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TikTok için proxy

TikTok için statik ISP, veri merkezi ve dönen IPv4 proxy'leri — HTTP/HTTPS/SOCKS5, hesap başına bir IP, API erişimi dahildir.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: ISP.

Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denBurada önerilirISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • TikTok hesapları için 100 statik ISP IP'si satın alın
  • Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • ISP proxy'leri için kullanılabilir konumları görüntüleyin
  • Proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Hesap çalıştırma

Bir yılı aşkın süredir bu hizmetle çalışıyorum ve her şey her zaman yolunda, yasak veya anlaşmazlık yok! Kullanımı kolay, gereksiz özellik yok, ihtiyaç duyulan her şey var. Bunu duşta yapıyorum! Bu proxy’de hiçbir kusur bulamadım.

Anton SmirnovFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Bu hizmeti veri kazıma projelerimde beş yıldan uzun süredir kullanıyorum ve mükemmel bir deneyim oldu. Dönen IP’ler ve hızlı performans sunuyorlar; ayrıca diğer birçok proxy’nin aksine sosyal medya platformlarında engellenmiyorlar.

AliceDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Konumlar ve stok

FineProxy’nin hizmetinden çok memnunum. Proxy ağları geniş ve güçlü, kararlı ve hızlı bağlantı sağlıyor. Sitelerinde gezinmek kolay; teknik destek hızlı yanıt veriyor ve yardımcı oluyor. Gezinmelerini güvence altına almak veya coğrafi kısıtlamaları aşmak isteyenler için sağlam bir seçenek.

amarghezaliSaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Harika proxy ürünleri ve hizmeti! Dönen proxy’ler dâhil farklı proxy türleri, uygun fiyatlar ve coğrafi hedefleme seçeneği sunuyorlar. Çeşitli ödeme seçenekleri var: kripto, PayPal veya kartlar.

chyxbenc9929Norton Safe Web, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yük altında hız

FineProxy, iş ihtiyaçlarım için güvenilir bir araç oldu. Proxy’ler hızlı, kararlı ve birçok konumdan erişilebilir. Uygun fiyatlı, müşteri hizmetleri ekibi ise hızlı yanıt veriyor ve bilgili. İhtiyacı olan herkese şiddetle tavsiye edilir. Bunu oku ve bir tane daha yaz

W3sazzadProxyRate, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Ucuz fiyat. Bozuk proxy oranı <10%. Çok sayıda coğrafi konum ve alt ağ. Kararlı bağlantı, statik IP’ler ve her hafta ücretsiz havuz değişimi.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
TikTok'un engelini her yerden nasıl kaldırabilirsiniz?Bölge seçin

Proxy'yi sistem düzeyinde veya tarayıcınızda yapılandırın. Platformun sorunsuz çalıştığı bir sunucu konumu seçin — ABD, İngiltere, Almanya. Uygulama, sizin IP'niz yerine proxy'nin IP'sini görür. Farklı cihaz ve tarayıcılar için ayrıntılı kurulum rehberlerimize Entegrasyon Merkezimizden ulaşabilirsiniz.

Platform HTTP veya SOCKS5 proxy üzerinden çalışır mı?İkisi de çalışır

Her ikisi de gezinme ve hesap yönetimi için çalışır. SOCKS5 daha düşük yük sunar ve bazı otomasyon araçlarıyla daha iyi çalışır. HTTP/HTTPS proxy'leri tarayıcılarda yapılandırmak daha kolaydır. Çoğu görev için aradaki fark minimumdur — kurulumunuza göre tercih yapın.

Proxy'ler shadowban'ı önler mi?Tek başına değil

Proxy'ler hesapları IP bazında izole ettiği için bir hesaba uygulanan yasak diğerlerini etkilemez. Ancak platformun aynı zamanda cihaz parmak izlerini ve içerik kalıplarını da takip ettiğini unutmayın. En iyi koruma için proxy'leri kademeli hesap ısıtma, özgün içerik ve gerçekçi aktivite ile birleştirin.

