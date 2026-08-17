Dokumentasi
Metode Pembayaran & Pengiriman
Berlaku per 17 Agustus 2026
💳 Opsi Pembayaran#
Kami menyediakan berbagai metode pembayaran yang aman dan praktis untuk membantu Anda mengaktifkan proxy dengan cepat:
Cryptocurrency#
- USDT (TRC20, ERC20, TON)
- BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON
- USDC (ERC20, Arbitrum)
Kartu Bank & Penyedia Pembayaran#
- Stripe (Visa, MasterCard, American Express, dan lainnya)
- Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay, dan opsi lainnya yang tersedia melalui Paddle)
- Pembayaran kartu langsung (Visa, MasterCard, dan lainnya)
- UnionPay
Opsi pembayaran lokal untuk pengguna di Rusia#
- Kartu bank Rusia & SBP melalui FreeKassa
- Intercards (kartu bank Rusia)
- SBP
- WebMoney
Metode Lainnya#
- PayPal (jika tersedia)
- Transfer bank / pembayaran bank
Catatan: Metode pembayaran yang tersedia dapat berbeda di setiap negara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Silakan lihat daftar terbaru saat checkout atau hubungi dukungan melalui sistem tiket.
Opsi Pembayaran
🚀 Pengiriman & Aktivasi#
FineProxy adalah layanan digital sepenuhnya. Proxy dikirimkan secara online dan diaktifkan secara otomatis setelah konfirmasi pembayaran berhasil.
Cara kerjanya:#
- Pilih paket proxy di situs web kami.
- Bayar menggunakan metode pembayaran pilihan Anda.
- Proxy Anda diaktifkan secara otomatis setelah pembayaran dikonfirmasi.
- Lihat detail proxy Anda di dashboard, termasuk IP, port, dan kredensial atau otorisasi IP (IP whitelisting).
📦 Yang Termasuk#
- Paket IP dedicated atau shared (tergantung paket Anda)
- Dukungan protokol: HTTP, HTTPS, SOCKS5, dan UDP (untuk paket tertentu)
- Bandwidth tidak terbatas (kecuali ditentukan lain)
- Dashboard klien dengan rotasi IP, penyaringan, dan pemantauan proxy (tersedia tergantung pada paket)
- Dukungan teknis melalui sistem tiket
❓ Butuh Bantuan?#
Jika Anda memerlukan bantuan, silakan hubungi tim dukungan melalui sistem tiket.
Anda juga dapat menghubungi kami di 📩 [email protected]
💬 Live chat tersedia langsung di situs web.