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بروكسي Twitch

بروكسيات IPv4 حصرية لخدمات مشاهدات Twitch — SOCKS5، عناوين IP نظيفة لا تُشارَك مع عملاء آخرين، مواقع في أوروبا الشرقية لبث خالٍ من الإعلانات.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة بروكسي Twitch.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 5,000 عنوان IP من مركز بيانات Europe Mix لجلسات مشاهدة Twitch المتزامنة
  • أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي لديّ
  • صدّر قائمة البروكسي لديّ بصيغة JSON
  • اعرض المواقع المتاحة لخدمات البروكسي الخاصة بي
  • اعرض حالة خدمات البروكسي لديّ وتفاصيل فوترتها
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

وكيل ممتاز. أستخدم هذه الخدمة منذ حوالي شهر. لم يندم على الاشتراك. سريع نسبيًا، ولا يوجد أي تأخير، وهو مناسب للاستخدام، ويجيب المستشار بسرعة، وهو مفيد جدًا للعمل وفقط لتصفح الإنترنت المعتاد. بالنسبة لي، السعر مبالغ فيه بعض الشيء، ولكن على الأقل الجودة ممتازة. لقد وضعت المشروع 9 الوكيل خارج 10

Kembyالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

وكيل سريع جدًا وتجربة جيدة أيضًا دعم العملاء سريع الاستجابة والذي يساعد على الفور

Omar ElhaqTrustpilot, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

المواقع والمخزون

وكلاء أوروبيون بأسعار معقولة جدًا. أعتقد أنه مزود الوكيل الوحيد الذي ظل وفياً للإنترنت المجاني والآمن. بينما يتقاضى الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، لا يزال هؤلاء الأشخاص يقدمون خطط نطاق ترددي غير محدودة.

NemanjaDieg, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد كنت أستخدم FineProxy لعدة أشهر، وهي بسهولة واحدة من أفضل خدمات الوكيل التي صادفتها! الاتصال مستقر وسريع وآمن، مما يجعل التصفح والوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا أمرًا سلسًا. يقدم FineProxy مجموعة واسعة من IPs، والتبديل بينها سريع وخالي من المتاعب. دعم العملاء لديهم سريع الاستجابة ومفيد، ومستعد دائمًا للمساعدة عندما يكون لدي سؤال. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسعار تنافسية بشكل لا يصدق بالنسبة لمستوى الخدمة المقدمة. نوصي بشدة بـ FineProxy لأي شخص يحتاج إلى وكلاء موثوقين وفعالين!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

تجربة العملاء

موقع جيدا و صادق و يستحق خمسة نجوم

freecashb13Norton Safe Web, هذا العامالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
كم عدد البروكسيات التي أحتاجها لخدمة المشاهدين؟واحد لكل مشاهد

عنوان IP واحد لكل جلسة مشاهد متزامنة كحد أدنى. لـ 500 مشاهد متزامن، تحتاج 500 عنوان IP. المجموعات الأكبر تمنحك مساحة للتدوير بين البثوث دون إعادة استخدام العناوين بسرعة. باقات مراكز البيانات من FineProxy تتوسع لتشمل آلاف عناوين IP — وكل عنوان يكون حصريًا لك على Twitch طوال فترة الاستئجار.

بروكسيات مراكز البيانات أم بروكسيات ISP للمشاهدين؟كلاهما يصلح

كلاهما يعمل، لكن بطريقة مختلفة. بروكسيات ISP تجتاز فحص عنوان IP السكني تلقائيًا — أكثر أمانًا لكن أعلى تكلفة لكل IP. عناوين IP لمراكز البيانات النظيفة التي لم تُستخدم على المنصة من قبل تعمل أيضًا، خاصة بكميات كبيرة حيث تكون ميزة التكلفة مهمة. عناوين IP الخاصة بـ FineProxy فريدة لشبكتنا (نحن المزوّد وليس موزعًا)، لذا لم يتم حرقها من قبل عملاء خدمات بروكسي أخرى.

لماذا يتم حظر بروكسيات مراكز البيانات بهذه السرعة في الخدمات الأخرى؟مجمعات مشتركة

لأن هؤلاء المزوّدين يعيدون بيع مجمّعات مشتركة. نفس عنوان IP يستخدمه عملاء متعددون على نفس المنصة. بحلول الوقت الذي يصلك فيه العنوان، يكون مُعلَّمًا بالفعل. عناوين IP لدينا حصرية — إذا استأجرتها لـ Twitch، فلا يمكن لأي شخص آخر على خدمتنا استخدامها هناك.

