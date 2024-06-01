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Unternehmen

Über FineProxy

Proxy-Infrastruktur in Provider-Qualität auf eigenen IP-Bereichen, Servern und Netzwerken — niemals weiterverkaufte IPs.

Betrieb seit2011
InfrastrukturIm eigenen Betrieb

Aufgebaut auf unsere eigene Proxy-Infrastruktur — eigene IP-Bereiche, Server und Netzwerke. Keine weiterverkauften IPs.

FineProxy bietet seit 2011 Proxy-Dienste an. Wir betreiben unsere eigene Infrastruktur – einschließlich IPv4-Bereiche, Server und Netzwerke – und arbeiten direkt mit Rechenzentren zusammen. Wir sind kein Reseller und keine zusätzliche Schicht über den IPs eines anderen Anbieters. In mehreren Ländern agieren wir als offizieller Provider und liefern isolierte Infrastruktur mit dedizierten IP-Bereichen für Teams und Unternehmen.

Infrastruktur an erster Stelle

Was uns unterscheidet

Eigene IPv4 & ASN

01

Provider-Grade IP-Pool aus eigenen Bereichen – keine weiterverkauften IPs.

Direkte Datacenter-Verträge

02

Server und Netzwerke unter direkten Verträgen betrieben.

Offizieller Anbieter

03

Lizenzierter Anbieter-Status in mehreren Ländern.

Isolierte Infrastruktur

04

Dedizierte IP-Bereiche für Teams und Unternehmen.

2011 — heute

Unser Weg

  1. 2011

    Der Anfang

    Ein Absolvent einer technischen Universität entschied sich für Proxys statt Hosting – weniger Wettbewerb, niedrigere Einstiegshürden und ein Geschäft, das sich eigenständig führen ließ. In den Anfangstagen erledigte eine einzige Person alles: Server-Administration, Support und Vertrieb.

  2. Wachstum

    Von Dutzenden zu Hunderten

    Ein Partner kam hinzu, um die Kundenakquise voranzutreiben – und der Kundenstamm wuchs rasant. Die Strategie war einfach, aber wirkungsvoll: mehr Mehrwert als die Konkurrenz bieten – Hunderte von IPs, wo andere nur Pläne mit 5–10 IPs hatten.

  3. Skalierung

    Aufbau unserer eigenen Infrastruktur

    Wir haben direkte Server-Vereinbarungen in mehreren Ländern abgeschlossen und schließlich unser eigenes Datacenter aufgebaut. Das legte den Grundstein für das heutige FineProxy: eigene IPv4-Bereiche, Server und Netzwerke durch direkte Datacenter-Partnerschaften — keine Verwaltungsschicht auf fremden IPs.

  4. Heute

    Ein vollständiges Team

    FineProxy deckt heute technischen Support, Softwareentwicklung und QA ab – mit einem Team, das hauptsächlich in Europa und Asien ansässig ist. Ein Partnernetzwerk generiert bis zu 30 % unseres Umsatzes und liefert monatlich zwischen 7 und 10,5 Millionen Proxys. Wir sind in zahlreichen Ländern aktiv – in mehreren davon als offizieller Provider mit isolierter Infrastruktur und dedizierten IP-Bereichen.

Das Netzwerk auf einen Blick

FineProxy-Leistungsübersicht

Kunden

>22.000in über 69 Ländern

Stabile Pools, vorhersehbare Performance

Verifizierte Bewertungen

>1.900auf vertrauenswürdigen Plattformen

Durchgehend hohe Kundenzufriedenheit

Monatlicher Traffic

>1500 TBGesamtübertragungsvolumen

Backbone-Uplinks 10–40 Gbit/s pro Host

Exklusive IPv4

>100.000 IPeigene Ranges / ASN

Keine Reseller. Pool in Provider-Qualität

Server

>500Tier-III/IV-Rechenzentren

Globale Verteilung, redundantes Design

Netzwerk-Uplinks

≤40 Gbit/spro Host

10–40 Gbit/s Tiers, erweiterbar

Sprechen Sie mit unserem Team

Kontakt

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TelefonUSA + 1 646 328-50-65TelefonKanada + 1 647 84-651-50E-Mailsupport@fineproxy.orgE-Mailadmin@fineproxy.org
Unternehmensregistrierung und AdressenFinanzinformationen