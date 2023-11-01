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Twitch 프록시

Twitch 시청자 서비스를 위한 전용 IPv4 프록시 — SOCKS5 지원, 다른 고객과 공유되지 않는 클린 IP, 광고 없는 스트리밍을 위한 동유럽 위치.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 Twitch 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 5,000 Europe Mix 데이터센터 IP 용 con현재 Twitch viewer sessions 구매하십시오
  • 203.0.113.7 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
  • 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • the locations 사용 가능한 프록시 서비스 표시하십시오
  • the 상태 및 결제 세부 정보 프록시 서비스 표시하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

부하 상태의 속도

훌륭한 프록시입니다. 이 서비스를 사용한 지 약 한 달이 되었습니다. 구독한 것을 후회하지 않습니다. 비교적 빠르고 지연이 없으며 사용하기 편하고 상담원도 빠르게 답변합니다. 업무뿐 아니라 평범한 인터넷 서핑에도 매우 유용합니다. 제게는 가격이 조금 비싼 편이지만 적어도 품질은 훌륭합니다. 이 프로젝트의 프록시에 9점(10점 만점)을 줍니다.

KembyFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

프록시가 매우 빠르고 사용 경험도 좋았습니다. 고객 지원팀도 답변이 빠르고 즉시 도움을 줍니다.

Omar ElhaqTrustpilot, 올해영어에서 번역됨출처

위치 및 재고

매우 저렴한 유럽 프록시입니다. 자유롭고 안전한 인터넷이라는 가치를 지켜 온 유일한 프록시 업체라고 생각합니다. 다른 업체들이 GB당 또는 요청당 요금을 부과하는 동안 이곳은 여전히 무제한 대역폭 요금제를 제공합니다.

NemanjaDieg, 올해영어에서 번역됨출처

몇 달 동안 FineProxy를 사용해 왔는데 제가 접한 프록시 서비스 중 단연 최고 수준입니다! 연결이 안정적이고 빠르며 안전해서 브라우징과 지역 제한 콘텐츠 접근이 원활합니다. FineProxy는 매우 다양한 IP를 제공하며 IP 전환도 빠르고 번거롭지 않습니다. 고객 지원팀은 신속하고 친절하며 질문이 있을 때마다 언제나 도울 준비가 되어 있습니다. 게다가 제공되는 서비스 수준에 비해 가격 경쟁력이 놀라울 정도로 뛰어납니다. 신뢰할 수 있고 효율적인 프록시가 필요한 모든 분께 FineProxy를 강력히 추천합니다!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

고객 경험

이 프록시 서비스를 몇 번 이용해 봤는데 정말 좋았습니다. 이 업체를 보증할 수 있습니다.

nasSaasHub, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
시청자 서비스에 프록시가 몇 개나 필요합니까?동시 시청자 세션당

동시 시청자 세션당 최소 1개의 IP가 필요합니다. 동시 시청자 500명이면 IP 500개가 필요합니다. 더 큰 풀을 확보하면 주소를 너무 빨리 재사용하지 않고 스트림 간 로테이션할 여유가 생깁니다. FineProxy의 데이터센터 패키지는 수천 개의 IP까지 확장 가능하며, 대여 기간 동안 모든 주소는 Twitch에서 고객님만 독점 사용하실 수 있습니다.

시청자용으로 데이터센터 프록시와 ISP 프록시 중 어떤 것이 좋습니까?두 가지 모두

두 가지 모두 사용 가능하지만 방식이 다릅니다. ISP 프록시는 주거용 IP 검사를 자동으로 통과하므로 더 안전하지만 IP당 비용이 높습니다. 플랫폼에서 사용된 적 없는 클린 데이터센터 IP 역시 효과적이며, 특히 대량 사용 시 비용 측면에서 유리합니다. FineProxy의 IP는 저희 자체 네트워크에 고유한 것입니다(저희는 리셀러가 아닌 직접 공급자입니다). 따라서 다른 프록시 서비스의 고객에 의해 오염된 적이 없습니다.

다른 서비스의 데이터센터 프록시는 왜 그렇게 빨리 차단됩니까?해당 업체들은

해당 업체들은 공유 풀을 재판매하기 때문입니다. 동일한 IP가 같은 플랫폼에서 여러 고객에 의해 사용됩니다. 고객님께 도달할 때쯤이면 해당 IP 주소는 이미 플래그 표시된 상태입니다. 저희 IP는 전용입니다 — Twitch용으로 임대하시면 저희 서비스의 다른 누구도 해당 IP를 Twitch에서 사용할 수 없습니다.

