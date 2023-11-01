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SIP proxy server

SOCKS5 proxy s plnou podporou UDP pro SIP signalizaci a RTP hlasový provoz — dedikované IP, datacenter infrastruktura, statické po celou dobu pronájmu.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif SIP proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Vyhrazené.

Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéDoporučeno zdeVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte jednu vyhrazenou americkou IP s podporou UDP pro SIP trunk
  • Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro volání API
  • Exportujte můj seznam proxy jako JSON
  • Zobrazte, které služby měly dnes nejvyšší chybovost
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy služeb
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

S FineProxy.org jsem pracoval více než dva roky a můžu říct, že jsou nejstabilnější dodavatel, s kterým jsem kdy spolupracoval. Využívám více než tucet účtů na sociálních sítích, a každý z nich potřebuje věnovanou IP. Ani jednou jsem nebyl blokován kvůli černému seznamu adres. Služební načasování se udržuje na 99,9%, což je klíčové pro automatizované marketingové kampaně. Rychlost je více než uspokojivá, data proudí plynule, bez nepříjemného zpomalení během špičkových hodin. Správní panel je intuitivní a seznam proxy se aktualizuje v reálném čase. FineProxy je synonymem klidného ducha.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Poté, co jsem nemohl najít funkční bezplatné proxy, jsem se rozhodl, že tuto službu vyzkouším v rámci bezplatné zkušební doby. Dostal jsem spoustu proxy serverů a neměl jsem žádné problémy. To funguje skvěle, doporučuji to.

juan – darkelleDieg, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Dříve jsem používal jinou službu, ale na doporučení kolegů jsem našel tuto. Rychlost a neomezený datový provoz jsou oproti jiným službám úžasné. Používám ji už šest měsíců a zatím jsem neměl žádné problémy. Zákaznická podpora je vždy k dispozici. Příjemně mě překvapil i ovládací panel. Tuto službu doporučuji všem svým přátelům. Děkuji!

Ирина КоваленкоInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Zatímco jiní poskytovatelé účtují za GB nebo dokonce za požadavek, tito lidé zůstávají věrní své misi udržovat internet volný a bezpečný. Jejich možnosti v datovém centru jsou levné a nabízejí neomezenou kapacitu.

Nemanja DuricSaasHub, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Lokality a zásoby

FineProxy byl důvěryhodný nástroj pro mé obchodní potřeby. Proxy jsou rychlé, stabilní a dostupné z mnoha míst. Je to cenově dostupné a jejich tým zákaznické podpory je velmi citlivý a kompetentní. Velký doporučení každému, kdo to potřebuje.

W3sazzadProxyRate, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Cenově dostupné proxy z EU. Jediný poskytovatel proxy, který stále drží nízké ceny. Něco takového jsem hledal po celém internetu a nakonec se ukázalo, že jde o nejlevnějšího poskytovatele proxy s neomezenou šířkou pásma.

Wowser BrowserTrustpilot, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Mohu pro VoIP hovory použít HTTP proxy?Ne

Ne. HTTP proxy zpracovávají pouze webový provoz (HTTP/HTTPS). Hlasové hovory používají pro přenos zvuku UDP a HTTP proxy tento protokol nepodporují. Připojení bude vypadat, že funguje — hovor může dokonce “zvonit” — ale nebude slyšet žádný zvuk. Potřebujete SOCKS5 s podporou UDP relay.

Jaká latence je při hovorech přijatelná?Pod 150 ms

Pod 150 ms jedním směrem je komfortní — konverzace probíhá přirozeně. Mezi 150–300 ms už začínáte vnímat zpoždění. Nad 300 ms si lidé neustále skáčou do řeči. Datacenter proxy obvykle přidávají 5–30 ms v závislosti na vzdálenosti, což zůstává bezpečně v komfortní zóně.

