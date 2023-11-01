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Hızlı Proxy

AMD EPYC donanımı, 80 Gbps uplinkler, proxy başına 500 Mbps'ye kadar hız — HTTP/HTTPS/SOCKS5, sınırsız trafik, anlık API teslimatı.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Hızlı ve güvenli proxy'lerle planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Avrupa'da 1.000 yüksek hızlı veri merkezi IP satın alın
  • Hızlı proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • Yüksek hızlı proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Bugün en yüksek hata oranına sahip hızlı proxy hizmetlerini görüntüleyin
  • Hızlı proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

Mükemmel bir proxy. Bu hizmeti yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Abone olduğuma pişman olmadım. Nispeten hızlı, gecikme yok, kullanımı rahat, danışman hızla yanıt veriyor, iş için ve yalnızca internette sıradan biçimde gezinmek için çok kullanışlı. Bana göre fiyatı biraz yüksek ama en azından kalitesi mükemmel. Projeye proxy açısından 10 üzerinden 9 veriyorum

KembyFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy.org ile iki yılı aşkın süredir çalışıyorum ve dürüstçe söyleyebilirim ki bugüne kadar iş yaptığım en istikrarlı sağlayıcı onlar. Bir düzineden fazla sosyal medya hesabını yönetiyorum ve her birinin özel bir IP’ye ihtiyacı var. “Kara listeye alınmış” bir adres nedeniyle bir kez bile engellemeyle karşılaşmadım. Sunucu çalışma süresi %99,9 civarında; bu da otomatik pazarlama kampanyaları sırasında kritik önem taşıyor. Hız fazlasıyla tatmin edici; yoğun saatlerde can sıkıcı yavaşlamalar olmadan veri akışı sorunsuz ilerliyor. Yönetim paneli sezgisel ve proxy listesi gerçek zamanlı olarak güncelleniyor. FineProxy, gönül rahatlığıyla eş anlamlı.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Uygun fiyatlı AB proxy’leri. Fiyatlarını hâlâ düşük tutan tek proxy sağlayıcısı. İnternetin her yerinde böyle bir şey arıyordum ve sınırsız bant genişliği sunan en ucuz proxy sağlayıcısının bu olduğu ortaya çıktı.

Wowser BrowserTrustpilot, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Özellikle sınırsız konut proxy’leri konusunda bundan daha iyi bir hizmet bulamıyorum. Kullanmaya başladıktan sonra kalitesinin düşeceğini sanmıştım ama kahretsin, kullandığım süre boyunca 99%’un üzerinde kaldı; gerçekten muhteşem. Bol şans, umarım hep böyle kalır

ZainDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Konumlar ve stok

Çalışma süresi: Bağlantı kesintisi olmadan 3–7 gün boyunca kararlı kalan mükemmel proxy’ler Hız: TikTok, Gmail ve kripto cüzdanlarına giriş yapmak için yeterince hızlı Desteklenen protokoller: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 ve hatta UDP Küresel kapsam: ABD, Almanya, Fransa, Japonya ve daha fazlası

esta bazaarSaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Fineproxy.org, geniş IP ve konum seçenekleriyle düzgün bir proxy hizmeti sunuyor. Ancak bağlantı hızları zaman zaman tutarsız olabiliyor ve desteğin yanıtı beklenenden daha yavaş gelebiliyor. Hizmet temel görevler için uygun olsa da daha yüksek beklentileri veya özel gereksinimleri olan kullanıcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayabilir. Fiyatlandırma rekabetçi fakat profesyonel veya yoğun kullanım için bu hizmete güvenenler açısından performans daha istikrarlı olabilirdi.

