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خادم بروكسي SIP

بروكسيات SOCKS5 مع دعم كامل لـ UDP لإشارات SIP وحركة الصوت RTP — عناوين IP مخصصة، بنية تحتية لمركز البيانات، ثابتة طوال فترة الإيجار.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة بروكسي SIP.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: مخصص.

باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةموصى به هنامخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ عنوان IP أمريكيًا مخصصًا يدعم UDP لخط SIP
  • أضف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لاستدعاءات API
  • صدّر قائمة البروكسي لديّ بصيغة JSON
  • اعرض الخدمات ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
  • اعرض حالة خدمات البروكسي لديّ وتفاصيل فوترتها
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

لقد عملت مع FineProxy.org لأكثر من عامين، ويمكنني بصراحة أن أسميهم المزود الأكثر استقرارًا الذي تعاملت معه على الإطلاق. أدير أكثر من اثني عشر حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي وكل حساب يحتاج إلى IP مخصص. لم أواجه حظرًا مرة واحدة بسبب عنوان "مدرج في القائمة السوداء". تتراوح مدة تشغيل الخادم حول 99.9%، وهو أمر بالغ الأهمية أثناء الحملات التسويقية الآلية. السرعة أكثر من مرضية، وتتدفق البيانات بسلاسة دون أي تباطؤ مزعج خلال ساعات الذروة. تتميز لوحة الإدارة بأنها بديهية، ويتم تحديث قائمة الوكيل في الوقت الفعلي. FineProxy مرادف لراحة البال.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

بعد أن لم يحالفني الحظ مع الوكلاء المجانيين الذين لم يعملوا، قمت بتجربة هذه الخدمة مع النسخة التجريبية المجانية. لقد أعطوني العديد من الوكلاء، ولم أواجه أي مشكلة. إنه يعمل بشكل رائع، أوصي به.

juan – darkelleDieg, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

في السابق، كنت أستخدم خدمة مختلفة. لكن بفضل نصائح زملائي وجدت هذه الخدمة. السرعة وحركة المرور غير المحدودة مثيرة للإعجاب (مقارنة بالخدمات الأخرى). أستخدم ستة أشهر حتى لا تنشأ مشاكل. دعم العملاء متاح دائمًا. حتى لوحة التحكم أسعدتني. سأوصي لبقية معارفي. شكرًا لك!

Ирина Коваленкоالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

بينما يتقاضى مقدمو الخدمات الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، يظل هؤلاء الأشخاص مخلصين لمهمتهم المتمثلة في الحفاظ على الإنترنت مجانيًا وآمنًا. خيارات مركز البيانات الخاصة بهم رخيصة وتأتي مع نطاق ترددي غير محدود.

Nemanja DuricSaasHub, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

المواقع والمخزون

لقد كان FineProxy أداة موثوقة لتلبية احتياجات عملي. الوكلاء سريعون ومستقرون ويمكن الوصول إليهم من العديد من المواقع. إنها ميسورة التكلفة وفريق خدمة العملاء سريع الاستجابة وواسع المعرفة. موصى به للغاية لأي شخص يحتاج. اقرأ هذا واكتب آخر

W3sazzadProxyRate, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

عناوين بروكسي أوروبية بأسعار معقولة. إنه مزود البروكسي الوحيد الذي لا يزال يحافظ على انخفاض أسعاره. بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن شيء كهذا، واتضح في النهاية أنه أرخص مزود بروكسي يقدم نطاقًا تردديًا غير محدود.

Wowser BrowserTrustpilot, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
هل يمكنني استخدام بروكسي HTTP لمكالمات VoIP؟لا

لا. بروكسيات HTTP تتعامل فقط مع حركة الويب (HTTP/HTTPS). المكالمات الصوتية تستخدم UDP لنقل الصوت، وبروكسيات HTTP لا تدعم هذا البروتوكول. ستحصل على اتصال يبدو أنه يعمل — قد يصدر رنين حتى — لكن لن يكون هناك صوت. تحتاج إلى SOCKS5 مع دعم UDP relay.

