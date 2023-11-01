Sie geben 10.000 $ pro Monat für Display-Anzeigen aus. Das Dashboard zeigt steigende Impressionen, die CTR sieht gut aus. Aber wie viel von diesem Traffic sind echte Menschen, die Ihre Banner an den richtigen Stellen sehen?

Ad-Fraud kostet die Branche rund 65 Milliarden Dollar pro Jahr. Click-Farmen, unsichtbare Anzeigenplatzierungen, Bots, die Menschen vortäuschen, Websites, die ihre Identität fälschen, um “Premium”-Inventar zu verkaufen — die Methoden sind vielfältig und entwickeln sich ständig weiter. Nur durch Verifikation lässt sich feststellen, was mit Ihren Kampagnen wirklich passiert.

Das Kernproblem, das Proxys lösen

Ad-Netzwerke zeigen unterschiedliche Inhalte, je nachdem, wer gerade schaut. Ein Besucher aus Texas sieht einen Satz Anzeigen, jemand aus Deutschland einen anderen. Und wenn ein bekannter Verifizierungsdienst prüft – können Betrüger die IP erkennen und statt des üblichen Schrotts eine makellos saubere Seite anzeigen.

Ein Proxy für die Ad-Verifizierung ermöglicht es Ihnen, Anzeigenplatzierungen so zu prüfen, als wären Sie ein regulärer Nutzer aus einem beliebigen Standort. Keine besonderen Flags, keine Erkennung – nur eine ganz normale Anfrage aus einer bestimmten Stadt oder einem bestimmten Land.

Was Sie konkret überprüfen

Geografische Genauigkeit ist das größte Problem. Sie haben für Impressionen in den USA, Großbritannien und Kanada bezahlt. Werden die Anzeigen dort tatsächlich ausgespielt? Ohne selbst von diesen Standorten aus zu prüfen, vertrauen Sie dem Reporting des Ad-Netzwerks – das ist, als würden Sie den Bock zum Gärtner machen.

Über die Geografie hinaus gibt es die Frage der Platzierungsqualität. Das Banner Ihrer Marke neben fragwürdigen Inhalten schadet dem Ruf – selbst wenn niemand darauf klickt. Verifizierung erkennt das, bevor es zum PR-Problem wird.

Dann ist da noch der Betrug selbst: übereinandergestapelte Anzeigen, von denen nur eine sichtbar ist, Ein-Pixel-Banner, die zwar technisch geladen werden, aber niemand sieht, Bot-Traffic, der die Impression-Zahlen aufbläht. All das frisst Ihr Budget, ohne jeglichen Gegenwert.

Prüfungen im großen Maßstab

Manuelle Stichproben über einen Browser mit Proxy – das reicht für eine kleine Kampagne. Aber wenn Sie Anzeigen in 15 Ländern auf mehreren Netzwerken schalten, brauchen Sie Automatisierung. Skripte, die Seiten über Proxys aus den Ziel-Geos laden, die Anzeigenplatzierungen als Screenshot erfassen und mit den erwarteten Creatives vergleichen.

Rechenzentrums-Proxys eignen sich gut für diese Art von Massenprüfungen. Sie rufen Anzeigenseiten in großem Umfang ab und erheben Daten – das ist eher Scraping als Account-Verwaltung, weshalb Geschwindigkeit und Volumen der Rechenzentrums-IPs mehr zählen als das Aussehen eines Heimnutzers. Hunderte von IPs an verschiedenen Standorten ermöglichen es Ihnen, alle Zielmärkte in einem einzigen Durchlauf abzudecken.

In Fällen, in denen das Werbenetzwerk aktiv nach Verification-Traffic sucht – insbesondere mit ausgefeilten Anti-Fraud-Systemen – verleihen ISP-Proxys eine zusätzliche Legitimitätsebene. Sie sehen aus wie normale Heimverbindungen, laufen jedoch auf Rechenzentrums-Infrastruktur.

AdSense und Publisher-seitige Verifikation

Wenn Sie auf der Publisher-Seite tätig sind, möchten Sie wissen, welche Anzeigen Google tatsächlich auf Ihren Seiten in verschiedenen Ländern ausliefert. Der beste Proxy für AdSense-Ladeprüfungen ist eine schnelle Verbindung aus der Zielregion – Sie laden Ihre eigene Seite über einen Proxy und sehen genau das, was Ihre Besucher sehen. So erkennen Sie mindere Werbetreibende, unpassende Inhalte oder Geo-Targeting-Probleme, die Ihren Umsatz beeinträchtigen.

Traffic-Arbitrage-Teams – also Marketer, die gezielt günstigen Traffic einkaufen und auf monetarisierte Seiten leiten – nutzen denselben Ansatz: Sie prüfen, welche Angebote und Anzeigen in bestimmten Geos erscheinen, bevor sie Traffic dorthin leiten.

Wettbewerber-Anzeigenmonitoring

Der beste Proxy für AD-Verification beschränkt sich nicht nur auf Ihre eigenen Kampagnen. Zu beobachten, welche Kampagnen Mitbewerber schalten, welche Creatives sie testen und wo sie Anzeigen platzieren – all das erfordert, Seiten aus denselben Regionen zu laden, auf die Ihre Mitbewerber abzielen, ohne dabei entdeckt oder blockiert zu werden. Ein Pool aus dedizierten Proxys in den wichtigsten Märkten deckt genau das ab.