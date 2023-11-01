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Прокси для Twitch

Эксклюзивные IPv4-прокси для сервисов накрутки зрителей на Twitch — SOCKS5, чистые IP, никогда не используемые совместно с другими клиентами, восточноевропейские локации для трансляций без рекламы.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф прокси для Twitch.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.

Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 5 000 серверных IP Europe Mix для параллельных сессий зрителей Twitch
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего прокси
  • Экспортируйте список прокси в JSON
  • Покажите доступные локации моих прокси
  • Покажите статус и данные об оплате моих прокси
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

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Приложения

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Ваш прокси-сервис отличный! Высокая скорость, стабильное соединение, простая настройка и надежная анонимность. Помогли обойти блокировки и защитить данные.

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ВалерийВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Локации и запас

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elleyВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Сколько прокси нужно для сервиса накрутки?Один IP на

Один IP на одновременную зрительскую сессию, минимум. Для 500 одновременных зрителей нужно 500 IP. Больший пул даёт возможность ротировать между стримами, не переиспользуя адреса слишком часто. Пакеты датацентр прокси от FineProxy масштабируются до тысяч IP — и каждый адрес эксклюзивно ваш на Twitch на весь период аренды.

Датацентр или ISP прокси для накрутки?Оба варианта работают

Оба варианта работают, но по-разному. ISP прокси автоматически проходят проверку на резидентный IP — безопаснее, но дороже за штуку. Чистые датацентр IP, которые ранее не использовались на платформе, тоже работают — особенно в больших объёмах, где разница в цене ощутима. IP от FineProxy уникальны для нашей сети (мы провайдер, а не перекуп), поэтому они не были сожжены клиентами других сервисов.

Почему датацентр прокси у других сервисов блокируют так быстро?Потому что

Потому что те провайдеры перепродают общие пулы. Один и тот же IP используется несколькими клиентами на одной платформе. К моменту, когда он доходит до вас, адрес уже помечен. Наши IP эксклюзивны — если вы арендуете их для Twitch, никто другой на нашем сервисе не может использовать их там.

SOCKS5 реально даёт разницу?Да

Да. Стриминговый протокол HLS отправляет видео мелкими фрагментами. HTTP прокси ломают эту доставку, вызывая буферизацию или обнаружение. SOCKS5 справляется без проблем. Для любой работы с Twitch — просмотр, накрутка, мониторинг — всегда используйте SOCKS5.

Прокси помогут с рекламой на Twitch?Реклама встроена

Реклама встроена прямо в поток, заблокировать её нельзя. Но количество зависит от локации подключения. Через восточноевропейские прокси (Польша, Румыния, Сербия) пользователи стабильно видят меньше рекламы или не видят её совсем. Гарантий нет, но разница заметная — люди специально выбирают эти локации для длительного просмотра.

Гайд

Прокси для Twitch: сервисы накрутки, доступ к стримам и аккаунты

4 мин чтенияКоманда сети FineProxy

Сервисы прокси для накрутки просмотров в Twitch держатся на одном — чистых IP, которых платформа ещё не видела. После обновления системы обнаружения в августе 2025 просмотры по всей платформе упали на 5-22% за одну ночь — большинство сервисов на переиспользованных датацентр IP вынесло одной волной. Выжили те, у кого были свежие адреса.

Почему качество IP решает всё

Платформа теперь проверяет куда больше, чем просто адрес. TLS-отпечатки (JA3), паттерны длительности сессий, время подключений, поведенческие сигналы — всё анализируется. Но самый первый фильтр по-прежнему репутация IP. Если адрес уже использовался для накрутки кем-то другим, он помечен ещё до того, как ваше первое подключение завершится.

Именно тут большинство провайдеров прокси проваливается. Они продают общие пулы — одни и те же IP раздаются десяткам клиентов, которые бьют по одной и той же платформе. К тому моменту, как адрес доходит до вас, кто-то его уже сжёг.

