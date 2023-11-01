Documentação
Métodos de Pagamento & Entrega
Vigente em 17 de agosto de 2026
💳 Opções de Pagamento#
Oferecemos uma variedade de métodos de pagamento seguros e práticos para que você ative seus proxies rapidamente:
Criptomoedas#
- USDT (TRC20, ERC20, TON)
- BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON
- USDC (ERC20, Arbitrum)
Cartões Bancários & Provedores de Pagamento#
- Stripe (Visa, MasterCard, American Express e outros)
- Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay e outras opções disponíveis via Paddle)
- Pagamentos diretos com cartão (Visa, MasterCard e outros)
- UnionPay
Opções de pagamento locais para usuários na Rússia#
- Cartões bancários russos & SBP via FreeKassa
- Intercards (cartões bancários russos)
- SBP
- WebMoney
Outros Métodos#
- PayPal (onde disponível)
- Transferência bancária / boleto bancário
Observação: Os métodos de pagamento disponíveis podem variar conforme o país e podem ser alterados periodicamente. Consulte a lista mais atualizada durante o checkout ou entre em contato com o suporte pelo sistema de tickets.
Opções de Pagamento
🚀 Entrega & Ativação#
FineProxy é um serviço totalmente digital. Os proxies são entregues online e ativados automaticamente após a confirmação do pagamento.
Como funciona:#
- Escolha um pacote de proxy em nosso site.
- Pague utilizando o seu método de pagamento preferido.
- Seus proxies são ativados automaticamente assim que o pagamento é confirmado.
- Visualize os detalhes dos seus proxies no painel de controle, incluindo IPs, portas e credenciais ou autorização por IP (IP whitelisting).
📦 O que está incluído#
- Pacotes de IP dedicado ou compartilhado (dependendo do seu plano)
- Suporte a protocolos: HTTP, HTTPS, SOCKS5 e UDP (para planos específicos)
- Largura de banda ilimitada (salvo indicação em contrário)
- Painel do cliente com rotação de IP, filtragem e monitoramento de proxies (quando disponível, dependendo do plano)
- Suporte técnico via sistema de tickets
❓ Precisa de Ajuda?#
Se precisar de assistência, entre em contato com o suporte por meio do sistema de tickets.
Você também pode nos contatar em 📩 [email protected]
💬 Chat ao vivo disponível diretamente no site.