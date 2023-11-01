NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

Twitch 代理

专为 Twitch 观众服务打造的独享 IPv4 代理——支持 SOCKS5，IP 纯净且绝不跨客户共享，东欧节点助您观看无广告直播。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 Twitch 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买5,000 欧洲混合 数据中心 IP 用于 并发 Twitch 观看会话
  • 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 代理服务
  • 导出我的 代理列表 （JSON 格式）
  • 显示 locations 可用于 我的 代理服务
  • 显示 状态和账单详情 用于 我的 代理服务
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

一个极好的代理。我已经使用这个服务大约一个月了。订阅后没有后悔。相对快速，没有延迟，使用方便，顾问回答迅速，对工作和普通上网都很有用。对我来说，价格有点偏高，但至少质量很棒。我把项目9代理从10

KembyFineProxy 内部平台译自英语来源

代理非常快，体验也不错 而且客户支持响应迅速，能立即提供帮助

Omar ElhaqTrustpilot, 今年译自英语来源

位置与库存

非常实惠的欧洲代理店。我觉得它是唯一一个忠实保证免费且安全的互联网代理提供商。虽然有些公司按GB甚至按请求收费，但这些公司仍然提供无限带宽套餐。

NemanjaDieg, 今年译自英语来源

我已经用FineProxy好几个月了，它是我见过最好的代理服务之一！连接稳定、快速且安全，使得浏览和访问地理限制内容变得无缝。FineProxy提供多种IP资源，切换快捷且无忧。他们的客服响应迅速且乐于助人，随时准备帮忙，只要我有问题。而且，价格对于所提供的服务水平来说非常有竞争力。强烈推荐FineProxy给需要可靠高效代理的人！

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2 年多前译自英语来源

客户体验

我试过几次代理服务，发现他们真的很好，可以为他们作证

nasSaasHub, 2 年多前译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
运行观众服务需要多少个代理？每位观众一个

每个并发观看会话至少需要一个 IP。500 个同时在线观众就需要 500 个 IP。更大的 IP 池让您在不同直播间轮换时不会过快重复使用地址。FineProxy 的数据中心套餐可扩展至数千个 IP——且在租用期间，每个地址在 Twitch 上都由您独享。

观众服务该选数据中心代理还是 ISP 代理？两者皆可

两者都可以使用，但方式不同。ISP 代理自动通过住宅 IP 检查——更安全但单个 IP 价格更高。此前未在平台上使用过的干净数据中心 IP 同样有效，尤其是大批量使用时成本优势明显。FineProxy 的 IP 是自有网络独有的（我们是供应商，不是转售商），因此不会被其他代理服务的客户

为什么数据中心代理在其他服务上很快就被封？共享 IP 池

因为那些服务商转售的是共享 IP 池。同一个 IP 被多个客户在同一平台上使用。等 IP 到您手中时，地址早已被标记。我们的 IP 是独享的——如果您租用它们用于 Twitch，我们服务中的其他任何人都无法在该平台上使用这些 IP。

SOCKS5 真的能带来明显区别吗？可以

是的。Twitch 的 HLS 流媒体协议以小片段方式传输视频。HTTP 代理会干扰这种传输方式，导致缓冲或触发检测。SOCKS5 则不会出现这些问题。无论是观看、刷量还是监控，所有与 Twitch 相关的操作都应使用 SOCKS5。

Twitch 代理能减少广告吗？取决于地区

广告直接嵌入在视频流中，因此无法屏蔽。但广告数量取决于您连接的地理位置。通过东欧代理（波兰、罗马尼亚、塞尔维亚）连接时，用户持续看到更少甚至零广告。虽然不能百分百保证，但差异足够显著，很多人专门选择这些地区进行长时间观看。

指南

Twitch 代理：观众服务、直播访问与账号管理

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

Twitch 观看量服务的核心只有一个：平台从未见过的干净 IP。2025 年 8 月检测更新后，全平台观看量一夜之间下降了 5%-22%——大多数使用回收数据中心 IP 的服务在一波清理中全军覆没。存活下来的，靠的都是全新地址。