FineProxy работает иначе. Мы сами провайдер, а не перекупщик. Наши IP существуют только в нашей сети — вы не встретите их ни в одном другом сервисе. Когда вы покупаете пакет прокси сервера для Твича, эти адреса закрепляются исключительно за вами на весь срок аренды. Никто другой на нашей платформе не сможет использовать их на Twitch, пока вы арендуете. Это не рекламный слоган — так устроена система.

Что реально изменилось в августе 2025

В конце августа 2025 Twitch запустил новую систему обнаружения ботов. Просмотры упали по всей платформе. К 25 августа цифры вернулись — значит, сервисы с правильной инфраструктурой адаптировались быстро.

Что платформа теперь проверяет:

  • Репутацию и тип IP (датацентр диапазоны вычисляются моментально)
  • TLS-отпечатки — у каждого подключения свой уникальный «почерк»
  • Поведение сессии — сколько зрители остаются, когда приходят и уходят, выглядит ли паттерн естественно
  • Корреляция с чатом — зрители, которые никогда не взаимодействуют, отличаются от реальных

Датацентр IP сами по себе уже не справляются для сервисов накрутки. ISP прокси имеют резидентные адреса, которые проходят проверку типа IP, но стоят дороже за штуку. Датацентр прокси по-прежнему работают, если IP по-настоящему чистые и ранее не использовались на платформе — именно это даёт эксклюзивное распределение FineProxy.

Масштабирование сервисов накрутки

Для сервисов, которые держат сотни или тысячи одновременных «зрителей», арифметика простая: больше уникальных IP — более правдоподобное распределение трафика. Один IP на одну зрительскую сессию — это базовый минимум. Повторное использование адреса в рамках одного стрима рискованно — платформа это отслеживает.

Наши рекомендации:

  • Меняйте IP между стримами, а не внутри одного стрима
  • Варьируйте длительность сессий — не нужно, чтобы каждый «зритель» сидел ровно одинаковое время
  • Разносите время подключения — 500 зрителей, появившихся в одну секунду, это очевидный паттерн
  • Добавляйте сессии с активностью в чате, если ваш сетап это позволяет

Покупка большого пакета (500-1000+ IP) у FineProxy даёт пул нужного размера для естественного распределения трафика. Поскольку каждый адрес закреплён за вашим аккаунтом эксклюзивно для Twitch, вы сами контролируете репутацию — никто другой не испортит ваши IP на платформе.

SOCKS5, а не HTTP — всегда

Стримы на Twitch идут по протоколу HLS. HTTP-прокси часто ломают доставку видео-фрагментов и попадают под обнаружение. SOCKS5 работает на более низком уровне и пропускает любой тип трафика без помех. Для сервисов накрутки это значит стабильные подключения, которые не обрываются посреди стрима.

Снижение количества рекламы через выбор локации прокси

С конца 2023 Twitch использует серверную вставку рекламы (SSAI) — ролики вшиты прямо в видеопоток. Блокировщики их не ловят. Но частота рекламы зависит от региона: подключения через Польшу, Сербию, Украину и Румынию стабильно получают меньше рекламы или не получают её совсем. Прокси из нужной локации решает проблему с рекламой лучше любого расширения для браузера.

Доступ к стримам из заблокированных регионов

Если вам нужно смотреть Twitch из ограниченной сети или страны, настройка проста — но детали важны. Некоторые сети блокируют платформу на уровне DNS, другие используют глубокую инспекцию пакетов, а отдельные страны полностью ограничивают доступ. Один выделенный прокси в поддерживаемой локации решает все три сценария: настройте его в браузере или на системном уровне, и трансляции загружаются так, будто вы подключаетесь локально. SOCKS5 и здесь предпочтительнее, поскольку туннелирует весь трафик, включая HLS-чанки, без вмешательства. Пошаговые инструкции по настройке для браузеров, операционных систем и стриминговых устройств смотрите в нашем центре интеграций — там описано всё: от Windows и macOS до Android и настройки на уровне роутера.