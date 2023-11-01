خدمات إضافية

محدَّث حتى 17 أغسطس 2026 طباعة

بالإضافة إلى حزم البروكسي القياسية، تقدّم FineProxy مجموعة من الخدمات الاختيارية للعملاء ذوي المتطلبات التقنية غير المعتادة. تشمل هذه الخدمات تجميع قوائم IP مخصصة، وتحسين الاستهداف الجغرافي باستخدام قواعد بيانات خارجية، والتحقق من إمكانية الوصول إلى موارد محددة، وتوسيع حدود الاتصال.

هذه القائمة ليست شاملة — نحن منفتحون على تخصيصات أخرى بناءً على الطلب.

يمكن طلب أي خدمة إضافية من خلال نظام التذاكر في حسابك الشخصي.

إذا كنتَ عميلاً مؤسسياً وتحتاج إلى حل مخصص بالكامل على مستوى المؤسسات، فإننا نقدّم أيضاً حلول بروكسي للأعمال والمؤسسات مصمّمة خصيصاً لاحتياجات شركتك: https://fineproxy.org/proxy-for-business/

1. تحسين حزمة البروكسي (قائمة IP مخصصة) — $100 (دفعة واحدة)#

خدمة لأي عمل يدوي أو مخصص على قوائم البروكسي وفقًا لمتطلبات العميل.

أكثر حالات الاستخدام شيوعًا: يشتري العميل 2–3–5 حزم، وتتكرر بعض عناوين IP بينها، ويحتاج إلى قوائم فريدة تمامًا في كل خدمة. حالة شائعة أخرى: استخدم العميل بروكسيات سابقًا ويرسل لنا قائمة بعناوين IP التي يجب ألا تظهر في خدمته الجديدة.

ما تتضمنه الخدمة:

إزالة عناوين IP المكررة بين عدة حزم تم شراؤها

إنشاء قوائم IP فريدة بالكامل لكل حزمة بحيث لا يوجد أي تداخل

استبعاد عناوين IP محددة يقدمها العميل (مثل عناوين IP التي استخدمها سابقًا)

تسليم نهائي لمرة واحدة لقائمة IP مخصصة وفقًا لمتطلبات العميل

غير مشمول:

إعادة التحسين بعد تغيير العميل لقائمة البروكسي أو تحديثها

تعديلات دورية/مستمرة كل شهر

أي ضمانات للطلبات المستقبلية (كل طلب جديد يُعدّ خدمة مستقلة)

2. تحسين الموقع الجغرافي باستخدام قاعدة بيانات جغرافية مخصصة — $100 (دفعة واحدة)#

تُستخدم هذه الخدمة عندما يرغب العميل في اختيار عناوين IP بناءً على قاعدة بيانات جغرافية خاصة به، تختلف عن قاعدة FineProxy الجغرافية القياسية.

نفحص مجموعة البروكسيات لدينا مقابل قاعدة البيانات الجغرافية الخاصة بالعميل ونختار فقط عناوين IP المطابقة للدولة أو قائمة الدول المطلوبة. كما يمكن إنشاء حزمة جغرافية مختلطة، مثل 700 IP من الولايات المتحدة و300 IP من أوروبا في خدمة واحدة.

ما تتضمنه الخدمة:

فحص شامل لمجموعة عناوين IP لدينا في قاعدة البيانات الجغرافية الخاصة بالعميل

اختيار عناوين IP لبلد مستهدف واحد

اختيار عناوين IP لعدة دول مستهدفة

إنشاء حزم جغرافية مختلطة (على سبيل المثال، N عنوان IP من الدولة A + M عنوان IP من الدولة B)

غير مشمول:

التحقق المستمر في قاعدة البيانات الجغرافية الخاصة بالعميل بعد التسليم

إعادة فحص تلقائية بعد التحديثات من جانب العميل

أي إعادة فرز مستقبلية لنفس الحزمة (يُعدّ هذا طلبًا جديدًا مدفوعًا)

3. اختيار عناوين IP لموقع أو مورد محدد — $60 (دفعة واحدة)#

يُقدّم العميل موقعًا إلكترونيًا أو صفحة محددة. نُجري فحصًا آليًا لمعرفة عناوين IP التي يمكنها الوصول إلى هذا الموقع. بناءً على النتائج، نُعدّ قائمة مخصصة للعميل.

