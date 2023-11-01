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ISP-Proxy

Statische Residential-IPv4 von echten ISPs: HTTP/HTTPS/SOCKS5, bis zu 500 Mbps, unbegrenzte Bandbreite — keine Abrechnung pro GB, keine Rotation, keine Fair-Use-Limits.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
Static ISPISP-registriertes IPv4
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren statischen ISP-Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: ISP-Proxys.

Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPHier empfohlenISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 100 statische ISP-Proxys in Europa
  • Exportieren Sie meine ISP-Proxy-Liste als JSON
  • Aktualisieren Sie die IP-Allowlist für meinen ISP-Proxy-Dienst
  • Zeigen Sie Status und nächstes Fälligkeitsdatum für meinen Dienst
  • Zeigen Sie die Rechnungsdetails für meinen ISP-Proxy-Plan
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Laufende Accounts

Dies ist die bequemste Option, wenn das Verbot nur auf Ihrem Gewissen liegt, sonst kann das Projekt wegen des “Nachbarn” einfach zusammenbrechen. Und der Preis für dieses Serviceniveau ist gut.

Juriy DivovInterne FineProxy-PlattformZur Quelle

Ich habe den Dienst mit einem Twitch-Bot verwendet, und er funktionierte einwandfrei. Vielen Dank an FineProxy für das sehr gute System, das genau meinen Anforderungen entspricht.

blastzadaaaaSaasHub, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Bezahlbare EU-Proxys. Der einzige Proxy-Anbieter, der seine Preise weiterhin niedrig hält. Ich hatte im ganzen Internet nach so etwas gesucht, und am Ende erwies er sich als der günstigste Proxy-Anbieter mit unbegrenzter Bandbreite.

Wowser BrowserTrustpilot, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Während andere Anbieter pro GB oder sogar pro Anfrage berechnen, bleiben diese Jungs ihrer Mission treu und bieten preisgünstige Rechenzentrums-Proxies mit unbegrenzter Bandbreite an. Ich habe das ganze Internet nach einem solchen Dienst durchsucht und bin sehr froh, dass ich sie gefunden habe.

bhwowsersNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Geschwindigkeit unter Last

FineProxy bietet eine vertrauenswürdige und hochgeschwindigkeitsfähige Proxy-Lösung mit einer großen Auswahl an IPs, erschwinglichen Plänen und zuverlässigem Kundenservice.

AyushDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy.org bietet einen ordentlichen Proxy-Dienst mit einer großen Auswahl an IPs und Standorten. Dennoch können die Verbindungsgeschwindigkeiten manchmal inkonsistent sein, und die Antwortzeiten des Supports können langsamer als erwartet ausfallen. Während der Dienst für grundlegende Aufgaben geeignet ist, erfüllt er möglicherweise nicht vollständig die Anforderungen von Nutzern mit höheren Ansprüchen oder speziellen Anforderungen. Die Preisgestaltung ist wettbewerbsfähig, aber die Leistung könnte stabiler sein für diejenigen, die ihn für professionelle oder intensive Nutzung benötigen.

Charles BrownProxyRate, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Worin unterscheiden sich ISP-Proxys von regulären Residential-Proxys?Statisch bleibt fest

Reguläre Residential-Proxys leiten Traffic über echte Heimgeräte — ein Smartphone oder Router einer Person, die sich in ein Proxy-Netzwerk angemeldet hat. Diese IPs wechseln häufig (oft bei jeder Anfrage), die Geschwindigkeit hängt von der Internetverbindung dieser Person ab, und die Preisgestaltung erfolgt pro Gigabyte. ISP-Proxys nutzen denselben Typ von Residential-IP-Adressen, hosten sie aber auf Rechenzentrums-Servern. Die IP ist statisch (ändert sich nicht), die Geschwindigkeit ist konsistent und schnell, und FineProxy berechnet pro IP mit unbegrenzter Bandbreite statt pro GB.

Sind ISP-Proxys besser als Rechenzentrums-Proxys?Für geschützte Sites

Für Aufgaben, bei denen Plattformen den IP-Typ prüfen — ja. ISP-Proxys bestehen Residential-Checks, an denen Rechenzentrums-IPs scheitern. Studien zeigen, dass ISP-Proxys auf geschützten Websites Erfolgsquoten von 85–95 % erzielen, verglichen mit 40–60 % bei Rechenzentrums-Proxys. Wenn Ihr Ziel jedoch keinen Rechenzentrums-Traffic blockiert (öffentliche APIs, ungeschützte Kataloge, Nachrichtenseiten), sind Rechenzentrums-Proxys günstiger und genauso effektiv. Starten Sie mit Rechenzentrums-Proxys und wechseln Sie bei Bedarf zu ISP-Proxys.

