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Documentação

Métodos de Pagamento & Entrega

Última atualização17 de agosto de 2026
Aplica-se aTodos os serviços FineProxy
Vigente em 17 de agosto de 2026

💳 Opções de Pagamento#

Oferecemos uma variedade de métodos de pagamento seguros e práticos para que você ative seus proxies rapidamente:

Criptomoedas#

  • USDT (TRC20, ERC20, TON)
  • BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON
  • USDC (ERC20, Arbitrum)

Cartões Bancários & Provedores de Pagamento#

  • Stripe (Visa, MasterCard, American Express e outros)
  • Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay e outras opções disponíveis via Paddle)
  • Pagamentos diretos com cartão (Visa, MasterCard e outros)
  • UnionPay

Opções de pagamento locais para usuários na Rússia#

  • Cartões bancários russos & SBP via FreeKassa
  • Intercards (cartões bancários russos)
  • SBP
  • WebMoney

Outros Métodos#

  • PayPal (onde disponível)
  • Transferência bancária / boleto bancário

Observação: Os métodos de pagamento disponíveis podem variar conforme o país e podem ser alterados periodicamente. Consulte a lista mais atualizada durante o checkout ou entre em contato com o suporte pelo sistema de tickets.

Opções de Pagamento

Opções de Pagamento

🚀 Entrega & Ativação#

FineProxy é um serviço totalmente digital. Os proxies são entregues online e ativados automaticamente após a confirmação do pagamento.

Como funciona:#

  1. Escolha um pacote de proxy em nosso site.
  2. Pague utilizando o seu método de pagamento preferido.
  3. Seus proxies são ativados automaticamente assim que o pagamento é confirmado.
  4. Visualize os detalhes dos seus proxies no painel de controle, incluindo IPs, portas e credenciais ou autorização por IP (IP whitelisting).

📦 O que está incluído#

  • Pacotes de IP dedicado ou compartilhado (dependendo do seu plano)
  • Suporte a protocolos: HTTP, HTTPS, SOCKS5 e UDP (para planos específicos)
  • Largura de banda ilimitada (salvo indicação em contrário)
  • Painel do cliente com rotação de IP, filtragem e monitoramento de proxies (quando disponível, dependendo do plano)
  • Suporte técnico via sistema de tickets

❓ Precisa de Ajuda?#

Se precisar de assistência, entre em contato com o suporte por meio do sistema de tickets.
Você também pode nos contatar em 📩 [email protected]
💬 Chat ao vivo disponível diretamente no site.