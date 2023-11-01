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德国代理

可靠的静态德国 IPv4 代理——支持 HTTP/HTTPS/SOCKS4/5，99.9% 正常运行时间，无限流量

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买 100 个数据中心 IP 位于 德国，并将 203.0.113.7 加入白名单
  • 显示我今天的德国代理流量成功率
  • 续订本周到期且总额低于 $200 的所有服务
  • 在下次可免费刷新时轮换我的 IP
  • 将最新代理列表导出为 JSON
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

位置与库存

我工作中使用代理，更具体地说，是利用不同国家的IP地址来分析顶级 Play Market 应用。不同国家的代理机构都能正常工作，我能注意到希腊和德国的地址。价格相对实惠，质量不错。没有出现重大延误。

Anton EfagulFineProxy 内部平台译自英语来源

Fineproxy.org 提供不错的代理服务，拥有丰富的 IP 和地点选择。然而，连接速度有时不稳定，支持响应也可能比预期慢。虽然该服务适合基本任务，但可能无法完全满足更高需求或特定需求的用户需求。价格具有竞争力，但对于依赖其进行专业或密集使用的用户来说，性能可能会更稳定。

Charles BrownProxyRate, 2 年多前译自英语来源

负载下速度

我已经用FineProxy好几个月了，它是我见过最好的代理服务之一！连接稳定、快速且安全，使得浏览和访问地理限制内容变得无缝。FineProxy提供多种IP资源，切换快捷且无忧。他们的客服响应迅速且乐于助人，随时准备帮忙，只要我有问题。而且，价格对于所提供的服务水平来说非常有竞争力。强烈推荐FineProxy给需要可靠高效代理的人！

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2 年多前译自英语来源

FineProxy是目前最好的代理服务。连接速度非常快，稳定性极高，代理件范围也很广，我最喜欢旋转代理，抓取时尤其喜欢，其他工具你一定要试试

ReKT JanDieg, 去年译自英语来源

流量永不限量

虽然其他服务商按GB甚至按请求收费，但这些公司始终坚守其保持互联网免费且安全的使命。他们的数据中心选项便宜且带宽无限。

Nemanja DuricSaasHub, 今年译自英语来源

我们已经使用FineProxy两年了。无限带宽和连接都非常出色且稳定。强烈推荐。

David RhodesTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
在 Amazon.de 上使用数据中心 IP 可以吗，还是必须用 ISP 代理？抓取商品可用

如果是抓取商品页面、价格、评论等数据，数据中心代理完全够用。Amazon.de 不会像某些社交平台那样严格封锁数据中心 IP 段。ISP 代理的优势场景在于：管理卖家账号或测试结账流程。Amazon 的风控系统会综合评估 IP 类型和会话行为，而 ISP IP 在这类场景下受到的审查更少。如果纯粹是数据采集，数据中心代理更省钱。

论坛上经常提到 PAngV——我的 IP 真的会影响 .de 商店的定价显示吗？确实

是的。PAngV（Preisangabenverordnung，即德国价格标注条例）要求面向德国用户的商店必须显示含增值税的最终价格和单位价格。当商店检测到非德国访客时，可能会切换到国际版店面——不同的定价、不同的配送区域，有时甚至不同的库存。Idealo 等比价工具也是如此。如果没有德国 IP 来采集德国市场的价格数据，您获取的数据根本无法反映真实买家所看到的内容。

.de 网站上的同意弹窗和反机器人防护是怎样的？几乎所有大型网站

几乎所有主要的 .de 网站在显示任何内容之前都会弹出 Cookie 同意窗口。这是 GDPR 的要求，而德国监管机构的执法力度比大多数国家都更严格。您需要接受弹窗并保存 Cookie，然后在每个请求中都带上该 Cookie，否则弹窗会反复出现。通过同意弹窗之后，接下来要应对的是反机器人防护：大多数大型零售商使用 Akamai，很多其他网站使用 Cloudflare，金融类网站使用 Imperva。它们检查的不仅是 IP，还包括浏览器指纹、TLS 版本、请求时序和 Cookie 处理。请保持 Accept-Language: de-DE、时区 Europe/Berlin，并在执行任何操作之前先处理好同意 Cookie。如果网站开始返回 429 错误，说明您的请求频率过快。应该降低速度——而不是切换 IP。在 DACH 地区遇到速率限制时更换 IP 地址，通常只会让检测更严格，而非更宽松。

FineProxy 的德国 IP 也适用于奥地利和瑞士网站吗？是的

大多数情况下可以。德国、奥地利和瑞士（DACH 地区）运行类似的技术架构——相同的 CDN、相似的反爬配置、重叠的法规体系。德国 IP 可以顺利通过许多 .at 和 .ch 网站的地域验证。但在以下场景不适用：明确要求奥地利或瑞士 IP 的网站，例如本地银行门户或政府服务平台。

Sofort、giropay、PayPal DE——结账时显示的支付方式取决于 IP 吗？是的

通常是的。德国商店会向来自德国的访客展示本地支付选项。如果您使用非德国 IP 访问，支付表单可能会精简为仅显示 Visa/Mastercard 以及国际版 PayPal。如果您想测试德国买家看到的结账页面，就需要一个稳定的德国 IP 才能看到完整版本。另外，欧盟的 PSD2 法规要求每笔卡支付都须经过两步验证——这与代理无关，银行对所有人都执行同样的检查。但如果您在购买过程中 IP 突然跳转到其他国家，银行可能会在此基础上要求额外的身份确认。

