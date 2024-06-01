Über FineProxy

Eigene IPv4 & ASN01
Provider-Grade IP-Pool aus eigenen Bereichen – keine weiterverkauften IPs.
Unternehmen
Proxy-Infrastruktur in Provider-Qualität auf eigenen IP-Bereichen, Servern und Netzwerken — niemals weiterverkaufte IPs.
Aufgebaut auf unsere eigene Proxy-Infrastruktur — eigene IP-Bereiche, Server und Netzwerke. Keine weiterverkauften IPs.
FineProxy bietet seit 2011 Proxy-Dienste an. Wir betreiben unsere eigene Infrastruktur – einschließlich IPv4-Bereiche, Server und Netzwerke – und arbeiten direkt mit Rechenzentren zusammen. Wir sind kein Reseller und keine zusätzliche Schicht über den IPs eines anderen Anbieters. In mehreren Ländern agieren wir als offizieller Provider und liefern isolierte Infrastruktur mit dedizierten IP-Bereichen für Teams und Unternehmen.
Provider-Grade IP-Pool aus eigenen Bereichen – keine weiterverkauften IPs.
Server und Netzwerke unter direkten Verträgen betrieben.
Lizenzierter Anbieter-Status in mehreren Ländern.
Dedizierte IP-Bereiche für Teams und Unternehmen.
Ein Absolvent einer technischen Universität entschied sich für Proxys statt Hosting – weniger Wettbewerb, niedrigere Einstiegshürden und ein Geschäft, das sich eigenständig führen ließ. In den Anfangstagen erledigte eine einzige Person alles: Server-Administration, Support und Vertrieb.
Ein Partner kam hinzu, um die Kundenakquise voranzutreiben – und der Kundenstamm wuchs rasant. Die Strategie war einfach, aber wirkungsvoll: mehr Mehrwert als die Konkurrenz bieten – Hunderte von IPs, wo andere nur Pläne mit 5–10 IPs hatten.
Wir haben direkte Server-Vereinbarungen in mehreren Ländern abgeschlossen und schließlich unser eigenes Datacenter aufgebaut. Das legte den Grundstein für das heutige FineProxy: eigene IPv4-Bereiche, Server und Netzwerke durch direkte Datacenter-Partnerschaften — keine Verwaltungsschicht auf fremden IPs.
FineProxy deckt heute technischen Support, Softwareentwicklung und QA ab – mit einem Team, das hauptsächlich in Europa und Asien ansässig ist. Ein Partnernetzwerk generiert bis zu 30 % unseres Umsatzes und liefert monatlich zwischen 7 und 10,5 Millionen Proxys. Wir sind in zahlreichen Ländern aktiv – in mehreren davon als offizieller Provider mit isolierter Infrastruktur und dedizierten IP-Bereichen.
Stabile Pools, vorhersehbare Performance
Durchgehend hohe Kundenzufriedenheit
Backbone-Uplinks 10–40 Gbit/s pro Host
Keine Reseller. Pool in Provider-Qualität
Globale Verteilung, redundantes Design
10–40 Gbit/s Tiers, erweiterbar
Kontaktieren Sie FineProxy telefonisch oder per E-Mail oder prüfen Sie unsere Unternehmensdaten.