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Die meisten ISP-Proxy-Anbieter berechnen pro Gigabyte: $5-12/GB ist die Standardspanne. Auf den ersten Blick scheint das angemessen – bis Sie berechnen, was die tatsächliche Nutzung kostet.

Die Verwaltung von 20 Social-Media-Konten mit medienintensiven Inhalten verbraucht leicht 30–50 GB pro Monat. Streaming-Verifikation von mehreren Standorten kostet 2–5 GB pro Stunde bei 1080p. Die Durchführung von E-Commerce-Preisüberprüfungen über Tausende von SKUs täglich erzeugt hunderte Gigabyte monatlich. Bei 5 $/GB kostet eine monatliche Arbeitslast von 200 GB 1.000 $. Bei 12 $/GB sind es 2.400 $.

Die Tarife für statische Residential-Proxys mit unbegrenzter Bandbreite von FineProxy beseitigen dieses Problem vollständig. Pauschalpreise pro IP, kein Traffic-Zähler, keine Übergebühren. Wie viel Datenverkehr durch Ihren Proxy fließt, ist Ihre Sache – nicht eine Zeile in unserer Rechnung.

Und anders als bei manchen Anbietern, die „unbegrenzt“ bewerben, aber versteckte Fair-Use-Limits durchsetzen, meint FineProxy das wortwörtlich. Kein Throttling ab einem bestimmten Schwellenwert, keine Reduzierung gleichzeitiger Sessions, keine Sternchen.