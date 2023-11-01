首先是稳定性。如果代理在会话中断线，eBay 可能会标记 IP 切换。其次是低延迟和足够的带宽，避免请求超时。IP 的干净程度同样重要：如果上一个用户让该地址被列入黑名单，您会直接继承这个问题。此外，要选择支持灵活扩容的服务商，让您在需要增加 IP 时无需费尽周折。