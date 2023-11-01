Yeni! |Tek API çağrısı, temiz veri. Kazıyıcı gerekmez.10,000 ücretsiz token alın →

Global Proxy

100–50.000 veri merkezi IP'si, karma subnet'lerde dağıtılmış, kendi ASN'si, HTTP/HTTPS/SOCKS5, 500 Mbps'ye kadar — sabit fiyat, sınırsız trafik.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Dünya karışımından 5,000 veri merkezi IP satın alın ve 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Küresel proxy trafiğimin bugünkü başarı oranını gösterin
  • Bu hafta süresi dolan, $200 altındaki her hizmeti yenileyin
  • Sonraki yenileme ücretsiz olduğunda IP’lerimi döndürün
  • En güncel proxy listesini JSON olarak dışa aktarın
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Konumlar ve stok

Kısa süre önce FineProxy hakkında ayrıntılı bir incelemeye baktım ve kendim denemeye karar verdim. Hizmetin ne kadar esnek ve kullanıcı dostu olduğu dikkatimi çekti. Farklı proxy türleri (IPv4, mobil, konut) ve geniş bir konum yelpazesi sunuyorlar; bu da hizmeti SEO, veri kazıma veya genel gezinme gibi birçok kullanım alanına uygun hâle getiriyor. Fiyatlandırma da oldukça esnek; hem küçük hem de büyük ölçekli kullanıcılar için planlar var. Ayrıca taahhütte bulunmadan önce performansı test edebilmeniz için ücretsiz deneme sunmaları gerçekten hoşuma gitti. Bir diğer olumlu nokta da sade kontrol paneli ve kolay kurulum — yeni başlayanlar bile kafa karışıklığı yaşamadan kullanmaya başlayabilir. Üstelik güvenlik ve anonimliğe verdikleri önem, hizmetin uzun süreli kullanım için güvenilir olduğu hissini veriyor. Genel olarak hem incelemeye hem de kendi deneyimime dayanarak FineProxy’nin iyi performans, makul fiyatlar ve kullanışlı özellikler sunan sağlam ve güvenilir bir proxy sağlayıcısı olduğunu düşünüyorum.

BasharDieg, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Fineproxy’nin kontrol paneli sezgisel ve kullanımı kolay. Teknik zahmet yaşamadan saniyeler içinde IP veya ülke değiştirebiliyorum.

NisargFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Yük altında hız

FineProxy, çevrimiçi güvenlik konusunda endişe duyan herkes için harika bir seçim. Proxy’leri yalnızca hızlı ve güvenilir değil, aynı zamanda tamamen güvenli; hiçbir antivirüs uyarısı ya da başka bir sorun yok. Güvenliğe ve gizliliğe öncelik verdiklerini bildiğim için hizmetlerini güvenle kullanıyorum. Endişesiz bir gezinme deneyimi için şiddetle tavsiye ederim!

kavm.85Norton Safe Web, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy, sorunsuz ve kesintisiz gezinme için ilk tercihim. Proxy’leri çeşitli görevlerde iyi çalışıyor ve sorunsuz performans gösteriyor. Fiyatlandırma planları esnek; bu büyük bir artı. Daha fazlasını isteyemezdim!

josseramaSaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

FineProxy’yi 2 yıldır kullanıyoruz. Sınırsız bant genişliği ve bağlantı gerçekten harika ve istikrarlı. Kesinlikle tavsiye ederim.

David RhodesTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Özellikle sınırsız konut proxy’leri konusunda bundan daha iyi bir hizmet bulamıyorum. Kullanmaya başladıktan sonra kalitesinin düşeceğini sanmıştım ama kahretsin, kullandığım süre boyunca 99%’un üzerinde kaldı; gerçekten muhteşem. Bol şans, umarım hep böyle kalır

ZainDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
Toplu scraping için neden konut değil veri merkezi proxy?Maliyet

Maliyet. Konut proxy'leri GB başına $5–15 arasında faturalanır. Günde 30.000'den fazla istekle bu, yalnızca bant genişliği için ayda yüzlerce hatta binlerce dolara ulaşır. FineProxy'deki veri merkezi IP'leri sabit fiyatlıdır — IP başına sınırsız trafik. Hız: Veri merkezi, konut proxy'lerinden 2–5 kat daha hızlı yanıt verir. Tespit riski: Evet, bazı agresif siteler veri merkezi IP aralıklarını işaretler. Ancak Steam, arama motorları, çoğu e-ticaret sitesi, reklam ağları — düzgün rotasyon yapıp subnet'lere yayarsanız veri merkezi bunları sorunsuz yönetir.

