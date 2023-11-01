FineProxy, 80 Gbps toplam uplink kapasitesine sahip AMD EPYC sınıfı sunucu işlemcileri üzerinde çalışır. Hızlı proxy hizmeti satın aldığınızda, aldığınız hız trafiğinizin geçtiği donanıma, sizinle sunucu arasındaki mesafeye ve aradaki yönlendirme atlama sayısına bağlıdır. «Turbo» veya «ultra hızlı» gibi pazarlama etiketleri hiçbir şey söylemez. Sunucu özellikleri söyler.
Donanım tavanı belirler
Her istek şifreleme, yönlendirme ve iletme işlemlerini içerir. Her adım CPU döngüsü harcar. Eski donanımda bu döngüler birikir — tek başına TLS el sıkışmaları, eski işlemcilerde bağlantı başına 5–15 ms ekleyebilir. Birçok proxy sağlayıcısı, hizmet dışı bırakılmış veri merkezlerinden hurda fiyatına alınmış geri dönüştürülmüş Intel Xeon Gold işlemciler kullanır. Bu işlemciler beş yıl önce üst düzeydi ancak hem tek iş parçacığı performansında hem de TLS veriminde modern AMD EPYC'in çok gerisinde kalmaktadır. AMD EPYC işlemciler, özel donanım hızlandırmasıyla binlerce eşzamanlı TLS işlemini yönetir — yoğun yük altında bile istek başına düşük gecikme sağlar.
FineProxy'nin sunucuları 80 Gbps kanallar üzerinden bağlanır. Çoğu sağlayıcı açılış sayfasında "1 Gbps'ye kadar" diye reklam yapar; ancak gerçek dokümantasyona baktığınızda ya hiçbir bilgi bulamazsınız ya da bunun o makinedeki tüm IP'lerin paylaştığı sunucu uplink'i olduğunu fark edersiniz. Gerçek dünya testlerinde FineProxy proxy'leri tipik bir ev bağlantısı üzerinden 500 Mbps'ye, bir veri merkezindeki uzak sunucudan test edildiğinde 700–800 Mbps'ye kadar hız sunar. Donanımımızı düzenli olarak güncelliyoruz — en yeni EPYC nesli, özellikle daha iyi tek iş parçacığı performansı ve TLS verimi için bir öncekinin yerini almıştır.
En hızlı yüksek hızlı proxy sunucuları, en gösterişli açılış sayfasına sahip olanlar değildir. İşin sırrı, donanımın geri dönüştürülmüş parçalardan monte edilmek yerine eş zamanlı yük için tasarlanmış olmasıdır.
Mesafe ve yönlendirme — atlayamayacağınız fizik kuralları
Fiber optik üzerinde 1 milisaniyede yaklaşık 200 km yol katedilir. New York ile Frankfurt arasındaki mesafe, daha hiçbir işlem başlamadan yaklaşık 40 ms temel gecikme ekler. Bu sorunu hiçbir donanım çözmez. Tek çözüm, proxy konumunu hedefinize yakın seçmektir.
Doğrudan sağlayıcı yönlendirmesi de en az onun kadar önemlidir. Bir bayi üzerinden geçtiğinizde trafiğiniz şu yolu izler: siz → bayi gateway'i → üst sağlayıcı → hedef. Bu ekstra bir atlama demektir — potansiyel olarak +10–30 ms. FineProxy, sunucularının ve 100.000'den fazla adresten oluşan IP havuzunun sahibidir. Trafiğiniz şu yolu izler: siz → bizim sunucumuz → hedef. Tek atlama. Aracı yönlendirmesi yok.
Hızlı ücretli bir IP adresi ve port için verilerinizin izlediği fiziksel yol, bir satış sayfasındaki herhangi bir hız etiketinden çok daha önemlidir.
Veri merkezi proxy'leri neden en hızlı türdür
Konut proxy'ler tüketici cihazları ve ISP ağları üzerinden yönlendirilir. Mobil proxy'ler baz istasyonları üzerinden yönlendirilir. Her ikisi de veri merkezi proxy'lerin sahip olmadığı gecikme ekler. Bir veri merkezi proxy, doğrudan omurga bağlantılarına sahip bir tesiste konumlanır — büyük internet değişim noktalarına minimum atlama sayısıyla kurumsal düzeyde ağ altyapısı sunar.
FineProxy'nin veri merkezi IP'leri tutarlı olarak en düşük gecikme süresini ve en yüksek aktarım hızını sunar. Yazılım hileleri değil — sadece daha kısa veri yolu ve daha hızlı donanım. Scraping, izleme, toplu indirmeler ve hızın IP sınıflandırmasından daha önemli olduğu her görev için veri merkezi proxy her seferinde kazanır.
Sınırsız bant genişliği, kimsenin sizi kısıtlamadığı anlamına gelir
GB başına ücret alan sağlayıcılar, sizi büyük ölçekte yavaşlatmak için finansal motivasyona sahiptir. Hacim bazında ödeme yaparsınız — sizi kısıtlarlarsa, ağlarında daha az maliyet üretirsiniz. FineProxy IP başına ücret alır, gigabayt başına değil. 10 GB veya 10 TB aktarın — hız aynı kalır. Aklınızda tutmanız gereken tek şey: her planın proxy başına önerilen hız limiti vardır. Bu limitler, yoğun saatlerde bile her müşterinin tutarlı hızlar elde etmesi için mevcuttur — sizi kısıtlamak için değil, aynı sunucudaki herkes için altyapıyı adil tutmak içindir.
Sınırsız trafikli hızlı ve uygun fiyatlı proxy sunucuları mevcuttur; çünkü veri merkezi proxy'leri için gerçek bant genişliği maliyeti minimumdur. GB başına fiyatlandırma modeli bir zorunluluk değil, bir kâr marjı stratejisidir.
«Hızlı» kavramının farklı görevler için anlamı
Streaming — hızlı bir video proxy'si yalnızca düşük gecikme değil, sürdürülebilir aktarım hızı gerektirir. Anlık yüklerle başa çıkan ancak sürekli HD akışlarda tıkanan bir proxy burada işe yaramaz. 80 Gbps toplam kapasiteyle sınırsız bant genişliği, akışın kesintisiz devam etmesini sağlar.
İndirmeler — indirme için hızlı proxy, ham bant genişliği demektir. 2 GB'lık dosyanız, aynı dar boru hattını binlerce başka kullanıcıyla paylaşmak zorunda kalmamalıdır.
Hızlı internet engeli kaldırma — bölge kilitli içeriğe erişimde asıl önemli olan gecikme süresidir. Hedef ülkedeki bir proxy seçtiğinizde bağlantı neredeyse yerel gibi hissedilir.
Büyük ölçekte scraping — binlerce eş zamanlı istek, bunları kuyruğa almayan bir sunucu gerektirir. AMD EPYC işlemciler tam da bu tür paralel iş yükleri için tasarlandığından bununla başa çıkar. Yük altında tıkanmayan çalışan bir proxy, uzun vadede bağlantılarınızın yarısını düşüren ücretsiz bir proxy'den daha az maliyetlidir.
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