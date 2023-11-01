Hızlı Proxy

Test dosyasını proxy üzerinden indirin ve aktarım hızını (throughput) ölçün. Her boyutta dosya kullanarak hem anlık (burst) hem sürdürülebilir hızı kontrol edin. İşte hazır komutlar — IP:PORT kısmını kendi proxy adresinizle değiştirin:

Hızlı kontrol (10 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w "Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s

" http://speedtest.tele2.net/10MB.zip

Aktarım hızı testi (100 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w

“Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s |

TTFB: %{time_starttransfer}s

” http://speedtest.tele2.net/100MB.zip

Sürekli hız (1 GB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w

“Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s |

TTFB: %{time_starttransfer}s

” http://speedtest.tele2.net/1GB.zip

Proxy kullanıcı adı/şifre ile çalışıyorsa: curl -x http://user:pass@IP:PORT …

speed_download değeri saniye başına bayt cinsindendir. Mbps cinsinden almak için 125.000'e bölün. TTFB (ilk bayta kadar geçen süre) aynı bölgedeki sunucular için 100 ms'nin altındaysa proxy'nin sağlam olduğunu gösterir. Her testi 3–5 kez çalıştırın ve medyan değeri alın.

Tele2 test sunucuları Avrupa'dadır; diğer bölgeler için Hetzner (ABD Doğu Yakası: https://ash-speed.hetzner.com/100MB.bin, Finlandiya: https://hel1-speed.hetzner.com/100MB.bin) veya OVH (Fransa: https://proof.ovh.net/files/100Mb.dat) kullanabilirsiniz.

FineProxy'den alınan hızlı bir anonim proxy, bu testlerde bir ev bağlantısı üzerinden kolayca 400–500 Mbps'ye ulaşabilir. Bundan önemli ölçüde düşük bir sonuç görüyorsanız, önce kendi ISP hızınızı kontrol edin — sınırlayıcı faktör proxy değildir.