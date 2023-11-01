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Deutschland-Proxy

Zuverlässige statische deutsche IPv4-Proxys — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9 % Uptime, unbegrenzter Traffic

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 100 Datacenter-IPs in Deutschland und setzen Sie 203.0.113.7 auf die Allowlist
  • Zeigen Sie die heutige Erfolgsrate für meinen deutschen Proxy-Traffic
  • Verlängern Sie jeden Dienst, der diese Woche ausläuft, unter 200 $
  • Rotieren Sie meine IPs, sobald der nächste Refresh kostenlos ist
  • Exportieren Sie die aktuelle Proxy-Liste als JSON
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Standorte und Bestand

Ich nutze Proxy für die Arbeit, genauer gesagt für die Nutzung von IP-Adressen aus verschiedenen Ländern zur Analyse der Top-Anwendungen des Play Markets. Proxies aus verschiedenen Ländern funktionieren ohne Unterbrechungen, ich kann die Adressen von Griechenland und Deutschland erwähnen. Der Preis ist relativ günstig, die Qualität ist gut. Es gab keine großen Verzögerungen.

Anton EfagulInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy.org bietet einen ordentlichen Proxy-Dienst mit einer großen Auswahl an IPs und Standorten. Dennoch können die Verbindungsgeschwindigkeiten manchmal inkonsistent sein, und die Antwortzeiten des Supports können langsamer als erwartet ausfallen. Während der Dienst für grundlegende Aufgaben geeignet ist, erfüllt er möglicherweise nicht vollständig die Anforderungen von Nutzern mit höheren Ansprüchen oder speziellen Anforderungen. Die Preisgestaltung ist wettbewerbsfähig, aber die Leistung könnte stabiler sein für diejenigen, die ihn für professionelle oder intensive Nutzung benötigen.

Charles BrownProxyRate, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Geschwindigkeit unter Last

Ich benutze FineProxy seit mehreren Monaten, und es ist mit Abstand einer der besten Proxy-Dienste, auf die ich gestoßen bin! Die Verbindung ist stabil, schnell und sicher, was das Surfen und den Zugriff auf geografisch eingeschränkte Inhalte nahtlos macht. FineProxy bietet eine große Auswahl an IPs, und das Wechseln zwischen ihnen ist schnell und unkompliziert. Ihr Kundenservice ist reaktionsschnell und hilfsbereit, immer bereit zu helfen, wenn ich eine Frage habe. Außerdem sind die Preise für das gebotene Serviceniveau unglaublich wettbewerbsfähig. Ich kann FineProxy jedem empfehlen, der zuverlässige und effiziente Proxies benötigt!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy ist der beste Proxy-Dienst überhaupt. Sehr schnelle Verbindungen, Stabilität und sehr hohe Geschwindigkeit, sehr große Auswahl an Proxies, und ich liebe die rotierenden Proxies am meisten, besonders zum Scrapen und für andere Tools, man muss es ausprobieren

ReKT JanDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Während andere Anbieter pro GB oder sogar pro Anfrage berechnen, bleiben diese Jungs ihrer Mission treu, das Internet frei und sicher zu halten. Ihre Datacenter-Optionen sind günstig und kommen mit unbegrenztem Datenvolumen.

Nemanja DuricSaasHub, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Wir nutzen FineProxy seit zwei Jahren. Die unbegrenzte Bandbreite und die Verbindung sind einfach hervorragend und stabil. Sehr zu empfehlen.

David RhodesTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Funktioniert eine Rechenzentrums-IP auf Amazon.de, oder benötige ich einen ISP-Proxy?Zum Produkt-Scraping

Für das Scrapen von Produktseiten, Preisen und Bewertungen funktioniert ein Rechenzentrums-Proxy problemlos. Amazon.de blockiert Rechenzentrums-Ranges nicht so konsequent wie manche Social-Media-Plattformen. ISP-Proxys sind relevant, wenn Sie Verkäuferkonten verwalten oder Checkout-Prozesse testen. Amazons Risikoanalyse berücksichtigt den IP-Typ zusammen mit dem Session-Verhalten, und ISP-IPs werden dabei weniger kritisch bewertet. Für reine Datenerhebung ist ein Rechenzentrums-Proxy die kostengünstigere Wahl.

PAngV taucht in Foren immer wieder auf – hat meine IP tatsächlich Einfluss auf die Preise in .de-Shops?Ja

Ja. Die PAngV (Preisangabenverordnung) verpflichtet deutsche Shops dazu, Endpreise inklusive Mehrwertsteuer und Grundpreis anzuzeigen. Erkennt ein Shop einen nicht-deutschen Besucher, kann er auf eine internationale Storefront umschalten – mit anderen Preisen, anderen Lieferzonen und manchmal auch einem anderen Sortiment. Idealo und andere Vergleichsportale verhalten sich ähnlich. Preisdaten für den deutschen Markt ohne eine deutsche IP zu erfassen? Die Zahlen spiegeln dann nicht das wider, was tatsächliche Käufer sehen.