Proxy üzerinden canlı yayın izleyebilir miyim?Evet

Evet. Yayınlar kararlı bant genişliği ve düşük gecikme gerektirir. Size veya platformun CDN sunucularına yakın bir proxy konumu seçin. Hem SOCKS5 hem de HTTP çalışır — önemli olan protokol değil, bağlantı kalitesidir.

VPN yerine neden proxy kullanmalısınız?Uygulama bazlı kontrol

VPN'ler tüm cihaz trafiğini tek bir sunucu üzerinden yönlendirir; bu, diğer uygulamaları yavaşlatır ve tespit edilme riskini artırır. Proxy'ler uygulama bazında çalışır: yalnızca hedef uygulama için yapılandırırsınız, diğer trafik etkilenmez. Her hesaba ayrı bir proxy IP'si atanabilir; bu, çoğu VPN ile mümkün değildir.

Peki veri merkezi proxy'leri ne durumda?Dikkatli kullanın

Platform veri merkezi IP aralıklarını hızlı biçimde tespit etmektedir. Bu IP'lerle içerik izleme veya hızlı testler yapılabilir, ancak giriş, paylaşım veya etkileşim için kullanmaktan kaçının. Hesap yönetimini ilgilendiren her şey için ISP veya mobil proxy'leri tercih edin.

Her proxy ile kaç hesap çalıştırabilirim?Tek hesap

Her hesap için bir statik IP kullanmak en güvenli yaklaşımdır. IP'yi hesaplar arasında paylaşmak, algoritmanın tespit edebileceği çapraz sinyaller yaratır. Web scraping veya reklam doğrulama amacıyla kullanılan dönen proxy'lerde bu kural geçerli değildir — çünkü zaten amaç rotasyondur.

Proxy'ler video kalitesini etkiler mi?Genellikle önemsiz

Proxy'lerle biraz gecikme olur, ancak normal gezinmede bu etki göz ardı edilebilir düzeydedir. Yükleme veya canlı yayın için konumunuza yakın düşük gecikmeli bir proxy seçin. Hız önemliyse aşırı yüklenmiş paylaşımlı proxy'lerden kaçının.

Rehber

TikTok için neden proxy kullanmalı?

3 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Platform 1,5 milyardan fazla kullanıcıya, katı dolandırıcılık önleme sistemlerine ve küresel düzeyde karmaşık bir kısıtlama yapısına sahiptir. IP adreslerini, cihaz parmak izlerini ve davranış kalıplarını takip etmektedir. Sıradan gezinmenin ötesinde — hesap yönetimi, kampanya yürütme veya kısıtlı bölgelerden içeriğe erişim gibi — bir şey yapan herkes için proxy'ler zorunlu bir altyapı haline gelir.

Kısıtlı ağlardan erişim

Okullar, üniversiteler ve iş yerleri genellikle uygulamayı güvenlik duvarı seviyesinde engeller. Uygulama yüklenmez veya alan adı tamamen kara listeye alınır. Bir proxy, trafiği harici bir sunucu üzerinden yönlendirir; böylece yerel ağ, engellenen hedefe değil proxy IP'sine yapılan bir bağlantı görür. Bu, VPN yazılımı kurmadan veya cihaz ayarlarını genel olarak değiştirmeden TikTok engelini kaldırmanın yoludur. Hızlı erişim için engelsiz TikTok proxy'sini sistem düzeyinde yapılandırın — uygulama bu ayarları otomatik olarak devralır.

Kısıtlı ülkelerden erişim

Platform birçok ülkede tamamen yasaklıdır. Daha birçok ülkede kısmi kısıtlamalar mevcuttur. Engellerin olduğu bir bölgeye seyahat ediyorsanız veya orada çalışıyorsanız, kısıtlama bulunmayan bir ülkeden — ABD, İngiltere, Almanya gibi — bir proxy erişimi yeniden sağlar. Tüm cihaz trafiğini VPN üzerinden yönlendirmeden, TikTok'un engelini proxy ile tüm bölgelerde kaldırabilirsiniz. Web sürümü için, engelli TikTok erişimini doğrudan tarayıcınızda sağlayan bir proxy web sitesi kullanabilirsiniz.

