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Rusya Proxy

Güvenilir statik Rus IPv4 proxy'leri — HTTP/HTTPS/SOCKS4/SOCKS5, ,9 uptime, sınırsız trafik

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Rusya’da 100 veri merkezi IP satın alın ve 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Rusya proxy trafiğimin bugünkü başarı oranını gösterin
  • Bu hafta süresi dolan, $200 altındaki her hizmeti yenileyin
  • Sonraki yenileme ücretsiz olduğunda IP’lerimi döndürün
  • En güncel proxy listesini JSON olarak dışa aktarın
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Konumlar ve stok

FineProxy’nin sunduğu konum çeşitliliği harika. Farklı bölgelerdeki içeriklere erişmemi ve o bölgelerden geziniyormuşum gibi davranmamı hiçbir sorun yaşamadan sağlıyor. Bu özellik özellikle yerelleştirilmiş web sitelerini test ederken çok faydalı oldu.

Asad JanDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Ucuz fiyat. Bozuk proxy oranı <10%. Çok sayıda coğrafi konum ve alt ağ. Kararlı bağlantı, statik IP’ler ve her hafta ücretsiz havuz değişimi.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yük altında hız

Önceden farklı bir hizmet kullanıyordum. Ancak meslektaşlarımın tavsiyeleri sayesinde bu hizmeti buldum. Hızı ve sınırsız trafiği etkileyici (diğer hizmetlerle karşılaştırıldığında). Altı aydır kullanıyorum, bu sırada hiçbir sorun çıkmadı. Müşteri desteğine her zaman ulaşılabiliyor. Kontrol paneli bile beni memnun etti. Diğer tanıdıklarıma tavsiye edeceğim. Teşekkürler!

Ирина КоваленкоFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Birçok proxy hizmeti denedim ama hiçbiri beni FineProxy kadar etkilemedi. Proxy’lerinin kalitesi, hızı ve güvenilirliği olağanüstü. Üstelik destek ekipleri sohbette her zaman ulaşılabilir ve yardıma hazır. Harika bir hizmet!

nikhil patidarSaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Diğer sağlayıcılar GB, hatta istek başına ücret alırken bu ekip misyonuna sadık kalıyor ve sınırsız bant genişliğine sahip, makul fiyatlı veri merkezi proxy’leri sunuyor. Böyle bir hizmet için internetin her yerine baktım ve onları bulduğuma oldukça memnunum.

bhwowsersNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Tüm kullanıcılara sınırsız bant genişliği, uygun fiyatlandırma ve kullanıcı dostu bir deneyimle yüksek hızlı, güvenli proxy’ler sağlıyorlar. Gerçekten güzel bir hizmet, fineproxy.org’u %100 tavsiye ediyorum.

DJFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
Wildberries'i her 50 istekte bir engellenmeyen nasıl kazıyabilirim?WB bulut engeller

WB, bulut ASN'lerini anında kara listeye alır — IP'niz AWS, Hetzner veya GCloud kaynaklıysa, daha başlamadan biter. FineProxy'nin veri merkezi kendi AS'si üzerinde çalışır, dolayısıyla o listede değildir. IP'nin ötesinde: dakikada 30-40 istekle sınırlayın, her oturumda User-Agent değiştirin, istekler arasında çerezleri aktarın, Accept-Language: ru-RU olarak ayarlayın. WB, JavaScript çalıştırmasını kontrol ettiği için ürün sayfalarında stealth plugin'li Playwright, ham HTTP'den çok daha iyi çalışır. Katalog seviyesinde scraping için — arama sonuçları, kategori listelemeleri — doğru header'larla ve tempoyu kontrol ettiğiniz sürece ham HTTP hâlâ iş görür.

Ozon sürekli CAPTCHA gösteriyor. Veri merkezi mi yoksa ISP proxy mi kullanmalıyım?Ozon Cloudflare sıkı

Ozon’un Cloudflare koruması WB’den daha sıkı. Datacenter proxy'ler herkese açık API endpoint'leri ve kategori akışlarında işe yarıyor, ancak ürün sayfaları hızla CAPTCHA tetikliyor. ISP proxy'ler daha uzun ömürlü — Ozon, ISP'ye kayıtlı IP'lere daha hoşgörülü davranıyor çünkü sıradan bir geniş bant bağlantısı gibi görünüyorlar. Günlük binlerce ürün çekiyorsanız ikisini birlikte kullanın: ürün kartları için yapışkan oturumlu ISP proxy, geri kalan her şey için datacenter proxy.

Avito'yu kazımak neden Wildberries ya da Ozon'a kıyasla çok daha zor?Avito iz toplar

Avito, TLS el sıkışmanızı (JA3/JA4 hash), canvas, WebGL renderer, yazı tipleri ve saat dilimini parmak iziyle analiz eder. IP'yi döndürmek, parmak izi aynı kaldığı sürece hiçbir şeyi değiştirmez. Firefox ile Playwright (Chromium değil), kutudan çıktığı haliyle daha iyi parmak izi çeşitliliği sağlar. İlanlar arasında 10-15 saniye ara bırakın. Sessiz gölge yasaklamalara dikkat edin: yanıtlar hâlâ geliyor, ancak veriler eskimiş ya da eksik olabilir. İlanlar arasındaki fiyatlar donmuş görünüyorsa, oturumunuz işaretlenmiş demektir.

