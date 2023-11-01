Desbloquea LinkedIn

LinkedIn no se lleva bien con la automatización. Ya sea que ejecutes campañas de outreach, extraigas datos de leads o simplemente intentes acceder a tu cuenta desde una región donde la plataforma no está disponible, tarde o temprano te encontrarás con restricciones. Esto es lo que realmente ocurre y cómo los proxies pueden ayudarte.

El problema de los patrones

LinkedIn no solo cuenta tus acciones. Rastrea cómo te comportas. La velocidad de los clics, el tiempo entre solicitudes de conexión, cómo navegas por la página, si haces scroll o saltas directamente al botón «Conectar». Si tu comportamiento parece mecánico, incluso 20 conexiones al día pueden activar una advertencia.Primeras señales de que estás en problemas: cierres de sesión forzados, mensajes de «verifica tu identidad», sesiones que expiran sin motivo. No son errores — es LinkedIn diciéndote que bajes el ritmo.

Por qué tu IP importa

LinkedIn mantiene listas de rangos de IP asociados a centros de datos. Si tu IP pertenece a un proveedor de hosting conocido, la plataforma trata cada acción desde esa dirección con sospecha adicional. Combina una IP de datacenter con cualquier tipo de automatización y estarás pidiendo a gritos un error 403 o una restricción total de la cuenta.Por eso los proxies residenciales son la opción predeterminada para cualquier actividad que implique uso de cuentas. Parecen conexiones domésticas normales, por lo que LinkedIn no tiene motivos para marcarlos.Dicho esto, los proxies de datacenter no son inútiles. Para extraer listados de empleo públicos o páginas de empresas — tareas donde no inicias sesión en una cuenta — las IP de datacenter funcionan bien siempre que las rotes. FineProxy ofrece IP de datacenter dedicadas que no se comparten entre cientos de usuarios, lo que marca una diferencia real.

Cómo elegir el proxy adecuado para tu tarea

Para generación de leads y prospección: una IP residencial estática por cuenta. Sin compartir, sin rotar. LinkedIn asocia su cuenta a una ubicación, y un salto repentino de Nueva York a Singapur hará que le marquen al instante.Para scraping a gran escala — proxies rotativos, cambiando de IP cada 200-300 solicitudes. Los proxies de datacenter son rápidos y económicos para esto. El pool de 100.000 IPs de datacenter de FineProxy’s te ofrece margen de sobra.Para acceder a LinkedIn desde regiones con restricciones, un proxy que abra LinkedIn desde cualquier ubicación es la solución. Elija un servidor en un país donde la plataforma esté disponible. Los proxies ISP de FineProxy son una excelente opción, ya que combinan la estabilidad y velocidad de un datacenter con direcciones IP pertenecientes a proveedores de internet reales.

No olvides el fingerprinting del navegador

Una IP limpia por sí sola no es suficiente. LinkedIn también inspecciona la huella digital de tu navegador: la cadena User-Agent, las cabeceras HTTP, la resolución de pantalla, la zona horaria y la configuración de idioma. Si tu huella digital no coincide con la geolocalización de tu proxy o parece la firma predeterminada de un navegador headless, serás detectado incluso con una IP residencial. Utiliza navegadores antidetect o asegúrate de que tu herramienta de automatización (Phantombuster, Dux-Soup, Linked Helper, etc.) envíe cabeceras realistas que coincidan con la ubicación de tu proxy. Los proxies de FineProxy funcionan sin problemas con todas las principales plataformas de automatización de LinkedIn, por lo que la parte de la IP está cubierta — solo asegúrate de que el resto de tu configuración sea coherente.

La regla del calentamiento

Las cuentas nuevas o inactivas necesitan un período de calentamiento. No’conectes una cuenta recién creada a una herramienta de automatización y lances 100 solicitudes el primer día. Empieza de forma manual — navega, dale «me gusta» a algunas publicaciones, envía 5-10 solicitudes de conexión a mano. Durante 2-3 semanas, ve aumentando gradualmente. LinkedIn compara tu actividad actual con tu historial, así que un pico repentino de cero a automatización agresiva es la forma más rápida de que te restrinjan la cuenta.

Un proxy, una cuenta