World Mix IP'leri ne kadar hızlı?500 Mbps’ye kadar

IP başına 500 Mbps'ye kadar. Kendi ASN, doğrudan uplink bağlantıları. Paralelleştirilmiş scraping (binlerce eş zamanlı bağlantı) için darboğaz genellikle proxy hızı değil, hedef sitenin yanıt süresidir. HTTP/HTTPS ve SOCKS5. IP başına bireysel SSL sertifikası.

dönen vs statik — hangisini ne zaman kullanmalısınız?Statik: oturum için

Statik: oturum boyunca aynı IP'ye ihtiyaç duyduğunuzda — giriş tabanlı scraping, hesap yönetimi, durumu takip eden uzun süreli taramalar. Dönen: her isteğin bağımsız olduğu durumlarda — fiyat kontrolleri, SERP sorguları, reklam doğrulama. Dönen proxy'lerin ham hacim için verimliliği daha yüksektir çünkü yanan IP'lerin yerine havuzdan otomatik olarak yenileri gelir.

Canlı Küresel proxy'leri
Her 15 dakikada güncellenir

Hız ve çalışma süresi için düzenli doğruladığımız ücretsiz genel Küresel proxy'leri. Tek bir IP kopyalayın veya güncel listeyi dışa aktarın — kayıt gerekmez.