Yandex yalnızca birkaç aramadan sonra beni engelliyor. Ne yanlış yapıyorum?SmartCAPTCHA davranışsal

SmartCAPTCHA davranışsaldır — meydan okumayı göstermeden önce ekran çözünürlüğünü, dili, saat dilimini, fare hareketlerini ve kaydırma kalıplarını kontrol eder. Minimum kurulum: UTC+3, Accept-Language: ru-RU, gerçekçi ekran boyutları, simüle edilmiş fare hareketi. undetected-chromedriver veya Playwright stealth kullanın. Buna rağmen Yandex Arama, IP başına dakikada 5-10 sorguyla sınırlar. Yandex Haritalar ve 2GIS'in dahili API'leri daha az agresiftir.

Auto.ru, var olduğunu bildiğim ilanlar için 404 gösteriyor. Sorun proxy'im mi?Sessiz engel

Bu sessiz bir engeldir. Hem Auto.ru hem de Drom.ru, otomatik istek şüphelilerine CAPTCHA yerine 404 döndürür. Kazıyıcınız, listeleme aslında canlıyken «listeleme bulunamadı» diye kayıt düşer. Aynı URL'yi bir tarayıcıda açarak doğrulayın. Auto.ru (Yandex'e ait) SmartCAPTCHA mantığını kullanır. Drom.ru daha basittir — doğru header'lar, Rus IP'si, istekler arasında 3-5 saniyelik gecikmeler genellikle işe yarar. Her ikisinde de: IP'yi her istekte değil, engel aldığınızda döndürün.

Daha küçük Rus siteleri için de proxy'ye ihtiyacım var mı?Hacme bağlı

Hacme bağlıdır. HeadHunter (hh.ru) yaklaşık 100 istekten sonra hız sınırlaması uygular. CIAN yabancı IP'leri tamamen engellerken yerel IP'lere de hız sınırı koyar. DNS-Shop, M.Video ve Eldorado daha hafif korumaya sahiptir — makul hızdaki veri merkezi proxy'leri işe yarar. Bölgesel ilan siteleri (Farpost, IRR, Youla) için doğru yerel listelemeleri görmek amacıyla genellikle sadece bir Rus IP yeterlidir. Devlet kayıtları (EGRUL, Rosreestr) hız sınırlıdır ancak sofistike bot tespiti çalıştırmaz — yavaş ve istikrarlı ilerleme işe yarar.

Proxy'min hangi Rus bölgesinden olduğu önemli mi?Evet

Bazı hedefler için — evet. WB ve Ozon teslimat sürelerini, stoku ve bazen fiyatları tespit edilen bölgeye göre ayarlar. CIAN tamamen bölgeseldir — Moskova listeleri bir Krasnodar sorgusunda görünmez. FineProxy'nin Rus IP'leri ülke seviyesindedir, şehir seçimi yoktur ve çoğu Moskova'ya konumlanır. Bu, görevlerin büyük çoğunluğunu karşılar. Sibirya veya Uzak Doğu verileri için isteğin kendisinde bölge parametrelerini iletmeniz gerekir.

FineProxy hangi türde Rusya proxy'leri sunuyor?Veri merkezi IPv4

Veri merkezi IPv4 — kendi ASN'si, bulutta barındırılmıyor, IP başına sabit fiyat, sınırsız trafik. AWS veya Hetzner gibi önceden kara listeye alınmış değil. ISP IPv4 — Rus tüketici ISP'lerine (Rostelecom, Beeline, MTS) kayıtlı, bağlantı türünü kontrol eden hedefler için. Havuzda RU ile dönen — istek başına yeni IP. Ülke düzeyinde. HTTP/HTTPS ve SOCKS5.

Canlı Rusya proxy'leri
Her 15 dakikada güncellenir

Hız ve çalışma süresi için düzenli doğruladığımız ücretsiz genel Rusya proxy'leri. Tek bir IP kopyalayın veya güncel listeyi dışa aktarın — kayıt gerekmez.

