Arbitraj için Proxy'ler

Evet, ve bu yaygın bir yaklaşımdır. Güvenin önemli olduğu giriş, kimlik doğrulama ve hassas işlemler için statik ISP proxy'leri kullanın. Yoğun yüklemeler, toplu işlemler ve testleri DC havuzu üzerinden yönlendirin. İki senaryonun birbirini etkilememesi için alan adlarını ve rolleri ayrı tutun.