ISP Proxy
IPv4 residencial estático de ISPs reais: HTTP/HTTPS/SOCKS5, até 500 Mbps, largura de banda ilimitada — sem cobrança por GB, sem rotação, sem limites de uso justo.
Monte seu plano de proxy ISP estático.
Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.
Carregando os planos atuais…
Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.
Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.
Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: ISP.
|Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhado
|DedicadoPessoal, a partir de um único IP
|Recomendado aquiISPEndereços estáticos registrados por ISP
|RotativoCobrado em créditos de API
|Ideal para
|Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
|Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
|Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
|Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
|Usuários por endereço
|Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
|1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
|Até 5
|Pool compartilhado
|Confiança da plataforma
|PadrãoASN de datacenter
|Alta — exclusivo
|Alta — registrado por ISP
|Varia conforme o pool
|Preço a partir de
|$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
|$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
|$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pedido mínimo
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 milhões de créditos
|Permanência do endereço
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Muda a cada solicitação
|Largura de banda
|Sem medição
|Sem medição
|Sem medição
|CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
|UDP / chamadas de voz
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Indisponível
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticação
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Chave de API
|Ver planos
|Ver planos dedicados
|Ver planos ISP
|Ver planos
ISP
Endereços estáticos registrados por ISP
Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
Até 5
Alta — registrado por ISP
$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Pacote de datacenter
Vendido em blocos, compartilhado
Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
PadrãoASN de datacenter
$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Dedicado
Pessoal, a partir de um único IP
Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
Alta — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
1 IP
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Rotativo
Cobrado em créditos de API
Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Pool compartilhado
Varia conforme o pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 milhões de créditos
Muda a cada solicitação
CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
Indisponível
HTTP, SOCKS5
Chave de API
Proxies por 48 horas
Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.
Principais localizações de proxy
As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.
Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.
A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.
Depois, basta dizer
- Comprar 100 proxies ISP estáticos na Europa
- Exportar minha lista de proxies ISP como JSON
- Atualizar a lista de IPs permitidos do meu serviço de proxy ISP
- Mostrar o status e a próxima data de vencimento do meu serviço
- Mostrar os detalhes da fatura do meu plano de proxy ISP
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.
O que o agente não fará — não importa o que você peça
Gastar seu dinheiro
Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de
wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.
Pagar mais que o valor cotado
Cada compra inclui o
expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.
Cancelar por impulso
As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem
confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.
Cobrar duas vezes
Chamadas financeiras usam uma
idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.
Configuração manual
Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.
Sistemas
Navegadores
Aplicativos
Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.
A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.
Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.
500 Mbps
por proxy em testes padrão com servidores remotos
99.97%
das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações
96
threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho
0
limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos
AMD EPYC dedicado
Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.
Sub-redes próprias
Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.
Uplink de 80 Gbps
Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.
Tier III / IV
Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.
A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.
Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.
Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.
Contas em operação
Todos têm seu direito à liberdade e agora eu tenho a um preço muito modesto. Desde que eu tenho uma assinatura não houve nenhum problema de velocidade ou inacessibilidade e agora eu posso participar em todas as atividades sociais dos meus amigos no exterior. Além disso, nenhuma proibição é claro) A configuração foi suave e fácil. O apoio FineProxy é bastante responsivo e útil.
Utilizei-o com um bot do Twitch e funcionou perfeitamente. Agradeço à FineProxy por ter dedicado um sistema muito bom exatamente àquilo de que preciso.
Tráfego nunca medido
Proxies da UE a preços acessíveis. É o único fornecedor de proxies que continua a manter os preços baixos. Procurei algo assim por toda a Internet e acabou por ser o fornecedor de proxies com largura de banda ilimitada mais barato.
Enquanto outros fornecedores cobram por GB ou mesmo por pedido, estes caras permanecem fiéis à sua missão e oferecem proxies de datacenter a preços razoáveis com largura de banda ilimitada. Procurei por toda a internet para um serviço como este e muito feliz eu os encontrei.
Velocidade sob carga
Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.
A FineProxy oferece uma solução proxy confiável e de alta velocidade com uma ampla gama de IPs, planos acessíveis e serviço ao cliente confiável.