Protokol
Anonimlik
Port
Son kontrol
10033 çevrimiçi·Daha fazlası mı? →
47.91.104.88:3128
IP : Port Puan ProtokollerAnonimlikŞehirHız Çalışma süresi Son kontrol İşlem
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
Az önce
Satın alın
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitDubai
3.61 Mbps
100.0%
1 sa önce
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitPhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.69 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.86 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 sa önce
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitSeoul
2.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 sa önce
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.03 Mbps
100.0%
1 sa önce
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.97 Mbps
99.9%
1 sa önce
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 sa önce
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.82 Mbps
76.8%
1 sa önce
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.77 Mbps
76.8%
1 sa önce
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.11 Mbps
96.8%
1 sa önce
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.68 Mbps
76.8%
1 sa önce
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.66 Mbps
85.5%
1 sa önce
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
267 Kbps
100.0%
1 sa önce
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.06 Mbps
49.6%
1 sa önce
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafSingapore
3.32 Mbps
97.0%
1 sa önce
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitMoscow
473 Kbps
93.6%
1 sa önce
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafSingapore
3.00 Mbps
87.2%
1 sa önce
172.67.68.10:80
Cloudflare, Inc.· 1489 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.21 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.230.118:80
Cloudflare London, LLC· 1485 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.21 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.148.182:80
Cloudflare, Inc.· 1487 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.21 Mbps
100.0%
1 sa önce
188.114.98.31:80
Cloudflare, Inc.· 1486 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.21 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.22 Mbps
100.0%
1 sa önce
108.162.193.54:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.21 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.22 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.22 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.22 Mbps
100.0%
1 sa önce
188.114.98.171:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.21 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.21 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.22 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.231.203:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.22 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.229.103:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.23 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.162.127:80
Cloudflare, Inc.· 1468 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.23 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.177.132:80
Cloudflare, Inc.· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.23 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.146:80
Cloudflare London, LLC· 1464 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.23 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.18.250.75:80
Cloudflare London, LLC· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.161.253:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.192:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
190.93.245.21:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
173.245.49.138:80
Cloudflare, Inc.· 1482 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.22 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.122.111:80
Cloudflare, Inc.· 1487 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.21 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
173.245.49.37:80
Cloudflare, Inc.· 1454 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.24 Mbps
99.6%
1 sa önce
172.67.223.232:80
Cloudflare, Inc.· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.121.28:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.162.173:80
Cloudflare, Inc.· 1450 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.231.199:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.64.149.64:80
Cloudflare, Inc.· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.120.5:80
Cloudflare, Inc.· 1445 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.228.46:80
Cloudflare London, LLC· 1445 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.120.206:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
173.245.49.156:80
Cloudflare, Inc.· 1491 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.21 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.185.191:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.21 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.180.220:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
173.245.49.17:80
Cloudflare, Inc.· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.231.239:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.228.175:80
Cloudflare London, LLC· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.153.189:80
Cloudflare, Inc.· 1231 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
99.9%
1 sa önce
172.67.131.62:80
Cloudflare, Inc.· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.254.138:80
Cloudflare, Inc.· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
99.8%
1 sa önce
172.67.197.26:80
Cloudflare, Inc.· 1227 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.66.46.43:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.229.213:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.64.149.40:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.181.206:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.51 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.52 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.141.154:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.52 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.121.159:80
Cloudflare, Inc.· 1178 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.55 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.55 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.229.166:80
Cloudflare London, LLC· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.55 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.120.31:80
Cloudflare, Inc.· 1149 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.57 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.73.212:80
Cloudflare, Inc.· 1150 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.56 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.57 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.254.174:80
Cloudflare, Inc.· 1197 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.50 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.51 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.51 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.64.80.88:80
Cloudflare, Inc.· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.51 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.176.151:80
Cloudflare, Inc.· 1191 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.51 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.170.3:80
Cloudflare, Inc.· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
173.245.49.246:80
Cloudflare, Inc.· 1173 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.115.245:80
Cloudflare, Inc.· 1173 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.56 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.170.16:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.56 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.231.189:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.51 Mbps
99.9%
1 sa önce
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.167.40:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.120.18:80
Cloudflare, Inc.· 1430 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.170.25:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.230.33:80
Cloudflare London, LLC· 1417 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.27 Mbps
99.7%
1 sa önce
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.206.44:80
Cloudflare, Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.115.249:80
Cloudflare, Inc.· 1430 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.254.140:80
Cloudflare, Inc.· 1429 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.72.196:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.214.126:80
Cloudflare, Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.231.33:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.229.180:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.120.132:80
Cloudflare, Inc.· 1434 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.26 Mbps
99.7%
1 sa önce
188.114.96.38:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.185.165:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.27 Mbps
99.9%
1 sa önce
172.67.180.60:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.27 Mbps
99.9%
1 sa önce
172.67.189.206:80
Cloudflare, Inc.· 1418 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.75.29:80
Cloudflare, Inc.· 1418 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.183.219:80
Cloudflare, Inc.· 1416 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.66.45.123:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.180.2:80
Cloudflare, Inc.· 1431 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.122.93:80
Cloudflare, Inc.· 1437 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.120.156:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.177.41:80
Cloudflare, Inc.· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.121.158:80
Cloudflare, Inc.· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.182.109:80
Cloudflare, Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.197.65:80
Cloudflare, Inc.· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.205.138:80
Cloudflare, Inc.· 1437 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.214.97:80
Cloudflare, Inc.· 1437 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.64.149.52:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.123.6:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.228.152:80
Cloudflare London, LLC· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.70.39:80
Cloudflare, Inc.· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
173.245.49.66:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
99.0%
1 sa önce
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.38 Mbps
99.8%
1 sa önce
