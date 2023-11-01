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SOCKS5 прокси

Полная реализация SOCKS5 по RFC 1928 с UDP ASSOCIATE, удалённым разрешением DNS и HTTP/HTTPS на том же IP — безлимитная пропускная способность, до 500 Мбит/с.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте SOCKS5-прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.

Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

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  • Покажите статус и данные об оплате по моим тарифам прокси
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

До fineproxy я пробовал брать прокси у других компаний, но в итоге остановился на этой. Здесь я был приятно удивлен надежностью и стабильностью. Прокси работают без перебоев, скорость на хорошем уровне. Техническая поддержка всегда готова помочь и оперативно решает все возникающие вопросы. Ценовая политика тоже подкупила меня, вполне доволен услугами компании. Можно оплачивать криптовалютами, это тоже плюс.

Victor HaboffВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Пользуюсь сервисом не так давно. Всего пару месяцев. Честно сказать, другими сервисами я не пользовался, но это и не нужно. Ведь сервис FINEPROXY полностью покрывает все мои потребности в плане прокси серверов. Цены приемлемые, тех поддержка отвечает быстро и конкретно, пару раз обращался – помогли без лишней воды. Достаточно много ГЕО представленно. Единственное, хотелось бы более гибкий выбор количества проксей. А то тысячи штук под мои задачи многовато). В любом случае, сервис рекомендую!

Vlad SaraevDieg, В прошлом годуК источнику

Трафик без лимита

Мы пользуемся FineProxy уже два года. Безлимитный трафик и соединение просто превосходные и стабильные. Настоятельно рекомендую.

David RhodesTrustpilot, Более 2 лет назадПереведено с английскогоК источнику

В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии и предлагают прокси дата-центров по разумной цене с безлимитным трафиком. Я искал подобный сервис по всему интернету и очень рад, что нашёл их.

bhwowsersNorton Safe Web, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

Опыт клиентов

отличный сервис! прользвуюсь им всегда и часто всегда советую друзьям и заинтересованным! лайк спасибо

нураудлетDieg, Более 2 лет назадК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Чем SOCKS5 отличается от HTTP прокси?HTTP прокси

HTTP прокси работают на уровне приложений и понимают веб-трафик — могут читать заголовки, кэшировать ответы, фильтровать URL. SOCKS5 работает на сессионном уровне и ретранслирует данные без проверки содержимого. Практическая разница: HTTP — для веб-задач (браузер, парсинг, API). SOCKS5 — для любого протокола: игры, VoIP, FTP, торренты, нестандартные TCP/UDP-соединения. Если ваше приложение — не браузер и не HTTP-клиент, скорее всего вам нужен SOCKS5.

SOCKS5 шифрует трафик?Сам

Сам протокол SOCKS5 шифрования не добавляет — он ретранслирует данные как есть. Однако у FineProxy вы можете использовать HTTPS прокси на том же IP. Для веб-трафика — HTTPS с нашим SSL-сертификатом на каждый IP для полного шифрования. Для не-веб трафика через SOCKS5 — данные между приложением и прокси идут без шифрования на уровне протокола, хотя само приложение может использовать собственное шифрование (SSH, TLS и др.).

Что насчёт DNS-утечек?SOCKS5 поддерживает

SOCKS5 поддерживает удалённый DNS-резолв — доменные имена разрешаются на прокси-сервере, а не на вашей машине. Это значит, что ваш интернет-провайдер не видит, какие домены вы посещаете. Большинство приложений с поддержкой SOCKS5 позволяют это включить, хотя некоторые требуют ручной настройки. Стоит проверить — удалённый DNS является одним из главных преимуществ SOCKS5 для приватности.

Софт пишет, что поддерживает «SOCKS», но версия не указана. Это проблема?Может быть

Может быть. Некоторые приложения заявляют поддержку SOCKS, но на деле работают только по SOCKS4 — гораздо более старому протоколу из начала 1990-х. В SOCKS4 нет ключевых возможностей: нет UDP, нет аутентификации, нет удалённого DNS-резолва, только IPv4. Если инструмент подключается, но функции на базе UDP не работают, или аутентификация по логину/паролю не срабатывает — вероятнее всего, софт использует SOCKS4. Проверьте документацию или настройки приложения на наличие выбора версии. FineProxy поддерживает SOCKS4 для обратной совместимости, но мы рекомендуем SOCKS5 всегда, когда ваш софт это позволяет.

Стоит ли ещё использовать SOCKS4?Только когда нет

Только когда нет выбора. SOCKS4 — это устаревший протокол: только TCP, без аутентификации, без удалённого DNS, без IPv6. Если приложение вынуждает работать по SOCKS4, FineProxy это обработает, но вы теряете всё, что делает SOCKS5 полезным: UDP, защиту от DNS-утечек и нормальный контроль доступа. Если выбираете софт для нового проекта, убедитесь, что он поддерживает именно SOCKS5. Разница в функциональности существенная.

Можно использовать SOCKS5 и HTTP на одном прокси?Да

Да. Каждый прокси FineProxy — выделенный, серверный или ISP — поддерживает HTTP, HTTPS и SOCKS5 на одном IP. Переключайтесь между протоколами в зависимости от задачи. Без дополнительной платы, без отдельного продукта.

