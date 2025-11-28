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Настройки прокси в Linux
Настройте свой прокси быстро и легко.
Как настроить прокси в Linux
Внешний вид пользовательского интерфейса зависит от конкретного дистрибутива Linux, однако большинство окружений GNOME выглядят очень похоже. В качестве примера здесь показан интерфейс Fedora Linux (GNOME/KDE).
Откройте настройки сети
Нажмите в правом верхнем углу экрана → нажмите на иконку Settings (шестерёнка). Перейдите во вкладку Network → откройте раздел Proxy.
Настройка системного прокси
Включите переключатель Network Proxy Выберите режим Manual configuration Введите IP-адрес и порт прокси.
Встроенные настройки прокси в GNOME ненадёжно поддерживают SOCKS5 с авторизацией по логину и паролю, поэтому более безопасным вариантом является маршрутизация трафика через локальный прокси-слой. Распространённое решение — redsocks, который позволяет прозрачно перенаправлять TCP-соединения на удалённый SOCKS5 прокси с корректной авторизацией.
Расширенная настройка с использованием Redsocks
Если вам необходимо использовать SOCKS5 прокси с авторизацией по логину и паролю, вы можете настроить его через Redsocks в качестве системного прокси.
Установка Redsocks
Откройте Terminal (обычно Ctrl + Alt + T). Введите команду: "sudo dnf install redsocks" (потребуется ввод пароля sudo).
используется в Fedora, RHEL и CentOS Stream. is used on Fedora, RHEL, and CentOS Stream. Для других популярных дистрибутивов: Debian / Ubuntu / Linux Mint: sudo apt install redsocks Arch / Manjaro: sudo pacman -S redsocks openSUSE: sudo zypper install redsocks Alpine: sudo apk add redsocks
Настройка прокси
Откройте конфигурационный файл redsocks: sudo nano /etc/redsocks.conf Нажмите Alt + \ , чтобы перейти в начало файла, затем удерживайте Ctrl + K , пока всё содержимое файла не будет удалено. Вставьте корректную конфигурацию (приведена ниже) и заполните её данными от вашей активной прокси-услуги (не пароль от аккаунта). Найти свои услуги можно здесь Нажмите Ctrl + X, затем Y, затем Enter , чтобы сохранить файл. Выполните в терминале: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks
base { log_debug = on; log_info = on; log = "stderr"; daemon = on; redirector = nftables; } redsocks { local_ip = 127.0.0.1; local_port = 12345; ip = xxx.xxx.xx.xxx; port = 1080; type = socks5; login = "fineproxy"; password = "password"; }
Настройка nftables
Откройте файл конфигурации nftables: sudo nano /etc/nftables.d/redsocks.nft Вставьте корректную таблицу правил (приведена ниже) в терминале: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft Нажмите Ctrl + X, затем Y, чтобы сохранить файл. Выполните в терминале: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft sudo systemctl enable –now nftables
table inet redsocks { chain output { type nat hook output priority 0; ip daddr { 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 } return ip daddr xxx.xxx.xx.xxx return tcp redirect to :12345 } }
Настройка DNS через TCP
Откройте файл: sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/99-dns.conf Вставьте: [main] dns=none Откройте файл: sudo nano /etc/systemd/resolved.conf Вставьте: [Resolve] DNS=1.1.1.1#cloudflare-dns.com DNSOverTLS=yes Выполните в терминале: sudo ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf sudo systemctl restart NetworkManager systemd-resolved
Где взять доступы FineProxy для Настройки прокси в Linux?
Откройте активный сервис в кабинете FineProxy. Используйте host, port, login и пароль, показанные для этого сервиса.
Нужно ли вводить пароль аккаунта FineProxy?
Нет. Используйте пароль авторизации прокси активного сервиса, а не пароль входа в кабинет FineProxy.
Как проверить, что прокси для Настройки прокси в Linux работает?
После включения прокси откройте сайт проверки IP. Определённый IP и локация должны совпадать с настроенным прокси.
Что проверить, если Настройки прокси в Linux не подключается через прокси?
Сначала проверьте host, port, протокол и авторизацию. Затем отключите конфликтующие VPN или прокси-профили и подключитесь снова.
Прокси на 48 часов
Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.