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Proxy SOCKS

SOCKS5 completo según RFC 1928 con UDP ASSOCIATE, resolución DNS remota y HTTP/HTTPS en la misma IP — ancho de banda ilimitado, hasta 500 Mbps.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Calcetines5 proxy.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 1.000 proxies de centro de datos con soporte SOCKS 5 en Europa
  • Exportar mis servidores proxy SOCKS5 como JSON
  • Actualizar el IP permitido para este servicio proxy
  • Compruebe mi servicio para ver si hay IPs inactivas o de error
  • Mostrar los detalles de estado y facturación de mis planes proxy
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

Quiero compartir mis impresiones. Estoy utilizando este servidor proxy para el trabajo no para el primer día. Para el tiempo de uso, nunca he tenido ninguna queja. Al hacerlo, utilizo el paquete completo de servicios. Por otra parte, me gustaría señalar la alta fiabilidad de este servidor proxy. Puedo recomendar con seguridad este servidor proxy a todos mis amigos. Aunque su precio y por encima de la media, pero este servidor proxy justifica plenamente su precio.

Lara SmithPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Gran soporte al cliente y un rendimiento sólido. Los IPs residenciales rotativos de FineProxy me ayudaron a eludir las restricciones regionales sin problemas. Definitivamente vale la pena el precio.

NisargDieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

Llevamos dos años usando FineProxy. El ancho de banda ilimitado y la conexión son sencillamente increíbles y estables. Lo recomiendo encarecidamente.

David RhodesTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Mientras que otros proveedores cobran por GB o incluso por solicitud, estos chicos permanecen fieles a su misión y ofrecen proxies de centro de datos a precios razonables con ancho de banda ilimitado. Busqué por todo el Internet un servicio como este y me alegro de haberlos encontrado.

bhwowsersNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

Experiencia del cliente

“Me gusta mucho y estoy listo para crecer en este ambiente laboral. Recomiendo el servicio y compartiré los enlaces para registrar más.”

wilde amado toapanta yugchaPlataforma interna FineProxyFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Cuál es la diferencia entre un proxy SOCKS5 y un proxy HTTP?Alcance del protocolo

Los proxies HTTP operan en la capa de aplicación y entienden el tráfico web: pueden leer encabezados, almacenar respuestas en caché y filtrar URLs. SOCKS5 opera en la capa de sesión y retransmite datos sin procesar sin inspeccionarlos. La diferencia práctica: HTTP es para tareas web (navegación, scraping, llamadas a API). SOCKS5 gestiona cualquier protocolo: gaming, VoIP, FTP, torrents, conexiones TCP/UDP personalizadas. Si su aplicación no es un navegador web o un cliente HTTP, probablemente necesita SOCKS5.

¿SOCKS5 cifra mi tráfico?El

El protocolo SOCKS5 en sí no añade cifrado: retransmite los datos tal cual. Sin embargo, en FineProxy puede combinar SOCKS5 con nuestro proxy HTTPS en la misma IP. Para tráfico web, utilice HTTPS con nuestro certificado SSL por IP para un cifrado completo. Para tráfico no web a través de SOCKS5, los datos entre su aplicación y el proxy viajan sin cifrar por parte del protocolo del proxy, aunque la propia aplicación puede usar su propio cifrado (SSH, TLS, etc.).

¿Qué hay de las fugas de DNS?Remoto DNS

SOCKS5 soporta la resolución remota de DNS: los nombres de dominio se resuelven en el servidor proxy, no en su máquina local. Esto significa que su ISP no ve qué dominios está visitando. La mayoría de las aplicaciones compatibles con SOCKS5 permiten activar esta función, aunque algunas requieren un ajuste manual. Vale la pena verificarlo: la resolución remota de DNS es una de las mayores ventajas de privacidad de SOCKS5 frente a los proxies HTTP.

Mi software dice que soporta "SOCKS" pero no especifica la versión. ¿Es un problema?Verificar versión

Puede serlo. Algunas aplicaciones anuncian compatibilidad con SOCKS pero en realidad solo implementan SOCKS4, un protocolo mucho más antiguo de principios de los años 90. SOCKS4 carece de funciones críticas: sin soporte UDP, sin autenticación, sin resolución remota de DNS y solo IPv4. Si su herramienta se conecta pero las funciones basadas en UDP no funcionan, o no puede autenticarse con usuario/contraseña, es probable que el software esté usando SOCKS4 internamente. Revise la documentación o los ajustes de la aplicación en busca de un selector de versión. FineProxy soporta SOCKS4 por compatibilidad con versiones anteriores, pero recomendamos SOCKS5 siempre que su software lo permita.

¿Todavía vale la pena usar SOCKS4?Solo si procede

Solo cuando no hay alternativa. SOCKS4 es un protocolo obsoleto: solo TCP, sin autenticación, sin DNS remoto, sin IPv6. Si su aplicación obliga a usar SOCKS4, FineProxy lo gestionará, pero perderá todo lo que hace útil a SOCKS5: soporte UDP, prevención de fugas de DNS y control de acceso adecuado. Si está eligiendo software para un nuevo proyecto, asegúrese de que soporte SOCKS5 específicamente. La diferencia en funcionalidad es considerable.

¿Puedo usar SOCKS5 y HTTP en el mismo proxy?

Sí. Todos los proxies de FineProxy — dedicados, de datacenter o ISP — son compatibles con HTTP, HTTPS y SOCKS5 en la misma dirección IP. Cambie entre protocolos según las necesidades de su aplicación. Sin coste adicional, sin productos separados.

