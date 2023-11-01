Proxies para arbitraje
Paquetes de IPv4 para escalar sus tareas. Compatible con HTTP/HTTPS/SOCKS5, entrega automática tras el pago, tráfico ilimitado y acceso por API.
Configure su Plan proxy.
Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.
Cargando planes actuales...
Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.
Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.
Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.
|Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidos
|DedicadoPersonal, de una sola IP
|ISPDirecciones estáticas registradas por ISP
|RotarFacturado en créditos API
|Mejor para
|Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
|Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
|Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
|Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
|Personas por dirección
|Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
|1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
|Hasta 5
|Pool compartido
|Confianza en la plataforma
|EstándarCentro de datos ASN
|Alto — exclusivo
|Alta — ISP registrada
|Varía según el pool
|Precio desde
|$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
|$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
|$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Orden mínima
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|Créditos de 2,5 millones de dólares
|Abordar la tenencia
|Estático para el término
|Estático para el término
|Estático para el término
|Cambios por solicitud
|Ancho de banda
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
|UDP / llamadas de voz
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|No disponible
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticación
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|Clave de API
|Ver planes
|Ver planes específicos
|Ver planes ISP
|Ver planes
Centro de datos del paquete
Se vende en bloques, compartidos
Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
EstándarCentro de datos ASN
$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Dedicado
Personal, de una sola IP
Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
Alto — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
1 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
ISP
Direcciones estáticas registradas por ISP
Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
Hasta 5
Alta — ISP registrada
$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Rotar
Facturado en créditos API
Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Pool compartido
Varía según el pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Créditos de 2,5 millones de dólares
Cambios por solicitud
CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
No disponible
HTTP, SOCKS5
Clave de API
Proxies por 48 horas
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.
Ubicaciones de proxy superior
Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.
Conecte una vez.
Entonces, pregunta.
FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.
Entonces di
- Comprar 5.000 IPs de centro de datos para arbitraje de tráfico
- Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies
- Exportar mis listas de proxy como JSON
- Mostrar qué servicios tenían la tasa de error más alta hoy
- Renovar cada servicio proxy que termine esta semana
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.
Lo que el agente no hará — lo que usted pida
Gastar su dinero
Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.
wallet:spend
Pagar más de lo cotizado
Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.
espera_total_centros
Cancelar por capricho
Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin
confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.
Te cobraré dos veces.
Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.
idempotency_key
Configuración manual
Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.
Sistemas
Navegadores
Aplicaciones
Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.
FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.
Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.
500Mbps
por proxy en pruebas estándar de servidor remoto
99.97%
de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes
96
Hilos concurrentes en una IP sin degradación
0
Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan
AMD EPYC dedicado
Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.
Subredes propias
Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.
Enlace ascendente de 80 Gbps
Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.
Nivel III / IV
Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.
El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.
Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.
Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.
Velocidad bajo carga
“Absolutamente el mejor servicio proxy que he utilizado! Las velocidades son rápidas y puedo transmitir mis programas favoritos sin ningún tipo de amortiguación. La interfaz es fácil de usar, por lo que es fácil conectarse a diferentes servidores. ¡Altamente recomendable para cualquier persona que necesite acceso confiable!”
No puedo encontrar mejores servicios que este especialmente en términos de ilimitado residencial, pensé que iba a empezar a ser de baja calidad una vez que uso pero maldita sea durante todo el tiempo que he utilizado, se mantuvo por encima del 99%, es como impresionante ser. Buena suerte y espero que siga igual.
Tráfico nunca medido
Mientras que otros proveedores cobran por GB o incluso por solicitud, estos chicos permanecen fieles a su misión de mantener Internet libre y seguro. Sus opciones Datacenter son baratas y vienen con un ancho de banda ilimitado.
Llevamos dos años usando FineProxy. El ancho de banda ilimitado y la conexión son sencillamente increíbles y estables. Lo recomiendo encarecidamente.
