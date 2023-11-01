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A maioria dos provedores de proxy ISP cobra por gigabyte: $5-12/GB é o intervalo padrão. À primeira vista parece razoável — até você calcular o que o uso real custa.

Gerenciar 20 contas de redes sociais com conteúdo pesado facilmente consome 30-50 GB por mês. Verificação de streaming de múltiplas localizações consome 2-5 GB por hora em 1080p. Executar verificações de preços de e-commerce em milhares de SKUs todos os dias gera centenas de gigabytes mensalmente. A $5/GB, uma carga de trabalho de 200 GB mensais custa $1.000. A $12/GB, são $2.400.

Os planos de largura de banda ilimitada de proxy residencial estático da FineProxy eliminam isso completamente. Preço fixo por IP, sem medidor de tráfego, sem cobranças de excesso. A quantidade de dados fluindo através do seu proxy é assunto seu, não um item de linha na nossa fatura.

E ao contrário de alguns provedores que anunciam "ilimitado", mas impõem limites ocultos de uso justo, a FineProxy leva isso ao pé da letra. Sem throttling após um determinado limite, sem redução de sessões simultâneas, sem asteriscos.