수 있습니다. 여러 개의 유료 키를 각각 다른 IP에서 운영하는 것이 가장 안정적인 구성입니다.