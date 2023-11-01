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SOCKSプロキシ

RFC 1928完全準拠のSOCKS5（UDP ASSOCIATE、リモートDNS解決、同一IPでのHTTP/HTTPS対応）— 無制限帯域幅、最大500 Mbps。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

SOCKS5プロキシ を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • 欧州のSOCKS5対応データセンタープロキシを1,000件購入
  • SOCKS5プロキシサーバーをJSONでエクスポート
  • このプロキシサービスの許可IPを更新
  • 利用中サービスの無効なIPやエラー発生中のIPを確認
  • プロキシプランのステータスと請求詳細を表示
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

感想を共有したいと思います。このプロキシサーバーを仕事で使い始めてから、もう何日も経っています。使用期間中、一度も不満はありませんでした。そのうえ、サービスのフルパッケージを利用しています。特に、このプロキシサーバーの高い信頼性を挙げたいです。友人全員に安心しておすすめできます。価格は平均より高いものの、このプロキシサーバーはその価格に十分見合っています。

Lara SmithFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

カスタマーサポートは素晴らしく、性能もしっかりしています。FineProxyのローテーティング住宅用IPのおかげで、地域制限を何の問題もなく回避できました。間違いなく価格に見合う価値があります。

NisargDieg, 昨年英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

FineProxyを2年間利用しています。帯域幅が無制限で、接続も驚くほど安定しています。強くおすすめします。

David RhodesTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

ほかのプロバイダーがGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、この会社は自らの使命を守り、帯域幅無制限のデータセンタープロキシを妥当な価格で提供しています。このようなサービスをインターネット中で探していたので、見つけられて本当によかったです。

bhwowsersNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

カスタマーエクスペリエンス

ここで掲示板用のプロキシを購入しました。全体的によく機能し、価格も悪くありません。また買います）

LizaProxyRate, 2年以上前英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
SOCKS5プロキシとHTTPプロキシの違いは何ですか？プロトコルの範囲

HTTPプロキシはアプリケーション層で動作し、ウェブトラフィックを理解します。ヘッダーの読み取り、レスポンスのキャッシュ、URLのフィルタリングが可能です。SOCKS5はセッション層で動作し、データを検査せずにそのままリレーします。実用上の違いは次の通りです。HTTPはウェブタスク（ブラウジング、スクレイピング、API呼び出し）向けです。SOCKS5はあらゆるプロトコルに対応します。ゲーミング、VoIP、FTP、トレント、カスタムTCP/UDP接続など。お使いのアプリケーションがウェブブラウザやHTTPクライアントでない場合は、SOCKS5が必要になる可能性が高いです。

SOCKS5はトラフィックを暗号化しますか？いいえ

SOCKS5プロトコル自体は暗号化を追加しません。データをそのまま中継します。ただし、FineProxyでは同一IPでSOCKS5とHTTPSプロキシを併用できます。ウェブトラフィックには、IP単位のSSL証明書付きHTTPSを使用することで完全な暗号化が可能です。SOCKS5経由の非ウェブトラフィックについては、アプリケーションとプロキシ間のデータはプロキシプロトコルによる暗号化はされませんが、アプリケーション自体が独自の暗号化（SSH、TLSなど）を使用する場合があります。

DNSリークについてはどうですか？リモートDNS

SOCKS5はリモートDNS解決に対応しています。ドメイン名はお客様のローカルマシンではなく、プロキシサーバー上で解決されます。つまり、ISPからはどのドメインにアクセスしているか見えません。SOCKS5対応のほとんどのアプリケーションでこの機能を有効にできますが、手動で設定が必要な場合もあります。確認する価値は十分にあります。リモートDNSはHTTPプロキシに対するSOCKS5の最大のプライバシー上の利点の一つです。

ソフトウェアが「SOCKS」対応と表示していますが、バージョンが明記されていません。問題はありますか？バージョンを確認

その可能性はあります。一部のアプリケーションはSOCKSサポートを謳っていますが、実際には1990年代初頭のはるかに古いプロトコルであるSOCKS4のみを実装しています。SOCKS4には重要な機能が欠けています。UDPサポートなし、認証なし、リモートDNS解決なし、IPv4のみです。ツールは接続できるのにUDPベースの機能が動作しない場合や、ユーザー名/パスワードで認証できない場合は、ソフトウェアが裏でSOCKS4を使用している可能性が高いです。アプリケーションのドキュメントまたは設定でバージョン選択オプションをご確認ください。FineProxyは後方互換性のためにSOCKS4をサポートしていますが、ソフトウェアが対応している場合はSOCKS5のご利用を推奨します。

SOCKS4はまだ使う価値がありますか？必要な場合のみ

他に選択肢がない場合のみです。SOCKS4はレガシープロトコルであり、TCPのみ対応、認証なし、リモートDNSなし、IPv6非対応です。アプリケーションがSOCKS4を強制する場合、FineProxyは対応しますが、SOCKS5の利点であるUDPサポート、DNSリーク防止、適切なアクセス制御はすべて失われます。新しいプロジェクト用にソフトウェアを選定する場合は、SOCKS5に明確に対応しているかご確認ください。機能面での差は大きいです。

同じプロキシでSOCKS5とHTTPを使えますか？はい

はい。FineProxyのすべてのプロキシ（専用、データセンター、ISP）は、同一IPアドレスでHTTP、HTTPS、SOCKS5に対応しています。アプリケーションの要件に応じてプロトコルを自由に切り替えられます。追加費用も別製品の購入も不要です。