ما تتضمنه الخدمة:

فحص آلي لمرة واحدة للتحقق من إمكانية الوصول إلى الموقع/الصفحة المحددة

اختيار عناوين IP التي تفتح الموقع بنجاح وقت الاختبار

تسليم قائمة IP مُصفّاة ومُجهّزة للعميل

غير مشمول:

مراقبة وقت التشغيل لهذا الموقع على المدى الطويل

إعادة فحص بعد تغيير الموقع لنظام الحماية أو حظر بعض عناوين IP

ضمان بقاء إمكانية الوصول دون تغيير في المستقبل

4. تقسيم الحزمة — $80 (دفعة واحدة)#

تقسيم باقة بروكسي حالية إلى عدة أجزاء.

ما تتضمنه الخدمة:

تقسيم باقة واحدة حالية إلى 2 أو 3 أو 5 أو 10 أجزاء

أعمال تقنية لتقسيم وإصدار القوائم/الخدمات المنفصلة

الحفاظ على الحد الأدنى لحجم كل جزء بحيث لا يقل عن أصغر باقة متاحة على الموقع

غير مشمول:

أي إعادة توزيع أو تجميع لاحق إذا رغب العميل في مخطط تقسيم مختلف

دمج الباقات مجددًا أو تحويلها إلى خطط تعرفة أخرى

قواعد مهمة للخدمات 1–4#

جميع الخدمات الأربع هي تجميعات IP مخصصة.

لا ينطبق عليها خيار «تحديث قائمة البروكسي» القياسي.

إذا قام العميل بتحديث أو تغيير قائمة البروكسي في لوحة التحكم، سيتم فقدان التكوين المخصص.

الدفع يتم مرة واحدة لكل عملية.

5. بروكسيات مخصصة لمورد محدد — +50% من سعر الحزمة (شهريًا)#

يستخدم العميل بروكسيات الباقة، لكنه يرغب في أن يكون مورد معيّن (مثل Twitch أو Steam) على هذه العناوين حصريًا له فقط.

ما تتضمنه الخدمة:

حجز عناوين IP بحيث لا يستخدم أي عميل آخر المورد المحدد على نفس العناوين

دعم شهري لهذه الحصرية على المورد المختار

غير مشمول:

حالة “شخصية” كاملة لجميع الخدمات الممكنة على هذه العناوين (يتم حجز المورد المحدد فقط)

نقل تلقائي لهذا الخيار إلى الباقات الجديدة أو الأخرى دون الحاجة إلى طلب إضافي

6. دعم UDP#

يمكن إضافة دعم بروتوكول UDP (SOCKS5 UDP ASSOCIATE) إلى أي خطة خدمة. عند التفعيل، يتم دعم حركة مرور UDP عبر SOCKS5.

يؤدي تفعيل دعم بروتوكول UDP إلى زيادة بنسبة 50% في سعر الخدمة، وتُطبَّق هذه الزيادة طوال الفترة التي يظل فيها دعم UDP نشطاً.

يُقدَّم دعم بروتوكول UDP كخدمة إضافية ويتطلب تفعيلاً يدوياً عبر نظام التذاكر.

7. اتصالات متزامنة إضافية — $0.03 لكل اتصال (شهرياً)#

اتصالات متزامنة إضافية تتجاوز الحد القياسي.

ما تتضمنه الخدمة:

اتصالات متزامنة إضافية بوحدات من 500 اتصال

مثال على التسعير: $30 لكل 1,000 اتصال

فوترة شهرية مع الخدمة الأساسية

خدمات مجانية#

8. استبعاد عنوان IP — مجاناً خلال 24 ساعة من الشراء#

خلال 24 ساعة من الشراء، يمكن للعميل إرسال:

قائمة نظيفة بعناوين IP المراد استبعادها

أو

أو قائمة نظيفة بعناوين IP المراد الاحتفاظ بها

يتم استبدال عناوين IP المستبعدة بعناوين أخرى من المجموعة المتاحة وفقًا للتعرفة.

9. استبعاد شبكة فرعية (/24) — مجاناً خلال 24 ساعة من الشراء#

خلال 24 ساعة من الشراء، يمكن للعميل إرسال قائمة بشبكات /24 الفرعية لاستبعادها أو الاحتفاظ بها.

يتم أيضًا استبدال عناوين IP المستبعدة بعناوين أخرى من المجموعة المتاحة وفقًا للتعرفة.

الحد الأقصى: يمكن استخدام الخدمتين 8 و9 بحد أقصى مرتين بعد الشراء.