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.171.178:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.181.179:80
Cloudflare, Inc.· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.146.243:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.122.226:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.230.82:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
99.9%
1 sa önce
185.162.228.31:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.74.139:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
188.114.97.13:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.122.120:80
Cloudflare, Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.165.59:80
Cloudflare, Inc.· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.176.87:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.163.134:80
Cloudflare, Inc.· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.64.149.158:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.230.234:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.122.145:80
Cloudflare, Inc.· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.177.123:80
Cloudflare, Inc.· 1210 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.49 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.231.75:80
Cloudflare London, LLC· 1197 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.50 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.51 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.228.105:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.106.205:80
Cloudflare, Inc.· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.50 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.185.152:80
Cloudflare, Inc.· 1204 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.50 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.230.175:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.50 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.122.124:80
Cloudflare, Inc.· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.229.155:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.73.163:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.115.26:80
Cloudflare, Inc.· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.49 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.70.136:80
Cloudflare, Inc.· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.170.132:80
Cloudflare, Inc.· 1227 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
99.6%
1 sa önce
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.180.41:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.215.65:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.50 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 sa önce
173.245.49.86:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.50 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.120.77:80
Cloudflare, Inc.· 1231 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.49 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.188.6:80
Cloudflare, Inc.· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.75.190:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.64.149.15:80
Cloudflare, Inc.· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.121.180:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.64.149.79:80
Cloudflare, Inc.· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.123.5:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.49 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.181.42:80
Cloudflare, Inc.· 1208 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.49 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.176.9:80
Cloudflare, Inc.· 1207 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.49 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.179.179:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.49 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.229.63:80
Cloudflare London, LLC· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.120.84:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.191.227:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.207.31:80
Cloudflare, Inc.· 1497 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.123.29:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.170.4:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.122.204:80
Cloudflare, Inc.· 1224 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.161.214:80
Cloudflare, Inc.· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.191.228:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.161.222:80
Cloudflare, Inc.· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.182.28:80
Cloudflare, Inc.· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafDhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 sa önce
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.229.6:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.121.193:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.221.78:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.194.35:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.192.30:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.180.23:80
Cloudflare, Inc.· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.73.111:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.121.72:80
Cloudflare, Inc.· 1258 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.64.85.104:80
Cloudflare, Inc.· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.176.1:80
Cloudflare, Inc.· 1258 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.230.133:80
Cloudflare London, LLC· 1257 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
188.114.96.34:80
Cloudflare, Inc.· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.221.20:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.228.229:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.229.33:80
Cloudflare London, LLC· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.230.210:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.180.28:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.122.113:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.182.138:80
Cloudflare, Inc.· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.29 Mbps
99.7%
1 sa önce
188.42.88.62:80
Cloudflare London, LLC· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.30 Mbps
100.0%
1 sa önce
188.114.96.233:80
Cloudflare, Inc.· 1380 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.30 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.122.211:80
Cloudflare, Inc.· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.31 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.31 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.75.184:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
99.9%
1 sa önce
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.122.171:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.159.197:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.181.204:80
Cloudflare, Inc.· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.192.61:80
Cloudflare, Inc.· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.37 Mbps
98.1%
1 sa önce
141.101.120.149:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.254.14:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.76.247:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.120.70:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.121.95:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.122.60:80
Cloudflare, Inc.· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.177.78:80
Cloudflare, Inc.· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.228.18:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.228.70:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.120.189:80
Cloudflare, Inc.· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.121.186:80
Cloudflare, Inc.· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.229.105:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.121.254:80
Cloudflare, Inc.· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.177.172:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.79.187:80
Cloudflare, Inc.· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
188.114.96.2:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.182.54:80
Cloudflare, Inc.· 1352 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.254.108:80
Cloudflare, Inc.· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.160.201:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafWroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 sa önce
185.162.231.34:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.182.45:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.228.103:80
Cloudflare London, LLC· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.254.159:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.182.112:80
Cloudflare, Inc.· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.138.63:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.177.141:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.70.125:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.177.243:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
188.114.96.84:80
Cloudflare, Inc.· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.170.41:80
Cloudflare, Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.121.18:80
Cloudflare, Inc.· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.64.149.78:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.230.110:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.70.179:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.231.21:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.160.140:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.231.235:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.70.221:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.254.62:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.167.64:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.229.239:80
Cloudflare London, LLC· 1257 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.82.30:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.187.75:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
173.245.49.207:80
Cloudflare, Inc.· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.123.68:80
Cloudflare, Inc.· 1264 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.177.185:80
Cloudflare, Inc.· 1264 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
188.114.96.62:80
Cloudflare, Inc.· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.123.165:80
Cloudflare, Inc.· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.64.156.159:80
Cloudflare, Inc.· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.229.208:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.135.90:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
173.245.49.197:80