Где купить рабочие сокс5 прокси с хорошей скоростью?Инфраструктура FineProxy обеспечивает

Инфраструктура FineProxy обеспечивает до 500 Мбит/с на подключение по всем протоколам, включая SOCKS5. Каждый прокси идёт с безлимитным трафиком — без платы за трафик. Доступны поштучно и оптом со скидками за объём. Оплата стандартными способами и криптовалютой.

Гайд

SOCKS5 прокси: когда HTTP недостаточно

3 мин чтенияКоманда сети FineProxy

HTTP прокси понимают веб-трафик. Они читают заголовки, интерпретируют запросы и отлично справляются с тем, что работает в браузере. Но как только задача выходит за пределы веба — игровой клиент, голосовой вызов, торрент-приложение, нестандартное TCP-соединение — HTTP прокси бессильны. Они для этого не предназначены.

SOCKS5 прокси — предназначены. Протокол работает на сессионном уровне сетевого стека (Layer 5), ниже того места, где живёт HTTP (Layer 7). Вместо того чтобы разбираться, что делает ваше приложение, SOCKS5 просто открывает соединение к цели и ретранслирует сырые байты в обе стороны. Ему всё равно, отправляете ли вы веб-запросы, передаёте файлы по FTP или транслируете голосовые пакеты по UDP. Если приложение умеет открывать сокет — SOCKS5 его проксирует.

Почему поддержка UDP важна

Главное техническое отличие СОКС5 прокси от HTTP — поддержка UDP. HTTP прокси работают только с TCP-соединениями. SOCKS5 работает и с TCP, и с UDP через механизм UDP ASSOCIATE (определён в RFC 1928).

Зачем это на практике? DNS-запросы обычно идут по UDP. Онлайн-игры передают игровые данные по UDP, потому что для общения в реальном времени он быстрее TCP. VoIP и SIP-вызовы используют UDP для голосовых пакетов. Стриминговые протоколы часто передают медиа через UDP.

С HTTP прокси всё это либо не работает, либо требует обходных решений. С SOCKS5 — просто работает: прокси ретранслирует UDP-пакеты наравне с TCP-трафиком через то же подключение.

Реализация SOCKS5 в FineProxy полностью поддерживает команду UDP ASSOCIATE. Это не частичная реализация, работающая только с TCP под вывеской SOCKS5, а полный протокол согласно RFC 1928.

Защита от DNS-утечек

Деталь безопасности, о которой большинство покупателей прокси не задумываются, пока не станет поздно. Когда вы подключаетесь через HTTP прокси, ваш компьютер часто резолвит доменные имена локально — отправляя DNS-запросы на серверы вашего провайдера ещё до того, как прокси вступит в дело. Провайдер видит каждый домен, который вы посещаете, хотя само подключение идёт через прокси.

SOCKS5 работает иначе. Протокол поддерживает удалённый DNS-резолв: ваше приложение отправляет доменное имя прямо на прокси-сервер, который резолвит его самостоятельно. Локальная сеть DNS-запроса не видит. Это закрывает дыру в приватности, на которую многие наступают неожиданно.

Большинство браузеров и приложений с поддержкой SOCKS5 предлагают опцию удалённого DNS, хотя иногда её нужно включить вручную (например, в Firefox есть отдельная настройка для этого). Возможность заложена в протокол — нужно лишь убедиться, что ваш клиент её использует.

SOCKS5 vs HTTP: когда что использовать

HTTP прокси — правильный выбор, когда задача чисто веб-ориентирована. Парсинг сайтов, управление браузерными сессиями, работа с веб-API — HTTP прокси справляются со всем этим и нативно поддерживаются каждым браузером и большинством HTTP-библиотек.

SOCKS прокси становятся необходимы, когда ваш трафик — не веб-трафик, или когда нужен UDP. Игры через прокси. Автоматизация с нестандартными TCP-протоколами. Инструменты, которые не говорят на HTTP. Маршрутизация VoIP-трафика. Любой сценарий, где приложение общается напрямую через сокеты, а не через HTTP-запросы.

Бенчмарки показывают, что SOCKS5-подключения дают на 35-50 мс ниже задержку и на 20-30% выше пропускную способность по сравнению с HTTP прокси на том же трафике (Dicloak, 2025). Разница обусловлена простотой протокола — без разбора заголовков, без инспекции содержимого, просто ретрансляция.

У FineProxy каждый прокси поддерживает все варианты. HTTP, HTTPS (с индивидуальным SSL-сертификатом на каждый IP) и SOCKS 5 — всё доступно на одном адресе. Выбирайте протокол под свою задачу. Никакой отдельной покупки, никакого другого тарифа.

Что включают SOCKS5 прокси FineProxy

Полностью совместимый с RFC 1928 SOCKS5 с UDP ASSOCIATE. Доступен на индивидуальных прокси, датацентр прокси и ISP прокси — на каждом типе прокси в нашем каталоге. Безлимитный трафик, скорость до 500 Мбит/с, авторизация по привязке IP с опциональным логином/паролем по маске подсети /21.

Мы владеем инфраструктурой. Это не арендованные SOCKS5 IPv4 прокси у сторонней сети — это наши серверы, наши IP-адреса, наш чистый ASN.