静态还是动态？登录时用静态IP

如果您需要登录账号、管理购物车，或监控任何需要保持登录状态的内容——您需要在整个会话期间使用同一个 IP。网站期望连接保持一致，会话中途切换 IP 地址会引起怀疑。这正是静态 IP 发挥作用的场景。 如果是采集无需登录的公开数据——产品目录、搜索结果、公开列表——动态代理效果更好。每次请求使用全新地址，触发速率限制的概率更低。但请注意不要在同一个流程中混用两种方式。

FineProxy 为德国提供哪些产品？共三类

三种类型。数据中心 IPv4——快速且经济实惠，适合监控、API 调用以及不关注 IP 类型的目标网站。ISP IPv4——注册在常规互联网服务商名下，网站会将其视为家庭宽带连接，适合封锁数据中心 IP 段的目标网站。动态代理（IP 池包含德国节点）——每次请求获取新 IP，按 API 积分计费，适合大规模采集。所有代理均支持国家级定位（DE），不支持城市选择。静态套餐按 IP 数量计费，流量无限；动态代理按积分计费。

可以先试用吗？48 小时代理

48 小时代理. 根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

实时德国代理
每 15 分钟更新

免费的德国公共代理，由我们定期验证速度和可用率。可复制单个 IP 或导出当前列表，无需注册。

协议
匿名性
端口
最后检查
26 在线·需要更多？ →
141.98.153.86:80
IP : 端口 评分 协议匿名性城市速度 可用率 最后检查 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
精英全球
500 Mbps
99.97%
刚刚
购买
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Karlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Falkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 小时前
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Frankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 小时前
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.18 Mbps
91.9%
1 小时前
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Falkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 天前
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Frankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 小时前
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名Sonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 小时前
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Frankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 小时前
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Falkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 小时前
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.74 Mbps
31.2%
2 小时前
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Frankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 天前
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Falkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 小时前
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Frankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 小时前
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Nuremberg
353 Kbps
63.3%
1 小时前
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Nuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 小时前
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Nuremberg
635 Kbps
55.4%
1 小时前
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Frankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 小时前
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Falkenstein
601 Kbps
50.5%
1 小时前
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Falkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 小时前
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Frankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 小时前
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名Frankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 小时前
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Frankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 小时前
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Hennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 小时前
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Falkenstein
348 Kbps
24.1%
1 小时前
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Nuremberg
600 Kbps
13.1%
5 小时前
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Nuremberg
425 Kbps
20.2%
7 小时前
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指南

德国 IP 能为您带来什么？

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

请注意： 下面列出的代理 不是我们的高级服务器代理。这是一个 公共免费列表 从开放源收集——适用于测试或基本使用。

试试用美国 IP 抓取 Amazon.de，您首先会注意到：价格不对。德国有 PAngV——一项价格法规，要求商店必须向德国访客展示含增值税的最终价格和单位价格。从德国境外访问，同一个商品页面会显示国际定价，有时甚至是完全不同的店面。OTTO、Kaufland、Zalando、Idealo——情况都一样。如果您使用非德国 IP 监控德国电商，数据从一开始就是错误的。

FineProxy 拥有 20,000 个德国 IPv4——涵盖数据中心和 ISP 类型。购买德国代理后，您将获得静态 IP 代理（在租用期内固定不变）或每次请求自动切换的动态 IP。按 IP 统一计费，无限流量，没有隐藏的按 GB 收费。

所有服务均部署在法兰克福，紧邻 DE-CIX——全球最大的互联网交换点之一。对于面向欧洲的任何业务，您很难找到更低的延迟。高速德国 (DE) 代理服务器连接在 AMD Threadripper 硬件上可达 500 Mbps。

此外还有合规层面的考量。德国的 GDPR 由 BfDI（联邦层面）和各州监管机构共同执行，.de 网站对此高度重视。几乎所有主要德国网站都会运行同意弹窗，在用户点击确认前屏蔽内容——您的爬虫需要处理 TCF Cookie，而代理只负责帮您到达入口。同样的模式适用于整个 DACH 地区（奥地利、瑞士），因此一个德国 IP 可以一举两得。

.de 网站的反机器人措施主要是 Akamai 和 Cloudflare。它们检查的不仅仅是 IP：还包括浏览器指纹、TLS 版本、请求时序和 Cookie 处理。干净的德国 IP 能帮您通过地理位置检查，但您仍需保持一致的请求头（Accept-Language: de-DE、时区 Europe/Berlin）以及类人化的请求节奏。遇到速率限制？放慢速度。在 DACH 地区遇到 429 错误时轮换 IP 通常适得其反。

不仅仅是价格监控：Google.de 的排名会因地区而异，ARD Mediathek 和 ZDF 会对非德国流量进行地理封锁，广告交易平台会向德国访客投放不同的广告素材。没有本地 IP，您无法看到德国用户真正看到的内容。

支持 HTTP/HTTPS、SOCKS5——全部包含。通过 IP 白名单或用户名/密码进行认证。代理列表可通过 REST API 导出为 CSV、TXT、JSON 格式——支持按协议筛选，自动化拉取。每个 IP 均为匿名：无转发头信息，独立 SSL 证书。