Cloudflare, Inc.· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.64.149.77:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.82.195:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.70.157:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.229.24:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.167.53:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.70.176:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.121.109:80
Cloudflare, Inc.· 1314 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.228.129:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.254.142:80
Cloudflare, Inc.· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
188.114.96.45:80
Cloudflare, Inc.· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.185.189:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.248.81:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
188.114.96.68:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.192.66:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.229.137:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.122.149:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.122.61:80
Cloudflare, Inc.· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
99.9%
1 sa önce
172.67.255.59:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.75.197:80
Cloudflare, Inc.· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.121.8:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.230.138:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.145.39:80
Cloudflare, Inc.· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.228.128:80
Cloudflare London, LLC· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.150.31:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
99.4%
1 sa önce
141.101.123.2:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
99.4%
1 sa önce
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.180.63:80
Cloudflare, Inc.· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
188.114.96.40:80
Cloudflare, Inc.· 1334 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.229.81:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.70.105:80
Cloudflare, Inc.· 1332 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.109.84:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.177.5:80
Cloudflare, Inc.· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.228.248:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.32 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.64.149.76:80
Cloudflare, Inc.· 1360 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.32 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.32 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.32 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.122.167:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 sa önce
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.231.210:80
Cloudflare London, LLC· 1349 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.197.55:80
Cloudflare, Inc.· 1344 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
190.93.247.58:80
Cloudflare, Inc.· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.228.224:80
Cloudflare London, LLC· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.231.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.134.0:80
Cloudflare, Inc.· 1344 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.228.97:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.176.222:80
Cloudflare, Inc.· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
99.7%
1 sa önce
173.245.49.221:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.66.47.196:80
Cloudflare, Inc.· 1334 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.186.225:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.180.13:80
Cloudflare, Inc.· 1344 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
190.93.247.5:80
Cloudflare, Inc.· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.121.246:80
Cloudflare, Inc.· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.172.158:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.167.47:80
Cloudflare, Inc.· 1334 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.70.242:80
Cloudflare, Inc.· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
173.245.49.97:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
188.114.96.54:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.122.201:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.190.170:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.64.149.5:80
Cloudflare, Inc.· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.120.148:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.179.169:80
Cloudflare, Inc.· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.228.164:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.218.192:80
Cloudflare, Inc.· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.121.59:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.161.225:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
188.114.98.202:80
Cloudflare, Inc.· 1296 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.229.37:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
188.114.96.52:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.161.220:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.64.82.155:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.228.134:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.166.251:80
Cloudflare, Inc.· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.229.134:80
Cloudflare London, LLC· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
108.162.198.170:80
Cloudflare, Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.70.118:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.71.100:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.120.221:80
Cloudflare, Inc.· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.122.228:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.113.17:80
Cloudflare, Inc.· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.215.212:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.231.150:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.231.151:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.121.134:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.67.88:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 sa önce
172.67.133.179:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.70.122:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.122.142:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.123.152:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.142.245:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
99.9%
1 sa önce
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.181.17:80
Cloudflare, Inc.· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.230.4:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.66.46.131:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.181.91:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.121.35:80
Cloudflare, Inc.· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.182.61:80
Cloudflare, Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
98.8%
1 sa önce
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.70.41:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.121.161:80
Cloudflare, Inc.· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
190.93.246.210:80
Cloudflare, Inc.· 1233 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.212.26:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.64.86.128:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.154.181:80
Cloudflare, Inc.· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.122.188:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.121.2:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.231.170:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.72.232:80
Cloudflare, Inc.· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.231.164:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.136.242:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
94.7%
1 sa önce
173.245.49.0:80
Cloudflare, Inc.· 1223 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
96.5%
1 sa önce
173.245.49.20:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
93.3%
1 sa önce
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonim
2.62 Mbps
31.2%
1 sa önce
172.67.145.85:80
Cloudflare, Inc.· 1985 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
907 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.63:80
Cloudflare London, LLC· 1919 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
938 Kbps
100.0%
1 sa önce
141.101.121.111:80
Cloudflare, Inc.· 1915 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
940 Kbps
100.0%
1 sa önce
141.101.90.0:80
Cloudflare, Inc.· 1912 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
941 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
942 Kbps
100.0%
1 sa önce
141.101.120.71:80
Cloudflare, Inc.· 1909 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
943 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
972 Kbps
100.0%
1 sa önce
141.101.122.153:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.64.53.198:80
Cloudflare, Inc.· 1501 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.201.37:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.123.144:80
Cloudflare, Inc.· 1503 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.120.184:80
Cloudflare, Inc.· 1988 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
905 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.229.18:80
Cloudflare, Inc.· 1560 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.123.14:80
Cloudflare, Inc.· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.72.41:80
Cloudflare, Inc.· 1806 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
997 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.172.159:80
Cloudflare, Inc.· 1674 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.07 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.182.146:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.177.23:80
Cloudflare, Inc.· 1780 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.01 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
998 Kbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.01 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.165.253:80
Cloudflare, Inc.· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.182.84:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.74:80
Cloudflare London, LLC· 1723 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.161.238:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.64.153.253:80
Cloudflare, Inc.· 1860 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
968 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.162.228.192:80
Cloudflare London, LLC· 1844 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
976 Kbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