هل سيُحدث SOCKS5 فرقًا حقيقيًا؟نعم

نعم. بروتوكول البث HLS الخاص بـ Twitch يرسل الفيديو على شكل أجزاء صغيرة. بروكسيات HTTP تتداخل مع عملية التسليم هذه، مما يسبب التخزين المؤقت أو يُفعّل أنظمة الكشف. SOCKS5 يتعامل مع ذلك دون أي مشاكل. لأي عمل متعلق بـ Twitch — المشاهدة أو التعزيز أو المراقبة — استخدم دائمًا SOCKS5.

هل يمكن لبروكسي لفتح محتوى Twitch المحجوب أن يقلل الإعلانات؟حسب الموقع

الإعلانات مدمجة في البث نفسه، لذا لا يمكن حظرها. لكن حجمها يعتمد على موقع اتصالك. من خلال بروكسيات أوروبا الشرقية (بولندا، رومانيا، صربيا)، يرى المستخدمون باستمرار إعلانات أقل أو معدومة. هذا ليس ضمانًا، لكن الفرق كبير بما يكفي لأن يختار الناس هذه المواقع تحديدًا لجلسات المشاهدة الطويلة.

الدليل

بروكسيات Twitch: خدمات المشاهدة، الوصول للبث، وإدارة الحسابات

4 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

خدمات مشاهدات Twitch تعتمد على شيء واحد: عناوين IP نظيفة لم ترها المنصة من قبل. بعد تحديث الكشف في أغسطس 2025، انخفضت أعداد المشاهدات عبر المنصة بنسبة 5-22% بين ليلة وضحاها — معظم الخدمات التي تستخدم عناوين IP مُعاد تدويرها لمراكز البيانات تم القضاء عليها في موجة واحدة. الخدمات التي نجت كانت تمتلك عناوين جديدة.

لماذا تُحدد جودة IP كل شيء

المنصة الآن تفحص أكثر بكثير من مجرد عنوانك. بصمات TLS (JA3)، أنماط مدة الجلسة، توقيت الاتصال، الإشارات السلوكية — كل هذا يتم تحليله. لكن الفلتر الأول لا يزال سمعة IP. إذا كان العنوان قد استُخدم بالفعل للتعزيز من قبل شخص آخر، فسيتم تعليمه قبل أن يكتمل حتى اتصالك الأول.

هنا يفشل معظم مزوّدي البروكسي. يبيعون مجمّعات مشتركة — نفس عناوين IP تُدوَّر بين عشرات العملاء الذين يستهدفون نفس المنصة. بحلول الوقت الذي تحصل فيه على العنوان، يكون شخص ما قد أحرقه بالفعل.

FineProxy يعمل بشكل مختلف. نحن المزوّد وليس موزعًا. عناوين IP الخاصة بنا موجودة فقط في شبكتنا — لن تجدها في أي خدمة بروكسي أخرى. عند شراء باقة لـ Twitch، تُقفل تلك العناوين حصريًا لك طوال فترة الإيجار بأكملها. لا يمكن لأي شخص آخر على منصتنا استخدامها على Twitch أثناء فترة إيجارك. هذا ليس ادعاءً تسويقيًا — هكذا بُني النظام.

ما الذي غيّره تحديث أغسطس 2025 فعليًا

أطلقت Twitch نظام كشف بوتات جديد في أواخر أغسطس 2025. التأثير الفوري: انخفضت أعداد المشاهدات على مستوى المنصة. بحلول 25 أغسطس، عادت الأرقام للارتفاع — مما يعني أن الخدمات التي تمتلك بنية تحتية مناسبة تكيّفت بسرعة.