¿Dónde puedo comprar un proxy SOCKS5 con buena velocidad?Hasta 500Mbps

La infraestructura de FineProxy’s ofrece hasta 500 Mbps por conexión en todos los protocolos, incluido SOCKS5. Cada proxy incluye ancho de banda ilimitado — sin cargos por GB, sin limitaciones de velocidad. Disponibles como proxies individuales o paquetes en volumen con descuentos. Las opciones de pago incluyen métodos estándar y criptomonedas.

Guía

Proxy SOCKS5: Cuando HTTP no es suficiente

5 min leedEquipo de red FineProxy

Los proxies HTTP entienden el tráfico web. Leen cabeceras, interpretan solicitudes y funcionan perfectamente para cualquier tarea que se ejecute en un navegador. Pero en el momento en que su tarea va más allá de la web — un cliente de juegos, una llamada VoIP, una aplicación de torrents, una conexión TCP personalizada — los proxies HTTP no pueden ayudar. No fueron diseñados para eso.

El proxy SOCKS5 sí lo fue. Opera en la capa de sesión de la pila de red (Capa 5), por debajo de donde se encuentra HTTP (Capa 7). En lugar de interpretar lo que hace su aplicación, SOCKS5 simplemente abre una conexión con el destino y retransmite bytes sin procesar en ambas direcciones. No le importa si usted está enviando solicitudes web, transfiriendo archivos por FTP o transmitiendo paquetes de voz por UDP. Si su aplicación puede abrir un socket, SOCKS5 puede gestionarlo.

Por qué importa la compatibilidad con UDP

La mayor diferencia técnica entre un servidor proxy SOCKS5 y un proxy HTTP es UDP. Los proxies HTTP solo manejan conexiones TCP. SOCKS5 maneja tanto TCP como UDP a través de su función UDP ASSOCIATE (definida en el RFC 1928).

¿Por qué es importante en la práctica? Las consultas DNS normalmente viajan por UDP. Los juegos en línea envían datos de partida por UDP porque es más rápido que TCP para la comunicación en tiempo real. Las llamadas VoIP y SIP dependen de UDP para los paquetes de voz. Los protocolos de streaming suelen utilizar UDP para la entrega de contenido multimedia.

Con un proxy HTTP, todo esto o no funciona o requiere soluciones alternativas. Con SOCKS5, simplemente funciona — el proxy retransmite paquetes UDP junto con el tráfico TCP a través de la misma conexión.

La implementación de SOCKS5 de FineProxy’s incluye soporte completo de UDP ASSOCIATE. No se trata de una implementación parcial que solo gestiona TCP a pesar de llevar la etiqueta SOCKS5 — es el protocolo completo tal como lo define el RFC 1928.

Prevención de fugas DNS

He aquí un detalle de seguridad en el que la mayoría de los compradores de proxies nunca piensan hasta que es demasiado tarde. Cuando se conecta a través de un proxy HTTP, su ordenador a menudo resuelve los nombres de dominio de forma local — enviando consultas DNS a los servidores de su ISP antes de que el proxy intervenga. Su ISP ve cada dominio que visita, aunque la conexión real pase a través del proxy.

SOCKS5 gestiona esto de forma diferente. Admite resolución DNS remota: su aplicación envía el nombre de dominio directamente al servidor proxy, que lo resuelve por su cuenta. Su red local nunca ve la consulta DNS. Esto cierra una brecha de privacidad que pilla desprevenidos a muchos usuarios.

La mayoría de los navegadores y aplicaciones compatibles con SOCKS5 ofrecen una opción de DNS remoto, aunque a veces es necesario activarla manualmente (Firefox, por ejemplo, tiene un ajuste específico para esto). Esta capacidad existe en el protocolo: solo necesita asegurarse de que su cliente la utilice.

SOCKS5 vs HTTP: cuándo conviene cada uno

Un proxy HTTP es la elección correcta cuando su tarea es exclusivamente web. Scraping de sitios web, gestión de sesiones de navegador, acceso a APIs web: los proxies HTTP manejan todo esto de manera eficiente y son compatibles de forma nativa con cualquier navegador y la mayoría de las bibliotecas HTTP.

Un proxy SOCKS se vuelve necesario cuando su tráfico no es tráfico web, o cuando necesita UDP. Jugar online a través de un proxy. Ejecutar automatizaciones que usan protocolos TCP personalizados. Conectar herramientas que no hablan HTTP de forma nativa. Enrutar tráfico VoIP. Cualquier escenario en el que la aplicación se comunica directamente a través de sockets en lugar de mediante solicitudes HTTP.

Las pruebas de rendimiento demuestran que las conexiones SOCKS5 ofrecen entre 35 y 50 ms menos de latencia y un rendimiento entre un 20 y un 30 % superior en comparación con los proxies HTTP gestionando el mismo tráfico (Dicloak, 2025). La diferencia radica en la simplicidad del protocolo’: sin análisis de encabezados, sin inspección de contenido, solo retransmisión directa.

En FineProxy, cada proxy es compatible con ambos protocolos. HTTP, HTTPS (con un certificado SSL individual por IP) y SOCKS5, todos disponibles en la misma dirección. Elija el protocolo que mejor se adapte a su aplicación. Sin compras separadas, sin niveles de producto diferentes.

Qué incluyen los proxies SOCKS5 de FineProxy

SOCKS5 totalmente compatible con RFC 1928 e incluye UDP ASSOCIATE. Disponible en proxies dedicados, proxies de datacenter y proxies ISP — todos los tipos de proxy de nuestro catálogo. Ancho de banda ilimitado, velocidades de hasta 500 Mbps y autenticación mediante lista blanca de IP con opción de usuario/contraseña sobre una máscara de subred /21.

Somos dueños de la infraestructura. No se trata de endpoints SOCKS5 alquilados de una red de terceros: son nuestros servidores, nuestras direcciones IP, nuestro ASN limpio.