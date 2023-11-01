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Australien-Proxy

Zuverlässige statische Australien-IPv4-Proxys – HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9 % Uptime, unbegrenzter Traffic

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 100 Datacenter-IPs in Australien und setzen Sie 203.0.113.7 auf die Allowlist
  • Zeigen Sie die heutige Erfolgsrate für meinen australischen Proxy-Traffic
  • Verlängern Sie jeden Dienst, der diese Woche ausläuft, unter 200 $
  • Rotieren Sie meine IPs, sobald der nächste Refresh kostenlos ist
  • Exportieren Sie die aktuelle Proxy-Liste als JSON
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Standorte und Bestand

Großartig zum Spielen! Keine Geo-Einschränkungen mehr und die Geschwindigkeit ist unglaublich. 5/5

Gamer_GalInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy.org beeindruckt durch seine Zuverlässigkeit und die Vielfalt an Proxys für verschiedene Zwecke. Die Länderreichweite ist groß, die Verbindung ist einfach, und Anonymität ist garantiert. Geeignet für geschäftliche und private Nutzung.

HanrikSaasHub, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Geschwindigkeit unter Last

Ausgezeichneter Proxy-Service! Die Einrichtung war schnell und einfach, die Geschwindigkeiten sind hoch, und die Verbindung ist sehr stabil. Ich hatte keine Probleme mit Ausfallzeiten, und das Dashboard ist einfach zu benutzen.

vipallc2020Norton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich habe diesen Anbieter getestet und das ist meine Meinung dazu: Sehr einfach zu benutzen und zu teilen dank der Anmeldedaten oder IP-Authentifizierung, schnell und stabil in meinem Fall, und nicht zuletzt guter Preis.

Yomi DrogoTrustpilot, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Fantastische Arbeit Fantastische Arbeit – Tolle Proxys Fantastische Arbeit, Team! Ich habe diesen Service gerade entdeckt und bin wirklich beeindruckt – der Preis-Leistungs-Wert, den Sie bieten, ist unglaublich. Und jetzt mit unbegrenztem Zugang zu Wohnheimen? Das ist ein ganz neues Level. Großer Respekt an euch alle. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen!

hamzaerkoDieg, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Sehr gutes Produkt, es gefällt mir. Alles funktioniert gut – unbegrenzter Datenverkehr, Spitzen-Geschwindigkeit und der niedrigste Preis auf dem Markt. Immer verfügbarer und reaktionsschneller technischer Support. Und ich werde es meinen Freunden empfehlen.

Anna FletcherInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Sind lokale IPs für das Scraping von realestate.com.au wirklich notwendig?Ja

Ja. REA Group filtert Traffic nach Geo-Lage — nicht-australische IPs stoßen auf härtere Kasada-Challenges und höhere Blockierungsraten. Das System prüft TLS-Handshakes und führt versteckte JS-Validierung auf dem ArgonautExchange-Daten-Layer durch. Australische Rechenzentrums-IPs kommen bei einfachen Requests durch, für dauerhaftes Scraping funktionieren ISP-Proxys jedoch zuverlässiger. Die robots.txt von realestate.com.au untersagt automatisierten Zugriff ausdrücklich.

Kann ich Kayo Sports außerhalb Australiens schauen?Kayo ist gesperrt

Kayo ist auf australische IPs beschränkt. Die Erkennung geht über einfache Geo-Abfragen hinaus — das System prüft die IP-Reputation gegen bekannte VPN- und Rechenzentrums-Ranges. ISP-Proxys über Telstra oder Optus passieren die Prüfung zuverlässiger als Rechenzentrums-IPs. Standard kostet 29,99 $ pro Monat, Premium 45,99 $ mit 4K. ABC iview (kostenlos, werbefinanziert) ist einfacher zu erreichen — Rechenzentrums-IPs funktionieren dort meist problemlos. Stan und Binge liegen irgendwo dazwischen.

Was hat sich durch Australiens Privacy Act 2024 beim Scraping geändert?Der Privacy and

Der Privacy and Other Legislation Amendment Act wurde im Dezember 2024 verabschiedet — die größte Datenschutzreform seit dem ursprünglichen Gesetz. Er schuf ein gesetzliches Deliktsrecht für schwerwiegende Eingriffe in die Privatsphäre und neue Doxxing-Straftatbestände im Criminal Code. Das OAIC veröffentlichte ein Diskussionspapier mit der Empfehlung, Screen-Scraping zu verbieten. Bei nicht-personenbezogenen Daten (Produktpreise, Inseratszählungen, Immobilien-Metadaten) ist das rechtliche Risiko geringer — Scraping, das Namen, E-Mail-Adressen oder Kontaktdaten erfasst, ist jedoch mit deutlich höheren Strafen verbunden.

Benötige ich AU-IPs für die Preisüberwachung bei lokalen Onlinehändlern?OzBargain treibt Nachfrage

OzBargain treibt die Nachfrage nach AU-Preistracking an – Tools wie Price Hipster und PriceTracking überwachen Woolworths, Coles, Amazon AU und JB Hi-Fi. Diese Tools benötigen autorisierten Zugriff, andernfalls drohen Sperren. Wer einen eigenen Tracker aufbaut: Australische Einzelhandels-Websites prüfen die Besucher-IP auf Geo-Pricing – eine Nicht-AU-IP kann andere Preise angezeigt bekommen oder vollständig weitergeleitet werden. Dedizierte Proxys von FineProxy mit australischen IPs sorgen für konsistente Sessions bei Monitoring-Durchläufen.

Ist carsales.com.au schwer zu scrapen?Carsales nutzt Bot-

Carsales setzt Bot-Erkennung ein — Bright Data bietet einen dedizierten Scraper dafür an, was zeigt, dass es keine triviale Aufgabe ist. Die Site liefert dynamische Inhalte über JavaScript-Rendering. Australische IPs erhalten weniger Challenges als ausländische. Wenn Sie Preistrends oder Händler-Inventar über Tausende von Inseraten hinweg abrufen, funktionieren Rechenzentrums-Proxys mit AU-IPs gut — ergänzen Sie diese durch einen Headless-Browser und halten Sie die Sessions realistisch.

Live-Australien-Proxys
alle 15 Minuten aktualisiert

Kostenlose öffentliche Australien-Proxys, regelmäßig von uns auf Geschwindigkeit und Uptime geprüft. Kopieren Sie eine einzelne IP oder exportieren Sie die aktuelle Liste — ohne Registrierung.

Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
2 online·Mehr benötigt? →
114.111.151.41:80
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
114.111.151.41:80
Intervolve Pty Ltd· 1901 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
947 Kbps
70.0%
1 Std. her
3.24.55.190:3000
Amazon.com, Inc.· 2008 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymSydney
896 Kbps
36.2%
2 Std. her
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