Protokol
Anonimlik
Port
Son kontrol
28 çevrimiçi·Daha fazlası mı? →
185.50.202.185:1080
IP : Port Puan ProtokollerAnonimlikŞehirHız Çalışma süresi Son kontrol İşlem
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
Az önce
Satın alın
185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
9.00 Mbps
84.5%
1 sa önce
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
7.03 Mbps
86.0%
8 sa önce
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.03 Mbps
100.0%
1 sa önce
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafMytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 gün önce
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimSt Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 sa önce
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
5.77 Mbps
15.5%
2 sa önce
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitMoscow
473 Kbps
93.6%
1 sa önce
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitVladivostok
704 Kbps
91.0%
12 sa önce
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.55 Mbps
100.0%
1 sa önce
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafMoscow
9.00 Mbps
17.6%
1 sa önce
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafVladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 sa önce
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
93.5%
1 gün önce
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.58 Mbps
36.0%
1 sa önce
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafMoscow
1.47 Mbps
86.1%
10 sa önce
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
790 Kbps
100.0%
1 sa önce
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafMoscow
815 Kbps
98.5%
2 gün önce
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
361 Kbps
96.4%
2 gün önce
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
700 Kbps
92.8%
2 gün önce
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitVologda
367 Kbps
41.0%
1 sa önce
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
907 Kbps
28.6%
1 sa önce
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
262 Kbps
62.7%
1 sa önce
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitChelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 sa önce
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
306 Kbps
16.6%
1 sa önce
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitZapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 sa önce
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitVologda
726 Kbps
10.9%
1 sa önce
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 sa önce
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafMoscow
342 Kbps
13.1%
14 sa önce
Gösterilen 15 arasında 28

Rehber

Rus Siteleri Neden Cloud IP'lerini Engelliyor — ve Scraping İçin Gerçekten Ne İşe Yarıyor?

3 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Lütfen unutmayın: Aşağıda listelenen proxy'ler şunlardır: premium sunucu proxy'lerimiz değil. Bu bir kamuya açık ücretsiz liste Açık kaynaklardan toplanmış — test veya temel kullanım için yararlı.

Rus web siteleri, .com veya .de siteleri gibi Batılı anti-bot çözümleri kullanmıyor. En büyük fark şu: Rus pazar yerleri ve ilan siteleri sadece genel anlamda “datacenter IP” kara listeleri tutmakla kalmıyor, belirli bulut sağlayıcı ASN'lerini — AWS, Google Cloud, Hetzner, DigitalOcean — doğrudan engelliyor. IP'nizin şüpheli bir davranış sergilemesine bile gerek yok. Bilinen bir bulut AS'ine aitse, sayfa yüklenmeden bağlantı kesiliyor.

FineProxy'nin RU proxy sunucusu IP'leri veri merkezindedir ancak FineProxy'nin kendi AS'sine kayıtlıdır — bir bulut barındırma şirketine değil. Bu ayrım Wildberries, Ozon, Avito ve onlarca daha küçük Rus hedef sitesinde önemlidir. IP, daha ilk günden önceden derlenmiş bir kara listede bulunmaz.

Rusya kendi internet ekosistemini yönetiyor. Google yerine Yandex, Facebook yerine VK, Amazon yerine Wildberries ve Ozon, Craigslist yerine Avito, Zillow yerine CIAN, AutoTrader yerine Drom. Her birinin kendi anti-bot altyapısı var ve aynı Batılı çözümleri lisanslamıyorlar — Yandex, SmartCAPTCHA'yı kendi bünyesinde geliştirdi, Avito tescilli TLS parmak izi analizi çalıştırıyor. Cloudflare'nin nasıl çalıştığını bilmek, sizi burada scraping yapmaya tam olarak hazırlamaz.

Herhangi bir Rus hedefi için evrensel minimum gereksinimler: Moskova saat dilimi (UTC+3), Accept-Language: ru-RU, tutarlı bir tarayıcı parmak izi ve bir Rus IP'si. Bu dört koşuldan birini bile atladığınızda, engellenmeden önceki istek sayısı önemli ölçüde azalır. Çoğu Rus anti-bot sistemi bu dört sinyali birlikte kontrol eder — örneğin bir Rus IP ile İngilizce dil başlığı arasındaki tutarsızlık başlı başına bir alarm sinyalidir.

İlk beşin (WB, Ozon, Avito, Yandex, Auto.ru) ötesinde uzun bir kuyruk var. İş ilanları için HeadHunter, işletme dizinleri için 2GIS, elektronik için DNS-Shop ve M.Video, bölgesel ilanlar için Farpost ve IRR, EGRUL gibi devlet kayıtları. Koruma seviyeleri agresiften neredeyse sıfıra kadar değişir, ancak neredeyse hepsi doğru veri döndürmek için bir Rus IP'si gerektirir. FineProxy'den Rus proxy erişimi satın aldığınızda, veri merkezi ve ISP seçeneklerine sahip olursunuz — hafif hedeflerde hacim için veri merkezi, bağlantı türünü kontrol eden siteler için ISP (Rostelecom, Beeline, MTS). Her IP, Rus anonim proxy'dir: yönlendirme header'ı yok, bireysel SSL sertifikası, HTTP/HTTPS ve SOCKS5 desteği.

Bu konuda bir sınırlama var: FineProxy'nin Rusya proxy IP'leri ülke düzeyindedir ve şehir ya da bölge seçimi yapılamaz. IP'lerin çoğu coğrafi olarak Moskova'ya tekabül etmektedir. Rusya 11 saat dilimini kapsar ve bazı siteler — özellikle Ozon, WB, CIAN gibi — bölgeye göre farklı fiyat, stok ve teslimat seçenekleri sunar. Bu ayrıntıya ihtiyacınız varsa, IP konumuna güvenmek yerine istek gövdesinde bölge parametrelerini iletmeniz önerilir.