NEU! |Ein API-Call, saubere Daten zurück. Keine Scraper nötig.10.000 Tokens gratis →

Proxy für Twitter (X)

IPv4-Pakete für skalierbare Aufgaben. Unterstützt HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatische Bereitstellung nach Zahlung, unbegrenzter Traffic und API-Zugang.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren X-Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: ISP-Proxys.

Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPHier empfohlenISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 100 statische ISP-IPs für X-Konten
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen X-Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Exportieren Sie meine X-Proxy-Liste als JSON
  • Zeigen Sie die verfügbaren Standorte für ISP proxies for X
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine X-Proxy-Dienste
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Laufende Accounts

Dies ist die bequemste Option, wenn das Verbot nur auf Ihrem Gewissen liegt, sonst kann das Projekt wegen des “Nachbarn” einfach zusammenbrechen. Und der Preis für dieses Serviceniveau ist gut.

Juriy DivovInterne FineProxy-PlattformZur Quelle

Ich nutze die Proxys von FineProxy.org für soziale Medien, um Anonymität zu gewährleisten und Konto-Sperren zu vermeiden. Zuverlässig, effizient und einfach zu bedienen für eine stabile Leistung. Eine kostenlose Testversion für neue Nutzer würde es noch besser machen und mehr Kunden anziehen. Die Proxys von FineProxy.org sind ebenfalls mit verschiedenen Plattformen kompatibel und bieten große Geschwindigkeit und Sicherheit. Ob für den persönlichen Gebrauch oder geschäftliche Bedürfnisse, dieser Service wird wegen seiner Qualität und Funktionalität wärmstens empfohlen.

Alexsander123SaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

API- und Agent-Zugang

Ich arbeite seit über zwei Jahren mit FineProxy.org zusammen, und ich kann sie ehrlich gesagt als den stabilsten Anbieter bezeichnen, mit dem ich je zu tun hatte. Ich verwalte über ein Dutzend Social-Media-Konten, und jedes benötigt eine dedizierte IP. Nicht einmal habe ich eine Sperre aufgrund einer „geblacklisteten“ Adresse erlebt. Die Serververfügbarkeit liegt bei etwa 99,9 %, was während automatisierter Marketingkampagnen entscheidend ist. Die Geschwindigkeit ist mehr als zufriedenstellend, Daten fließen reibungslos, ohne nervige Verlangsamungen in Stoßzeiten. Das Verwaltungs-Panel ist intuitiv und die Proxy-Liste wird in Echtzeit aktualisiert. FineProxy ist ein Synonym für Seelenfrieden.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ein sehr bequemer Service für diejenigen, die Proxys ohne komplizierte Einrichtung benötigen. Alles startet schnell, es stehen verschiedene Länder zur Verfügung und es gibt eine anständige Auswahl an Plänen. Ich habe den Proxy für Analyse- und Automatisierungsarbeiten genutzt und war mit den Ergebnissen vollkommen zufrieden

EvgeniyDieg, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Standorte und Bestand

FineProxy.org bietet einen ordentlichen Proxy-Dienst mit einer großen Auswahl an IPs und Standorten. Dennoch können die Verbindungsgeschwindigkeiten manchmal inkonsistent sein, und die Antwortzeiten des Supports können langsamer als erwartet ausfallen. Während der Dienst für grundlegende Aufgaben geeignet ist, erfüllt er möglicherweise nicht vollständig die Anforderungen von Nutzern mit höheren Ansprüchen oder speziellen Anforderungen. Die Preisgestaltung ist wettbewerbsfähig, aber die Leistung könnte stabiler sein für diejenigen, die ihn für professionelle oder intensive Nutzung benötigen.

Charles BrownProxyRate, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bezahlbare EU-Proxys. Der einzige Proxy-Anbieter, der seine Preise weiterhin niedrig hält. Ich hatte im ganzen Internet nach so etwas gesucht, und am Ende erwies er sich als der günstigste Proxy-Anbieter mit unbegrenzter Bandbreite.

