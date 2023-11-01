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Proxy zur Anzeigenverifizierung

IPv4-Pakete für skalierbare Aufgaben. Unterstützt HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatische Bereitstellung nach Zahlung, unbegrenzter Traffic und API-Zugang.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 300 Datacenter-IPs in meinen Zieländern
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Ad-Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Exportieren Sie meine regionalen Proxy-Listen als JSON
  • Zeigen Sie, welche Proxy-Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Proxy-Dienste
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Standorte und Bestand

Ich reise oft, daher benutze ich die Produkte dieses Verkäufers! Die Qualität und der relativ günstige Preis passen mir! Das Geschäft erfordert häufige Besuche in Ländern, in denen Websites in meiner Region gesperrt sind! Die Nutzung dieser Proxies löst das Problem!

Cergei VoloskovInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich benutze FineProxy hauptsächlich, um Geo-Beschränkungen zu umgehen und Anzeigen in verschiedenen Regionen zu überprüfen, und es bewältigt alles einwandfrei. Keine Captchas, keine gesperrten IPs – zumindest bisher. Es ist zu meinem bevorzugten Proxy-Service geworden, und ich habe ihn bereits ein paar Freunden empfohlen.

lltr6SaasHub, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Geschwindigkeit unter Last

Ich benutze FineProxy schon seit einiger Zeit, und ihr Service ist unglaublich zuverlässig. Die Verbindungsgeschwindigkeiten sind konstant schnell und die Betriebszeit ist praktisch perfekt. Ich kann es jedem empfehlen, der stabile Proxys benötigt!

RehanNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Absolut beeindruckt! Die Geschwindigkeiten sind unglaublich und ermöglichen es mir, nahtlos zu surfen und zu streamen. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und macht es einfach, Server zu wechseln. Wenn Sie einen zuverlässigen und schnellen Proxy benötigen, ist dies der richtige.

Nadeem KhanTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

API- und Agent-Zugang

Ein sehr bequemer Service für diejenigen, die Proxys ohne komplizierte Einrichtung benötigen. Alles startet schnell, es stehen verschiedene Länder zur Verfügung und es gibt eine anständige Auswahl an Plänen. Ich habe den Proxy für Analyse- und Automatisierungsarbeiten genutzt und war mit den Ergebnissen vollkommen zufrieden

EvgeniyDieg, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Unser Unternehmen ist für SEO-Recherchen, Social-Media-Management, Wettbewerbsanalysen und automatisierte Aufgaben stark auf Proxys angewiesen. FineProxy ist für unser Team eine große Hilfe: Die breite Auswahl an schnellen, sicheren und hochgradig anonymen Proxys ermöglicht uns effizientes Arbeiten. Das benutzerfreundliche Dashboard erleichtert die Verwaltung mehrerer Proxys. Im Gegensatz zu anderen getesteten Anbietern liefert FineProxy die für unseren Betrieb entscheidende konstante Geschwindigkeit und Verfügbarkeit. Wer eine professionelle Proxy-Lösung für Unternehmen benötigt, sollte den Dienst ausprobieren.

omkaarSaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Wie viele Proxys benötige ich für die Ad-Verifizierung?Skalierungsabhängig

Das hängt von Ihrem Umfang ab. Für die Prüfung von Kampagnen in 10 Ländern sind 10–20 IPs (ein bis zwei pro Zielstandort) ein guter Ausgangspunkt. Für die automatisierte Verifizierung über Tausende von Placements hinweg benötigen Sie größere Proxy-Pools — Hunderte von IPs über alle Ziel-Geos verteilt.

Kann ich Datacenter-Proxys verwenden, oder benötige ich Residential-Proxys?Meist Datacenter

Für die meisten Ad-Verification-Aufgaben erledigen Rechenzentrums-Proxys die Arbeit. Sie sind schneller und günstiger. Die einzige Ausnahme ist, wenn Werbenetzwerke den Verbindungstyp prüfen und Rechenzentrums-IPs andere Inhalte ausliefern. In diesem Fall lösen ISP-Proxys das Problem – sie sehen aus wie Heimverbindungen, haben aber keine Traffic-Limits.

