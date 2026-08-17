Berlaku per 17 Agustus 2026 Cetak

💳 Opsi Pembayaran#

Kami menyediakan berbagai metode pembayaran yang aman dan praktis untuk membantu Anda mengaktifkan proxy dengan cepat:

USDT (TRC20, ERC20, TON)

BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON

USDC (ERC20, Arbitrum)

Kartu Bank & Penyedia Pembayaran#

Stripe (Visa, MasterCard, American Express, dan lainnya)

Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay, dan opsi lainnya yang tersedia melalui Paddle)

Pembayaran kartu langsung (Visa, MasterCard, dan lainnya)

UnionPay

Opsi pembayaran lokal untuk pengguna di Rusia#

Kartu bank Rusia & SBP melalui FreeKassa

Intercards (kartu bank Rusia)

SBP

WebMoney

Metode Lainnya#

PayPal (jika tersedia)

Transfer bank / pembayaran bank

Catatan: Metode pembayaran yang tersedia dapat berbeda di setiap negara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Silakan lihat daftar terbaru saat checkout atau hubungi dukungan melalui sistem tiket.

Opsi Pembayaran

🚀 Pengiriman & Aktivasi#

FineProxy adalah layanan digital sepenuhnya. Proxy dikirimkan secara online dan diaktifkan secara otomatis setelah konfirmasi pembayaran berhasil.

Pilih paket proxy di situs web kami. Bayar menggunakan metode pembayaran pilihan Anda. Proxy Anda diaktifkan secara otomatis setelah pembayaran dikonfirmasi. Lihat detail proxy Anda di dashboard, termasuk IP, port, dan kredensial atau otorisasi IP (IP whitelisting).

📦 Yang Termasuk#

Paket IP dedicated atau shared (tergantung paket Anda)

Dukungan protokol: HTTP, HTTPS, SOCKS5, dan UDP (untuk paket tertentu)

Bandwidth tidak terbatas (kecuali ditentukan lain)

Dashboard klien dengan rotasi IP, penyaringan, dan pemantauan proxy (tersedia tergantung pada paket)

Dukungan teknis melalui sistem tiket

Jika Anda memerlukan bantuan, silakan hubungi tim dukungan melalui sistem tiket.

Anda juga dapat menghubungi kami di 📩 [email protected]

💬 Live chat tersedia langsung di situs web.