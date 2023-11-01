HTTPプロキシはウェブトラフィックを理解します。ヘッダーを読み取り、リクエストを解釈し、ブラウザ上で動作するあらゆる用途に最適です。しかし、ゲームクライアント、VoIP通話、トレントアプリケーション、カスタムTCP接続など、ウェブの範囲外のタスクになった途端、HTTPプロキシでは対応できません。そもそもそのために設計されていないのです。

SOCKS5プロキシの本質です。ネットワークスタックのセッション層（レイヤー5）で動作し、HTTPが存在するアプリケーション層（レイヤー7）よりも下位に位置します。アプリケーションが何をしているかを解釈するのではなく、SOCKS5は単にターゲットへの接続を開き、生のバイトデータを双方向にリレーします。ウェブリクエストの送信、FTPによるファイル転送、UDPによる音声パケットのストリーミングなど、プロトコルを問いません。アプリケーションがソケットを開ければ、SOCKS5でプロキシできます。

UDPサポートが重要な理由

SOCKS5プロキシサーバーとHTTPプロキシの最大の技術的違いはUDPです。HTTPプロキシはTCP接続のみを処理しますが、SOCKS5はUDP ASSOCIATE機能（RFC 1928で定義）を通じてTCPとUDPの両方を処理します。

なぜこれが実際に重要なのでしょうか。DNSクエリは通常UDP経由で送信されます。オンラインゲームはリアルタイム通信においてTCPより高速なUDPでゲームプレイデータを送信します。VoIPやSIP通話は音声パケットの送受信にUDPを使用します。ストリーミングプロトコルもメディア配信にUDPを利用することが多いです。

HTTPプロキシでは、これらの処理はすべて動作しないか、回避策が必要です。SOCKS5なら問題なく動作します。プロキシが同一接続を通じてTCPトラフィックとともにUDPパケットをリレーするためです。

FineProxyのSOCKS5実装には、完全なUDPアソシエートサポートが含まれています。SOCKS5と名乗りながらTCPしか処理できない不完全な実装ではなく、RFC 1928で定義されている完全なプロトコルです。

DNSリーク防止

ほとんどのプロキシ購入者が手遅れになるまで気づかないセキュリティ上の重要なポイントがあります。HTTPプロキシ経由で接続する場合、コンピュータはドメイン名をローカルで解決することが多く、プロキシが介入する前にISPのサーバーへDNSクエリを送信してしまいます。実際の接続はプロキシを経由しているにもかかわらず、ISPにはアクセス先のすべてのドメインが見えてしまうのです。

SOCKS5はこの問題を異なる方法で処理します。リモートDNS解決に対応しており、アプリケーションがドメイン名をプロキシサーバーに直接送信し、プロキシサーバー側で名前解決を行います。ローカルネットワークにはDNSクエリが一切見えません。多くの方が気づかないまま放置しがちなプライバシーの隙間を、これで確実に塞ぐことができます。

SOCKS5 vs HTTP：それぞれが適しているケース

HTTPプロキシは、タスクが純粋にウェブベースの場合に最適な選択です。ウェブサイトのスクレイピング、ブラウザセッションの管理、Web APIへのアクセスなど、HTTPプロキシはこれらすべてを効率的に処理し、あらゆるブラウザとほとんどのHTTPライブラリでネイティブにサポートされています。

SOCKSプロキシは、トラフィックがウェブトラフィックでない場合や、UDPが必要な場合に不可欠です。プロキシ経由のゲーミング。カスタムTCPプロトコルを使用する自動化の実行。HTTPにネイティブ対応していないツールの接続。VoIPトラフィックのルーティング。HTTPリクエストではなく、ソケット経由で直接通信するあらゆるシナリオが該当します。

ベンチマークによると、SOCKS5接続は同じトラフィックを処理するHTTPプロキシと比較して、レイテンシが35〜50ms低く、スループットが20〜30%高いことが示されています（Dicloak, 2025）。この差はプロトコルのシンプルさに起因します。ヘッダーの解析もコンテンツの検査もなく、純粋なリレーのみです。

FineProxyでは、すべてのプロキシが両方のプロトコルに対応しています。HTTP、HTTPS（IPごとに個別のSSL証明書付き）、およびSOCKS5がすべて同一アドレスで利用可能です。アプリケーションに合ったプロトコルをお選びください。別途購入や異なるプランティアは不要です。

FineProxyのSOCKS5プロキシに含まれる機能

RFC 1928完全準拠のSOCKS5（UDP ASSOCIATE対応）。専用プロキシ、データセンタープロキシ、ISPプロキシで利用可能です。当社カタログのすべてのプロキシタイプに対応しています。無制限の帯域幅、最大500 Mbpsの速度、IPホワイトリスト認証に加え、/21サブネットマスクでのログイン・パスワード認証もオプションで利用いただけます。