ISP 代理为您提供一个在整个租用期内固定不变的静态 IP 地址——非常适合广告账号，因为 Facebook 期望每次登录时看到相同的地址。动态住宅代理则会在每次请求或设定间隔内轮换不同的 IP，这对数据抓取很有用，但对账号管理来说非常危险。如果 Facebook 发现您的广告账号在数十个住宅 IP 之间频繁切换，就会引起怀疑。对于需要长期维护的账号，请使用 ISP 代理；对于数据采集任务，则使用动态住宅代理或数据中心代理池。