986 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.179.181:80
Cloudflare, Inc.· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.230.30:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.231.87:80
Cloudflare London, LLC· 1614 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.64.159.235:80
Cloudflare, Inc.· 1614 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.252:80
Cloudflare London, LLC· 1608 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.66.40.96:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.188.25:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
108.162.192.0:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.47:80
Cloudflare London, LLC· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.13 Mbps
99.9%
1 sa önce
172.67.167.63:80
Cloudflare, Inc.· 1596 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.120.233:80
Cloudflare, Inc.· 1596 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.176.16:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.67:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.176.235:80
Cloudflare, Inc.· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.14 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.78.11:80
Cloudflare, Inc.· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.14 Mbps
98.6%
1 sa önce
172.67.187.239:80
Cloudflare, Inc.· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.177.139:80
Cloudflare, Inc.· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.181.166:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.240:80
Cloudflare London, LLC· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.150:80
Cloudflare London, LLC· 1524 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.18 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.66.47.97:80
Cloudflare, Inc.· 1523 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.18 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.18 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.230.36:80
Cloudflare London, LLC· 1519 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.120.193:80
Cloudflare, Inc.· 1518 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.60:80
Cloudflare London, LLC· 1511 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.70.162:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.154.101:80
Cloudflare, Inc.· 1509 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.190.215:80
Cloudflare, Inc.· 1507 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.66.6:80
Cloudflare, Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.229.10:80
Cloudflare, Inc.· 1504 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.236:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.18 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.75.152:80
Cloudflare, Inc.· 1517 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.228.154:80
Cloudflare London, LLC· 1513 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.64:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.14 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.14 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.64.157.78:80
Cloudflare, Inc.· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.14 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.167.222:80
Cloudflare, Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.14 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.14 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.120.113:80
Cloudflare, Inc.· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.157.174:80
Cloudflare, Inc.· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.230.174:80
Cloudflare London, LLC· 1567 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.121.143:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.229.0:80
Cloudflare London, LLC· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.123.69:80
Cloudflare, Inc.· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.82:80
Cloudflare London, LLC· 1605 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.214.109:80
Cloudflare, Inc.· 1601 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.157.169:80
Cloudflare, Inc.· 1599 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
173.245.49.110:80
Cloudflare, Inc.· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.10 Mbps
99.1%
1 sa önce
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.229.68:80
Cloudflare London, LLC· 1639 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.197:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.122.77:80
Cloudflare, Inc.· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.123.171:80
Cloudflare, Inc.· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.31:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
188.114.96.92:80
Cloudflare, Inc.· 1639 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.122.94:80
Cloudflare, Inc.· 1635 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.180.11:80
Cloudflare, Inc.· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.229.76:80
Cloudflare London, LLC· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.129.245:80
Cloudflare, Inc.· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.229.13:80
Cloudflare London, LLC· 1623 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.191.253:80
Cloudflare, Inc.· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.64.149.6:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.101:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.122.53:80
Cloudflare, Inc.· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.228.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.36:80
Cloudflare London, LLC· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.79.163:80
Cloudflare, Inc.· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
99.6%
1 sa önce
45.131.4.193:80
Cloudflare London, LLC· 1641 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
173.245.49.26:80
Cloudflare, Inc.· 1621 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.180.25:80
Cloudflare, Inc.· 1610 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.230.61:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.86:80
Cloudflare London, LLC· 1604 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
188.114.96.85:80
Cloudflare, Inc.· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.120.2:80
Cloudflare, Inc.· 1612 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.229.85:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.85:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
173.245.49.175:80
Cloudflare, Inc.· 1586 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.14 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.14 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.123.237:80
Cloudflare, Inc.· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.14 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.181.47:80
Cloudflare, Inc.· 1580 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.14 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.14 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.182.52:80
Cloudflare, Inc.· 1575 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.14 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.192.42:80
Cloudflare, Inc.· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.70.158:80
Cloudflare, Inc.· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.70.248:80
Cloudflare, Inc.· 1568 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.206.72:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.185:80
Cloudflare London, LLC· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.14 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.176.227:80
Cloudflare, Inc.· 1585 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.14 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.122.243:80
Cloudflare, Inc.· 1574 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.14 Mbps
100.0%
1 sa önce
108.162.193.190:80
Cloudflare, Inc.· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.185.183:80
Cloudflare, Inc.· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.123.251:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
188.114.96.53:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.181.188:80
Cloudflare, Inc.· 1564 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.228.183:80
Cloudflare London, LLC· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.227:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.14 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.132.121:80
Cloudflare, Inc.· 1565 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.161.255:80
Cloudflare, Inc.· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.181.152:80
Cloudflare, Inc.· 1646 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.180.247:80
Cloudflare, Inc.· 1646 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.122.97:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.187.124:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.120.94:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.181.220:80
Cloudflare, Inc.· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.124:80
Cloudflare London, LLC· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.69.18:80
Cloudflare, Inc.· 1675 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.07 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.123.19:80
Cloudflare, Inc.· 1674 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.07 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.216:80
Cloudflare London, LLC· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.207.127:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.208.171:80
Cloudflare, Inc.· 1669 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.254.148:80
Cloudflare, Inc.· 1667 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.123.79:80
Cloudflare, Inc.· 1662 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.177.22:80
Cloudflare, Inc.· 1664 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.151:80
Cloudflare London, LLC· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.10:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
188.114.97.79:80
Cloudflare, Inc.· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.211:80
Cloudflare London, LLC· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.156.228:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.116.234:80
Cloudflare, Inc.· 1669 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.167.62:80
Cloudflare, Inc.· 1658 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.229.22:80
Cloudflare London, LLC· 1656 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.64.149.0:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
173.245.49.154:80
Cloudflare, Inc.· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.70.206:80