Birden fazla hesabı yönetme

Birden fazla profille tek bir IP'den giriş yapmak doğrulama veya gölge yasak tetikler. Algoritma, hesapları ortak IP, cihaz parmak izi ve aktivite kalıplarına göre ilişkilendirir. Bir hesap işaretlenirse, aynı IP üzerindeki diğer hesaplar da cezayı devralabilir.

Proxy'ler hesapları birbirinden ayırarak her birinin kendi ağından çalışıyormuş gibi görünmesini sağlar. SMM ajansları, affiliate pazarlamacıları ve içerik ekipleri için bu şu anlama gelir: her hesaba bir statik IP atayın, proxy konumunu hesabın hedef kitlesine göre eşleştirin ve oturum ortasında ülke değiştirmekten kaçının.

gölge yasağı önleme

Gölge engel, bildirim olmadan erişiminizi daraltır — videolarınız For You sayfasında görünmez hale gelir ancak size hiçbir zaman bildirilmez. Yaygın tetikleyiciler: hızlı takip/takibi bırakma, tekrarlayan içerik veya IP ile ilişkilendirilmiş birden fazla hesap.

Hesaplar proxy ile izole edildiğinde, bir hesaba uygulanan yasak diğerlerine yayılmaz. Her profil kendi ortamında yaşar. Bu, canlı yayın yapan veya birden fazla niş alanda kitle oluşturan herkes için kritik öneme sahiptir.

IP engelinden kurtulma

IP'niz yasaklanırsa — örneğin önceki bir yasağın hemen ardından yeni bir hesap açtıktan sonra — o adresteki tüm hesaplar erişilemez hale gelir. Yeni bir proxy, yasak geçmişi olmayan temiz bir IP sağlar. En iyi sonuçlar için bunu temiz bir tarayıcı profili ile birleştirin.

hangi proxy türünü seçmeli

TikTok için en iyi proxy, görevinize bağlıdır. 4G/5G mobil proxy'leri en yüksek güven seviyesine sahiptir — gerçek kullanıcıların çoğu mobil veri kullandığı için bu IP'ler doğal olarak karışır. Yüksek değerli hesaplar ve reklam yönetimi için bunları tercih edin.

Statik ISP (konut) proxy'leri, gerçek internet sağlayıcılarına kayıtlı IP'leri kullanır. Platform bunları ev kullanıcılarından ayırt edemez. Hesap yönetimi ve bölgesel içeriğe erişim için maliyet ve güvenilirlik açısından iyi bir denge sağlar.

Veri merkezi proxy'leri hızlı ve ucuzdur ancak tespit edilebilir. Platform, veri merkezi alt ağlarını hızla tespit edip işaretler. Yalnızca çevrimiçi içerik görüntüleme veya test gibi düşük riskli görevler için kullanın — hesap işlemleri için değil.

Hesapları Isıtma

Yeni hesaplar kademeli bir aktivite artışı gerektirir. İlk haftalarda normal insan hızında paylaşım yapma, beğenme ve takip etme davranışları algoritmaya meşruiyet sinyali verir. Proxy'ler yalnız başına yasakları önlemez — gerçekçi davranışlarla birlikte kullanılmalıdır.

FineProxy; TikTok içeriklerini izlemek ve hesapları yönetmek için hızlı proxy sunucuları ile statik veri merkezi, statik ISP ve dönen paketler sunar. Tümü HTTP, HTTPS ve SOCKS5 destekler. Kullanıcı adı/şifre veya IP beyaz listesi ile kimlik doğrulama yapabilirsiniz. Adım adım kurulum talimatları için Entegrasyon Merkezimizi ziyaret edin.