Wowser BrowserTrustpilot, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Woran erkenne ich, ob ich shadowgebannt wurde?Ausgeloggt prüfen

Suchen Sie im ausgeloggten Zustand nach Ihren aktuellen Posts – erscheinen sie nicht, sind Sie wahrscheinlich shadowgebannt. Tools wie Shadowban Test oder Circleboom prüfen das automatisch. Shadowbans treten auf, wenn der Algorithmus spam-ähnliches Verhalten erkennt: zu schnelles Posten, massenhaftes Folgen/Entfolgen oder identische Inhalte über mehrere Accounts hinweg. Sie sind in der Regel vorübergehend, wenn Sie das auslösende Verhalten einstellen.

Sind Rechenzentrums-Proxys sicher für X-Accounts?Riskant für Konten

Für die Kontoverwaltung und das Posten – riskant. Die Plattform flaggt Rechenzentrums-IP-Bereiche bei Logins und Interaktionen aktiv. Für API-Aufrufe über authentifizierte Endpunkte – problemlos. Die Plattform behandelt authentifizierten API-Traffic anders als Browser-Sitzungen.

Wie viele Accounts kann ich pro IP sicher betreiben?Eine

Einen. Mehr davon, und die Plattform verknüpft sie miteinander. Selbst das Einloggen in einen zweiten Account “nur um kurz etwas nachzuschauen” von derselben Adresse aus erzeugt eine Verbindung. Wenn Sie 20 Accounts verwalten, benötigen Sie 20 separate IP-Adressen mit 20 separaten Browser-Profilen.

Kann ich X scrapen, ohne für API-Zugang zu bezahlen?Technisch

Technisch schon – aber auf andere Weise teuer. Die Plattform aktualisiert ihre Abwehrmechanismen alle 2–4 Wochen und macht Scraper regelmäßig unbrauchbar. Guest-Tokens laufen ab und sind IP-gebunden. Sie investieren mehr Engineering-Stunden in die Pflege eines Scrapers, als Sie für den Basic-API-Zugang ausgeben würden ($200/Monat für 10.000 Posts).

Was ist der günstigste Weg, auf X zu skalieren?Den Workload abstimmen

Beim Posten sind die plattformeigenen Limits (2.400 Tweets/Tag pro Account) für die meisten Anwendungsfälle großzügig genug. Proxys ermöglichen es Ihnen, mehrere Accounts zu betreiben, die jeweils innerhalb dieser Limits bleiben. Beim Datenabruf deckt das kostenlose API-Tier (1.500 Posts/Monat) zusammen mit einigen dedizierten IPs ein leichtes Monitoring ab. Für ernsthaftes Volumen ist das Basic-Tier für $200/Monat kombiniert mit einem API-Proxy-Setup der kosteneffizienteste Weg.

Kann ich mehrere kostenlose API-Keys verwenden, anstatt für eine höhere Stufe zu bezahlen?Ja

Ja, und das ist der praktischste Weg, um API-Kosten zu sparen. Jeder kostenlose Key gibt Ihnen 1.500 Posts pro Monat. Zehn Keys auf zehn separaten Rechenzentrums-Proxys — das ergibt 15.000 Posts kostenlos, mehr als der Basic-Plan für 200 $/Monat. API-Aufrufe erfolgen Server-zu-Server, daher funktionieren Rechenzentrums-IPs hier perfekt. Der limitierende Faktor ist die Genehmigung des X-Entwicklerkontos — jeder Key benötigt ein eigenes Konto mit Telefon-Verifizierung, sodass die Skalierung auf Hunderte Aufwand erfordert. Doch selbst 10–20 kostenlose Keys decken den Bedarf der meisten Teams.

Leitfaden

Wofür Sie auf X wirklich einen Proxy brauchen

3 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Drei Dinge führen Menschen zum Thema Proxy für X (Twitter): die Verwaltung mehrerer Accounts, das Abrufen von Daten über die API und der Zugang zur Plattform, wo sie gesperrt ist. Jedes Szenario hat seine eigenen Regeln – und der falsche Proxy-Typ kann schneller zu einer Sperrung führen als gar kein Proxy.

Mehrere Konten betreiben

X erlaubt offiziell bis zu 10 Accounts pro Nutzer – aber sobald Sie sich von derselben IP aus in mehrere einloggen, verknüpft die Plattform diese miteinander. Wird einer geflaggt, sind alle verbundenen Accounts gefährdet. Für SMM-Teams, die 30+ Profile verwalten, ist das ein ernstes Problem.