Cloudflare, Inc.· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.192.44:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.70.165:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.142.139:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.08 Mbps
99.9%
1 sa önce
141.101.123.71:80
Cloudflare, Inc.· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.229.247:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
98.5%
1 sa önce
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.120.124:80
Cloudflare, Inc.· 1654 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.122.252:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.231.106:80
Cloudflare London, LLC· 1627 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.175.252:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.171.237:80
Cloudflare, Inc.· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.64.144.237:80
Cloudflare, Inc.· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
173.245.49.102:80
Cloudflare, Inc.· 1640 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.229.247:80
Cloudflare London, LLC· 1623 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
173.245.49.223:80
Cloudflare, Inc.· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.156.9:80
Cloudflare, Inc.· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.230.214:80
Cloudflare London, LLC· 1684 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.07 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.70.143:80
Cloudflare, Inc.· 1679 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.07 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.151.36:80
Cloudflare, Inc.· 1678 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.07 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.180.18:80
Cloudflare, Inc.· 1674 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.07 Mbps
97.9%
1 sa önce
185.162.230.242:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.121.244:80
Cloudflare, Inc.· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.188.16:80
Cloudflare, Inc.· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.191.234:80
Cloudflare, Inc.· 1646 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.231.231:80
Cloudflare London, LLC· 1676 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.07 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
173.245.49.239:80
Cloudflare, Inc.· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.28:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.06 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.181.115:80
Cloudflare, Inc.· 1725 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.176.57:80
Cloudflare, Inc.· 1721 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.05 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.64.84.211:80
Cloudflare, Inc.· 1716 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.05 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.230.101:80
Cloudflare London, LLC· 1707 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.05 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.05 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.230.111:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.06 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.161:80
Cloudflare London, LLC· 1699 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.06 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.122.241:80
Cloudflare, Inc.· 1694 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.06 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1692 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.06 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.182.22:80
Cloudflare, Inc.· 1694 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.06 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.8:80
Cloudflare London, LLC· 1691 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.06 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.230.73:80
Cloudflare London, LLC· 1751 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.03 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.180.248:80
Cloudflare, Inc.· 1748 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.03 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.228.242:80
Cloudflare London, LLC· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.03 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.03 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.123.222:80
Cloudflare, Inc.· 1736 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
173.245.49.121:80
Cloudflare, Inc.· 1735 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.167.24:80
Cloudflare, Inc.· 1736 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.44:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.224:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.122.160:80
Cloudflare, Inc.· 1732 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.228.132:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.02 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.229.12:80
Cloudflare, Inc.· 1748 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.03 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.66.42.3:80
Cloudflare, Inc.· 1736 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.176.189:80
Cloudflare, Inc.· 1737 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.179.189:80
Cloudflare, Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.70.193:80
Cloudflare, Inc.· 1729 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.143:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.02 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.03 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.75.92:80
Cloudflare, Inc.· 1755 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.03 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.21:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.182.62:80
Cloudflare, Inc.· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.147:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.177.168:80
Cloudflare, Inc.· 1614 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.10 Mbps
99.6%
1 sa önce
172.67.75.5:80
Cloudflare, Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.231.249:80
Cloudflare London, LLC· 1576 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.14 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.192.9:80
Cloudflare, Inc.· 1871 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
962 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.162.228.28:80
Cloudflare London, LLC· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.254.150:80
Cloudflare, Inc.· 1560 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.223.110:80
Cloudflare, Inc.· 1558 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.229.35:80
Cloudflare, Inc.· 1553 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.101.121.37:80
Cloudflare, Inc.· 1553 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.192.34:80
Cloudflare, Inc.· 1549 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.171.210:80
Cloudflare, Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
173.245.49.118:80
Cloudflare, Inc.· 1543 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.254.244:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.182.11:80
Cloudflare, Inc.· 1540 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 1536 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.84.132:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.231.25:80
Cloudflare London, LLC· 1529 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.18 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.231.190:80
Cloudflare London, LLC· 1527 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.18 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.199:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.18 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.64.89.52:80
Cloudflare, Inc.· 1559 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.98:80
Cloudflare London, LLC· 1556 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.162.231.101:80
Cloudflare London, LLC· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.108:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.70.201:80
Cloudflare, Inc.· 1549 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.240.120:80
Cloudflare, Inc.· 1548 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.177.156:80
Cloudflare, Inc.· 1547 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.64.88.89:80
Cloudflare, Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.206.134:80
Cloudflare, Inc.· 1540 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.67.181.3:80
Cloudflare, Inc.· 1537 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.66.47.76:80
Cloudflare, Inc.· 1536 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.17 Mbps
99.9%
1 sa önce
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.32:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.18 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.200:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.18 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
173.245.49.41:80
Cloudflare, Inc.· 1516 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.19 Mbps
94.1%
1 sa önce
141.101.120.202:80
Cloudflare, Inc.· 2245 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
802 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.72.158:80
Cloudflare, Inc.· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
881 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.64.89.0:80
Cloudflare, Inc.· 2231 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
807 Kbps
100.0%
1 sa önce
134.209.29.120:3128
DigitalOcean, LLC· 655 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafSlough
2.75 Mbps
46.6%
1 sa önce
172.67.173.118:80
Cloudflare, Inc.· 2011 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
895 Kbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
854 Kbps
100.0%
1 sa önce
141.101.120.10:80
Cloudflare, Inc.· 2102 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
856 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.167.10:80
Cloudflare, Inc.· 2103 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
856 Kbps
100.0%
1 sa önce
188.114.96.101:80
Cloudflare, Inc.· 2101 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
857 Kbps
100.0%
1 sa önce
141.101.121.228:80
Cloudflare, Inc.· 2098 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
858 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.88.82:80
Cloudflare, Inc.· 2097 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
858 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.243:80
Cloudflare London, LLC· 2092 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
860 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.70.202:80