Charles BrownProxyRate, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
FineProxy proxy'leri ne kadar hızlı?700–800 Mbps

FineProxy, gerçek dünya testlerinde tipik bir ev bağlantısında 500 Mbps'ye, veri merkezinden sunucu-sunucu testlerinde 700–800 Mbps'ye ulaşır. Toplam sunucu kapasitesi AMD EPYC donanımı üzerinde 80 Gbps'dir. Çoğu görev için — scraping, indirmeler, streaming — sınırlayıcı faktör hedef web sitesi veya İSS'nizdir, proxy'lerimiz değil. Bazılarının turbo hızlı proxy dediği şey tek bir sihirli sayıyla ilgili değildir — yük artışlarında tutarlı performansla ilgilidir.

«High speed» etiketi taşıyan bazı proxy'lerin yavaş hissettirmesinin nedeni nedir?Donanım ve yönlendirme

En yaygın üç neden şunlardır. Sağlayıcı geri dönüştürülmüş donanım kullanır — hurda fiyatına alınmış eski Xeon Gold işlemcilerle kurulan sunucular modern TLS ve eş zamanlı yüke ayak uyduramaz. Trafik aracılar üzerinden yönlendirilir — her ekstra atlama gecikme ekler. Ya da «1 Gbps'ye kadar» diye reklam yapılır, ancak belgelerde bunun makinedeki tüm IP'lerin paylaştığı toplam sunucu bağlantı hızı olduğu ortaya çıkar. FineProxy bu üç sorunu da ortadan kaldırır: kendi AMD EPYC sunucuları, doğrudan yönlendirme, her planda sınırsız trafik.

SOCKS5 mi HTTP mi — hangisi daha hızlı?Önemsiz fark

Modern donanımda fark son derece küçüktür. SOCKS5, HTTP başlıklarını ayrıştırmadığı için biraz daha az yüke sahiptir ancak TLS el sıkışma süresi her ikisinde de baskın faktördür. Aracınızın en iyi desteklediği protokolü seçin. FineProxy her ikisini de aynı fiyata ve hiçbir hız farkı olmadan destekler.

Bir proxy bağlantımı gerçekten hızlandırabilir mi?Belirli durumlarda

Belirli durumlarda, evet. Eğer İSS'niz belirli trafik türlerini kısıtlıyorsa (streaming, büyük dosya indirmeleri), proxy üzerinden yönlendirme bu kısıtlamayı atlatır çünkü İSS'niz ne yaptığınızı tanımlayamaz. Bir web sitesinin CDN'i sizi uzak bir sunucuya yönlendiriyorsa, doğru konumdaki bir proxy daha yakın bir CDN düğümüne bağlanır. Bunların dışında, bir proxy fazladan bir atlama ekler ve fizik kuralları gereği doğrudan bağlantıyı geçemez.

Proxy hızımı nasıl test edebilirim?Test indirmelerini ölçün

Test dosyasını proxy üzerinden indirin ve aktarım hızını (throughput) ölçün. Her boyutta dosya kullanarak hem anlık (burst) hem sürdürülebilir hızı kontrol edin. İşte hazır komutlar — IP:PORT kısmını kendi proxy adresinizle değiştirin:

Hızlı kontrol (10 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w "Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n" http://speedtest.tele2.net/10MB.zip

Aktarım hızı testi (100 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w

“Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s |

TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/100MB.zip

Sürekli hız (1 GB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w

“Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s |

TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/1GB.zip

Proxy kullanıcı adı/şifre ile çalışıyorsa: curl -x http://user:pass@IP:PORT …

speed_download değeri saniye başına bayt cinsindendir. Mbps cinsinden almak için 125.000'e bölün. TTFB (ilk bayta kadar geçen süre) aynı bölgedeki sunucular için 100 ms'nin altındaysa proxy'nin sağlam olduğunu gösterir. Her testi 3–5 kez çalıştırın ve medyan değeri alın.

Tele2 test sunucuları Avrupa'dadır; diğer bölgeler için Hetzner (ABD Doğu Yakası: https://ash-speed.hetzner.com/100MB.bin, Finlandiya: https://hel1-speed.hetzner.com/100MB.bin) veya OVH (Fransa: https://proof.ovh.net/files/100Mb.dat) kullanabilirsiniz.

