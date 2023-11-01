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Proxy untuk TikTok

Proxy statis ISP, datacenter, dan rotating IPv4 untuk TikTok — HTTP/HTTPS/SOCKS5, satu IP per akun, akses API sudah termasuk.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: ISP.

Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPDirekomendasikan di siniISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 100 IP ISP statis untuk TikTok akun
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk layanan proxy
  • Ekspor daftar proxy saya sebagai JSON
  • Tampilkan lokasi yang tersedia untuk proxy ISP
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk layanan proxy
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Menjalankan akun

Saya bekerja dengan layanan ini selama lebih dari setahun dan selalu semuanya baik-baik saja, tidak ada larangan atau perselisihan! Mudah digunakan, tidak ada fitur yang tidak perlu, semua yang diperlukan. Saya melakukannya di kamar mandi! Saya tidak menemukan kekurangan dalam proxy ini.

Anton SmirnovPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya telah menggunakan layanan ini selama lebih dari lima tahun untuk proyek pengikis data saya, dan itu sangat bagus. Mereka menawarkan IP berputar, kinerja cepat, dan tidak seperti banyak proxy lainnya, mereka tidak diblokir di platform media sosial.

AliceDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Saya sangat puas dengan layanan FineProxy. Jaringan proxy mereka besar dan kuat, menyediakan koneksi yang stabil dan cepat. Situs mereka mudah untuk menavigasi, dan dukungan teknis responsif dan membantu. Ini adalah pilihan yang solid bagi mereka yang ingin mengamankan browsing mereka atau melewati pembatasan geo.

amarghezaliSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Produk dan layanan proxy yang bagus! Mereka memiliki berbagai jenis proxy termasuk yang berputar, harga terjangkau dan opsi penargetan geografis.

chyxbenc9929Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Kecepatan saat dibebani

FineProxy telah menjadi alat yang dapat diandalkan untuk kebutuhan bisnis saya. Proxy cepat, stabil, dan dapat diakses dari banyak lokasi.

W3sazzadProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Harga murah, tingkat proxy yang rusak <10%, banyak geo dan subnet, koneksi stabil, IP statis dan pertukaran kolam gratis setiap minggu.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Bagaimana cara membuka blokir TikTok dari mana saja?Konfigurasikan proxy di

Konfigurasikan proxy di level sistem atau di browser Anda. Pilih lokasi server tempat platform beroperasi normal — US, UK, Jerman. Aplikasi akan melihat IP proxy, bukan IP asli Anda. Untuk panduan konfigurasi lengkap di berbagai perangkat dan browser, kunjungi Integration Hub kami.

Apakah platform ini berfungsi melalui proxy HTTP atau SOCKS5?Keduanya berfungsi

Keduanya berfungsi untuk browsing dan manajemen akun. SOCKS5 menawarkan overhead lebih rendah dan bekerja lebih baik dengan beberapa tool automasi. Proxy HTTP/HTTPS lebih mudah dikonfigurasi di browser. Untuk sebagian besar tugas, perbedaannya minimal — pilih berdasarkan setup Anda.

Apakah proxy bisa mencegah shadowban?Proxy mengisolasi

Proxy mengisolasi akun berdasarkan IP, sehingga pemblokiran satu akun tidak memengaruhi akun lainnya. Namun, platform juga melacak fingerprint perangkat dan pola konten. Kombinasikan proxy dengan pemanasan akun secara bertahap, konten unik, dan aktivitas yang realistis untuk perlindungan terbaik.

Bisakah saya menonton live stream melalui proxy?Ya

Ya. Streaming membutuhkan bandwidth stabil dan latensi rendah. Pilih lokasi proxy yang dekat dengan Anda atau dengan server CDN platform’s. SOCKS5 maupun HTTP sama-sama bisa digunakan — yang penting adalah kualitas koneksi, bukan protokolnya.

Mengapa menggunakan proxy, bukan VPN?VPN mengarahkan

VPN mengarahkan seluruh traffic perangkat melalui satu server, yang memperlambat aplikasi lain dan dapat memicu deteksi. Proxy bekerja per aplikasi: konfigurasikan hanya untuk aplikasi target, traffic lainnya tidak terpengaruh. Setiap akun bisa memiliki IP proxy sendiri — hal yang tidak mungkin dilakukan dengan kebanyakan VPN.

Bagaimana dengan proxy datacenter?Platform ini

Platform ini mendeteksi range IP datacenter dengan cepat. Proxy datacenter bisa digunakan untuk melihat konten atau pengujian singkat, tetapi hindari untuk login, posting, atau interaksi. Gunakan proxy ISP atau mobile untuk apa pun yang melibatkan manajemen akun.

Berapa banyak akun yang bisa dijalankan per proxy?Satu IP

Satu IP statis per akun adalah pendekatan paling aman. Berbagi IP antar akun menciptakan sinyal silang yang dapat dideteksi algoritma. Untuk rotating proxy yang digunakan dalam scraping atau ad verification, aturan ini tidak berlaku — rotasi memang tujuannya.

Apakah proxy memengaruhi kualitas video?Proxy menambahkan

Proxy menambahkan latensi, tetapi untuk scrolling biasa dampaknya sangat kecil. Untuk upload atau live stream, pilih proxy dengan latensi rendah yang dekat dengan lokasi Anda. Hindari shared proxy yang overload jika kecepatan penting bagi Anda.