为什么 IP 质量决定一切

平台现在检查的内容远不止 IP 地址。TLS 指纹（JA3）、会话时长模式、连接时序、行为信号——所有这些都会被分析。但第一道过滤器仍然是 IP 信誉。如果某个地址此前已被他人用于刷量，那么在您的第一个连接完成之前就已经被标记了。

这正是大多数代理供应商的问题所在。他们出售共享 IP 池——同一批 IP 在几十个客户之间轮换，且都访问同一个平台。等 IP 分配到您手上时，早已被别人用废了。

FineProxy 的运作方式不同。我们是直接供应商，而非转售商。我们的 IP 仅存在于自有网络中——您在任何其他代理服务中都找不到它们。当您购买 Twitch 套餐时，这些地址在整个租用期内都被锁定为您独享。在您租用期间，我们平台上没有任何其他人可以将它们用于 Twitch。这不是营销话术——这是系统本身的运作方式。

2025 年 8 月更新到底改变了什么

Twitch 于 2025 年 8 月下旬推出了新的机器人检测机制。直接影响是：全平台观看人数下降。到 8 月 25 日，数据开始回升——这意味着拥有完善基础设施的服务商已迅速完成了适配。

平台当前的检测项：

  • IP 信誉和类型（数据中心 IP 段会被立即标记）
  • TLS 指纹——您的连接
  • 会话行为——观众停留时长、加入和离开的时间点、行为模式是否自然
  • 聊天活动关联性——从不互动的观众与真实用户存在明显差异

仅靠数据中心 IP 已经不足以支撑观看量服务。ISP 代理拥有住宅地址，能通过 IP 类型检查，但单价更高。数据中心代理在 IP 真正干净且从未在平台上使用过时依然有效——而这正是 FineProxy 独享分配所提供的。

扩展观众服务规模

对于运行数百甚至数千个并发

我们推荐：

  • 在不同直播间之间轮换 IP，而非在同一个直播间内轮换
  • 变化会话时长——不要让每个
  • 分散加入时间——500 个观众在同一秒内涌入是非常明显的异常模式
  • 如果您的工具支持，可以混入一些带聊天活动的会话

从 FineProxy 购买大容量套餐（500-1000+ IP），您将拥有足够的 IP 池规模来自然分散流量。由于每个地址在 Twitch 上都是您账户独享的，IP 信誉完全由您掌控——没有其他人能在该平台上损害您的 IP。

始终选择 SOCKS5 而非 HTTP

Twitch 直播使用 HLS 协议。HTTP 代理经常中断视频分片传输并被标记。SOCKS5 工作在更底层，能干净地传输所有类型的流量。对于观看量服务而言，这意味着稳定的连接，不会在直播过程中断开。

通过代理地区选择减少广告

自 2023 年底以来，Twitch 采用了服务端广告注入（SSAI）技术——广告直接嵌入视频流中，广告拦截器无法识别。但广告频率因地区而异：通过波兰、塞尔维亚、乌克兰和罗马尼亚连接时，用户持续获得更少甚至零中插广告。选择合适地区的 Twitch 代理，比任何浏览器扩展都更能有效解决广告问题。

从受限地区访问直播

如果您需要在受限网络或国家观看 Twitch，设置很简单——但细节很重要。有些网络在 DNS 层面封锁平台，有些使用深度包检测，某些国家则完全限制访问。一个位于支持地区的独享代理即可应对以上三种情况：在浏览器或系统层面配置后，直播加载如同本地连接一样流畅。SOCKS5 同样是更好的选择，因为它能无干扰地隧道传输所有流量，包括 HLS 分片。如需各浏览器、操作系统和流媒体设备的详细配置教程，请查看我们的集成中心——涵盖从 Windows、macOS 到 Android 及路由器级别的配置指南。