HTTP прокси понимают веб-трафик. Они читают заголовки, интерпретируют запросы и отлично справляются с тем, что работает в браузере. Но как только задача выходит за пределы веба — игровой клиент, голосовой вызов, торрент-приложение, нестандартное TCP-соединение — HTTP прокси бессильны. Они для этого не предназначены.

SOCKS5 прокси — предназначены. Протокол работает на сессионном уровне сетевого стека (Layer 5), ниже того места, где живёт HTTP (Layer 7). Вместо того чтобы разбираться, что делает ваше приложение, SOCKS5 просто открывает соединение к цели и ретранслирует сырые байты в обе стороны. Ему всё равно, отправляете ли вы веб-запросы, передаёте файлы по FTP или транслируете голосовые пакеты по UDP. Если приложение умеет открывать сокет — SOCKS5 его проксирует.

Почему поддержка UDP важна

Главное техническое отличие СОКС5 прокси от HTTP — поддержка UDP. HTTP прокси работают только с TCP-соединениями. SOCKS5 работает и с TCP, и с UDP через механизм UDP ASSOCIATE (определён в RFC 1928).

Зачем это на практике? DNS-запросы обычно идут по UDP. Онлайн-игры передают игровые данные по UDP, потому что для общения в реальном времени он быстрее TCP. VoIP и SIP-вызовы используют UDP для голосовых пакетов. Стриминговые протоколы часто передают медиа через UDP.

С HTTP прокси всё это либо не работает, либо требует обходных решений. С SOCKS5 — просто работает: прокси ретранслирует UDP-пакеты наравне с TCP-трафиком через то же подключение.

Реализация SOCKS5 в FineProxy полностью поддерживает команду UDP ASSOCIATE. Это не частичная реализация, работающая только с TCP под вывеской SOCKS5, а полный протокол согласно RFC 1928.

Защита от DNS-утечек

Деталь безопасности, о которой большинство покупателей прокси не задумываются, пока не станет поздно. Когда вы подключаетесь через HTTP прокси, ваш компьютер часто резолвит доменные имена локально — отправляя DNS-запросы на серверы вашего провайдера ещё до того, как прокси вступит в дело. Провайдер видит каждый домен, который вы посещаете, хотя само подключение идёт через прокси.

SOCKS5 работает иначе. Протокол поддерживает удалённый DNS-резолв: ваше приложение отправляет доменное имя прямо на прокси-сервер, который резолвит его самостоятельно. Локальная сеть DNS-запроса не видит. Это закрывает дыру в приватности, на которую многие наступают неожиданно.

Большинство браузеров и приложений с поддержкой SOCKS5 предлагают опцию удалённого DNS, хотя иногда её нужно включить вручную (например, в Firefox есть отдельная настройка для этого). Возможность заложена в протокол — нужно лишь убедиться, что ваш клиент её использует.

SOCKS5 vs HTTP: когда что использовать

HTTP прокси — правильный выбор, когда задача чисто веб-ориентирована. Парсинг сайтов, управление браузерными сессиями, работа с веб-API — HTTP прокси справляются со всем этим и нативно поддерживаются каждым браузером и большинством HTTP-библиотек.

SOCKS прокси становятся необходимы, когда ваш трафик — не веб-трафик, или когда нужен UDP. Игры через прокси. Автоматизация с нестандартными TCP-протоколами. Инструменты, которые не говорят на HTTP. Маршрутизация VoIP-трафика. Любой сценарий, где приложение общается напрямую через сокеты, а не через HTTP-запросы.

Бенчмарки показывают, что SOCKS5-подключения дают на 35-50 мс ниже задержку и на 20-30% выше пропускную способность по сравнению с HTTP прокси на том же трафике (Dicloak, 2025). Разница обусловлена простотой протокола — без разбора заголовков, без инспекции содержимого, просто ретрансляция.

У FineProxy каждый прокси поддерживает все варианты. HTTP, HTTPS (с индивидуальным SSL-сертификатом на каждый IP) и SOCKS 5 — всё доступно на одном адресе. Выбирайте протокол под свою задачу. Никакой отдельной покупки, никакого другого тарифа.

Что включают SOCKS5 прокси FineProxy

Полностью совместимый с RFC 1928 SOCKS5 с UDP ASSOCIATE. Доступен на индивидуальных прокси, датацентр прокси и ISP прокси — на каждом типе прокси в нашем каталоге. Безлимитный трафик, скорость до 500 Мбит/с, авторизация по привязке IP с опциональным логином/паролем по маске подсети /21.