Wie kann ich mit einem Proxy prüfen, welche AdSense-Anzeigen in einem bestimmten Land ausgespielt werden?Geo-spezifische Ansicht

Sie rufen Ihre eigene Website (oder eine beliebige andere) über einen Proxy aus dem gewünschten Land auf und sehen so genau die Google-AdSense-Anzeigen, die Besucher aus dieser Region angezeigt bekommen. Publisher nutzen dies, um ihr Anzeigeninventar über verschiedene Geos hinweg zu verstehen. Arbitrage-Teams recherchieren damit, welche Angebote in welchen Märkten aktiv sind — bevor sie Kampagnen starten.

Werden die Ad-Netzwerke meine Verifizierungs-IPs blockieren?Rotation hilft

Möglicherweise, wenn Sie zu viele Anfragen nacheinander von einer einzigen Adresse senden. Das Rotieren über einen IP-Pool löst dieses Problem – entweder auf Ihrer Seite oder über den Proxy-Dienst. Mit Rechenzentrums-Proxys können Sie Anfragen gleichmäßig über Tausende von IPs verteilen.

Ist die Ad-Verifizierung legal?Ja

Ja. Zu prüfen, wo und wie Ihre eigenen Anzeigen erscheinen, ist eine gängige Branchenpraxis. Auch das Beobachten von Anzeigenplatzierungen der Konkurrenz auf öffentlich zugänglichen Seiten ist legal – Sie sehen dabei denselben Inhalt, den jeder reguläre Besucher sehen würde.

Funktioniert das mit Verifizierungsplattformen wie DoubleVerify, IAS oder MOAT?Ja

Ja. Diese Plattformen unterstützen häufig benutzerdefinierte Proxy-Konfigurationen oder ermöglichen es Ihnen, Daten einzuspeisen, die über Ihre eigene Infrastruktur erhoben wurden. Sie können Ihre Verifizierungs-Skripte über FineProxy-IPs leiten und die Ergebnisse — Screenshots, Ad-Tags, Placement-URLs — über deren APIs in die Dashboards von DoubleVerify, IAS oder MOAT übertragen. Das ist besonders nützlich, wenn Sie geo-spezifische Prüfungen benötigen, die über die Standardabdeckung der Plattform hinausgehen, oder wenn Sie eine unabhängige Verifizierungsebene wünschen, um die Berichte der Plattform gegenzuprüfen.

Leitfaden

Wie die Ad-Verifizierung wirklich funktioniert – und welche Rolle Proxys dabei spielen

4 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Sie geben 10.000 $ pro Monat für Display-Anzeigen aus. Das Dashboard zeigt steigende Impressionen, die CTR sieht gut aus. Aber wie viel von diesem Traffic sind echte Menschen, die Ihre Banner an den richtigen Stellen sehen?

Ad-Fraud kostet die Branche rund 65 Milliarden Dollar pro Jahr. Click-Farmen, unsichtbare Anzeigenplatzierungen, Bots, die Menschen vortäuschen, Websites, die ihre Identität fälschen, um “Premium”-Inventar zu verkaufen — die Methoden sind vielfältig und entwickeln sich ständig weiter. Nur durch Verifikation lässt sich feststellen, was mit Ihren Kampagnen wirklich passiert.

Das Kernproblem, das Proxys lösen

Ad-Netzwerke zeigen unterschiedliche Inhalte, je nachdem, wer gerade schaut. Ein Besucher aus Texas sieht einen Satz Anzeigen, jemand aus Deutschland einen anderen. Und wenn ein bekannter Verifizierungsdienst prüft – können Betrüger die IP erkennen und statt des üblichen Schrotts eine makellos saubere Seite anzeigen.

Ein Proxy für die Ad-Verifizierung ermöglicht es Ihnen, Anzeigenplatzierungen so zu prüfen, als wären Sie ein regulärer Nutzer aus einem beliebigen Standort. Keine besonderen Flags, keine Erkennung – nur eine ganz normale Anfrage aus einer bestimmten Stadt oder einem bestimmten Land.

Was Sie konkret überprüfen

Geografische Genauigkeit ist das größte Problem. Sie haben für Impressionen in den USA, Großbritannien und Kanada bezahlt. Werden die Anzeigen dort tatsächlich ausgespielt? Ohne selbst von diesen Standorten aus zu prüfen, vertrauen Sie dem Reporting des Ad-Netzwerks – das ist, als würden Sie den Bock zum Gärtner machen.

Über die Geografie hinaus gibt es die Frage der Platzierungsqualität. Das Banner Ihrer Marke neben fragwürdigen Inhalten schadet dem Ruf – selbst wenn niemand darauf klickt. Verifizierung erkennt das, bevor es zum PR-Problem wird.

