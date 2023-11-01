eBay 代理
IPv4 套餐，用于扩展您的任务。支持 HTTP/HTTPS/SOCKS5、付款后自动交付、无限流量和 API 访问。
使用以下配置 eBay 代理。
根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。
正在加载当前套餐…
在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。
四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。
FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 轮换.
|数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用
|独享个人使用，1 个 IP 起
|ISPISP 注册的静态地址
|本页推荐轮换按 API 额度计费
|最适合
|大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
|长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
|会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
|数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
|每个地址的用户数
|最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
|1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
|最多 5 人
|共享池
|平台信任度
|标准数据中心 ASN
|高 — 专属
|高 — ISP 注册
|因代理池而异
|起价
|$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
|$12 / 100 IPs按需精确购买。
|$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低订单
|100 个 IP
|1 IP
|100 个 IP
|250 万额度
|地址使用期限
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|每次请求更换
|带宽
|不限流量
|不限流量
|不限流量
|额度按请求计费，而非按 GB 计费。
|UDP / 语音通话
|可选附加功能
|可选附加功能
|可选附加功能
|不可用
|协议
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|认证
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|API 密钥
|查看套餐
|查看独享套餐
|查看 ISP 套餐
|查看套餐
轮换
按 API 额度计费
数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
共享池
因代理池而异
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250 万额度
每次请求更换
额度按请求计费，而非按 GB 计费。
不可用
HTTP, SOCKS5
API 密钥
数据中心套餐
按 IP 段销售，共享使用
大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
标准数据中心 ASN
$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
独享
个人使用，1 个 IP 起
长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
高 — 专属
$12 / 100 IPs按需精确购买。
1 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
ISP
ISP 注册的静态地址
会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
最多 5 人
高 — ISP 注册
$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
热门代理位置
FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。
只需连接一次。
然后直接提问即可。
FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。
然后只需说
- 购买 1,000 万额度的轮换代理套餐，用于 eBay 商品列表采集
- 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 eBay 代理服务
- 导出我的 eBay 代理列表 （JSON 格式）
- 显示今天错误率最高的 eBay 代理服务
- 显示 状态和账单详情 用于 我的 eBay 代理服务
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。
无论如何要求，智能代理都不会执行的操作
花费您的资金
六个工具会影响余额，均需要
wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。
支付超过报价的金额
每次购买都包含报价中的
expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。
随意取消
两个不可逆工具在没有
confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。
重复扣款
涉及付款的调用使用
idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。
