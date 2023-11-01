Proxy für Twitter (X)

Drei Dinge führen Menschen zum Thema Proxy für X (Twitter): die Verwaltung mehrerer Accounts, das Abrufen von Daten über die API und der Zugang zur Plattform, wo sie gesperrt ist. Jedes Szenario hat seine eigenen Regeln – und der falsche Proxy-Typ kann schneller zu einer Sperrung führen als gar kein Proxy.
Mehrere Konten betreiben
X erlaubt offiziell bis zu 10 Accounts pro Nutzer – aber sobald Sie sich von derselben IP aus in mehrere einloggen, verknüpft die Plattform diese miteinander. Wird einer geflaggt, sind alle verbundenen Accounts gefährdet. Für SMM-Teams, die 30+ Profile verwalten, ist das ein ernstes Problem.
Jedes Konto benötigt seine eigene IP-Adresse. Doch das ist nur die halbe Wahrheit – X verfolgt außerdem Browser-Fingerprints, Cookies, Zeitzoneneinstellungen und Verhaltensmuster. Ein Proxy ohne Session-Isolation ist wie eine verriegelte Haustür bei offenem Fenster. Antidetect-Browser (GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty) erstellen für jedes Konto eine separate Umgebung. Der Proxy übernimmt die IP, der Browser kümmert sich um alles andere.
Für die Kontoarbeit sind ISP-Proxys die sicherere Wahl. Die Plattform flaggt Rechenzentrums-Bereiche bei Logins besonders aggressiv. ISP-Adressen stammen von echten Anbietern und wirken wie normale Heimverbindungen. Aktivitätslimits gelten trotzdem pro Konto, unabhängig vom Proxy: 2.400 Tweets pro Tag, 400 Follows, 1.000 Likes. Überschreiten Sie diese Grenzen, riskieren Sie einen Shadowban — Ihre Beiträge verschwinden aus Suche und Hashtag-Feeds, ohne dass Sie eine Benachrichtigung erhalten. Sie werden einfach unsichtbar.
API-Zugang
X hat den kostenlosen API-Zugang im Februar 2023 abgeschafft. Die aktuellen Preise:
- Free: 1.500 Posts/Monat (lesen), 50 Tweets/Tag (schreiben). Kaum ausreichend für Tests.
- Basic ($200/mo): 10.000 Posts/Monat.
- Pro ($5.000/mo): 1 Million Posts/Monat.
- Enterprise ($42.000+/mo): 50 Millionen+.
Rate-Limits gelten pro App und pro 15-Minuten-Fenster. Wenn Sie mehrere Apps betreiben oder einen höheren Durchsatz benötigen, multipliziert die Verteilung von Anfragen auf mehrere API-Keys — jeder auf seinem eigenen dedizierten Proxy — Ihre effektive Kapazität. Ein API-Proxy, der zwischen Keys rotiert, erledigt das automatisch. Da API-Aufrufe Server-zu-Server erfolgen, funktionieren Rechenzentrums-Proxys hier einwandfrei — die Plattform flaggt den IP-Typ bei authentifizierten API-Anfragen nicht.
Scraping – der harte Weg
Scraping auf X ohne API ist ein ständiger Kampf. Die Plattform veröffentlicht alle 2–4 Wochen Schutzupdates, die bestehende Scraper außer Gefecht setzen. Guest-Tokens sind IP-gebunden und laufen alle paar Stunden ab. GraphQL-Endpoints ändern regelmäßig ihre IDs. TLS-Fingerprinting erkennt Headless-Browser. Und Rechenzentrums-IPs werden für nicht authentifizierte Zugriffe nahezu sofort blockiert.
Die Pflege eines selbst entwickelten Scrapers erfordert monatlich 10–15 Stunden laufenden Aufwand. Für die meisten Teams ist es günstiger, für API-Zugang zu bezahlen oder einen verwalteten Scraping-Dienst zu nutzen, als die Entwicklungszeit selbst zu tragen.
Zugang erhalten, wo er gesperrt ist
In manchen Ländern und in eingeschränkten Netzwerken (Schulen, Büros) ist X auf Firewall-Ebene gesperrt. Ein Proxy leitet Ihren Traffic über eine andere Adresse, sodass der Filter die Verbindung zur Plattform nie zu sehen bekommt. Für ungesperrten Twitter-Zugang reicht selbst ein einfacher HTTP-Proxy mit dem richtigen Host und Port aus — die Sperre liegt auf der Netzwerkseite, nicht bei X. Sie können die Twitter-Weboberfläche unter x.com über jeden Browser nutzen, in dem Proxy-Einstellungen konfiguriert sind.
Der beste Proxy für den Twitter-Zugriff hängt von Ihrer Aufgabe ab: ISP-Proxys für die Kontoverwaltung, Rechenzentrums-Proxys für API-Arbeit, und beide Typen zum Entsperren von Twitter in eingeschränkten Netzwerken.