Qual é a diferença entre proxies ISP e proxies residenciais comuns?Proxies residenciais comuns
Proxies residenciais comuns roteiam o tráfego por dispositivos reais em casa — o telefone ou roteador de alguém que optou por uma rede proxy. Esses IPs trocam com frequência (muitas vezes a cada solicitação), as velocidades dependem da conexão de internet dessa pessoa em casa, e o preço é por gigabyte. Proxies ISP usam o mesmo tipo de endereço IP residencial, mas os hospedam em servidores de datacenter. O IP é estático (não muda), as velocidades são consistentes e rápidas, e a FineProxy cobra por IP com largura de banda ilimitada em vez de por GB.
Proxies ISP são melhores que proxies de datacenter?Para tarefas onde
Para tarefas onde plataformas verificam o tipo de IP — sim. Proxies ISP passam em verificações residenciais que IPs de datacenter falham. Pesquisas mostram que proxies ISP alcançam taxas de sucesso de 85-95% em sites protegidos comparado a 40-60% para datacenter. Mas se seu alvo não bloqueia tráfego de datacenter (APIs públicas, catálogos desprotegidos, sites de notícias), proxies de datacenter são mais baratos e igualmente eficazes. Comece com datacenter, mude para ISP quando necessário.
Como sei se um "proxy ISP" é realmente residencial?Verifique o IP
Verifique o IP em bancos de dados WHOIS ou ferramentas como IPinfo.io. Um proxy ISP real rastreia até um Provedor de Serviços de Internet para consumidores (Comcast, AT&T, etc.), não até uma empresa de hospedagem ou provedor de nuvem. Se mostrar um ASN de datacenter, é um proxy datacenter renomeado, independentemente do que o vendedor o chame.
A largura de banda é realmente ilimitada?Sim
Sim. Os proxies ISP da FineProxy não têm limites de tráfego, sem limites de throttling e sem políticas de uso justo que reduzem o desempenho após um certo nível de uso. Ilimitado significa ilimitado em cada IP, cada protocolo, todos os dias.
Posso usar proxies ISP para web scraping?Sim
Sim, e são particularmente eficazes para fazer scraping em sites que bloqueiam proxies de datacenter. Como o IP aparenta ser residencial, os sistemas anti-bot o tratam com maior confiança. Para web scraping em larga escala onde você precisa de centenas de IPs, proxies de datacenter são mais econômicos para alvos desprotegidos. Proxies ISP fazem sentido quando o alvo especificamente requer endereços com aparência residencial.
Quais protocolos são suportados?HTTP, HTTPS
HTTP, HTTPS e SOCKS5 — todos no mesmo IP. Conexões HTTPS são protegidas com certificados SSL individuais por endereço IP. SOCKS5 inclui suporte associado a UDP para aplicações em tempo real.
Quantos proxies ISP preciso para gerenciamento de redes sociais?Um por conta
Um por conta é a abordagem mais segura. Se você gerencia 50 contas, você precisa de 50 proxies ISP. Algumas pessoas executam 2-3 contas de baixa atividade por IP, mas as plataformas estão ficando melhores em detectar isso, então um-para-um é o que recomendamos.
Proxies ISP estáticos:
Velocidade de datacenter com confiança residencial
Existe uma lacuna entre proxies de datacenter e os residenciais tradicionais. IPs de datacenter são rápidos e baratos, mas são sinalizados em plataformas que se preocupam com quem está por trás da conexão. IPs residenciais parecem legítimos, mas rotacionam constantemente, passam por dispositivos domésticos com velocidades imprevisíveis e cobram por gigabyte — o que se acumula rapidamente quando sua tarefa envolve mais de algumas centenas de requisições. Proxies ISP ocupam exatamente essa lacuna. Um endereço IP residencial estático emitido por um verdadeiro Provedor de Internet, mas hospedado em servidores de qualidade datacenter. Sua conexão parece residencial para qualquer site que verifique a origem do IP. Mas nos bastidores, funciona em infraestrutura profissional com velocidade e disponibilidade que conexões domésticas não conseguem igualar.
Como os proxies ISP realmente funcionam
O IP pertence a um ISP — aparece em bancos de dados WHOIS como um endereço residencial, vinculado a um provedor legítimo. Mas em vez de rotear através do roteador doméstico de alguém, é hospedado em um servidor com conexão de fibra direta às redes backbone. O resultado: o site alvo vê um IP residencial com histórico limpo, enquanto você obtém desempenho de datacenter.
Essa abordagem híbrida é por que proxies ISP alcançam taxas de sucesso de 85-95% em plataformas que bloqueiam ativamente tráfego de datacenter. IPs tradicionais de datacenter atingem 40-60% nos mesmos alvos. A diferença de confiança é real e mensurável.
