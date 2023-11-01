خادم بروكسي SIP

المكالمات الصوتية عبر IP حساسة لعامل واحد أكثر من أي شيء آخر: زمن الاستجابة. تأخير 200 مللي ثانية فقط يحوّل محادثتك إلى تبادل محرج يتحدث فيه الطرفان فوق بعضهما البعض. لهذا السبب، اختيار البروكسي المناسب لحركة SIP أهم بكثير مقارنةً بأي حالة استخدام أخرى تقريبًا.
لماذا لا يصلح البروكسي العادي
مكالمات SIP تتضمن تدفقين منفصلين. الإشارات (إعداد المكالمة، الرنين، الإنهاء) تمر عبر TCP أو UDP على المنفذ 5060. أما الصوت الفعلي — الصوت الذي تسمعه — فيُنقل كحزم RTP عبر UDP على منافذ يتم تخصيصها ديناميكيًا.
بروكسي HTTP أو HTTPS يتعامل مع حركة الويب فقط. لا يفهم UDP ولا يستطيع تمرير حزم الصوت. إذا حاولت توجيه تطبيق VoIP مثل Zoiper أو Linphone عبر بروكسي HTTP، قد تعمل الإشارات جزئياً لكن لن يكون هناك صوت. المكالمة تتصل نظرياً لكنها تبقى صامتة.
لإجراء مكالمات SIP، تحتاج إلى خادم SIP proxy يدعم SOCKS5 مع ترحيل UDP. يقوم هذا البروتوكول بتمرير كل من إشارات التحكم وتدفق الصوت عبر البروكسي، مما يحافظ على سلامة المكالمة بالكامل.
ما الذي يفعله SOCKS5 مع ترحيل UDP فعلياً
عندما يقوم هاتفك البرمجي أو نظام PBX — سواء كان Asterisk أو FreePBX أو عميل سطح مكتب مثل Zoiper — بالتوجيه عبر بروكسي SOCKS5 مع دعم UDP، يتولى البروكسي التعامل مع كلتا الطبقتين:
- إشارات SIP: INVITE وACK وBYE — جميع الرسائل التي تُنشئ المكالمات وتُنهيها
- وسائط RTP: حزم الصوت الفعلية المتدفقة في كلا الاتجاهين
يحل البروكسي أيضًا مشاكل NAT. صُمّم بروتوكول SIP للاتصال المباشر بين الأقران، ويُضمّن عناوين IP الخاصة في رسائل الإشارات. خلف NAT، تكون هذه العناوين غير قابلة للوصول من الخارج. بروكسي SIP الصادر يُعيد كتابة الاتصال بحيث يتمكن الطرفان من تبادل الصوت بشكل طبيعي — دون الحاجة إلى خوادم STUN أو قواعد جدار حماية معقدة.
أين يكون ذلك مهمًا
مراكز الاتصال التي تعمل عبر الحدود هي الحالة الأكثر شيوعًا. وكلاؤك في بلد، وأرقام هواتفك وخطوط SIP في بلد آخر. توجيه المكالمات عبر بروكسي في منطقة الرقم يُبقي زمن الاستجابة منخفضًا ويجعل حركة البيانات تبدو محلية بالنسبة لمزود الخدمة.
الشركات التي تشغّل خطوط SIP متعددة تحتاج أحيانًا إلى IP منفصل لكل خط — فمزودو الخدمة يتتبعون عناوين IP المتصلة بأنظمتهم، ومشاركة عنوان واحد بين عدة خطوط قد تُطلق تنبيهات احتيال. بروكسي مخصص لكل خط يُبقي كل شيء منظمًا.
حجب VoIP حالة أخرى. بعض الشبكات والدول تُبطئ أو تحجب حركة SIP بالكامل. التوجيه عبر بروكسي في موقع غير مقيّد يتجاوز هذا الحجب — فالشبكة ترى حركة مرور مشفرة عادية بدلًا من حزم SIP.
ما الذي تبحث عنه في بروكسي للمكالمات
زمن الاستجابة هو كل شيء. في استخراج بيانات الويب، 500 مللي ثانية لكل طلب أمر مقبول. لكن في المكالمة الهاتفية، أي تأخير يتجاوز 150 مللي ثانية في اتجاه واحد يصبح ملحوظًا. بروكسيات مراكز البيانات تتفوق هنا — فهي موجودة في مراكز بيانات ذات مسارات مباشرة وقفزات شبكية قليلة. أما البروكسيات السكنية أو المحمولة فتُضيف نقاط ترحيل إضافية تزيد من التأخير.
الاستقرار بنفس القدر من الأهمية. بروكسي ينقطع لنصف ثانية أثناء عملية جمع بيانات ليس مشكلة كبيرة — السكربت يعيد المحاولة. لكن أثناء المكالمة، هذا يعني مكالمة منقطعة. عناوين IP الثابتة على بنية تحتية موثوقة تمنع حدوث ذلك.
يوفر FineProxy دعماً كاملاً لـ SOCKS5 مع ترحيل UDP — حيث تمر كل من إشارات التحكم والصوت عبر اتصال واحد. تضمن البنية التحتية لمراكز البيانات زمن استجابة منخفضاً، ويبقى عنوان IP الثابت كما هو طوال فترة الاستئجار. بالنسبة للإعدادات التي تحتاج إلى تشفير على طبقة الإشارات، فإن بروكسيات HTTPS الخاصة بنا مع شهادات SSL فردية لكل IP تتولى ذلك أيضاً.