ما تتحقق منه المنصة حاليًا:

  • سمعة IP ونوعه (نطاقات مراكز البيانات يتم الإبلاغ عنها فورًا)
  • بصمات TLS — “المصافحة” الخاصة باتصالك تحمل توقيعًا فريدًا
  • سلوك الجلسة — مدة بقاء المشاهدين، وأوقات انضمامهم ومغادرتهم، وما إذا كان النمط يبدو طبيعيًا
  • ارتباط نشاط الدردشة — المشاهدون الذين لا يتفاعلون أبدًا يبدون مختلفين عن الحقيقيين

عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات وحدها لم تعد كافية لخدمات المشاهدة. بروكسيات ISP تحمل عناوين سكنية تجتاز فحص نوع IP، لكنها أغلى ثمنًا للوحدة. بروكسيات مراكز البيانات لا تزال تعمل عندما تكون العناوين نظيفة فعلًا وغير مستخدمة سابقًا على المنصة — وهذا بالضبط ما يوفره التخصيص الحصري من FineProxy.

توسيع نطاق خدمات المشاهدات

بالنسبة للخدمات التي تُشغّل مئات أو آلاف “المشاهدين” المتزامنين، المعادلة واضحة: كلما زادت عناوين IP الفريدة، كان توزيع الزيارات أكثر مصداقية. عنوان IP واحد لكل جلسة مشاهدة هو الحد الأدنى. إعادة استخدام العناوين عبر الجلسات ضمن نفس البث أمر محفوف بالمخاطر — فالمنصة تتتبع ذلك.

نوصي بـ:

  • قم بتبديل عناوين IP بين البثوث، وليس داخل بث واحد
  • نوّع مدد الجلسات — لا تجعل كل “مشاهد” يتصل لنفس المدة بالضبط
  • وزّع أوقات الانضمام — ظهور 500 مشاهد في نفس الثانية نمط مكشوف
  • أضف بعض الجلسات التي تتضمن نشاط دردشة إذا كان إعدادك يدعم ذلك

شراء باقة كبيرة (أكثر من 500-1000 عنوان IP) من FineProxy يمنحك حجم مجمع كافٍ لتوزيع الزيارات بشكل طبيعي. وبما أن كل عنوان مخصص حصريًا لحسابك على Twitch، فأنت تتحكم في السمعة — لا يمكن لأي شخص آخر إفساد عناوين IP الخاصة بك على المنصة.

SOCKS5 عبر HTTP — دائمًا

تعتمد بثوث Twitch على بروتوكول HLS. بروكسيات HTTP غالبًا ما تُعطّل توصيل أجزاء الفيديو وتتعرّض للكشف. SOCKS5 يعمل على مستوى أدنى ويمرّر جميع أنواع حركة البيانات بسلاسة. بالنسبة لخدمات المشاهدة، هذا يعني اتصالات مستقرة لا تنقطع أثناء البث.

تقليل الإعلانات عبر موقع البروكسي الجغرافي

منذ أواخر 2023، يستخدم Twitch تقنية حقن الإعلانات من جانب الخادم (SSAI) — حيث تُدمج الإعلانات مباشرةً في تدفق الفيديو. أدوات حظر الإعلانات لا تستطيع اكتشافها. لكن تكرار الإعلانات يختلف حسب المنطقة: الاتصالات عبر بولندا وصربيا وأوكرانيا ورومانيا تحصل باستمرار على إعلانات أقل أو معدومة أثناء البث. بروكسي لـ Twitch من الموقع الجغرافي المناسب يحل مشكلة الإعلانات أفضل من أي إضافة متصفح.

الوصول إلى البث من المناطق المحجوبة

إذا كنت بحاجة لمشاهدة Twitch من شبكة أو دولة مقيّدة، فالإعداد بسيط — لكن التفاصيل مهمة. بعض الشبكات تحجب المنصة على مستوى DNS، وأخرى تستخدم الفحص العميق للحزم، وبعض الدول تقيّد الوصول بالكامل. بروكسي مخصص واحد في موقع جغرافي مدعوم يتعامل مع السيناريوهات الثلاثة: قم بإعداده في متصفحك أو على مستوى النظام، وستُحمَّل البثوث كأنك متصل محليًا. SOCKS5 هو الخيار الأفضل هنا أيضًا، لأنه ينقل جميع حركة المرور بما في ذلك أجزاء HLS دون أي تداخل. للحصول على تعليمات الإعداد خطوة بخطوة عبر المتصفحات وأنظمة التشغيل وأجهزة البث، راجع مركز التكامل — فهو يغطي كل شيء بدءًا من Windows وmacOS وصولًا إلى Android وإعدادات الراوتر.