SOCKS5가 정말 차이를 만듭니까?그렇습니다

그렇습니다. Twitch의 HLS 스트리밍 프로토콜은 비디오를 작은 청크 단위로 전송합니다. HTTP 프록시는 이 전달 과정에 간섭하여 버퍼링을 유발하거나 탐지를 트리거합니다. SOCKS5는 이러한 문제 없이 처리합니다. 시청, 부스팅, 모니터링 등 Twitch 관련 모든 작업에는 반드시 SOCKS5를 사용하십시오.

Twitch 차단 해제용 프록시로 광고를 줄일 수 있습니까?광고는 스트림

광고는 스트림 자체에 삽입되어 있으므로 차단할 수 없습니다. 다만 광고 노출 빈도는 연결 위치에 따라 달라집니다. 동유럽 프록시(폴란드, 루마니아, 세르비아)를 통해 접속하면 광고가 적거나 전혀 표시되지 않는 경우가 많습니다. 보장할 수는 없지만, 차이가 상당히 크기 때문에 장시간 시청 세션에 이 지역을 의도적으로 선택하는 사용자가 많습니다.

가이드

Twitch 프록시: 시청자 서비스, 스트림 접속, 계정 관리

4 분 소요FineProxy 네트워크 팀

Twitch 시청 서비스는 한 가지에 달려 있습니다. 바로 플랫폼에서 이전에 확인된 적 없는 클린 IP입니다. 2025년 8월 탐지 업데이트 이후, 플랫폼 전반의 조회수가 하룻밤 사이에 5~22% 급감했습니다. 재활용된 데이터센터 IP를 사용하던 대부분의 서비스가 단 한 번의 차단으로 소멸했으며, 살아남은 것은 신규 IP 주소를 보유한 서비스뿐이었습니다.

IP 품질이 모든 것을 좌우하는 이유

현재 플랫폼은 단순히 IP 주소만 확인하는 것이 아닙니다. TLS 핑거프린트(JA3), 세션 지속 시간 패턴, 연결 타이밍, 행동 시그널 등 모든 요소가 분석됩니다. 하지만 가장 첫 번째 필터는 여전히 IP 평판입니다. 해당 주소가 이미 다른 사용자에 의해 부스팅에 사용된 적이 있다면, 첫 연결이 완료되기도 전에 플래그 처리됩니다.

대부분의 프록시 제공업체가 실패하는 지점이 바로 여기입니다. 이들은 공유 풀을 판매합니다. 동일한 IP가 같은 플랫폼을 사용하는 수십 명의 고객에게 돌아가며 제공됩니다. 고객님이 해당 IP 주소를 받을 때쯤이면 이미 누군가가 그 IP를 소진한 상태입니다.

FineProxy는 다릅니다. 저희는 리셀러가 아닌 직접 공급업체입니다. 저희 IP는 자체 네트워크에만 존재하며, 다른 어떤 프록시 서비스에서도 찾을 수 없습니다. Twitch용 패키지를 구매하시면, 해당 IP 주소는 전체 임대 기간 동안 고객님에게만 독점 배정됩니다. 임대 기간 중에는 저희 플랫폼의 다른 누구도 해당 IP를 Twitch에서 사용할 수 없습니다. 이것은 마케팅 문구가 아니라, 시스템 자체가 그렇게 설계된 것입니다.

2025년 8월 업데이트로 실제로 변경된 사항

Twitch는 2025년 8월 말에 새로운 봇 탐지 시스템을 도입했습니다. 즉각적인 영향으로 플랫폼 전반에서 시청자 수가 급감했습니다. 그러나 8월 25일 무렵에는 수치가 다시 회복되었으며, 이는 적절한 인프라를 갖춘 서비스가 빠르게 적응했음을 의미합니다.