Wie stelle ich fest, ob ein "ISP-Proxy" tatsächlich residential ist?Die ASN prüfen

Überprüfen Sie die IP in WHOIS-Datenbanken oder Tools wie IPinfo.io. Ein echter ISP-Proxy lässt sich auf einen Internet Service Provider für Verbraucher (Comcast, AT&T usw.) zurückverfolgen, nicht auf ein Hosting-Unternehmen oder einen Cloud-Anbieter. Wenn ein Rechenzentrums-ASN angezeigt wird, ist es ein umgekennzeichneter Rechenzentrums-Proxy, unabhängig davon, wie der Anbieter ihn nennt.

Ist die Bandbreite wirklich unbegrenzt?Ja

Ja. FineProxys ISP-Proxys haben keine Traffic-Limits, keine Throttling-Schwellwerte und keine Fair-Use-Richtlinien, die die Leistung nach einem bestimmten Nutzungsniveau verringern. Unbegrenzt bedeutet unbegrenzt bei jeder IP, jedem Protokoll, jeden Tag.

Kann ich ISP-Proxys zum Scraping verwenden?Ja

Ja, und sie sind besonders effektiv beim Scraping von Websites, die Rechenzentrums-Proxys blockieren. Da die IP als Residential erscheint, stufen Anti-Bot-Systeme sie mit höherem Vertrauen ein. Für großangelegtes Scraping, bei dem Sie Hunderte von IPs benötigen, sind Rechenzentrums-Proxys bei ungeschützten Zielen kosteneffizienter. ISP-Proxys lohnen sich, wenn das Ziel ausdrücklich nach Residential-Adressen verlangt.

Welche Protokolle werden unterstützt?Drei Protokolle

HTTP, HTTPS und SOCKS5 — alle auf derselben IP. HTTPS-Verbindungen sind mit individuellen SSL-Zertifikaten pro IP-Adresse gesichert. SOCKS5 umfasst UDP-Unterstützung für Echtzeit-Anwendungen.

Wie viele ISP-Proxys benötige ich für Social-Media-Management?Eine pro Konto

Ein Proxy pro Konto ist der sicherste Ansatz. Wenn Sie 50 Konten verwalten, benötigen Sie 50 ISP-Proxys. Manche nutzen 2–3 Konten mit niedriger Aktivität pro IP, aber Plattformen werden immer besser darin, dies zu erkennen. Daher empfehlen wir ein-zu-eins Verhältnis.

Statische ISP-Proxys:
Datacenter-Speed mit Residential-Trust

Es gibt eine Lücke zwischen Rechenzentrums-Proxys und traditionellen Residential-Proxys. Rechenzentrums-IPs sind schnell und günstig, werden aber auf Plattformen geflaggt, die wissen möchten, wer hinter der Verbindung steckt. Residential-IPs sehen legitim aus, rotieren aber ständig, laufen über Heimgeräte mit unvorhersehbaren Geschwindigkeiten und werden nach Gigabyte abgerechnet – was sich schnell summiert, wenn Ihre Aufgabe mehr als nur ein paar hundert Requests umfasst. ISP-Proxys füllen genau diese Lücke. Eine statische Residential-IP-Adresse, die von einem echten Internet Service Provider ausgegeben wurde, aber auf Servern mit Rechenzentrums-Standard gehostet wird. Ihre Verbindung sieht für jede Website, die die IP-Herkunft prüft, residential aus. Aber im Hintergrund läuft sie auf professioneller Infrastruktur mit der Geschwindigkeit und der Uptime, die Heimverbindungen nicht erreichen können.

01

So funktionieren ISP-Proxys tatsächlich

Die IP gehört einem ISP – sie erscheint in WHOIS-Datenbanken als Residential-Adresse, gebunden an einen legitimen Anbieter. Aber statt über den Home-Router eines Nutzers zu laufen, ist sie auf einem Server mit direkter Glasfaser-Anbindung an Backbone-Netzwerke gehostet. Das Ergebnis: Die Zielwebsite sieht eine Residential-IP mit sauberer Geschichte, während Sie Rechenzentrums-Leistung erhalten.

Dieser hybride Ansatz ist der Grund, warum ISP-Proxys auf Plattformen, die Rechenzentrums-Traffic aktiv blockieren, Erfolgsquoten von 85–95 % erreichen. Traditionelle Rechenzentrums-IPs kommen bei denselben Zielen auf 40–60 %. Der Vertrauensunterschied ist real und messbar.

02

Warum unbegrenzte Bandbreite die Rechnung ändert

Die meisten ISP-Proxy-Anbieter berechnen pro Gigabyte: $5-12/GB ist die Standardspanne. Auf den ersten Blick scheint das angemessen – bis Sie berechnen, was die tatsächliche Nutzung kostet.

Die Verwaltung von 20 Social-Media-Konten mit medienintensiven Inhalten verbraucht leicht 30–50 GB pro Monat. Streaming-Verifikation von mehreren Standorten kostet 2–5 GB pro Stunde bei 1080p. Die Durchführung von E-Commerce-Preisüberprüfungen über Tausende von SKUs täglich erzeugt hunderte Gigabyte monatlich. Bei 5 $/GB kostet eine monatliche Arbeitslast von 200 GB 1.000 $. Bei 12 $/GB sind es 2.400 $.

