Arbitraj için Proxy'ler
Görevlerinizi ölçeklendirmek için IPv4 paketleri. HTTP/HTTPS/SOCKS5, ödeme sonrası otomatik teslimat, sınırsız trafik ve API erişimini destekler.
Proxy planınızı oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.
|Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
|ÖzelKişisel, tek bir IP'den
|ISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
|DönenAPI kredisiyle faturalandırılır
|En uygun
|Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
|Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
|ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
|Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
|Adres başına kişi
|En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
|1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
|En fazla 5
|Paylaşımlı havuz
|Platform güveni
|StandartVeri merkezi ASN
|Yüksek — özel kullanım
|Yüksek — ISP kayıtlı
|Havuza göre değişir
|Başlangıç fiyatı
|$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
|$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
|$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimum sipariş
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kredi
|Adres süresi
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|İstekte değişir
|Bant genişliği
|Kotasız
|Kotasız
|Kotasız
|KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
|UDP / sesli aramalar
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|Kullanılamaz
|Protokoller
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Kimlik doğrulama
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|API anahtarı
|Planları görüntüleyin
|Özel proxy planlarını görüntüleyin
|ISP planlarını görüntüleyin
|Planları görüntüleyin
Paket veri merkezi
Bloklar halinde satılır, paylaşımlı
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
StandartVeri merkezi ASN
$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Özel
Kişisel, tek bir IP'den
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
Yüksek — özel kullanım
$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
1 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
ISP
Statik, ISP'ye kayıtlı adresler
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
En fazla 5
Yüksek — ISP kayıtlı
$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Dönen
API kredisiyle faturalandırılır
Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Paylaşımlı havuz
Havuza göre değişir
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kredi
İstekte değişir
KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
Kullanılamaz
HTTP, SOCKS5
API anahtarı
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.
Öne çıkan proxy konumları
FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.
Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
- Trafik arbitrajı için 5,000 veri merkezi IP'si satın alın
- Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
- Proxy listelerimi JSON olarak dışa aktarın
- Bugün en yüksek hata oranına sahip hizmetleri görüntüleyin
- Bu hafta süresi dolan tüm proxy hizmetlerini yenileyin
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.
Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin
Paranızı harcamak
Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da
wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.
Teklif edilenden fazla ödeme
Her satın alma, teklifteki
expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.
Keyfi iptal
Geri alınamaz iki araç,
confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.
Çift tahsilat
Para hareketi çağrıları bir
idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.
Manuel kurulum
Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.
Sistemler
Tarayıcılar
Uygulamalar
Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
Yük altında hız
“Şimdiye kadar kullandığım kesinlikle en iyi proxy hizmeti! Hızlar yıldırım gibi ve en sevdiğim programları hiçbir ara belleğe alma sorunu yaşamadan izleyebiliyorum. Arayüz kullanıcı dostu olduğundan farklı sunuculara bağlanmak kolay. Güvenilir erişime ihtiyaç duyan herkese şiddetle tavsiye ederim!”
Özellikle sınırsız konut proxy’leri konusunda bundan daha iyi bir hizmet bulamıyorum. Kullanmaya başladıktan sonra kalitesinin düşeceğini sanmıştım ama kahretsin, kullandığım süre boyunca 99%’un üzerinde kaldı; gerçekten muhteşem. Bol şans, umarım hep böyle kalır
Trafik asla ölçülmez
Diğer sağlayıcılar GB başına, hatta istek başına ücret alırken bu ekip, interneti özgür ve güvenli tutma misyonuna sadık kalıyor. Veri merkezi seçenekleri ucuz ve sınırsız bant genişliğiyle geliyor.
FineProxy’yi 2 yıldır kullanıyoruz. Sınırsız bant genişliği ve bağlantı gerçekten harika ve istikrarlı. Kesinlikle tavsiye ederim.
Konumlar ve stok
FineProxy, iş ihtiyaçlarım için güvenilir bir araç oldu. Proxy’ler hızlı, kararlı ve birçok konumdan erişilebilir. Uygun fiyatlı, müşteri hizmetleri ekibi ise hızlı yanıt veriyor ve bilgili. İhtiyacı olan herkese şiddetle tavsiye edilir. Bunu oku ve bir tane daha yaz
FineProxy beklentilerimi aştı! Proxy’leri hızlı, güvenli ve inanılmaz derecede güvenilir. Çok çeşitli IP ve konum seçenekleri, hizmeti ihtiyaçlarıma göre özelleştirmeyi kolaylaştırıyor. Destek ekibi hızlı yanıt veriyor ve yardım ediyor; her türlü sorunun çabucak çözülmesini sağlıyor. Güvenilir bir proxy hizmeti arayan herkese şiddetle tavsiye ederim!