手动设置
选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。
系统
浏览器
应用
为速度而构建。
流量永不限量。
在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。
测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。
500 Mbps
每个代理（标准远程服务器测试）
99.97%
连接在 1,973,500 次请求中成功建立
96
单个 IP 上的并发线程，无性能下降
0
带宽上限 — 所有套餐均不限流量
独享 AMD EPYC
使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。
自有子网
IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。
80 Gbps 上行链路
每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。
Tier III / IV
各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。
实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。
本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。
从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。
负载下速度
FineProxy让我的SEO工具使用体验有了质的提升。干净的IP和稳定的连接让工作始终顺畅、不间断。
即使不是技术专家，入门FineProxy出乎意料地容易。它们的界面直观，代理本身也非常容易整合。性能完美无瑕，让我的在线任务更加顺畅。绝对是个很棒的选择！
API 和智能代理访问
我和FineProxy.org合作超过两年，老实说，我可以说他们是我接触过的最稳定的医生。我管理着十几个社交媒体账号，每个都需要一个专属IP。我从未因为“黑名单”地址而被封禁过。服务器运行时间约为99.9%，这在自动化营销活动中至关重要。速度非常令人满意，数据流畅，高峰时段没有令人烦恼的卡顿。管理面板直观，代理列表实时更新。FineProxy与内心的平静同义。
他们提供API，用户可以通过API从网站获取代理。尽管客服的英语不太好，但他们很努力地帮助我。此外，他们还提供每7天更换IP的服务。
运行账户
数据抓取的优秀代理——我已经用了5+年了......它们有轮换的IP，速度快，几乎所有代理都没有被社交网络封锁
一个定性、快速且稳定的工作代理，我非常满意，这正是我所需要的。在我的国家（乌克兰），许多网站和社交网络被封锁，现在这个问题解决了。价格令人满意，对于大量代理（1000+），我只付20 dlr，比你在任何地方都找不到的代理更便宜更快，所以我推荐这个服务给你。
在eBay上，哪些任务最常需要用到代理？抓取与账号管理
代理常用于商品目录和产品页面抓取、价格监控、卖家数据采集、自动出价、商品列表管理，以及在同一套系统中运营多个账号。
哪种类型的代理最适合eBay？视任务而定
这取决于您的具体用途。如果是抓取商品列表、监控价格或提取分析数据——数据中心代理完全可以胜任。它们速度快、单个 IP 价格低，而且您可以按需购买任意数量。对于任何与账号相关的操作——管理卖家资料、参与竞拍——您需要使用 ISP 代理或住宅代理。eBay 对账号活动的监控更为严格，数据中心 IP 在这方面容易引起警觉。
每个eBay账号都需要独立的代理吗？需要
是的，必须如此。一个账号对应一个IP，这是基本原则。如果eBay发现两个账号从同一地址登录，两个账号都可能被标记。同样的原则也适用于系统的不同部分——抓取器和账号管理要使用各自独立的IP池。这样一旦出现问题，也更容易排查原因。
我可以将同一批代理同时用于eBay API和浏览器自动化吗？可以
可以。代理并不在意流量来自API调用还是无头浏览器。只需确保不将不应共用IP的任务混用——API抓取与账号操作请使用独立的IP池。
选择eBay代理时，我应该关注哪些指标？稳定性优先
首先是稳定性。如果代理在会话中断线，eBay 可能会标记 IP 切换。其次是低延迟和足够的带宽，避免请求超时。IP 的干净程度同样重要：如果上一个用户让该地址被列入黑名单，您会直接继承这个问题。此外，要选择支持灵活扩容的服务商，让您在需要增加 IP 时无需费尽周折。
当我需要发送更多请求时，该怎么处理？增加 IP
向IP池中添加更多IP，分散负载，避免单个地址压力过大。如果使用轮换模式，保持轮换逻辑简单——每次请求切换IP，或按固定间隔切换。无需重写任何代码，只需增加IP，其余设置保持不变。
当eBay开始拦截我的请求时，该怎么办？轮换并降速
先别动代码——通常问题出在 IP 上，而不是逻辑上。尝试切换到更干净的 IP，或向轮换池中添加更多地址。如果您用太少的 IP 对相同的端点发起高频请求，eBay 必然会进行拦截。分散请求，适当降低单个 IP 的请求频率，并确保请求模式看起来不像机器人在每分钟对同一页面发起 500 次访问。
抓取大量eBay商品列表，需要多少个代理？按请求量扩容
这取决于您的请求速度和数据量。粗略参考：每个 IP 每隔 3–5 秒发送一次请求，单个代理每小时可处理约 700–1,200 个请求。若需在一天内抓取 50,000 条商品列表，您大约需要 20–30 个数据中心代理并行运行，并保留合理的请求间隔。若数量达到 200,000 条以上，则建议准备 80–100 个甚至更多 IP。建议先从少量 IP 起步，再逐步扩容——循序渐进比因操之过急遭到大规模封锁后再补救要容易得多。
我可以用免费代理访问 eBay 吗？不建议
技术上可行，但实际操作中并不可取。免费代理由成百上千的用户共享，这意味着这些 IP 几乎可以肯定已被 eBay 标记或列入黑名单。此外，免费代理速度慢、稳定性差，且常常毫无预警地下线——导致会话中途切换 IP，而 eBay 会将此视为可疑行为。更糟糕的是，免费代理运营商可以查看您的所有流量，如果连接未实现端到端加密，登录凭据也可能因此泄露。用于抓取时，免费代理浪费的时间往往比节省的更多；涉及账号操作时，则存在切实的安全风险。