Die Tarife für statische Residential-Proxys mit unbegrenzter Bandbreite von FineProxy beseitigen dieses Problem vollständig. Pauschalpreise pro IP, kein Traffic-Zähler, keine Übergebühren. Wie viel Datenverkehr durch Ihren Proxy fließt, ist Ihre Sache – nicht eine Zeile in unserer Rechnung.

Und anders als bei manchen Anbietern, die „unbegrenzt“ bewerben, aber versteckte Fair-Use-Limits durchsetzen, meint FineProxy das wortwörtlich. Kein Throttling ab einem bestimmten Schwellenwert, keine Reduzierung gleichzeitiger Sessions, keine Sternchen.

03

Das ist in FineProxys ISP-Proxys enthalten

Statische IPv4-Adressen von echten ISPs. Jede Adresse bleibt Ihnen über den gesamten Mietzeitraum erhalten — sie rotiert nicht, ändert sich nicht und wird nicht neu zugewiesen. Dies ist eine wirklich statische Verbindung, keine “Sticky Session”, die nach 30 Minuten abläuft.

Jede IP unterstützt drei Protokolle: HTTP, HTTPS mit individuellem SSL-Zertifikat, das den gesamten Pfad von Ihrem Gerät bis zum Proxy verschlüsselt, sowie einen statischen Residential-Proxy mit SOCKS5 für nicht-webbasierten Traffic. Alle drei Protokolle laufen auf derselben IP, sodass Sie je nach Aufgabe zwischen ihnen wechseln können — ohne separate Adressen zu benötigen.

Die Authentifizierung erfolgt über eine obligatorische IP-Bindung, mit optionalem Zugang per Benutzername/Passwort über eine /21-Subnetzmaske für dynamische IP-Situationen. Die Geschwindigkeit erreicht bis zu 500 Mbps pro Verbindung auf unserer eigenen Infrastruktur — es handelt sich nicht um geleaste IPs aus einem Drittanbieter-Netzwerk, die unter unserer Marke umverpackt werden.

04

Wer nutzt statische Residential-Proxys und warum

Kontoverwaltung ist der primäre Anwendungsfall. Social-Media-Plattformen, Marktplätze, Advertising-Dashboards – alles, wo jedes Konto eine konsistente, residential-aussehende IP benötigt, die sich zwischen Sitzungen nicht ändert. Eine IP pro Konto, keine Überlappung, keine Cross-Linking.

E-Commerce-Unternehmen setzen auf sie für Aufgaben, bei denen Rechenzentrums-IPs blockiert werden: Preisüberwachung auf Plattformen mit Anti-Bot-Schutz, Checkout-Automatisierung für Limited-Edition-Artikel und Store-Verwaltung über mehrere regionale Konten.

Streaming- und Media-Verifikationsteams nutzen ISP-Proxys, um die Verfügbarkeit von Inhalten und die Anzeigenplatzierung über Regionen hinweg zu überprüfen. Die unbegrenzte Bandbreite ist hier entscheidend – pro-GB-Abrechnung macht diese Art von kontinuierlicher Überwachung unerschwinglich teuer.

SEO-Profis nutzen sie zum Ranking-Tracking und zur SERP-Analyse, wenn Suchmaschinen Rechenzentrums-Bereiche drosseln oder blockieren. Ein schneller ISP-Proxy-Server mit Residential-Fingerprint gibt die gleichen Ergebnisse zurück, die ein echter Nutzer sehen würde.

05

Wie man echte ISP-Proxys von umgebrandeten Rechenzentrums-Proxys unterscheidet

Eine häufige Beschwerde unter Käufern: Einige Anbieter verkaufen gewöhnliche Rechenzentrums-IPs, die als “ISP” oder “Static Residential” gekennzeichnet sind. Die IP lässt sich im WHOIS nicht tatsächlich zu einem Consumer-ISP zurückverfolgen — sondern zu einem Hosting-Unternehmen. Das Label “Residential” ist Marketing, keine Realität.

Bevor Sie ISP-Proxy-Adressen kaufen, überprüfen Sie die IP-Herkunft. Tools wie IPinfo.io zeigen, ob eine Adresse einem Residential-ISP oder einem Rechenzentrums-ASN gehört. FineProxys statische Residential-IPs lassen sich auf legitime Internet Service Provider zurückverfolgen – deshalb behandeln Plattformen sie anders als Rechenzentrums-Adressen. Die Unterscheidung ist nicht kosmetisch; sie ist eingebaut in die Art und Weise, wie Anti-Bot-Systeme eingehende Verbindungen klassifizieren.

Unser kostenpflichtiger Residential-Proxy-Service ist kein Rebrand von Rechenzentrums-IPs. Dies sind echte Residential-Proxys von echten ISPs, die auf unserer eigenen Infrastruktur laufen.