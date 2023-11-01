ISP-Proxy
Statische Residential-IPv4 von echten ISPs: HTTP/HTTPS/SOCKS5, bis zu 500 Mbps, unbegrenzte Bandbreite — keine Abrechnung pro GB, keine Rotation, keine Fair-Use-Limits.
Erstellen Sie Ihren statischen ISP-Proxy-Plan.
Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.
Aktuelle Tarife werden geladen…
Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.
Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.
Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: ISP-Proxys.
|Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteilt
|Dedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IP
|Hier empfohlenISP-ProxysStatische ISP-registrierte Adressen
|Rotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
|Am besten für
|Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
|Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
|Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
|Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
|Nutzer pro Adresse
|Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
|1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
|Bis zu 5
|Geteilter Pool
|Akzeptanz bei Plattformen
|BasisDatacenter-ASN
|Hoch — exklusiv
|Hoch — ISP-registriert
|Variiert je nach Pool
|Preis ab
|$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
|$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
|$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Mindestbestellung
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 Mio. Guthaben
|Adresslaufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Wechselt pro Request
|Bandbreite
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
|UDP / Sprachcalls
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Nicht verfügbar
|Protokolle
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentifizierung
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|API-Key
|Tarife ansehen
|Dedicated-Tarife ansehen
|ISP-Tarife ansehen
|Tarife ansehen
ISP-Proxys
Statische ISP-registrierte Adressen
Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
Bis zu 5
Hoch — ISP-registriert
$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Datacenter-Paket
Im Block verkauft, geteilt
Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
BasisDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Dedizierte Proxys
Persönlich, ab einer einzelnen IP
Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
Hoch — exklusiv
$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
1 IP
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Rotierende Proxys
Abgerechnet in API-Guthaben
Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Geteilter Pool
Variiert je nach Pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 Mio. Guthaben
Wechselt pro Request
GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
Nicht verfügbar
HTTP, SOCKS5
API-Key
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.
Top-Proxy-Standorte
Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.
Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.
FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.
Dann einfach sagen
- Kaufen Sie 100 statische ISP-Proxys in Europa
- Exportieren Sie meine ISP-Proxy-Liste als JSON
- Aktualisieren Sie die IP-Allowlist für meinen ISP-Proxy-Dienst
- Zeigen Sie Status und nächstes Fälligkeitsdatum für meinen Dienst
- Zeigen Sie die Rechnungsdetails für meinen ISP-Proxy-Plan
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.
Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage
Ihr Guthaben ausgeben
Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen
wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.
Mehr zahlen als angeboten
Jeder Kauf enthält
expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.
Willkürlich kündigen
Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne
confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.
Zweifach belasten
Zahlungsaufrufe verlangen einen
idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.
Manuelles Setup
Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Systeme
Browser
Apps
Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.
FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.
Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.
500 Mbps
pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern
99,97 %
der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt
96
gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation
0
Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif
Dedizierte AMD EPYC
Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.
Eigene Subnetze
IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.
80 Gbps Uplink
Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.
Tier III / IV
Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.
Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.
Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.
Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.
Laufende Accounts
Dies ist die bequemste Option, wenn das Verbot nur auf Ihrem Gewissen liegt, sonst kann das Projekt wegen des “Nachbarn” einfach zusammenbrechen. Und der Preis für dieses Serviceniveau ist gut.
Ich habe den Dienst mit einem Twitch-Bot verwendet, und er funktionierte einwandfrei. Vielen Dank an FineProxy für das sehr gute System, das genau meinen Anforderungen entspricht.
Traffic nie limitiert
Bezahlbare EU-Proxys. Der einzige Proxy-Anbieter, der seine Preise weiterhin niedrig hält. Ich hatte im ganzen Internet nach so etwas gesucht, und am Ende erwies er sich als der günstigste Proxy-Anbieter mit unbegrenzter Bandbreite.
Während andere Anbieter pro GB oder sogar pro Anfrage berechnen, bleiben diese Jungs ihrer Mission treu und bieten preisgünstige Rechenzentrums-Proxies mit unbegrenzter Bandbreite an. Ich habe das ganze Internet nach einem solchen Dienst durchsucht und bin sehr froh, dass ich sie gefunden habe.