Cloudflare, Inc.· 2169 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
830 Kbps
100.0%
1 sa önce
141.101.120.29:80
Cloudflare, Inc.· 2224 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
809 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.188.18:80
Cloudflare, Inc.· 2437 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
739 Kbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
854 Kbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
854 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.93:80
Cloudflare London, LLC· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
854 Kbps
99.6%
1 sa önce
172.67.246.32:80
Cloudflare, Inc.· 2290 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
786 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.187.244:80
Cloudflare, Inc.· 2137 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
842 Kbps
100.0%
1 sa önce
141.101.120.116:80
Cloudflare, Inc.· 2067 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
871 Kbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
806 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.75.168:80
Cloudflare, Inc.· 2233 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
806 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.59:80
Cloudflare London, LLC· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
795 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.180.17:80
Cloudflare, Inc.· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
795 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.104.34:80
Cloudflare, Inc.· 2261 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
796 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.180.241:80
Cloudflare, Inc.· 2256 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
798 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.69:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
876 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.171.221:80
Cloudflare, Inc.· 2056 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
875 Kbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
877 Kbps
100.0%
1 sa önce
141.101.122.162:80
Cloudflare, Inc.· 2115 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
851 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.70.151:80
Cloudflare, Inc.· 2111 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
853 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.64.153.202:80
Cloudflare, Inc.· 2111 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
853 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.64.84.228:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
874 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.245:80
Cloudflare London, LLC· 2070 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
870 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.73:80
Cloudflare London, LLC· 2066 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
871 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.254.163:80
Cloudflare, Inc.· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
872 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.64.84.62:80
Cloudflare, Inc.· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
872 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.86.165:80
Cloudflare, Inc.· 2062 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
873 Kbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
886 Kbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
885 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.70.99:80
Cloudflare, Inc.· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
887 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.177.230:80
Cloudflare, Inc.· 2089 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
862 Kbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
870 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.68:80
Cloudflare London, LLC· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
873 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.162.231.130:80
Cloudflare London, LLC· 2062 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
873 Kbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
874 Kbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
885 Kbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
888 Kbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
889 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.162.228.37:80
Cloudflare London, LLC· 2056 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
875 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.70.47:80
Cloudflare, Inc.· 2057 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
875 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.198:80
Cloudflare London, LLC· 2049 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
878 Kbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
880 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.161.242:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
880 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.107:80
Cloudflare London, LLC· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
881 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.162.230.231:80
Cloudflare London, LLC· 2036 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
884 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
888 Kbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
886 Kbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.98:80
Cloudflare London, LLC· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
886 Kbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
886 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.180.64:80
Cloudflare, Inc.· 2057 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
875 Kbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
878 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.144.93:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
878 Kbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
879 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.192.27:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
879 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 2040 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
882 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.187.243:80
Cloudflare, Inc.· 2037 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
884 Kbps
100.0%
1 sa önce
8.210.93.183:8213
Alibaba (US) Technology· 1593 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafHong Kong
1.13 Mbps
82.5%
1 sa önce
45.131.6.65:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
876 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.210.52:80
Cloudflare, Inc.· 2061 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
873 Kbps
99.9%
1 sa önce
172.67.209.6:80
Cloudflare, Inc.· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
873 Kbps
100.0%
1 sa önce
173.245.49.64:80
Cloudflare, Inc.· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
877 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
878 Kbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
879 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
881 Kbps
100.0%
1 sa önce
141.101.123.7:80
Cloudflare, Inc.· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
881 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.64.69.135:80
Cloudflare, Inc.· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
881 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.98:80
Cloudflare London, LLC· 2038 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
883 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.174:80
Cloudflare London, LLC· 2039 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
883 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.162.229.222:80
Cloudflare London, LLC· 2035 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
885 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.68:80
Cloudflare London, LLC· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
872 Kbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.27:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
877 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.143:80
Cloudflare London, LLC· 2034 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
885 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.162.229.135:80
Cloudflare London, LLC· 2035 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
885 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.64.158.57:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
885 Kbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
887 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.162.229.18:80
Cloudflare London, LLC· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
874 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.213.75:80
Cloudflare, Inc.· 2058 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
875 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.67:80
Cloudflare London, LLC· 2054 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
876 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.162.230.151:80
Cloudflare London, LLC· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
881 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.23:80
Cloudflare London, LLC· 2041 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
882 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.241.160:80
Cloudflare, Inc.· 2236 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
805 Kbps
100.0%
1 sa önce
172.67.161.43:80
Cloudflare, Inc.· 2286 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
787 Kbps
100.0%
1 sa önce
173.245.49.67:80
Cloudflare, Inc.· 2075 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
867 Kbps
97.5%
1 sa önce
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 sa önce
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafSingapore
1.34 Mbps
46.8%
1 sa önce
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafAshburn
1.02 Mbps
56.1%
1 sa önce
5.255.99.75:1080
The Infrastructure Group· 3227 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitDronten
558 Kbps
33.5%
1 sa önce
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
842 Kbps
53.4%
1 sa önce
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitSt Louis
344 Kbps
19.0%
1 sa önce
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
445 Kbps
36.0%
1 sa önce
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafAshburn
227 Kbps
25.1%
1 sa önce
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOsaka
979 Kbps
17.3%
1 sa önce
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 sa önce
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCentral Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 sa önce
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafMorelia
337 Kbps
10.0%
1 sa önce
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