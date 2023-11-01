Twitch 프록시

Twitch 시청 서비스는 한 가지에 달려 있습니다. 바로 플랫폼에서 이전에 확인된 적 없는 클린 IP입니다. 2025년 8월 탐지 업데이트 이후, 플랫폼 전반의 조회수가 하룻밤 사이에 5~22% 급감했습니다. 재활용된 데이터센터 IP를 사용하던 대부분의 서비스가 단 한 번의 차단으로 소멸했으며, 살아남은 것은 신규 IP 주소를 보유한 서비스뿐이었습니다.

IP 품질이 모든 것을 좌우하는 이유

현재 플랫폼은 단순히 IP 주소만 확인하는 것이 아닙니다. TLS 핑거프린트(JA3), 세션 지속 시간 패턴, 연결 타이밍, 행동 시그널 등 모든 요소가 분석됩니다. 하지만 가장 첫 번째 필터는 여전히 IP 평판입니다. 해당 주소가 이미 다른 사용자에 의해 부스팅에 사용된 적이 있다면, 첫 연결이 완료되기도 전에 플래그 처리됩니다.

대부분의 프록시 제공업체가 실패하는 지점이 바로 여기입니다. 이들은 공유 풀을 판매합니다. 동일한 IP가 같은 플랫폼을 사용하는 수십 명의 고객에게 돌아가며 제공됩니다. 고객님이 해당 IP 주소를 받을 때쯤이면 이미 누군가가 그 IP를 소진한 상태입니다.

FineProxy는 다릅니다. 저희는 리셀러가 아닌 직접 공급업체입니다. 저희 IP는 자체 네트워크에만 존재하며, 다른 어떤 프록시 서비스에서도 찾을 수 없습니다. Twitch용 패키지를 구매하시면, 해당 IP 주소는 전체 임대 기간 동안 고객님에게만 독점 배정됩니다. 임대 기간 중에는 저희 플랫폼의 다른 누구도 해당 IP를 Twitch에서 사용할 수 없습니다. 이것은 마케팅 문구가 아니라, 시스템 자체가 그렇게 설계된 것입니다.

2025년 8월 업데이트로 실제로 변경된 사항

Twitch는 2025년 8월 말에 새로운 봇 탐지 시스템을 도입했습니다. 즉각적인 영향으로 플랫폼 전반에서 시청자 수가 급감했습니다. 그러나 8월 25일 무렵에는 수치가 다시 회복되었으며, 이는 적절한 인프라를 갖춘 서비스가 빠르게 적응했음을 의미합니다.

현재 플랫폼이 확인하는 항목:

IP 평판 및 유형 (데이터센터 범위의 IP는 즉시 플래그 처리됨)

TLS 핑거프린트 — 연결의 「핸드셰이크」에는 고유한 서명이 존재합니다

세션 행동 — 시청자가 얼마나 오래 머무르는지, 언제 입장하고 퇴장하는지, 패턴이 자연스러운지 여부

채팅 활동 상관관계 — 전혀 상호작용하지 않는 시청자는 실제 사용자와 다르게 보입니다

이제 시청 서비스에 데이터센터 IP만으로는 충분하지 않습니다. ISP 프록시는 IP 유형 검사를 통과하는 주거용 IP 주소를 보유하고 있지만, 단가가 더 높습니다. 데이터센터 프록시는 IP가 진정으로 클린하고 해당 플랫폼에서 사용된 적이 없을 때 여전히 작동합니다 — 이것이 바로 FineProxy의 독점 할당이 제공하는 것입니다.

시청자 서비스 확장

수백 또는 수천 명의 동시 「시청자」를 운영하는 서비스의 경우 계산은 간단합니다. 고유 IP가 많을수록 트래픽 분포가 더 자연스러워집니다. 시청자 세션당 IP 1개가 기본입니다. 동일한 스트림 내에서 세션 간에 주소를 재사용하는 것은 위험하며, 플랫폼이 이를 추적하고 있습니다.

추천 사항:

IP 로테이션은 단일 스트림 내부가 아닌, 스트림 간에 수행하십시오

세션 길이를 다양하게 설정하십시오 — 모든 「시청자」가 정확히 동일한 시간 동안 접속하지 않도록 하십시오

접속 시간을 분산시키십시오 — 500명의 시청자가 동일한 초에 나타나는 것은 명백한 패턴입니다

설정이 지원되는 경우 일부 세션에 채팅 활동을 포함시키십시오

FineProxy에서 대용량 패키지(500~1,000개 이상 IP)를 구매하시면 트래픽을 자연스럽게 분산할 수 있는 충분한 풀 규모를 확보하실 수 있습니다. 모든 주소가 Twitch 전용으로 고객님의 계정에 독점 할당되므로 IP 평판을 직접 관리하실 수 있으며, 다른 사용자가 플랫폼에서 IP를 오염시킬 위험이 없습니다.

SOCKS5가 HTTP보다 항상 우선입니다

Twitch 스트리밍은 HLS 프로토콜을 사용합니다. HTTP 프록시는 비디오 청크 전달을 중단시키고 탐지에 플래그될 수 있습니다. SOCKS5는 더 낮은 레벨에서 동작하여 모든 트래픽 유형을 깔끔하게 전달합니다. 시청자 서비스에서는 이것이 스트림 도중 끊기지 않는 안정적인 연결을 의미합니다.

프록시 위치를 통한 광고 줄이기

2023년 후반부터 Twitch는 서버 사이드 광고 삽입(SSAI) 방식을 도입했습니다. 광고가 비디오 스트림에 직접 병합되기 때문에 광고 차단기로는 감지할 수 없습니다. 그러나 광고 빈도는 지역에 따라 다릅니다. 폴란드, 세르비아, 우크라이나, 루마니아를 통한 연결에서는 중간 광고가 일관되게 적거나 전혀 나오지 않습니다. 적절한 지역의 Twitch용 프록시를 사용하면, 어떤 브라우저 확장 프로그램보다 효과적으로 광고 문제를 해결할 수 있습니다.

차단된 지역에서의 스트리밍 접속