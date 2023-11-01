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Facebook 代理

适用于 Facebook Ads、Marketplace 数据抓取和无限制访问的 IPv4 代理——静态地址，支持 HTTP/HTTPS/SOCKS5，无限流量，API 接入。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： ISP.

数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起本页推荐ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买100 ISP proxies 用于 Facebook Ads 账户
  • 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 代理服务
  • 导出我的 代理列表 （JSON 格式）
  • 显示今天错误率最高的服务
  • 显示 状态和账单详情 用于 我的 代理服务
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

流量永不限量

非常好的产品，我喜欢。一切运行良好——无限流量、最高速度和市场上最低的价格。技术支持始终在线且响应迅速。我会给我的朋友们建议。

Anna FletcherFineProxy 内部平台译自英语来源

价格实惠的欧盟代理。这是唯一一家仍然保持低价的代理服务商。我在整个互联网上一直寻找这样的服务，结果发现它是提供无限带宽的代理服务商中最便宜的。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年译自英语来源

运行账户

我使用fineproxy.org代理社交媒体，确保匿名并避免账户封禁。可靠、高效且易用，保证稳定的性能。新用户的免费试用会更好，吸引更多客户。fineproxy.org的代理也兼容多个平台，提供极高的速度和安全性。无论是个人使用还是商业需求，这项服务因其质量和功能性都极受推荐。

Alexsander123SaasHub, 去年译自英语来源

代理运行得非常好，我用了一个月，没有遇到检查点或中断。非常可靠！

lananhsoi17Norton Safe Web, 2 年多前译自英语来源

位置与库存

顶级代理服务！不同的代理类型包括轮换代理、实惠价格、地理定位选项。用加密货币、PayPal或信用卡支付都很方便。你通过客服申请免费试用

Vladimir AkimkinDieg, 2 年多前译自英语来源

Fineproxy.org 提供不错的代理服务，拥有丰富的 IP 和地点选择。然而，连接速度有时不稳定，支持响应也可能比预期慢。虽然该服务适合基本任务，但可能无法完全满足更高需求或特定需求的用户需求。价格具有竞争力，但对于依赖其进行专业或密集使用的用户来说，性能可能会更稳定。

Charles BrownProxyRate, 2 年多前译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
哪种代理类型最适合 Facebook Ads？ISP 代理

ISP 代理——它们看起来就像家庭宽带连接（Facebook 对这类 IP 的信任度最高），地址是静态的（不会出现可疑的 IP 变动），而且没有流量限制。数据中心代理可以用于查看广告和调研竞品页面，但如果要运营自己的广告账户，ISP 代理更安全。

我可以通过一个代理管理多个广告账号吗？不建议

我们强烈建议不要这样做。Facebook 会关联共享同一 IP 的账户。一旦某个账户被标记，所有关联到该地址的账户都会面临风险。一个代理对应一个广告账户——这是铁律。

我需要指纹浏览器，还是只用代理就够了？两者都用

如果不只是简单访问，那么两者缺一不可。代理可以更换您的 IP，但 Facebook 还会追踪浏览器指纹：Canvas 渲染、WebGL 哈希值、已安装字体、时区、语言、屏幕分辨率。指纹浏览器能为每个账户生成一套独立的参数。代理加上指纹浏览器——这是安全进行多账号管理的最低配置。

如何单独解锁 Messenger？使用系统代理

Messenger 使用的是同一套服务器。如果平台能通过代理正常访问，那么 Messenger 也一样可以使用：文字消息、语音通话和视频通话都不受影响。如果您使用的是桌面版 Messenger 应用，请在系统层面配置代理，而不仅仅是在浏览器中。在移动端，需要在手机的 Wi-Fi 设置中进行配置。

抓取 Marketplace 数据需要多少代理？至少 100–300 个

覆盖 5-10 个城市至少需要 100-300 个数据中心 IP。Facebook 封禁抓取地址的速度很快，因此您需要足够的 IP 余量来进行轮换。如果是全国范围覆盖所有类别的抓取，则需要几千个 IP。关键是控制每个 IP 的请求频率——平台的检测机制非常激进，但只要 IP 数量充足并保持耐心，数据是可以采集到的。

ISP 代理和动态住宅代理在 Facebook 使用中有什么区别？静态与动态

ISP 代理为您提供一个在整个租用期内固定不变的静态 IP 地址——非常适合广告账号，因为 Facebook 期望每次登录时看到相同的地址。动态住宅代理则会在每次请求或设定间隔内轮换不同的 IP，这对数据抓取很有用，但对账号管理来说非常危险。如果 Facebook 发现您的广告账号在数十个住宅 IP 之间频繁切换，就会引起怀疑。对于需要长期维护的账号，请使用 ISP 代理；对于数据采集任务，则使用动态住宅代理或数据中心代理池。

