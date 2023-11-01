¡NUEVO! |Una llamada API, datos limpios de vuelta.Obtener 10.000 tokens gratis →

Desbloquea LinkedIn

Proxies IPv4 dedicados para LinkedIn: una IP por cuenta, 100 000 IPs de datacenter para scraping, HTTP/HTTPS/SOCKS5, entrega inmediata.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: ISP.

Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPRecomendado aquíISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 100 IPs ISP para la gestión de cuentas de LinkedIn
  • Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies
  • Exportar mis listas de proxy como JSON
  • Mostrar qué servicios tenían la tasa de error más alta hoy
  • Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Cuentas corrientes

Trabajo con este servicio durante más de un año y siempre todo está bien, ¡sin prohibiciones ni desacuerdos! Fácil de usar, sin características innecesarias, es todo lo que se necesita. ¡Lo hago en la ducha! No encontré defectos en este proxy.

Anton SmirnovPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

He estado trabajando con FineProxy.org durante más de dos años, y puedo llamarles honestamente el proveedor más estable con el que he tratado. Manejo más de una docena de cuentas de redes sociales y cada una necesita una IP dedicada. Ni una sola vez me he encontrado con un bloqueo debido a una dirección "lista negra". El tiempo de funcionamiento del servidor ronda el 99,9%, lo cual es crucial durante las campañas de marketing automatizado. La velocidad es más que satisfactoria, los datos fluyen suavemente sin ralentizaciones molestas durante las horas punta. El panel de gestión es intuitivo y la lista de proxy se actualiza en tiempo real. FineProxy es sinónimo de paz mental.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

Ubicaciones y existencias

FineProxy es un proveedor proxy sólido con una buena selección de servidores en todo el mundo. He utilizado sus servicios durante varios meses, principalmente para herramientas de SEO e investigación de mercado, y el rendimiento ha sido consistentemente confiable. La velocidad de conexión es rápida, y las IP rara vez están marcadas o bloqueadas. Su tablero es fácil de navegar, y la configuración de proxys es sencilla. El servicio de atención al cliente es profesional y responde rápidamente a las preguntas. La estructura de precios es competitiva, especialmente para los paquetes a granel. En general, FineProxy.org ofrece un excelente valor y un servicio confiable para uso personal y empresarial.

KavieDieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Estoy muy satisfecho con el servicio de FineProxy. Su red proxy es grande y potente, proporcionando una conexión estable y rápida. Su sitio es fácil de navegar, y el soporte técnico es sensible y útil. Es una opción sólida para aquellos que buscan asegurar su navegación o sortear geo-restricciones.

amarghezaliSaasHub, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Velocidad bajo carga

FineProxy ha sido una herramienta confiable para mis necesidades de negocio. Los proxies son rápidos, estables y accesibles desde muchos lugares. Es asequible y el equipo de servicio al cliente es sensible y conocedor. Altamente recomendado para cualquier persona que lo necesite. leer esto y escribir otra onle

W3sazzadProxyRate, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

El mejor servicio proxy jamás usado. Altamente recomendado. Usando más de 8 meses sin problemas.

matTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿LinkedIn bloquea los proxies de datacenter?A veces

No todos, pero la plataforma sí marca rangos de IP que pertenecen a proveedores de hosting conocidos. Las IPs de datacenter compartidas que usan muchas personas a la vez se bloquean rápido. Las IPs de datacenter dedicadas — como las que ofrece FineProxy — resisten mucho mejor porque eres el único usuario en esa dirección. Para cualquier actividad que implique inicio de sesión, los proxies residenciales o ISP siguen siendo la opción más segura.

Recibí un error "403 Forbidden". ¿Qué hago?Cambiar el IP

Esto suele significar que LinkedIn bloqueó tu IP. Cambia a un proxy diferente, borra las cookies y espera al menos unas horas antes de volver a intentarlo. Si el problema persiste, es probable que las IPs de tu proveedor de proxies estén quemadas en LinkedIn. Considera cambiar a un proveedor con el mejor proxy para acceder a LinkedIn, como FineProxy, donde las IPs están más limpias y no se sobreexplotan.

¿Puedo usar un proxy para varias cuentas de LinkedIn?No

No. LinkedIn rastrea qué IP acceden a qué cuentas. Dos cuentas en la misma IP parecen la misma persona intentando manipular el sistema. Utilice siempre un proxy dedicado por cada cuenta.

¿Qué ocurre si mi cuenta es restringida?Detener la automatización

Detén toda la automatización de inmediato. Cierra sesión en todas las herramientas. Limpia tu navegador. Espera entre 48 y 72 horas — no’intentes iniciar sesión durante este tiempo. Tras el período de espera, inicia sesión manualmente desde una IP limpia (residencial o ISP). Si la restricción no se levanta, contacta al soporte de LinkedIn con tu identificación lista.