ما مقدار زمن الاستجابة المقبول للمكالمات؟أقل من 150ms

أقل من 150 مللي ثانية في اتجاه واحد يُعدّ مريحًا — تبدو المحادثات طبيعية تمامًا. بين 150 و300 مللي ثانية تبدأ بملاحظة التأخير. وفوق 300 مللي ثانية يتداخل كلام المتحدثين باستمرار. بروكسيات مراكز البيانات تضيف عادةً 5-30 مللي ثانية حسب المسافة، مما يُبقي الأمور ضمن نطاق الراحة بسهولة.

هل سيكتشف مزوّد VoIP أنني أستخدم بروكسي؟IP البروكسي ظاهر

المزود يرى عنوان IP الخاص بالبروكسي، وليس عنوانك. إذا كان عنوان IP نظيفًا (غير مُدرج في قوائم إساءة الاستخدام)، يتعامل معه المزود كأي اتصال عادي. البروكسيات المخصصة تضمن أن لا أحد غيرك يستخدم عنوانك — بدون خطر وراثة سمعة سيئة من مستخدم آخر.

كم عدد البروكسيات التي أحتاجها لمركز اتصال؟واحد لكل خط

واحد لكل SIP trunk، أو واحد لكل مجموعة وكلاء إذا كان المزوّد لا يقيّد الاتصالات لكل IP. لـ 10 خطوط SIP trunk مع مزوّدين مختلفين، ستحتاج 10 بروكسيات مخصصة. أما لـ 50 وكيلًا يجرون مكالمات عبر خط واحد، فبروكسي واحد بنطاق ترددي كافٍ يكفي عادةً — حركة الصوت خفيفة، حوالي 80-100 كيلوبت في الثانية لكل مكالمة متزامنة.

هل يدعم FineProxy بروتوكول UDP لـ SIP؟نعم

نعم. بروكسيات SOCKS5 لدينا تتضمن دعماً كاملاً لـ UDP relay — كل من إشارات SIP وحركة الصوت RTP تمر عبر اتصال بروكسي واحد. هذا يعمل مع تطبيقات الهاتف البرمجي ومنصات PBX الشائعة مثل Zoiper وAsterisk وFreePBX. هذا تحديداً ما تحتاجه تطبيقات VoIP، وليس كل مزودي البروكسي يوفرونه.

الدليل

بروكسيات لمكالمات VoIP وSIP: ما ينجح وما لا ينجح

3 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

المكالمات الصوتية عبر IP حساسة لعامل واحد أكثر من أي شيء آخر: زمن الاستجابة. تأخير 200 مللي ثانية فقط يحوّل محادثتك إلى تبادل محرج يتحدث فيه الطرفان فوق بعضهما البعض. لهذا السبب، اختيار البروكسي المناسب لحركة SIP أهم بكثير مقارنةً بأي حالة استخدام أخرى تقريبًا.

لماذا لا يصلح البروكسي العادي

مكالمات SIP تتضمن تدفقين منفصلين. الإشارات (إعداد المكالمة، الرنين، الإنهاء) تمر عبر TCP أو UDP على المنفذ 5060. أما الصوت الفعلي — الصوت الذي تسمعه — فيُنقل كحزم RTP عبر UDP على منافذ يتم تخصيصها ديناميكيًا.

بروكسي HTTP أو HTTPS يتعامل مع حركة الويب فقط. لا يفهم UDP ولا يستطيع تمرير حزم الصوت. إذا حاولت توجيه تطبيق VoIP مثل Zoiper أو Linphone عبر بروكسي HTTP، قد تعمل الإشارات جزئياً لكن لن يكون هناك صوت. المكالمة تتصل نظرياً لكنها تبقى صامتة.

لإجراء مكالمات SIP، تحتاج إلى خادم SIP proxy يدعم SOCKS5 مع ترحيل UDP. يقوم هذا البروتوكول بتمرير كل من إشارات التحكم وتدفق الصوت عبر البروكسي، مما يحافظ على سلامة المكالمة بالكامل.