Jedes Konto benötigt seine eigene IP-Adresse. Doch das ist nur die halbe Wahrheit – X verfolgt außerdem Browser-Fingerprints, Cookies, Zeitzoneneinstellungen und Verhaltensmuster. Ein Proxy ohne Session-Isolation ist wie eine verriegelte Haustür bei offenem Fenster. Antidetect-Browser (GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty) erstellen für jedes Konto eine separate Umgebung. Der Proxy übernimmt die IP, der Browser kümmert sich um alles andere.

Für die Kontoarbeit sind ISP-Proxys die sicherere Wahl. Die Plattform flaggt Rechenzentrums-Bereiche bei Logins besonders aggressiv. ISP-Adressen stammen von echten Anbietern und wirken wie normale Heimverbindungen. Aktivitätslimits gelten trotzdem pro Konto, unabhängig vom Proxy: 2.400 Tweets pro Tag, 400 Follows, 1.000 Likes. Überschreiten Sie diese Grenzen, riskieren Sie einen Shadowban — Ihre Beiträge verschwinden aus Suche und Hashtag-Feeds, ohne dass Sie eine Benachrichtigung erhalten. Sie werden einfach unsichtbar.

API-Zugang

X hat den kostenlosen API-Zugang im Februar 2023 abgeschafft. Die aktuellen Preise:

  • Free: 1.500 Posts/Monat (lesen), 50 Tweets/Tag (schreiben). Kaum ausreichend für Tests.
  • Basic ($200/mo): 10.000 Posts/Monat.
  • Pro ($5.000/mo): 1 Million Posts/Monat.
  • Enterprise ($42.000+/mo): 50 Millionen+.

Rate-Limits gelten pro App und pro 15-Minuten-Fenster. Wenn Sie mehrere Apps betreiben oder einen höheren Durchsatz benötigen, multipliziert die Verteilung von Anfragen auf mehrere API-Keys — jeder auf seinem eigenen dedizierten Proxy — Ihre effektive Kapazität. Ein API-Proxy, der zwischen Keys rotiert, erledigt das automatisch. Da API-Aufrufe Server-zu-Server erfolgen, funktionieren Rechenzentrums-Proxys hier einwandfrei — die Plattform flaggt den IP-Typ bei authentifizierten API-Anfragen nicht.

Scraping – der harte Weg

Scraping auf X ohne API ist ein ständiger Kampf. Die Plattform veröffentlicht alle 2–4 Wochen Schutzupdates, die bestehende Scraper außer Gefecht setzen. Guest-Tokens sind IP-gebunden und laufen alle paar Stunden ab. GraphQL-Endpoints ändern regelmäßig ihre IDs. TLS-Fingerprinting erkennt Headless-Browser. Und Rechenzentrums-IPs werden für nicht authentifizierte Zugriffe nahezu sofort blockiert.

Die Pflege eines selbst entwickelten Scrapers erfordert monatlich 10–15 Stunden laufenden Aufwand. Für die meisten Teams ist es günstiger, für API-Zugang zu bezahlen oder einen verwalteten Scraping-Dienst zu nutzen, als die Entwicklungszeit selbst zu tragen.

Zugang erhalten, wo er gesperrt ist

In manchen Ländern und in eingeschränkten Netzwerken (Schulen, Büros) ist X auf Firewall-Ebene gesperrt. Ein Proxy leitet Ihren Traffic über eine andere Adresse, sodass der Filter die Verbindung zur Plattform nie zu sehen bekommt. Für ungesperrten Twitter-Zugang reicht selbst ein einfacher HTTP-Proxy mit dem richtigen Host und Port aus — die Sperre liegt auf der Netzwerkseite, nicht bei X. Sie können die Twitter-Weboberfläche unter x.com über jeden Browser nutzen, in dem Proxy-Einstellungen konfiguriert sind.

Der beste Proxy für den Twitter-Zugriff hängt von Ihrer Aufgabe ab: ISP-Proxys für die Kontoverwaltung, Rechenzentrums-Proxys für API-Arbeit, und beide Typen zum Entsperren von Twitter in eingeschränkten Netzwerken.