FineProxy'den alınan hızlı bir anonim proxy, bu testlerde bir ev bağlantısı üzerinden kolayca 400–500 Mbps'ye ulaşabilir. Bundan önemli ölçüde düşük bir sonuç görüyorsanız, önce kendi ISP hızınızı kontrol edin — sınırlayıcı faktör proxy değildir.

Rehber

Bir proxy'yi gerçekten hızlı yapan nedir?

4 dk okumaFineProxy ağ ekibi

FineProxy, 80 Gbps toplam uplink kapasitesine sahip AMD EPYC sınıfı sunucu işlemcileri üzerinde çalışır. Hızlı proxy hizmeti satın aldığınızda, aldığınız hız trafiğinizin geçtiği donanıma, sizinle sunucu arasındaki mesafeye ve aradaki yönlendirme atlama sayısına bağlıdır. «Turbo» veya «ultra hızlı» gibi pazarlama etiketleri hiçbir şey söylemez. Sunucu özellikleri söyler.

Donanım tavanı belirler

Her istek şifreleme, yönlendirme ve iletme işlemlerini içerir. Her adım CPU döngüsü harcar. Eski donanımda bu döngüler birikir — tek başına TLS el sıkışmaları, eski işlemcilerde bağlantı başına 5–15 ms ekleyebilir. Birçok proxy sağlayıcısı, hizmet dışı bırakılmış veri merkezlerinden hurda fiyatına alınmış geri dönüştürülmüş Intel Xeon Gold işlemciler kullanır. Bu işlemciler beş yıl önce üst düzeydi ancak hem tek iş parçacığı performansında hem de TLS veriminde modern AMD EPYC'in çok gerisinde kalmaktadır. AMD EPYC işlemciler, özel donanım hızlandırmasıyla binlerce eşzamanlı TLS işlemini yönetir — yoğun yük altında bile istek başına düşük gecikme sağlar.

FineProxy'nin sunucuları 80 Gbps kanallar üzerinden bağlanır. Çoğu sağlayıcı açılış sayfasında "1 Gbps'ye kadar" diye reklam yapar; ancak gerçek dokümantasyona baktığınızda ya hiçbir bilgi bulamazsınız ya da bunun o makinedeki tüm IP'lerin paylaştığı sunucu uplink'i olduğunu fark edersiniz. Gerçek dünya testlerinde FineProxy proxy'leri tipik bir ev bağlantısı üzerinden 500 Mbps'ye, bir veri merkezindeki uzak sunucudan test edildiğinde 700–800 Mbps'ye kadar hız sunar. Donanımımızı düzenli olarak güncelliyoruz — en yeni EPYC nesli, özellikle daha iyi tek iş parçacığı performansı ve TLS verimi için bir öncekinin yerini almıştır.

En hızlı yüksek hızlı proxy sunucuları, en gösterişli açılış sayfasına sahip olanlar değildir. İşin sırrı, donanımın geri dönüştürülmüş parçalardan monte edilmek yerine eş zamanlı yük için tasarlanmış olmasıdır.

Mesafe ve yönlendirme — atlayamayacağınız fizik kuralları

Fiber optik üzerinde 1 milisaniyede yaklaşık 200 km yol katedilir. New York ile Frankfurt arasındaki mesafe, daha hiçbir işlem başlamadan yaklaşık 40 ms temel gecikme ekler. Bu sorunu hiçbir donanım çözmez. Tek çözüm, proxy konumunu hedefinize yakın seçmektir.

Doğrudan sağlayıcı yönlendirmesi de en az onun kadar önemlidir. Bir bayi üzerinden geçtiğinizde trafiğiniz şu yolu izler: siz → bayi gateway'i → üst sağlayıcı → hedef. Bu ekstra bir atlama demektir — potansiyel olarak +10–30 ms. FineProxy, sunucularının ve 100.000'den fazla adresten oluşan IP havuzunun sahibidir. Trafiğiniz şu yolu izler: siz → bizim sunucumuz → hedef. Tek atlama. Aracı yönlendirmesi yok.