¿Qué tipo de proxy es mejor para hacer scraping en LinkedIn?Según el acceso

Para hacer scraping de páginas públicas sin iniciar sesión, los proxies de datacenter con rotación funcionan muy bien. Para hacer scraping con una cuenta activa, usa proxies residenciales — uno por cuenta. El pool de datacenter de FineProxy’s (100.000 IPs) es una opción sólida para la recopilación de datos públicos a gran escala cuando necesitas volumen y velocidad.

Guía

Cómo LinkedIn le detecta — y qué hacer al respecto

4 min leedEquipo de red FineProxy

LinkedIn no se lleva bien con la automatización. Ya sea que ejecutes campañas de outreach, extraigas datos de leads o simplemente intentes acceder a tu cuenta desde una región donde la plataforma no está disponible, tarde o temprano te encontrarás con restricciones. Esto es lo que realmente ocurre y cómo los proxies pueden ayudarte.

El problema de los patrones

LinkedIn no solo cuenta tus acciones. Rastrea cómo te comportas. La velocidad de los clics, el tiempo entre solicitudes de conexión, cómo navegas por la página, si haces scroll o saltas directamente al botón «Conectar». Si tu comportamiento parece mecánico, incluso 20 conexiones al día pueden activar una advertencia.Primeras señales de que estás en problemas: cierres de sesión forzados, mensajes de «verifica tu identidad», sesiones que expiran sin motivo. No son errores — es LinkedIn diciéndote que bajes el ritmo.

Por qué tu IP importa

LinkedIn mantiene listas de rangos de IP asociados a centros de datos. Si tu IP pertenece a un proveedor de hosting conocido, la plataforma trata cada acción desde esa dirección con sospecha adicional. Combina una IP de datacenter con cualquier tipo de automatización y estarás pidiendo a gritos un error 403 o una restricción total de la cuenta.Por eso los proxies residenciales son la opción predeterminada para cualquier actividad que implique uso de cuentas. Parecen conexiones domésticas normales, por lo que LinkedIn no tiene motivos para marcarlos.Dicho esto, los proxies de datacenter no son inútiles. Para extraer listados de empleo públicos o páginas de empresas — tareas donde no inicias sesión en una cuenta — las IP de datacenter funcionan bien siempre que las rotes. FineProxy ofrece IP de datacenter dedicadas que no se comparten entre cientos de usuarios, lo que marca una diferencia real.

Cómo elegir el proxy adecuado para tu tarea

Para generación de leads y prospección: una IP residencial estática por cuenta. Sin compartir, sin rotar. LinkedIn asocia su cuenta a una ubicación, y un salto repentino de Nueva York a Singapur hará que le marquen al instante.Para scraping a gran escala — proxies rotativos, cambiando de IP cada 200-300 solicitudes. Los proxies de datacenter son rápidos y económicos para esto. El pool de 100.000 IPs de datacenter de FineProxy’s te ofrece margen de sobra.Para acceder a LinkedIn desde regiones con restricciones, un proxy que abra LinkedIn desde cualquier ubicación es la solución. Elija un servidor en un país donde la plataforma esté disponible. Los proxies ISP de FineProxy son una excelente opción, ya que combinan la estabilidad y velocidad de un datacenter con direcciones IP pertenecientes a proveedores de internet reales.

No olvides el fingerprinting del navegador

Una IP limpia por sí sola no es suficiente. LinkedIn también inspecciona la huella digital de tu navegador: la cadena User-Agent, las cabeceras HTTP, la resolución de pantalla, la zona horaria y la configuración de idioma. Si tu huella digital no coincide con la geolocalización de tu proxy o parece la firma predeterminada de un navegador headless, serás detectado incluso con una IP residencial. Utiliza navegadores antidetect o asegúrate de que tu herramienta de automatización (Phantombuster, Dux-Soup, Linked Helper, etc.) envíe cabeceras realistas que coincidan con la ubicación de tu proxy. Los proxies de FineProxy funcionan sin problemas con todas las principales plataformas de automatización de LinkedIn, por lo que la parte de la IP está cubierta — solo asegúrate de que el resto de tu configuración sea coherente.

La regla del calentamiento

Las cuentas nuevas o inactivas necesitan un período de calentamiento. No’conectes una cuenta recién creada a una herramienta de automatización y lances 100 solicitudes el primer día. Empieza de forma manual — navega, dale «me gusta» a algunas publicaciones, envía 5-10 solicitudes de conexión a mano. Durante 2-3 semanas, ve aumentando gradualmente. LinkedIn compara tu actividad actual con tu historial, así que un pico repentino de cero a automatización agresiva es la forma más rápida de que te restrinjan la cuenta.

Un proxy, una cuenta

Esta es la regla más importante para trabajar con múltiples cuentas. Cada cuenta de LinkedIn necesita su propia IP dedicada. Si dos cuentas comparten una IP, LinkedIn las vincula, y si una es bloqueada, la otra corre la misma suerte.