현재 플랫폼이 확인하는 항목:

  • IP 평판 및 유형 (데이터센터 범위의 IP는 즉시 플래그 처리됨)
  • TLS 핑거프린트 — 연결의 「핸드셰이크」에는 고유한 서명이 존재합니다
  • 세션 행동 — 시청자가 얼마나 오래 머무르는지, 언제 입장하고 퇴장하는지, 패턴이 자연스러운지 여부
  • 채팅 활동 상관관계 — 전혀 상호작용하지 않는 시청자는 실제 사용자와 다르게 보입니다

이제 시청 서비스에 데이터센터 IP만으로는 충분하지 않습니다. ISP 프록시는 IP 유형 검사를 통과하는 주거용 IP 주소를 보유하고 있지만, 단가가 더 높습니다. 데이터센터 프록시는 IP가 진정으로 클린하고 해당 플랫폼에서 사용된 적이 없을 때 여전히 작동합니다 — 이것이 바로 FineProxy의 독점 할당이 제공하는 것입니다.

시청자 서비스 확장

수백 또는 수천 명의 동시 「시청자」를 운영하는 서비스의 경우 계산은 간단합니다. 고유 IP가 많을수록 트래픽 분포가 더 자연스러워집니다. 시청자 세션당 IP 1개가 기본입니다. 동일한 스트림 내에서 세션 간에 주소를 재사용하는 것은 위험하며, 플랫폼이 이를 추적하고 있습니다.

추천 사항:

  • IP 로테이션은 단일 스트림 내부가 아닌, 스트림 간에 수행하십시오
  • 세션 길이를 다양하게 설정하십시오 — 모든 「시청자」가 정확히 동일한 시간 동안 접속하지 않도록 하십시오
  • 접속 시간을 분산시키십시오 — 500명의 시청자가 동일한 초에 나타나는 것은 명백한 패턴입니다
  • 설정이 지원되는 경우 일부 세션에 채팅 활동을 포함시키십시오

FineProxy에서 대용량 패키지(500~1,000개 이상 IP)를 구매하시면 트래픽을 자연스럽게 분산할 수 있는 충분한 풀 규모를 확보하실 수 있습니다. 모든 주소가 Twitch 전용으로 고객님의 계정에 독점 할당되므로 IP 평판을 직접 관리하실 수 있으며, 다른 사용자가 플랫폼에서 IP를 오염시킬 위험이 없습니다.

SOCKS5가 HTTP보다 항상 우선입니다

Twitch 스트리밍은 HLS 프로토콜을 사용합니다. HTTP 프록시는 비디오 청크 전달을 중단시키고 탐지에 플래그될 수 있습니다. SOCKS5는 더 낮은 레벨에서 동작하여 모든 트래픽 유형을 깔끔하게 전달합니다. 시청자 서비스에서는 이것이 스트림 도중 끊기지 않는 안정적인 연결을 의미합니다.

프록시 위치를 통한 광고 줄이기

2023년 후반부터 Twitch는 서버 사이드 광고 삽입(SSAI) 방식을 도입했습니다. 광고가 비디오 스트림에 직접 병합되기 때문에 광고 차단기로는 감지할 수 없습니다. 그러나 광고 빈도는 지역에 따라 다릅니다. 폴란드, 세르비아, 우크라이나, 루마니아를 통한 연결에서는 중간 광고가 일관되게 적거나 전혀 나오지 않습니다. 적절한 지역의 Twitch용 프록시를 사용하면, 어떤 브라우저 확장 프로그램보다 효과적으로 광고 문제를 해결할 수 있습니다.

차단된 지역에서의 스트리밍 접속

제한된 네트워크나 국가에서 Twitch를 시청해야 하는 경우, 설정은 간단하지만 세부 사항이 중요합니다. 일부 네트워크는 DNS 수준에서 플랫폼을 차단하고, 다른 네트워크는 심층 패킷 검사(DPI)를 사용하며, 특정 국가에서는 접근 자체를 제한합니다. 지원되는 지역의 전용 프록시 하나로 세 가지 시나리오를 모두 해결할 수 있습니다. 브라우저 또는 시스템 수준에서 설정하면, 현지에서 접속하는 것처럼 스트림이 로드됩니다. SOCKS5가 여기서도 더 나은 선택입니다. HLS 청크를 포함한 모든 트래픽을 간섭 없이 터널링하기 때문입니다. 브라우저, 운영 체제, 스트리밍 기기별 단계적 설정 안내는 저희 Integration Hub를 확인하십시오 — Windows, macOS부터 Android 및 라우터 수준 설정까지 모두 다루고 있습니다.