Geschwindigkeit unter Last
FineProxy bietet eine vertrauenswürdige und hochgeschwindigkeitsfähige Proxy-Lösung mit einer großen Auswahl an IPs, erschwinglichen Plänen und zuverlässigem Kundenservice.
FineProxy.org bietet einen ordentlichen Proxy-Dienst mit einer großen Auswahl an IPs und Standorten. Dennoch können die Verbindungsgeschwindigkeiten manchmal inkonsistent sein, und die Antwortzeiten des Supports können langsamer als erwartet ausfallen. Während der Dienst für grundlegende Aufgaben geeignet ist, erfüllt er möglicherweise nicht vollständig die Anforderungen von Nutzern mit höheren Ansprüchen oder speziellen Anforderungen. Die Preisgestaltung ist wettbewerbsfähig, aber die Leistung könnte stabiler sein für diejenigen, die ihn für professionelle oder intensive Nutzung benötigen.
Worin unterscheiden sich ISP-Proxys von regulären Residential-Proxys?Statisch bleibt fest
Reguläre Residential-Proxys leiten Traffic über echte Heimgeräte — ein Smartphone oder Router einer Person, die sich in ein Proxy-Netzwerk angemeldet hat. Diese IPs wechseln häufig (oft bei jeder Anfrage), die Geschwindigkeit hängt von der Internetverbindung dieser Person ab, und die Preisgestaltung erfolgt pro Gigabyte. ISP-Proxys nutzen denselben Typ von Residential-IP-Adressen, hosten sie aber auf Rechenzentrums-Servern. Die IP ist statisch (ändert sich nicht), die Geschwindigkeit ist konsistent und schnell, und FineProxy berechnet pro IP mit unbegrenzter Bandbreite statt pro GB.
Sind ISP-Proxys besser als Rechenzentrums-Proxys?Für geschützte Sites
Für Aufgaben, bei denen Plattformen den IP-Typ prüfen — ja. ISP-Proxys bestehen Residential-Checks, an denen Rechenzentrums-IPs scheitern. Studien zeigen, dass ISP-Proxys auf geschützten Websites Erfolgsquoten von 85–95 % erzielen, verglichen mit 40–60 % bei Rechenzentrums-Proxys. Wenn Ihr Ziel jedoch keinen Rechenzentrums-Traffic blockiert (öffentliche APIs, ungeschützte Kataloge, Nachrichtenseiten), sind Rechenzentrums-Proxys günstiger und genauso effektiv. Starten Sie mit Rechenzentrums-Proxys und wechseln Sie bei Bedarf zu ISP-Proxys.
Wie stelle ich fest, ob ein "ISP-Proxy" tatsächlich residential ist?Die ASN prüfen
Überprüfen Sie die IP in WHOIS-Datenbanken oder Tools wie IPinfo.io. Ein echter ISP-Proxy lässt sich auf einen Internet Service Provider für Verbraucher (Comcast, AT&T usw.) zurückverfolgen, nicht auf ein Hosting-Unternehmen oder einen Cloud-Anbieter. Wenn ein Rechenzentrums-ASN angezeigt wird, ist es ein umgekennzeichneter Rechenzentrums-Proxy, unabhängig davon, wie der Anbieter ihn nennt.
Ist die Bandbreite wirklich unbegrenzt?Ja
Ja. FineProxys ISP-Proxys haben keine Traffic-Limits, keine Throttling-Schwellwerte und keine Fair-Use-Richtlinien, die die Leistung nach einem bestimmten Nutzungsniveau verringern. Unbegrenzt bedeutet unbegrenzt bei jeder IP, jedem Protokoll, jeden Tag.
Kann ich ISP-Proxys zum Scraping verwenden?Ja
Ja, und sie sind besonders effektiv beim Scraping von Websites, die Rechenzentrums-Proxys blockieren. Da die IP als Residential erscheint, stufen Anti-Bot-Systeme sie mit höherem Vertrauen ein. Für großangelegtes Scraping, bei dem Sie Hunderte von IPs benötigen, sind Rechenzentrums-Proxys bei ungeschützten Zielen kosteneffizienter. ISP-Proxys lohnen sich, wenn das Ziel ausdrücklich nach Residential-Adressen verlangt.