Wie gehen Consent-Overlays und Anti-Bot-Systeme auf .de-Seiten vor?Fast jeder große

Fast jede größere .de-Seite begrüßt Sie mit einem Cookie-Consent-Popup, bevor irgendwelche Inhalte angezeigt werden. Das ist eine DSGVO-Pflicht, und deutsche Behörden setzen diese konsequenter durch als die meisten anderen. Sie müssen den Consent akzeptieren und den Cookie speichern – und diesen Cookie dann bei jeder Anfrage mitsenden, sonst erscheint das Popup erneut. Danach erwartet Sie Anti-Bot: Akamai bei den meisten großen Händlern, Cloudflare bei vielen anderen, Imperva auf Finanz-Websites. Diese prüfen Fingerprint, TLS, Timing und Cookies – nicht nur die IP. Halten Sie Accept-Language: de-DE, Zeitzone Europe/Berlin ein und behandeln Sie den Consent-Cookie, bevor Sie irgendetwas anderes tun. Gibt die Seite 429-Fehler zurück, stellen Sie zu viele Anfragen zu schnell. Verlangsamen Sie das Tempo – wechseln Sie nicht die IP. Im DACH-Bereich macht ein IP-Wechsel beim Erreichen eines Rate-Limits die Erkennung in der Regel eher schlimmer.

Funktionieren FineProxys deutsche IPs auch für österreichische und Schweizer Seiten?Ja

In den meisten Fällen ja. Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) verwenden ähnliche Setups – gleiche CDNs, ähnliche Anti-Bot-Konfigurationen, überschneidende Regularien. Eine deutsche IP passiert Geo-Checks auf vielen .at- und .ch-Seiten problemlos. Wo es nicht funktioniert: Seiten, die ausdrücklich eine österreichische oder Schweizer IP erfordern, wie lokale Banking-Portale oder Behördendienste.

Sofort, giropay, PayPal DE – hängt die Zahlungsmethode im Checkout von der IP ab?Ja

Häufig ja. Deutsche Shops zeigen Besuchern aus Deutschland lokale Zahlungsoptionen an. Besuchen Sie den Shop mit einer Nicht-DE-IP, kann das Zahlungsformular auf Visa/Mastercard und ggf. internationales PayPal reduziert sein. Wenn Sie testen möchten, wie der Checkout für einen deutschen Käufer aussieht, benötigen Sie eine stabile DE-IP, um die vollständige Version zu sehen. Außerdem bedeutet die PSD2-Richtlinie der EU, dass jede Kartenzahlung eine Zwei-Schritt-Verifizierung durchläuft – das ist nicht Proxy-bezogen, die Bank prüft jeden. Wechselt Ihre IP jedoch während eines Kaufvorgangs in ein anderes Land, kann die Bank zusätzlich zu dieser Verifizierung weitere Bestätigungen anfordern.

Statisch oder rotierend?Beim Anmelden

Wenn Sie sich in Accounts einloggen, Warenkörbe verwalten oder etwas überwachen, das eine dauerhafte Anmeldung erfordert – brauchen Sie durchgehend dieselbe IP. Die Seite erwartet eine konsistente Verbindung, und ein Adresswechsel mitten in einer Session wirkt verdächtig. Hier machen statische IPs Sinn. Für das Erfassen öffentlicher Daten ohne Anmeldung – Produktkataloge, Suchergebnisse, offene Listings – sind rotierende IPs besser geeignet. Neue Adresse bei jeder Anfrage, geringeres Risiko, Rate-Limits zu erreichen. Kombinieren Sie beide Ansätze jedoch nicht im selben Prozess.

Was bietet FineProxy für Deutschland?Drei Typen

Drei Typen. Datacenter IPv4 – die schnelle und kostengünstige Option, ideal für Monitoring, API-Aufrufe und Ziele, bei denen der IP-Typ keine Rolle spielt. ISP IPv4 – bei regulären Internetanbietern registriert, sodass Websites diese wie private Heimverbindungen behandeln. Geeignet für Ziele, die Rechenzentrums-IP-Ranges blockieren. Rotierend mit Deutschland im Pool – neue IP bei jeder Anfrage, abgerechnet nach API-Credits, für volumeintensive Aufgaben. Ausschließlich Targeting auf Länderebene (DE), keine Stadtauswahl. Statische Tarife werden pro IP mit unbegrenztem Traffic berechnet, rotierende Tarife nach Credits.

Kann ich vorher testen?48-Stunden-Proxys

Proxys für 48 Stunden. Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Live-Deutschland-Proxys
alle 15 Minuten aktualisiert

Kostenlose öffentliche Deutschland-Proxys, regelmäßig von uns auf Geschwindigkeit und Uptime geprüft. Kopieren Sie eine einzelne IP oder exportieren Sie die aktuelle Liste — ohne Registrierung.

Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
26 online·Mehr benötigt? →
141.98.153.86:80
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 Std. her
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 Std. her
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 Std. her
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
2.18 Mbps
91.9%
1 Std. her
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFalkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 T. her
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 Std. her
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymSonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 Std. her
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFrankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 Std. her
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 Std. her
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
2.74 Mbps
31.2%
2 Std. her
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFrankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 T. her
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFalkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 Std. her
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFrankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 Std. her
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 Std. her
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 Std. her
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 Std. her
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFrankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 Std. her
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 Std. her
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 Std. her
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFrankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 Std. her
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymFrankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 Std. her
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFrankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 Std. her
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentHennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 Std. her
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFalkenstein
348 Kbps
24.1%
1 Std. her
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentNuremberg
600 Kbps
13.1%
5 Std. her
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentNuremberg
425 Kbps
20.2%
7 Std. her
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Leitfaden

Was bringt Ihnen eine deutsche IP?

2 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Bitte beachten Sie: Die unten aufgeführten Proxys sind keine unserer Premium-Server-Proxys. Dies ist eine öffentliche Gratis-Liste aus offenen Quellen gesammelt – nützlich zum Testen oder für einfache Anwendungsfälle.

Versuchen Sie, Amazon.de von einer US-IP zu scrapen, und das Erste, was auffällt: Die Preise stimmen nicht. Deutschland hat die PAngV – ein Preisauszeichnungsgesetz, das Shops dazu verpflichtet, deutschen Besuchern Endpreise inklusive MwSt. sowie Grundpreise anzuzeigen. Von außerhalb des Landes liefert dieselbe Produktseite internationale Preise, manchmal sogar einen völlig anderen Storefront. OTTO, Kaufland, Zalando, Idealo – überall dasselbe. Wenn Sie den deutschen E-Commerce mit einer Nicht-DE-IP überwachen, sind die Daten von Anfang an falsch.

FineProxy verfügt über 20.000 deutsche IPv4-Adressen – Rechenzentrums- und ISP-Proxys. Beim Kauf eines deutschen Proxy-Zugangs erhalten Sie entweder einen statischen IP-Proxy (für Ihren Mietzeitraum fest zugewiesen) oder rotierende IPs, die bei jeder Anfrage wechseln. Pauschalpreis pro IP, unbegrenzter Traffic, keine versteckten GB-Kosten.

Der gesamte Betrieb läuft über Frankfurt, direkt neben dem DE-CIX – einem der größten Internet-Austauschknoten der Welt. Für alles, was auf Europa ausgerichtet ist, finden Sie kaum eine niedrigere Latenz. Schnelle Deutschland (DE) Proxy-Server-Verbindungen erreichen bis zu 500 Mbps auf AMD-Threadripper-Hardware.

Dazu kommt die regulatorische Ebene. Die DSGVO in Deutschland ist zwischen dem BfDI (Bundesebene) und den Landesbehörden aufgeteilt – und .de-Websites nehmen das ernst. Nahezu jede größere deutsche Website nutzt Consent-Overlays, die Inhalte blockieren, bis der Nutzer klickt. Ihr Scraper muss mit dem TCF-Cookie umgehen können – der Proxy bringt Sie nur an die Tür. Dasselbe Muster gilt im gesamten DACH-Raum (Österreich, Schweiz), daher leistet eine deutsche IP gleich doppelte Arbeit.

Anti-Bot auf .de wird hauptsächlich von Akamai und Cloudflare übernommen. Geprüft wird mehr als die IP: Browser-Fingerprint, TLS-Version, Request-Timing, Cookie-Handling. Eine saubere deutsche IP bringt Sie durch den Geo-Check, aber Sie benötigen weiterhin konsistente Header (Accept-Language: de-DE, Zeitzone Europe/Berlin) und ein menschenähnliches Timing. Werden Sie rate-limited? Verlangsamen Sie die Anfragen. Rotierende IPs bei einem 429 im DACH-Raum einzusetzen, geht meistens nach hinten los.

Über die Preisüberwachung hinaus: Google.de-Rankings verschieben sich je nach Standort, ARD Mediathek und ZDF sperren nicht-deutschen Traffic per Geo-Blocking, und Ad-Exchanges liefern DE-Besuchern andere Creatives aus. Ohne eine lokale IP sehen Sie nicht, was deutsche Nutzer sehen.

HTTP/HTTPS, SOCKS5 – alles inklusive. Authentifizierung per IP-Whitelisting oder Benutzername/Passwort. Proxy-Listen-Export über REST API in CSV, TXT, JSON – nach Protokoll filtern, Abrufe automatisieren. Jede IP ist anonym: keine Forwarding-Header, individuelles SSL-Zertifikat.