Vigente em 17 de agosto de 2026 Imprimir

💳 Opções de Pagamento#

Oferecemos uma variedade de métodos de pagamento seguros e práticos para que você ative seus proxies rapidamente:

USDT (TRC20, ERC20, TON)

BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON

USDC (ERC20, Arbitrum)

Cartões Bancários & Provedores de Pagamento#

Stripe (Visa, MasterCard, American Express e outros)

Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay e outras opções disponíveis via Paddle)

Pagamentos diretos com cartão (Visa, MasterCard e outros)

UnionPay

Opções de pagamento locais para usuários na Rússia#

Cartões bancários russos & SBP via FreeKassa

Intercards (cartões bancários russos)

SBP

WebMoney

Outros Métodos#

PayPal (onde disponível)

Transferência bancária / boleto bancário

Observação: Os métodos de pagamento disponíveis podem variar conforme o país e podem ser alterados periodicamente. Consulte a lista mais atualizada durante o checkout ou entre em contato com o suporte pelo sistema de tickets.

Opções de Pagamento

🚀 Entrega & Ativação#

FineProxy é um serviço totalmente digital. Os proxies são entregues online e ativados automaticamente após a confirmação do pagamento.

Escolha um pacote de proxy em nosso site. Pague utilizando o seu método de pagamento preferido. Seus proxies são ativados automaticamente assim que o pagamento é confirmado. Visualize os detalhes dos seus proxies no painel de controle, incluindo IPs, portas e credenciais ou autorização por IP (IP whitelisting).

📦 O que está incluído#

Pacotes de IP dedicado ou compartilhado (dependendo do seu plano)

Suporte a protocolos: HTTP, HTTPS, SOCKS5 e UDP (para planos específicos)

Largura de banda ilimitada (salvo indicação em contrário)

Painel do cliente com rotação de IP, filtragem e monitoramento de proxies (quando disponível, dependendo do plano)

Suporte técnico via sistema de tickets

❓ Precisa de Ajuda?#

Se precisar de assistência, entre em contato com o suporte por meio do sistema de tickets.

Você também pode nos contatar em 📩 [email protected]

💬 Chat ao vivo disponível diretamente no site.