Welche Protokolle werden unterstützt?Drei Protokolle
HTTP, HTTPS und SOCKS5 — alle auf derselben IP. HTTPS-Verbindungen sind mit individuellen SSL-Zertifikaten pro IP-Adresse gesichert. SOCKS5 umfasst UDP-Unterstützung für Echtzeit-Anwendungen.
Wie viele ISP-Proxys benötige ich für Social-Media-Management?Eine pro Konto
Ein Proxy pro Konto ist der sicherste Ansatz. Wenn Sie 50 Konten verwalten, benötigen Sie 50 ISP-Proxys. Manche nutzen 2–3 Konten mit niedriger Aktivität pro IP, aber Plattformen werden immer besser darin, dies zu erkennen. Daher empfehlen wir ein-zu-eins Verhältnis.
Statische ISP-Proxys:
Datacenter-Speed mit Residential-Trust
Es gibt eine Lücke zwischen Rechenzentrums-Proxys und traditionellen Residential-Proxys. Rechenzentrums-IPs sind schnell und günstig, werden aber auf Plattformen geflaggt, die wissen möchten, wer hinter der Verbindung steckt. Residential-IPs sehen legitim aus, rotieren aber ständig, laufen über Heimgeräte mit unvorhersehbaren Geschwindigkeiten und werden nach Gigabyte abgerechnet – was sich schnell summiert, wenn Ihre Aufgabe mehr als nur ein paar hundert Requests umfasst. ISP-Proxys füllen genau diese Lücke. Eine statische Residential-IP-Adresse, die von einem echten Internet Service Provider ausgegeben wurde, aber auf Servern mit Rechenzentrums-Standard gehostet wird. Ihre Verbindung sieht für jede Website, die die IP-Herkunft prüft, residential aus. Aber im Hintergrund läuft sie auf professioneller Infrastruktur mit der Geschwindigkeit und der Uptime, die Heimverbindungen nicht erreichen können.
So funktionieren ISP-Proxys tatsächlich
Die IP gehört einem ISP – sie erscheint in WHOIS-Datenbanken als Residential-Adresse, gebunden an einen legitimen Anbieter. Aber statt über den Home-Router eines Nutzers zu laufen, ist sie auf einem Server mit direkter Glasfaser-Anbindung an Backbone-Netzwerke gehostet. Das Ergebnis: Die Zielwebsite sieht eine Residential-IP mit sauberer Geschichte, während Sie Rechenzentrums-Leistung erhalten.
Dieser hybride Ansatz ist der Grund, warum ISP-Proxys auf Plattformen, die Rechenzentrums-Traffic aktiv blockieren, Erfolgsquoten von 85–95 % erreichen. Traditionelle Rechenzentrums-IPs kommen bei denselben Zielen auf 40–60 %. Der Vertrauensunterschied ist real und messbar.
Warum unbegrenzte Bandbreite die Rechnung ändert
Die meisten ISP-Proxy-Anbieter berechnen pro Gigabyte: $5-12/GB ist die Standardspanne. Auf den ersten Blick scheint das angemessen – bis Sie berechnen, was die tatsächliche Nutzung kostet.
Die Verwaltung von 20 Social-Media-Konten mit medienintensiven Inhalten verbraucht leicht 30–50 GB pro Monat. Streaming-Verifikation von mehreren Standorten kostet 2–5 GB pro Stunde bei 1080p. Die Durchführung von E-Commerce-Preisüberprüfungen über Tausende von SKUs täglich erzeugt hunderte Gigabyte monatlich. Bei 5 $/GB kostet eine monatliche Arbeitslast von 200 GB 1.000 $. Bei 12 $/GB sind es 2.400 $.
Die Tarife für statische Residential-Proxys mit unbegrenzter Bandbreite von FineProxy beseitigen dieses Problem vollständig. Pauschalpreise pro IP, kein Traffic-Zähler, keine Übergebühren. Wie viel Datenverkehr durch Ihren Proxy fließt, ist Ihre Sache – nicht eine Zeile in unserer Rechnung.
Und anders als bei manchen Anbietern, die „unbegrenzt“ bewerben, aber versteckte Fair-Use-Limits durchsetzen, meint FineProxy das wortwörtlich. Kein Throttling ab einem bestimmten Schwellenwert, keine Reduzierung gleichzeitiger Sessions, keine Sternchen.