Ubicaciones y existencias
FineProxy ha sido una herramienta confiable para mis necesidades de negocio. Los proxies son rápidos, estables y accesibles desde muchos lugares. Es asequible y el equipo de servicio al cliente es sensible y conocedor. Altamente recomendado para cualquier persona que lo necesite. leer esto y escribir otra onle
FineProxy ha superado mis expectativas! Sus proxies son rápidos, seguros e increíblemente confiables. La amplia gama de opciones para IPs y ubicaciones hace que sea fácil personalizar para mis necesidades. El equipo de apoyo es receptivo y útil, asegurando que cualquier problema se resuelva rápidamente. Altamente recomendado para cualquier persona que busca un servicio proxy confiable!
¿Qué proxies deberían elegirse para el arbitraje de anuncios?IPs estáticas ISP
IP ISP estáticas fijas durante todo el período de alquiler. El principio es: una cuenta = una IP estable. Usted fija el país, la zona horaria y el idioma, mientras que las cookies y la 2FA se mantienen entre sesiones. Esto reduce las verificaciones de la plataforma y hace que el comportamiento de la cuenta sea predecible.
¿Y qué se necesita para el arbitraje de tráfico?Paquetes DC grandes
Paquetes grandes de IP de centro de datos (DC) con alto ancho de banda: decenas de miles de direcciones, asignación aleatoria desde las subredes menos cargadas, distribución por /24 y países. Esto le permite paralelizar flujos sin alcanzar los límites de una sola IP o región.
¿Qué velocidad es realista y de qué depende?400–500 Mbps
En servidores remotos (VPS/dedicados) observamos picos de alrededor de 400–500 Mbps con una configuración adecuada (keep-alive, pools de conexiones, cercanía geográfica). El factor clave a recordar: su rendimiento total está limitado por el enlace más lento de la cadena, que normalmente es su propia red o enrutamiento. Por nuestra parte, proporcionamos un canal estable y de alta capacidad; el proxy en sí no añade velocidad más allá de lo que su conexión permite.
¿Cómo funciona el precio en paquetes de gran volumen de tráfico?Precios mayoristas
Utilizamos un modelo mayorista con emisión automatizada. En grandes volúmenes, el precio por IP baja de $0.10 (la tarifa exacta depende del plan). Las direcciones se distribuyen aleatoriamente entre las subredes con menor carga, y los rangos problemáticos pueden reemplazarse rápidamente según los términos de tu plan.
¿Se pueden combinar proxies ISP y DC en un mismo proyecto?Sí
Sí, y es un patrón habitual. Use proxies ISP estáticos para inicios de sesión, autenticación y acciones sensibles donde la confianza es importante. Dirija las cargas pesadas, ejecuciones masivas y pruebas a través del pool de DC. Mantenga los dominios y roles separados para que ambos escenarios no interfieran entre sí.
¿Qué protocolos y métodos de acceso son compatibles?HTTP HTTPS SOCKS5
HTTP, HTTPS y SOCKS5 (TCP). La autorización se realiza mediante login/contraseña o a través de lista blanca (vinculando tus IP externas). Para escenarios de Discord/RTC ofrecemos una opción UDP (adquirida por separado), pero para la mayoría de las tareas de arbitraje, TCP es suficiente.
¿Cómo evitan la superposición de tareas con otros clientes en las mismas IP?Publicación aleatoria
Asignamos las direcciones de forma aleatoria desde las subredes menos cargadas, con un límite de aproximadamente cinco clientes por IP. La probabilidad de superposición es baja. Si detecta degradación en direcciones específicas, repórtelas y le sugeriremos reemplazos según las condiciones de su plan.
¿Qué límites deben tenerse en cuenta a la hora de planificar?Conexiones concurrentes
La principal limitación son las conexiones simultáneas por servicio. Dentro de esas conexiones, la tasa de solicitudes depende de los umbrales propios de la plataforma objetivo. Buena práctica: distribuya la carga de manera uniforme entre toda su lista de IP y siga un modelo similar al humano: pausas aleatorias, caché cuando sea posible y backoff exponencial ante errores.