指南

Facebook 代理：广告投放、数据抓取、Marketplace 与访问解锁

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

Facebook 是对代理使用审查最严格的平台之一。它追踪一切——IP 历史记录、设备指纹、登录模式，甚至您的打字速度。无论您是在运营广告账户、抓取 Marketplace 数据，还是仅仅想从受限网络中访问 Facebook，方法的选择都至关重要。

Facebook 广告与多账号管理

这才是真正的市场需求所在。代理商和个人媒体投手在多个账号上运营 Facebook ADS，需要每个账号完全隔离：独立 IP、独立浏览器指纹、独立 Cookie。Facebook 会通过共享信号关联账号，一旦平台将两个账号关联起来，即使两者都没有违规，也可能同时被限制。

用于 FB 广告投放的私人代理服务器必须是静态的。平台会注意到账号在不同 IP 或地区之间跳转。如果您的广告账号每天都从芝加哥登录，突然出现在新加坡，就会触发审查。每个账号一个代理，每次登录保持相同的地理位置。

静态住宅（ISP）代理是这类场景中最强的选择。它们拥有住宅 IP 地址（Facebook 会将其视为普通家庭用户），整个租用期间地址保持不变，且没有流量限制——您可以整天在广告管理器中操作，完全不用担心流量超限。

新账号在加大广告投放之前需要 7-14 天的养号期。在此期间，像普通用户一样操作：浏览动态、加入几个群组、发布一些内容。用一个没有任何历史记录的新账号直接跑每天 $500 的广告，是最快被封号的方式。

对于管理 10 个以上账号的机构，建议将代理与指纹浏览器搭配使用——如 Multilogin、Dolphin Anty 或 AdsPower。指纹浏览器会隔离每个会话的浏览器指纹（Canvas、WebGL、字体、时区、屏幕分辨率及众多其他参数），而代理则为每个账号提供独立的唯一地址。缺少任何一层防护，账号关联都在所难免。

数据抓取与采集

Facebook Marketplace 是电商调研的宝库——产品定价、卖家动态、各城市的上架数量，一应俱全。但平台对爬虫的封锁非常严格。有一个已记录的案例：通过 Tor 抓取 445 个商家资料花了 45 小时，期间不断遭遇临时封禁和长达一小时的冷却等待。

更明智的方案：大批量低成本采购数据中心代理，并合理分配请求。数千个 IP、每个地址保持低请求频率，即可覆盖数十个城市而不触发封锁。Apify 的 Marketplace 抓取工具或基于 Selenium 的脚本与代理轮换配合使用效果极佳。

Facebook 广告资料库可以查看平台上任何在投广告，是竞争情报分析的重要工具。虽然它是公开的，但 Facebook 仍然会对大量自动化访问进行频率限制。使用分布在不同地区的代理池，您可以绕过这些限制，批量采集广告素材、定位信息和竞争对手的投放数据。

访问与解锁

在某些国家和特定网络环境下，Facebook 无法正常访问。您可以通过代理从任何受限地区解锁 Facebook——连接会经由一个可以正常访问的服务器进行路由，平台即可正常加载。

这同样适用于 Messenger。由于 Messenger 运行在相同的基础设施上，解锁 Facebook Messenger 的方法也一样：通过一个位于不受限国家的代理路由您的连接。Messenger 的语音和视频通话同样可以通过代理使用，只要连接速度足够快——这就引出了技术层面的问题。

Facebook 完全基于 HTTPS。通过代理安全访问 Facebook 意味着您需要一个能正确处理加密流量的 HTTPS 代理。请选择在 IP 层面处理 SSL 的代理——这样可以避免导致连接中断的证书错误。FineProxy 的 HTTPS 代理支持此功能，一切运行流畅——没有报错，没有连接问题。

通过安全代理解锁 Facebook 页面，设置非常简单：在浏览器或系统设置中配置代理，网站就会像您身处另一个国家一样正常打开。如需了解不同设备上的详细设置步骤，请查看我们的代理集成中心

根据您的任务选择合适的代理类型

最适合 Facebook 网页操作的 IP 地址取决于您的具体任务。广告账号——选择与账号所在地区匹配的美国或欧盟地址的 ISP 代理。数据抓取——选择大规模数据中心 IP 池。个人访问——任何速度快、连接稳定不掉线的代理即可。

匿名代理服务器可以向平台隐藏您的真实地址，但仅靠匿名性远远不足以支撑账户运营。Facebook 更看重的是一致性而非匿名性——同一个 IP、同一个指纹、同一种行为模式，日复一日。

如果您正在寻找适合 Facebook 的代理，关键在于根据任务匹配合适的代理类型： 专用代理 个人账号适合使用住宅代理，广告管理适合 ISP 代理，数据采集适合数据中心代理。一种代理用于所有场景，通常意味着多花钱或效果更差。