Panduan

Mengapa menggunakan proxy untuk TikTok?

4 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Platform ini memiliki lebih dari 1,5 miliar pengguna, sistem anti-fraud yang ketat, dan beragam pembatasan yang berbeda di setiap negara. Platform ini melacak alamat IP, fingerprint perangkat, dan pola perilaku. Bagi siapa pun yang melakukan lebih dari sekadar scrolling biasa — mengelola akun, menjalankan kampanye, atau mengakses konten dari wilayah yang dibatasi — proxy menjadi infrastruktur yang wajib dimiliki.

Akses dari jaringan yang dibatasi

Sekolah, universitas, dan tempat kerja sering memblokir aplikasi di level firewall. Aplikasi gagal dimuat, atau domainnya diblokir sepenuhnya. Proxy mengarahkan traffic melalui server eksternal, sehingga jaringan lokal hanya melihat koneksi ke IP proxy, bukan ke tujuan yang diblokir. Inilah cara membuka blokir TikTok tanpa menginstal software VPN atau mengubah pengaturan perangkat secara global. Untuk akses cepat, konfigurasikan proxy untuk TikTok yang tidak diblokir di level sistem — aplikasi akan mewarisi pengaturan tersebut.

Akses dari negara-negara yang dibatasi

Platform ini diblokir sepenuhnya di beberapa negara. Pembatasan parsial berlaku di lebih banyak negara lagi. Jika Anda bepergian atau bekerja di wilayah yang memblokir akses, proxy dari negara tanpa pembatasan — AS, Inggris, Jerman — dapat memulihkan akses. Anda bisa membuka blokir TikTok dengan proxy di semua wilayah tanpa harus merutekan seluruh traffic perangkat melalui VPN. Untuk versi web, website dengan proxy untuk mendapatkan akses TikTok yang tidak diblokir bisa langsung digunakan di browser Anda.

Mengelola banyak akun

Login ke beberapa profil dari satu IP memicu verifikasi atau shadowban. Algoritma menghubungkan akun berdasarkan IP yang sama, fingerprint perangkat, dan pola aktivitas. Jika satu akun ditandai, akun lain pada IP yang sama bisa terkena penalti yang sama.

Proxy memisahkan akun sehingga masing-masing tampak beroperasi dari jaringannya sendiri. Untuk agensi SMM, affiliate marketer, dan tim konten, ini berarti: tetapkan satu IP statis per akun, sesuaikan lokasi proxy dengan target audiens akun’s, dan hindari berpindah negara di tengah session.

Menghindari shadowban

Shadowban mengurangi jangkauan Anda tanpa pemberitahuan — video Anda berhenti muncul di halaman For You, tetapi Anda tidak pernah diberitahu. Pemicu umum: follow/unfollow secara cepat, konten berulang, atau beberapa akun yang terhubung melalui IP yang sama.

Ketika setiap akun diisolasi menggunakan proxy, pemblokiran pada satu akun tidak berdampak pada akun lainnya. Setiap profil berada di lingkungannya sendiri. Ini sangat penting bagi siapa pun yang menjalankan live stream atau membangun audiens di berbagai niche.

Pemulihan dari IP ban

Jika IP Anda terkena ban — misalnya, setelah membuat akun baru tepat setelah ban sebelumnya — semua akun pada alamat tersebut menjadi tidak bisa diakses. Proxy baru menyediakan IP segar tanpa riwayat ban. Kombinasikan dengan profil browser yang bersih untuk hasil terbaik.

Jenis proxy mana yang harus dipilih

Proxy terbaik untuk TikTok bergantung pada kebutuhan Anda. Proxy mobile 4G/5G memiliki tingkat kepercayaan tertinggi — sebagian besar pengguna asli menggunakan data mobile, sehingga IP ini terlihat alami. Gunakan untuk akun bernilai tinggi dan manajemen iklan.

Proxy ISP statis (residential) menggunakan IP yang terdaftar pada penyedia internet asli. Platform tidak dapat membedakannya dari pengguna rumahan biasa. Keseimbangan yang baik antara biaya dan keandalan untuk manajemen akun serta akses konten regional.

Proxy datacenter cepat dan murah, tetapi mudah terdeteksi. Platform dengan cepat menandai subnet datacenter. Gunakan hanya untuk tugas berisiko rendah seperti melihat konten online atau pengujian — bukan untuk operasi akun.

Pemanasan akun

Akun baru memerlukan peningkatan aktivitas secara bertahap. Posting, like, dan follow dengan kecepatan normal layaknya manusia selama minggu-minggu pertama mengirimkan sinyal legitimasi ke algoritma. Proxy saja tidak cukup untuk mencegah ban — harus dipadukan dengan perilaku yang realistis.

FineProxy menyediakan paket proxy datacenter statis, ISP statis, dan rotating dengan server proxy cepat untuk menonton konten TikTok dan mengelola akun. Semua mendukung HTTP, HTTPS, dan SOCKS5. Autentikasi melalui login/password atau IP whitelist. Untuk panduan konfigurasi langkah demi langkah, lihat Integration Hub kami.