ما الذي يفعله SOCKS5 مع ترحيل UDP فعلياً

عندما يقوم هاتفك البرمجي أو نظام PBX — سواء كان Asterisk أو FreePBX أو عميل سطح مكتب مثل Zoiper — بالتوجيه عبر بروكسي SOCKS5 مع دعم UDP، يتولى البروكسي التعامل مع كلتا الطبقتين:

  • إشارات SIP: INVITE وACK وBYE — جميع الرسائل التي تُنشئ المكالمات وتُنهيها
  • وسائط RTP: حزم الصوت الفعلية المتدفقة في كلا الاتجاهين

يحل البروكسي أيضًا مشاكل NAT. صُمّم بروتوكول SIP للاتصال المباشر بين الأقران، ويُضمّن عناوين IP الخاصة في رسائل الإشارات. خلف NAT، تكون هذه العناوين غير قابلة للوصول من الخارج. بروكسي SIP الصادر يُعيد كتابة الاتصال بحيث يتمكن الطرفان من تبادل الصوت بشكل طبيعي — دون الحاجة إلى خوادم STUN أو قواعد جدار حماية معقدة.

أين يكون ذلك مهمًا

مراكز الاتصال التي تعمل عبر الحدود هي الحالة الأكثر شيوعًا. وكلاؤك في بلد، وأرقام هواتفك وخطوط SIP في بلد آخر. توجيه المكالمات عبر بروكسي في منطقة الرقم يُبقي زمن الاستجابة منخفضًا ويجعل حركة البيانات تبدو محلية بالنسبة لمزود الخدمة.

الشركات التي تشغّل خطوط SIP متعددة تحتاج أحيانًا إلى IP منفصل لكل خط — فمزودو الخدمة يتتبعون عناوين IP المتصلة بأنظمتهم، ومشاركة عنوان واحد بين عدة خطوط قد تُطلق تنبيهات احتيال. بروكسي مخصص لكل خط يُبقي كل شيء منظمًا.

حجب VoIP حالة أخرى. بعض الشبكات والدول تُبطئ أو تحجب حركة SIP بالكامل. التوجيه عبر بروكسي في موقع غير مقيّد يتجاوز هذا الحجب — فالشبكة ترى حركة مرور مشفرة عادية بدلًا من حزم SIP.

ما الذي تبحث عنه في بروكسي للمكالمات

زمن الاستجابة هو كل شيء. في استخراج بيانات الويب، 500 مللي ثانية لكل طلب أمر مقبول. لكن في المكالمة الهاتفية، أي تأخير يتجاوز 150 مللي ثانية في اتجاه واحد يصبح ملحوظًا. بروكسيات مراكز البيانات تتفوق هنا — فهي موجودة في مراكز بيانات ذات مسارات مباشرة وقفزات شبكية قليلة. أما البروكسيات السكنية أو المحمولة فتُضيف نقاط ترحيل إضافية تزيد من التأخير.

الاستقرار بنفس القدر من الأهمية. بروكسي ينقطع لنصف ثانية أثناء عملية جمع بيانات ليس مشكلة كبيرة — السكربت يعيد المحاولة. لكن أثناء المكالمة، هذا يعني مكالمة منقطعة. عناوين IP الثابتة على بنية تحتية موثوقة تمنع حدوث ذلك.

يوفر FineProxy دعماً كاملاً لـ SOCKS5 مع ترحيل UDP — حيث تمر كل من إشارات التحكم والصوت عبر اتصال واحد. تضمن البنية التحتية لمراكز البيانات زمن استجابة منخفضاً، ويبقى عنوان IP الثابت كما هو طوال فترة الاستئجار. بالنسبة للإعدادات التي تحتاج إلى تشفير على طبقة الإشارات، فإن بروكسيات HTTPS الخاصة بنا مع شهادات SSL فردية لكل IP تتولى ذلك أيضاً.