Das ist in FineProxys ISP-Proxys enthalten
Statische IPv4-Adressen von echten ISPs. Jede Adresse bleibt Ihnen über den gesamten Mietzeitraum erhalten — sie rotiert nicht, ändert sich nicht und wird nicht neu zugewiesen. Dies ist eine wirklich statische Verbindung, keine “Sticky Session”, die nach 30 Minuten abläuft.
Jede IP unterstützt drei Protokolle: HTTP, HTTPS mit individuellem SSL-Zertifikat, das den gesamten Pfad von Ihrem Gerät bis zum Proxy verschlüsselt, sowie einen statischen Residential-Proxy mit SOCKS5 für nicht-webbasierten Traffic. Alle drei Protokolle laufen auf derselben IP, sodass Sie je nach Aufgabe zwischen ihnen wechseln können — ohne separate Adressen zu benötigen.
Die Authentifizierung erfolgt über eine obligatorische IP-Bindung, mit optionalem Zugang per Benutzername/Passwort über eine /21-Subnetzmaske für dynamische IP-Situationen. Die Geschwindigkeit erreicht bis zu 500 Mbps pro Verbindung auf unserer eigenen Infrastruktur — es handelt sich nicht um geleaste IPs aus einem Drittanbieter-Netzwerk, die unter unserer Marke umverpackt werden.
Wer nutzt statische Residential-Proxys und warum
Kontoverwaltung ist der primäre Anwendungsfall. Social-Media-Plattformen, Marktplätze, Advertising-Dashboards – alles, wo jedes Konto eine konsistente, residential-aussehende IP benötigt, die sich zwischen Sitzungen nicht ändert. Eine IP pro Konto, keine Überlappung, keine Cross-Linking.
E-Commerce-Unternehmen setzen auf sie für Aufgaben, bei denen Rechenzentrums-IPs blockiert werden: Preisüberwachung auf Plattformen mit Anti-Bot-Schutz, Checkout-Automatisierung für Limited-Edition-Artikel und Store-Verwaltung über mehrere regionale Konten.
Streaming- und Media-Verifikationsteams nutzen ISP-Proxys, um die Verfügbarkeit von Inhalten und die Anzeigenplatzierung über Regionen hinweg zu überprüfen. Die unbegrenzte Bandbreite ist hier entscheidend – pro-GB-Abrechnung macht diese Art von kontinuierlicher Überwachung unerschwinglich teuer.
SEO-Profis nutzen sie zum Ranking-Tracking und zur SERP-Analyse, wenn Suchmaschinen Rechenzentrums-Bereiche drosseln oder blockieren. Ein schneller ISP-Proxy-Server mit Residential-Fingerprint gibt die gleichen Ergebnisse zurück, die ein echter Nutzer sehen würde.
Wie man echte ISP-Proxys von umgebrandeten Rechenzentrums-Proxys unterscheidet
Eine häufige Beschwerde unter Käufern: Einige Anbieter verkaufen gewöhnliche Rechenzentrums-IPs, die als “ISP” oder “Static Residential” gekennzeichnet sind. Die IP lässt sich im WHOIS nicht tatsächlich zu einem Consumer-ISP zurückverfolgen — sondern zu einem Hosting-Unternehmen. Das Label “Residential” ist Marketing, keine Realität.
Bevor Sie ISP-Proxy-Adressen kaufen, überprüfen Sie die IP-Herkunft. Tools wie IPinfo.io zeigen, ob eine Adresse einem Residential-ISP oder einem Rechenzentrums-ASN gehört. FineProxys statische Residential-IPs lassen sich auf legitime Internet Service Provider zurückverfolgen – deshalb behandeln Plattformen sie anders als Rechenzentrums-Adressen. Die Unterscheidung ist nicht kosmetisch; sie ist eingebaut in die Art und Weise, wie Anti-Bot-Systeme eingehende Verbindungen klassifizieren.
Unser kostenpflichtiger Residential-Proxy-Service ist kein Rebrand von Rechenzentrums-IPs. Dies sind echte Residential-Proxys von echten ISPs, die auf unserer eigenen Infrastruktur laufen.