Por que largura de banda ilimitada muda a equação
A maioria dos provedores de proxy ISP cobra por gigabyte: $5-12/GB é o intervalo padrão. À primeira vista parece razoável — até você calcular o que o uso real custa.
Gerenciar 20 contas de redes sociais com conteúdo pesado facilmente consome 30-50 GB por mês. Verificação de streaming de múltiplas localizações consome 2-5 GB por hora em 1080p. Executar verificações de preços de e-commerce em milhares de SKUs todos os dias gera centenas de gigabytes mensalmente. A $5/GB, uma carga de trabalho de 200 GB mensais custa $1.000. A $12/GB, são $2.400.
Os planos de largura de banda ilimitada de proxy residencial estático da FineProxy eliminam isso completamente. Preço fixo por IP, sem medidor de tráfego, sem cobranças de excesso. A quantidade de dados fluindo através do seu proxy é assunto seu, não um item de linha na nossa fatura.
E ao contrário de alguns provedores que anunciam "ilimitado", mas impõem limites ocultos de uso justo, a FineProxy leva isso ao pé da letra. Sem throttling após um determinado limite, sem redução de sessões simultâneas, sem asteriscos.
O que os proxies ISP da FineProxy incluem
Endereços IPv4 estáticos de ISPs reais. Cada endereço fica com você durante todo o período de aluguel — não rotaciona, não muda, não é reatribuído. Esta é uma conexão genuinamente estática, não uma "sessão sticky" que expira após 30 minutos.
Cada IP suporta três protocolos: HTTP, HTTPS com certificado SSL individual que criptografa todo o caminho do seu dispositivo até o proxy, e proxy residencial estático SOCKS5 para tráfego não-web. Os três protocolos funcionam no mesmo IP, então você alterna entre eles conforme a tarefa, sem precisar de endereços separados.
A autenticação funciona por meio de vinculação obrigatória de IP, com acesso opcional por usuário/senha sobre uma máscara de sub-rede /21 para situações de IP dinâmico. As velocidades chegam a até 500 Mbps por conexão em infraestrutura própria — esses não são IPs alugados de uma rede de terceiros reempacotados sob nossa marca.
Quem usa proxies residenciais estáticos e por quê
O gerenciamento de contas é o caso de uso primário. Plataformas de redes sociais, marketplaces, painéis de publicidade — qualquer coisa onde cada conta precisa de um IP consistente, com aparência residencial, que não muda entre sessões. Um IP por conta, sem sobreposição, sem ligação cruzada.
As operações de e-commerce dependem deles para tarefas onde IPs de datacenter são bloqueados: monitoramento de preços em plataformas com proteção anti-bot, automação de checkout para itens de lançamento limitado, e gerenciamento de loja em múltiplas contas regionais.
Equipes de streaming e verificação de mídia usam proxies ISP para verificar disponibilidade de conteúdo e posicionamento de anúncios entre regiões. A largura de banda ilimitada importa aqui — cobranças por GB tornam este tipo de monitoramento contínuo proibitivamente caro.
Profissionais de SEO os usam para rastreamento de rank e análise de SERP onde mecanismos de busca limitam ou bloqueiam ranges de datacenter. Um servidor proxy ISP rápido com impressão digital residencial retorna os mesmos resultados que um usuário real veria.
Como distinguir proxies ISP reais de datacenters com rebranding
Uma reclamação persistente entre compradores: alguns provedores vendem IPs de datacenter padrão rotulados como "ISP" ou "residencial estático". O IP na verdade não rastreia de volta para um ISP de consumidor no WHOIS — ele rastreia para uma empresa de hospedagem. O rótulo "residencial" é marketing, não realidade.
Antes de comprar endereços de proxy ISP, verifique a origem do IP. Ferramentas como IPinfo.io mostram se um endereço pertence a um ISP residencial ou a um ASN de datacenter. Os IPs residenciais estáticos da FineProxy são rastreados até Provedores de Serviços de Internet legítimos — é por isso que plataformas os tratam de forma diferente dos endereços de datacenter. A distinção não é cosmética; está incorporada na forma como sistemas anti-bot classificam conexões recebidas.
Nosso serviço de proxy residencial pago não é um rebrand de IPs de datacenter. Estes são proxies residenciais reais de ISPs genuínos, rodando em nossa própria infraestrutura.