Dann ist da noch der Betrug selbst: übereinandergestapelte Anzeigen, von denen nur eine sichtbar ist, Ein-Pixel-Banner, die zwar technisch geladen werden, aber niemand sieht, Bot-Traffic, der die Impression-Zahlen aufbläht. All das frisst Ihr Budget, ohne jeglichen Gegenwert.

Prüfungen im großen Maßstab

Manuelle Stichproben über einen Browser mit Proxy – das reicht für eine kleine Kampagne. Aber wenn Sie Anzeigen in 15 Ländern auf mehreren Netzwerken schalten, brauchen Sie Automatisierung. Skripte, die Seiten über Proxys aus den Ziel-Geos laden, die Anzeigenplatzierungen als Screenshot erfassen und mit den erwarteten Creatives vergleichen.

Rechenzentrums-Proxys eignen sich gut für diese Art von Massenprüfungen. Sie rufen Anzeigenseiten in großem Umfang ab und erheben Daten – das ist eher Scraping als Account-Verwaltung, weshalb Geschwindigkeit und Volumen der Rechenzentrums-IPs mehr zählen als das Aussehen eines Heimnutzers. Hunderte von IPs an verschiedenen Standorten ermöglichen es Ihnen, alle Zielmärkte in einem einzigen Durchlauf abzudecken.

In Fällen, in denen das Werbenetzwerk aktiv nach Verification-Traffic sucht – insbesondere mit ausgefeilten Anti-Fraud-Systemen – verleihen ISP-Proxys eine zusätzliche Legitimitätsebene. Sie sehen aus wie normale Heimverbindungen, laufen jedoch auf Rechenzentrums-Infrastruktur.

AdSense und Publisher-seitige Verifikation

Wenn Sie auf der Publisher-Seite tätig sind, möchten Sie wissen, welche Anzeigen Google tatsächlich auf Ihren Seiten in verschiedenen Ländern ausliefert. Der beste Proxy für AdSense-Ladeprüfungen ist eine schnelle Verbindung aus der Zielregion – Sie laden Ihre eigene Seite über einen Proxy und sehen genau das, was Ihre Besucher sehen. So erkennen Sie mindere Werbetreibende, unpassende Inhalte oder Geo-Targeting-Probleme, die Ihren Umsatz beeinträchtigen.

Traffic-Arbitrage-Teams – also Marketer, die gezielt günstigen Traffic einkaufen und auf monetarisierte Seiten leiten – nutzen denselben Ansatz: Sie prüfen, welche Angebote und Anzeigen in bestimmten Geos erscheinen, bevor sie Traffic dorthin leiten.

Wettbewerber-Anzeigenmonitoring

Der beste Proxy für AD-Verification beschränkt sich nicht nur auf Ihre eigenen Kampagnen. Zu beobachten, welche Kampagnen Mitbewerber schalten, welche Creatives sie testen und wo sie Anzeigen platzieren – all das erfordert, Seiten aus denselben Regionen zu laden, auf die Ihre Mitbewerber abzielen, ohne dabei entdeckt oder blockiert zu werden. Ein Pool aus dedizierten Proxys in den wichtigsten Märkten deckt genau das ab.

In der Praxis nutzen Teams das für konkrete Szenarien, die sich direkt auf die Strategie auswirken. Verfolgen Sie, wie ein Mitbewerber seine Creatives rund um Black Friday, Back-to-School oder die Weihnachtszeit austauscht — laden Sie Publisher-Seiten aus Ihren Ziel-Geos wöchentlich und erstellen Sie Screenshots der Platzierungen, um eine Zeitleiste der Messaging-Veränderungen aufzubauen. Überwachen Sie, wann ein neuer Akteur in Ihren Markt eintritt, indem Sie unbekannte Marken in Ad-Slots Ihrer Schlüsselregionen beobachten; ein plötzlicher Anstieg der Präsenz eines neuen Werbetreibenden in Deutschland und Frankreich verrät Ihnen eine Expansion, noch bevor eine Pressemitteilung erscheint. Sie können außerdem den Ad-Placement-Mix eines Mitbewerbers über verschiedene Geos hinweg vergleichen — vielleicht setzt er in den USA auf Video-Pre-Rolls, in Südostasien aber auf Native-Display — was Rückschlüsse auf Budgetverteilung und Kanal-Prioritäten erlaubt, die Sie zur Optimierung Ihres eigenen Media-Plans nutzen können.