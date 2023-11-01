每个并发观看会话至少需要一个 IP。500 个同时在线观众就需要 500 个 IP。更大的 IP 池让您在不同直播间轮换时不会过快重复使用地址。FineProxy 的数据中心套餐可扩展至数千个 IP——且在租用期间，每个地址在 Twitch 上都由您独享。