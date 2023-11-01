Proxy SOCKS

Los proxies HTTP entienden el tráfico web. Leen cabeceras, interpretan solicitudes y funcionan perfectamente para cualquier tarea que se ejecute en un navegador. Pero en el momento en que su tarea va más allá de la web — un cliente de juegos, una llamada VoIP, una aplicación de torrents, una conexión TCP personalizada — los proxies HTTP no pueden ayudar. No fueron diseñados para eso.

El proxy SOCKS5 sí lo fue. Opera en la capa de sesión de la pila de red (Capa 5), por debajo de donde se encuentra HTTP (Capa 7). En lugar de interpretar lo que hace su aplicación, SOCKS5 simplemente abre una conexión con el destino y retransmite bytes sin procesar en ambas direcciones. No le importa si usted está enviando solicitudes web, transfiriendo archivos por FTP o transmitiendo paquetes de voz por UDP. Si su aplicación puede abrir un socket, SOCKS5 puede gestionarlo.

Por qué importa la compatibilidad con UDP

La mayor diferencia técnica entre un servidor proxy SOCKS5 y un proxy HTTP es UDP. Los proxies HTTP solo manejan conexiones TCP. SOCKS5 maneja tanto TCP como UDP a través de su función UDP ASSOCIATE (definida en el RFC 1928).

¿Por qué es importante en la práctica? Las consultas DNS normalmente viajan por UDP. Los juegos en línea envían datos de partida por UDP porque es más rápido que TCP para la comunicación en tiempo real. Las llamadas VoIP y SIP dependen de UDP para los paquetes de voz. Los protocolos de streaming suelen utilizar UDP para la entrega de contenido multimedia.

Con un proxy HTTP, todo esto o no funciona o requiere soluciones alternativas. Con SOCKS5, simplemente funciona — el proxy retransmite paquetes UDP junto con el tráfico TCP a través de la misma conexión.

La implementación de SOCKS5 de FineProxy’s incluye soporte completo de UDP ASSOCIATE. No se trata de una implementación parcial que solo gestiona TCP a pesar de llevar la etiqueta SOCKS5 — es el protocolo completo tal como lo define el RFC 1928.

Prevención de fugas DNS

He aquí un detalle de seguridad en el que la mayoría de los compradores de proxies nunca piensan hasta que es demasiado tarde. Cuando se conecta a través de un proxy HTTP, su ordenador a menudo resuelve los nombres de dominio de forma local — enviando consultas DNS a los servidores de su ISP antes de que el proxy intervenga. Su ISP ve cada dominio que visita, aunque la conexión real pase a través del proxy.

SOCKS5 gestiona esto de forma diferente. Admite resolución DNS remota: su aplicación envía el nombre de dominio directamente al servidor proxy, que lo resuelve por su cuenta. Su red local nunca ve la consulta DNS. Esto cierra una brecha de privacidad que pilla desprevenidos a muchos usuarios.

La mayoría de los navegadores y aplicaciones compatibles con SOCKS5 ofrecen una opción de DNS remoto, aunque a veces es necesario activarla manualmente (Firefox, por ejemplo, tiene un ajuste específico para esto). Esta capacidad existe en el protocolo: solo necesita asegurarse de que su cliente la utilice.

SOCKS5 vs HTTP: cuándo conviene cada uno

Un proxy HTTP es la elección correcta cuando su tarea es exclusivamente web. Scraping de sitios web, gestión de sesiones de navegador, acceso a APIs web: los proxies HTTP manejan todo esto de manera eficiente y son compatibles de forma nativa con cualquier navegador y la mayoría de las bibliotecas HTTP.

Un proxy SOCKS se vuelve necesario cuando su tráfico no es tráfico web, o cuando necesita UDP. Jugar online a través de un proxy. Ejecutar automatizaciones que usan protocolos TCP personalizados. Conectar herramientas que no hablan HTTP de forma nativa. Enrutar tráfico VoIP. Cualquier escenario en el que la aplicación se comunica directamente a través de sockets en lugar de mediante solicitudes HTTP.

Las pruebas de rendimiento demuestran que las conexiones SOCKS5 ofrecen entre 35 y 50 ms menos de latencia y un rendimiento entre un 20 y un 30 % superior en comparación con los proxies HTTP gestionando el mismo tráfico (Dicloak, 2025). La diferencia radica en la simplicidad del protocolo’: sin análisis de encabezados, sin inspección de contenido, solo retransmisión directa.

En FineProxy, cada proxy es compatible con ambos protocolos. HTTP, HTTPS (con un certificado SSL individual por IP) y SOCKS5, todos disponibles en la misma dirección. Elija el protocolo que mejor se adapte a su aplicación. Sin compras separadas, sin niveles de producto diferentes.

Qué incluyen los proxies SOCKS5 de FineProxy

SOCKS5 totalmente compatible con RFC 1928 e incluye UDP ASSOCIATE. Disponible en proxies dedicados, proxies de datacenter y proxies ISP — todos los tipos de proxy de nuestro catálogo. Ancho de banda ilimitado, velocidades de hasta 500 Mbps y autenticación mediante lista blanca de IP con opción de usuario/contraseña sobre una máscara de subred /21.