Hızlı ücretli bir IP adresi ve port için verilerinizin izlediği fiziksel yol, bir satış sayfasındaki herhangi bir hız etiketinden çok daha önemlidir.

Veri merkezi proxy'leri neden en hızlı türdür

Konut proxy'ler tüketici cihazları ve ISP ağları üzerinden yönlendirilir. Mobil proxy'ler baz istasyonları üzerinden yönlendirilir. Her ikisi de veri merkezi proxy'lerin sahip olmadığı gecikme ekler. Bir veri merkezi proxy, doğrudan omurga bağlantılarına sahip bir tesiste konumlanır — büyük internet değişim noktalarına minimum atlama sayısıyla kurumsal düzeyde ağ altyapısı sunar.

FineProxy'nin veri merkezi IP'leri tutarlı olarak en düşük gecikme süresini ve en yüksek aktarım hızını sunar. Yazılım hileleri değil — sadece daha kısa veri yolu ve daha hızlı donanım. Scraping, izleme, toplu indirmeler ve hızın IP sınıflandırmasından daha önemli olduğu her görev için veri merkezi proxy her seferinde kazanır.

Sınırsız bant genişliği, kimsenin sizi kısıtlamadığı anlamına gelir

GB başına ücret alan sağlayıcılar, sizi büyük ölçekte yavaşlatmak için finansal motivasyona sahiptir. Hacim bazında ödeme yaparsınız — sizi kısıtlarlarsa, ağlarında daha az maliyet üretirsiniz. FineProxy IP başına ücret alır, gigabayt başına değil. 10 GB veya 10 TB aktarın — hız aynı kalır. Aklınızda tutmanız gereken tek şey: her planın proxy başına önerilen hız limiti vardır. Bu limitler, yoğun saatlerde bile her müşterinin tutarlı hızlar elde etmesi için mevcuttur — sizi kısıtlamak için değil, aynı sunucudaki herkes için altyapıyı adil tutmak içindir.

Sınırsız trafikli hızlı ve uygun fiyatlı proxy sunucuları mevcuttur; çünkü veri merkezi proxy'leri için gerçek bant genişliği maliyeti minimumdur. GB başına fiyatlandırma modeli bir zorunluluk değil, bir kâr marjı stratejisidir.

«Hızlı» kavramının farklı görevler için anlamı

Streaming — hızlı bir video proxy'si yalnızca düşük gecikme değil, sürdürülebilir aktarım hızı gerektirir. Anlık yüklerle başa çıkan ancak sürekli HD akışlarda tıkanan bir proxy burada işe yaramaz. 80 Gbps toplam kapasiteyle sınırsız bant genişliği, akışın kesintisiz devam etmesini sağlar.

İndirmeler — indirme için hızlı proxy, ham bant genişliği demektir. 2 GB'lık dosyanız, aynı dar boru hattını binlerce başka kullanıcıyla paylaşmak zorunda kalmamalıdır.

Hızlı internet engeli kaldırma — bölge kilitli içeriğe erişimde asıl önemli olan gecikme süresidir. Hedef ülkedeki bir proxy seçtiğinizde bağlantı neredeyse yerel gibi hissedilir.

Büyük ölçekte scraping — binlerce eş zamanlı istek, bunları kuyruğa almayan bir sunucu gerektirir. AMD EPYC işlemciler tam da bu tür paralel iş yükleri için tasarlandığından bununla başa çıkar. Yük altında tıkanmayan çalışan bir proxy, uzun vadede bağlantılarınızın yarısını düşüren ücretsiz bir proxy'den daha az maliyetlidir.

Hizmeti kendi iş yükünüzde denemek ister misiniz? 48 saatlik proxy’ler yapılandırıp ücretini ödeyin, ardından yukarıdaki karşılaştırmalı testleri kendi görevlerinizde çalıştırın.