高速なSOCKS5プロキシはどこで購入できますか？最大500Mbps

FineProxyのインフラストラクチャは、SOCKS5を含むすべてのプロトコルで接続あたり最大500 Mbpsを実現します。すべてのプロキシに無制限の帯域幅が付属しており、GB単位の課金やスロットリングはありません。個別プロキシまたはボリュームディスカウント付きの一括パッケージとしてご利用いただけます。お支払い方法は標準的な決済手段のほか、暗号通貨にも対応しています。

ガイド

SOCKS5プロキシ：HTTPでは不十分なとき

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

HTTPプロキシはウェブトラフィックを理解します。ヘッダーを読み取り、リクエストを解釈し、ブラウザ上で動作するあらゆる用途に最適です。しかし、ゲームクライアント、VoIP通話、トレントアプリケーション、カスタムTCP接続など、ウェブの範囲外のタスクになった途端、HTTPプロキシでは対応できません。そもそもそのために設計されていないのです。

SOCKS5プロキシの本質です。ネットワークスタックのセッション層（レイヤー5）で動作し、HTTPが存在するアプリケーション層（レイヤー7）よりも下位に位置します。アプリケーションが何をしているかを解釈するのではなく、SOCKS5は単にターゲットへの接続を開き、生のバイトデータを双方向にリレーします。ウェブリクエストの送信、FTPによるファイル転送、UDPによる音声パケットのストリーミングなど、プロトコルを問いません。アプリケーションがソケットを開ければ、SOCKS5でプロキシできます。

UDPサポートが重要な理由

SOCKS5プロキシサーバーとHTTPプロキシの最大の技術的違いはUDPです。HTTPプロキシはTCP接続のみを処理しますが、SOCKS5はUDP ASSOCIATE機能（RFC 1928で定義）を通じてTCPとUDPの両方を処理します。

なぜこれが実際に重要なのでしょうか。DNSクエリは通常UDP経由で送信されます。オンラインゲームはリアルタイム通信においてTCPより高速なUDPでゲームプレイデータを送信します。VoIPやSIP通話は音声パケットの送受信にUDPを使用します。ストリーミングプロトコルもメディア配信にUDPを利用することが多いです。

HTTPプロキシでは、これらの処理はすべて動作しないか、回避策が必要です。SOCKS5なら問題なく動作します。プロキシが同一接続を通じてTCPトラフィックとともにUDPパケットをリレーするためです。

FineProxyのSOCKS5実装には、完全なUDPアソシエートサポートが含まれています。SOCKS5と名乗りながらTCPしか処理できない不完全な実装ではなく、RFC 1928で定義されている完全なプロトコルです。

DNSリーク防止

ほとんどのプロキシ購入者が手遅れになるまで気づかないセキュリティ上の重要なポイントがあります。HTTPプロキシ経由で接続する場合、コンピュータはドメイン名をローカルで解決することが多く、プロキシが介入する前にISPのサーバーへDNSクエリを送信してしまいます。実際の接続はプロキシを経由しているにもかかわらず、ISPにはアクセス先のすべてのドメインが見えてしまうのです。

SOCKS5はこの問題を異なる方法で処理します。リモートDNS解決に対応しており、アプリケーションがドメイン名をプロキシサーバーに直接送信し、プロキシサーバー側で名前解決を行います。ローカルネットワークにはDNSクエリが一切見えません。多くの方が気づかないまま放置しがちなプライバシーの隙間を、これで確実に塞ぐことができます。

SOCKS5対応のほとんどのブラウザやアプリケーションにはリモートDNSオプションがありますが、手動で有効にする必要がある場合もあります（例えばFirefoxには専用の設定項目があります）。プロトコル自体にはこの機能が備わっています。お使いのクライアントがそれを利用しているか確認するだけです。

SOCKS5 vs HTTP：それぞれが適しているケース

HTTPプロキシは、タスクが純粋にウェブベースの場合に最適な選択です。ウェブサイトのスクレイピング、ブラウザセッションの管理、Web APIへのアクセスなど、HTTPプロキシはこれらすべてを効率的に処理し、あらゆるブラウザとほとんどのHTTPライブラリでネイティブにサポートされています。

SOCKSプロキシは、トラフィックがウェブトラフィックでない場合や、UDPが必要な場合に不可欠です。プロキシ経由のゲーミング。カスタムTCPプロトコルを使用する自動化の実行。HTTPにネイティブ対応していないツールの接続。VoIPトラフィックのルーティング。HTTPリクエストではなく、ソケット経由で直接通信するあらゆるシナリオが該当します。

ベンチマークによると、SOCKS5接続は同じトラフィックを処理するHTTPプロキシと比較して、レイテンシが35〜50ms低く、スループットが20〜30%高いことが示されています（Dicloak, 2025）。この差はプロトコルのシンプルさに起因します。ヘッダーの解析もコンテンツの検査もなく、純粋なリレーのみです。

FineProxyでは、すべてのプロキシが両方のプロトコルに対応しています。HTTP、HTTPS（IPごとに個別のSSL証明書付き）、およびSOCKS5がすべて同一アドレスで利用可能です。アプリケーションに合ったプロトコルをお選びください。別途購入や異なるプランティアは不要です。

FineProxyのSOCKS5プロキシに含まれる機能

RFC 1928完全準拠のSOCKS5（UDP ASSOCIATE対応）。専用プロキシデータセンタープロキシISPプロキシで利用可能です。当社カタログのすべてのプロキシタイプに対応しています。無制限の帯域幅、最大500 Mbpsの速度、IPホワイトリスト認証に加え、/21サブネットマスクでのログイン・パスワード認証もオプションで利用いただけます。

当社はインフラストラクチャを自社で所有しています。サードパーティネットワークからリースしたSOCKS5エンドポイントではなく、当社のサーバー、当社のIPアドレス、当社のクリーンなASNです。