Reklam arbitrajı için hangi proxy'ler seçilmelidir?Statik ISP IP'leri
Kiralama süresi boyunca sabit kalan statik ISP IP'leri. Prensip basit: bir hesap = bir sabit IP. Ülkeyi, saat dilimini ve dili sabitlersiniz; çerezler ve 2FA oturumlar arasında korunur. Bu, platform kontrollerini azaltır ve hesap davranışını öngörülebilir kılar.
Peki trafik arbitrajı için ne gerekiyor?Büyük DC paketleri
Yüksek bant genişliğine sahip büyük datacenter (DC) IP paketleri: on binlerce adres, en az yüklü alt ağlardan rastgele dağıtım, /24 ve ülkelere göre dağılım. Bu sayede tek bir IP veya bölge üzerindeki limitlere takılmadan akışları paralel olarak çalıştırabilirsiniz.
Gerçekçi hız ne kadardır ve neye bağlıdır?400–500 Mbps
Uzak sunucularda (VPS/dedicated) doğru yapılandırmayla (keep-alive, bağlantı havuzları, yakın coğrafya) 400–500 Mbps civarında zirve değerler görüyoruz. Unutulmaması gereken temel faktör: toplam aktarım hızınız, zincirdeki en yavaş bağlantıyla — genellikle kendi ağınız veya yönlendirmenizle — sınırlıdır. Bizim tarafımızda kararlı, yüksek kapasiteli bir kanal sağlanır; proxy'nin kendisi bağlantınızın izin verdiğinin ötesinde bir hız eklemez.
Büyük trafik paketlerinde fiyatlandırma nasıl çalışır?Toptan fiyat
Otomatik dağıtımlı toptan satış modeli kullanıyoruz. Yüksek hacimlerde IP başına fiyat $0,10'un altına düşer (kesin oran plana bağlıdır). Adresler en az yüklü alt ağlardan rastgele dağıtılır ve sorunlu aralıklar planınızın koşullarına göre hızlıca değiştirilebilir.
ISP ve DC proxy'ler aynı projede birlikte kullanılabilir mi?Evet
Evet, ve bu yaygın bir yaklaşımdır. Güvenin önemli olduğu giriş, kimlik doğrulama ve hassas işlemler için statik ISP proxy'leri kullanın. Yoğun yüklemeler, toplu işlemler ve testleri DC havuzu üzerinden yönlendirin. İki senaryonun birbirini etkilememesi için alan adlarını ve rolleri ayrı tutun.
Hangi protokoller ve erişim yöntemleri destekleniyor?HTTP HTTPS SOCKS5
HTTP, HTTPS ve SOCKS5 (TCP). Yetkilendirme kullanıcı adı/şifre ile veya beyaz liste (harici IP'lerinizi bağlama) yoluyla yapılır. Discord/RTC senaryoları için ayrıca satın alınabilen bir UDP seçeneği sunuyoruz, ancak çoğu arbitraj görevi için TCP yeterlidir.
Aynı IP'lerdeki diğer müşterilerle görev çakışmasını nasıl önlüyorsunuz?Rastgele tahsis
Adresleri en az yüklü alt ağlardan rastgele dağıtıyoruz ve her IP'ye yaklaşık beş müşteri sınırı koyuyoruz. Çakışma olasılığı düşüktür. Belirli adreslerde performans düşüşü fark ederseniz bize bildirin — planınızın koşullarına göre değişiklik önerileri sunarız.
Planlama yaparken hangi sınırlar göz önünde bulundurulmalıdır?Eşzamanlı bağlantılar
Temel kısıtlama, hizmet başına eş zamanlı bağlantı sayısıdır. Bu bağlantılar dahilinde istek hızı, hedef platformun kendi eşiklerine bağlıdır. En iyi uygulama: yükü tüm IP listenize eşit şekilde dağıtın ve insan benzeri bir model izleyin — rastgele duraklamalar, mümkün olduğunda önbellekleme ve hatalarda üstel geri çekilme (exponential backoff).