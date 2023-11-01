Asya Proxy

Protokol
Anonimlik
Port
Son kontrol
48 çevrimiçi·Daha fazlası mı? →
47.91.104.88:3128
Asya için 48 proxy'nin tamamını tek dosya olarak indirin
···
Kod parçacığı biçimi, Hızlı kopyala seçiminizi izler.
|IP : Port ▾
|Puan ▾
|Protokoller
|Anonimlik
|Şehir
|Hız ▾
|Çalışma süresi ▾
|Son kontrol ▾
|İşlem
PREMIUM FineProxy PremiumASN: FineProxy · 50 ms
|100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
|Elit
|Dünya geneli
500 Mbps
99.97%
|Az önce
47.91.104.88:3128Alibaba (US) Technology· 498 ms
|74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elit
|United Arab Emirates · Dubai
3.61 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonimlikElit
ŞehirUnited Arab Emirates · Dubai
Hız3.61 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
8.213.151.128:3128Alibaba (US) Technology· 759 ms
|56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elit
|South Korea · Seoul
2.37 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonimlikElit
ŞehirSouth Korea · Seoul
Hız2.37 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
113.204.79.230:9091CHINA UNICOM China169· 914 ms
|54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elit
|China
1.97 Mbps
99.9%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonimlikElit
ŞehirChina
Hız1.97 Mbps
Çalışma süresi99.9%
Son kontrol1 sa önce
61.158.175.38:9002CHINA UNICOM China169· 1612 ms
|39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elit
|China
1.12 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonimlikElit
ŞehirChina
Hız1.12 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
103.65.237.92:5678PT Berkah Solusi· 1614 ms
|38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elit
|Indonesia
1.11 Mbps
96.8%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonimlikElit
ŞehirIndonesia
Hız1.11 Mbps
Çalışma süresi96.8%
Son kontrol1 sa önce
117.236.124.166:3128National Internet Backbone· 492 ms
|33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|India
3.66 Mbps
85.5%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonimlikŞeffaf
ŞehirIndia
Hız3.66 Mbps
Çalışma süresi85.5%
Son kontrol1 sa önce
153.0.171.163:8085CHINA UNICOM China169· 6730 ms
|31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elit
|China
267 Kbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonimlikElit
ŞehirChina
Hız267 Kbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
129.226.93.232:80Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms
|29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Singapore · Singapore
3.32 Mbps
97.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonimlikŞeffaf
ŞehirSingapore · Singapore
Hız3.32 Mbps
Çalışma süresi97.0%
Son kontrol1 sa önce
97.74.87.226:80GoDaddy.com, LLC· 599 ms
|26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Singapore · Singapore
3.00 Mbps
87.2%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirSingapore · Singapore
Hız3.00 Mbps
Çalışma süresi87.2%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.246:80Cloudflare London, LLC· 1422 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.27 Mbps
99.9%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.27 Mbps
Çalışma süresi99.9%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.96:80Cloudflare London, LLC· 1411 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.28 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.28 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.35:80Cloudflare London, LLC· 1447 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.24 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.211:80Cloudflare London, LLC· 1436 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.25 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.25 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.67:80Cloudflare London, LLC· 1281 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.41 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.41:80Cloudflare London, LLC· 1216 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.48 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.48 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
115.127.31.66:8080BRACNet Limited· 1143 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Bangladesh · Dhaka
1.57 Mbps
99.7%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonimlikŞeffaf
ŞehirBangladesh · Dhaka
Hız1.57 Mbps
Çalışma süresi99.7%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.210:80Cloudflare London, LLC· 1245 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.45 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.45 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.107:80Cloudflare London, LLC· 1453 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.24 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.97:80Cloudflare London, LLC· 1301 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.38 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.38 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
181.214.1.84:80Cloudflare London, LLC· 1286 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|United Arab Emirates
1.40 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirUnited Arab Emirates
Hız1.40 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.184:80Cloudflare London, LLC· 1277 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.41 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.103:80Cloudflare London, LLC· 1325 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.36 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.36 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.149:80Cloudflare London, LLC· 1348 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.33 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.33 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.158:80Cloudflare London, LLC· 1345 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.34 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.94:80Cloudflare London, LLC· 1347 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.34 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.136:80Cloudflare London, LLC· 1339 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.34 Mbps
99.7%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.34 Mbps
Çalışma süresi99.7%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.134:80Cloudflare London, LLC· 1288 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.40 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.242:80Cloudflare London, LLC· 1267 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.42 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.42 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.251:80Cloudflare London, LLC· 1285 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.40 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
183.110.216.159:8090Korea Telecom· 687 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Anonim
|South Korea
2.62 Mbps
31.2%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonimlikAnonim
ŞehirSouth Korea
Hız2.62 Mbps
Çalışma süresi31.2%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.220:80Cloudflare London, LLC· 1785 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.01 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.01 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.31:80Cloudflare London, LLC· 1531 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.18 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.18 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.36:80Cloudflare London, LLC· 1573 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.14 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.92:80Cloudflare London, LLC· 1618 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.11 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.56:80Cloudflare London, LLC· 1616 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.11 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.93:80Cloudflare London, LLC· 1611 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.12 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.12 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.217:80Cloudflare London, LLC· 1577 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.14 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.90:80Cloudflare London, LLC· 1583 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.14 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.57:80Cloudflare London, LLC· 1652 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.09 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.126:80Cloudflare London, LLC· 1648 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.09 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.76:80Cloudflare London, LLC· 1618 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.11 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.228:80Cloudflare London, LLC· 1544 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
1.17 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız1.17 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
31.43.179.132:80Cloudflare London, LLC· 2052 ms
|16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Kazakhstan
877 Kbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirKazakhstan
Hız877 Kbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
8.210.93.183:8213Alibaba (US) Technology· 1593 ms
|16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Hong Kong · Hong Kong
1.13 Mbps
82.5%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonimlikŞeffaf
ŞehirHong Kong · Hong Kong
Hız1.13 Mbps
Çalışma süresi82.5%
Son kontrol1 sa önce
128.199.202.122:8080DigitalOcean, LLC· 1345 ms
|12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Singapore · Singapore
1.34 Mbps
46.8%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonimlikŞeffaf
ŞehirSingapore · Singapore
Hız1.34 Mbps
Çalışma süresi46.8%
Son kontrol1 sa önce
220.158.232.118:1080ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms
|9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Cambodia
842 Kbps
53.4%
|1 sa önce
ProtokollerSOCKS5
AnonimlikŞeffaf
ŞehirCambodia
Hız842 Kbps
Çalışma süresi53.4%
Son kontrol1 sa önce
141.147.146.174:1080Oracle Corporation· 1839 ms
|4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Japan · Osaka
979 Kbps
17.3%
|1 sa önce
ProtokollerSOCKS5
AnonimlikŞeffaf
ŞehirJapan · Osaka
Hız979 Kbps
Çalışma süresi17.3%
Son kontrol1 sa önce
36.89.212.252:8080PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms
|2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Indonesia · Central Jakarta
352 Kbps
10.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirIndonesia · Central Jakarta
Hız352 Kbps
Çalışma süresi10.0%
Son kontrol1 sa önce
|Bu filtrelerle eşleşen proxy yok.
Gösterilen 15 arasında 48