Zjistí můj VoIP poskytovatel, že používám proxy?IP proxy viditelná

Poskytovatel vidí IP adresu proxy, ne vaši. Pokud je IP adresa proxy čistá (není označená za zneužití), poskytovatel s ní zachází jako s jakýmkoli jiným připojením. Dedikované proxy zajistí, že vaši adresu nepoužívá nikdo jiný – žádné riziko zdědění špatné reputace někoho jiného.

Kolik proxy potřebuji pro call centrum?Jedna na trunk

Jeden na každý SIP trunk, nebo jeden na skupinu agentů, pokud poskytovatel neomezuje počet připojení na IP. Pro 10 trunků k různým poskytovatelům potřebujete 10 dedikovaných proxy. Pro 50 agentů volajících přes jeden trunk většinou stačí jeden proxy s dostatečnou šířkou pásma — hlasový provoz je nenáročný, přibližně 80–100 Kbps na souběžný hovor.

Podporuje FineProxy UDP pro SIP?Ano

Ano. Naše SOCKS5 proxy zahrnují plnou podporu UDP relay — jak SIP signalizace, tak RTP hlasový provoz procházejí jedním proxy připojením. Funguje to s populárními softphony a PBX platformami jako Zoiper, Asterisk a FreePBX. Přesně to VoIP aplikace potřebují, a ne všichni poskytovatelé proxy to nabízejí.

Průvodce

Proxy pro VoIP a SIP hovory: co funguje a co ne

3 min. čteníSíťový tým FineProxy

Hlasové hovory přes IP jsou citlivé především na jednu věc: latenci. Zpoždění 200 ms a váš rozhovor se změní v nepříjemné překřikování, kdy oba účastníci neustále mluví přes sebe. Proto je výběr správného proxy pro SIP provoz důležitější než téměř u jakéhokoli jiného použití.

Proč běžný proxy nestačí

SIP hovory zahrnují dva oddělené datové toky. Signalizace (navázání hovoru, vyzvánění, zavěšení) probíhá přes TCP nebo UDP na portu 5060. Samotný hlas — audio, které slyšíte — putuje jako RTP pakety přes UDP na dynamicky přidělených portech.

HTTP nebo HTTPS proxy zpracovává webový provoz. Nerozumí UDP a neumí přenášet hlasové pakety. Pokud se pokusíte směrovat VoIP softphone jako Zoiper nebo Linphone přes HTTP proxy, signalizace může částečně fungovat, ale zvuk nebude. Hovor se na papíře spojí, ale zůstane tichý.

Pro SIP hovory potřebujete SIP proxy server s podporou SOCKS5 a UDP relay. Tento protokol tuneluje jak signalizaci, tak hlasový stream přes proxy, čímž zachová celý hovor neporušený.

Co vlastně dělá SOCKS5 s UDP relay

Když váš softphone nebo PBX — ať už je to Asterisk, FreePBX, nebo desktopový klient jako Zoiper — směruje provoz přes SOCKS5 proxy s podporou UDP, proxy zvládá obě vrstvy:

  • SIP signalizace: INVITE, ACK, BYE — všechny zprávy, které zahajují a ukončují hovory
  • RTP média: samotné audio pakety proudící oběma směry

Proxy také řeší problémy s NAT. SIP byl navržen pro přímou peer-to-peer komunikaci a do signalizačních zpráv vkládá privátní IP adresy. Za NAT jsou tyto adresy zvenčí nedostupné. SIP outbound proxy přepíše připojení tak, aby si obě strany mohly normálně vyměňovat audio — bez STUN serverů, bez složitých pravidel firewallu.

Kde to má význam

Nejčastějším případem jsou call centra působící přeshraničně. Vaši agenti jsou v jedné zemi, vaše telefonní čísla a SIP trunky v jiné. Směrování hovorů přes proxy v regionu daného čísla udržuje nízkou latenci a provoz vypadá pro poskytovatele jako lokální.

Firmy provozující více SIP trunků někdy potřebují samostatnou IP adresu pro každý trunk – poskytovatelé sledují, které IP adresy se k jejich systémům připojují, a sdílení jedné adresy mezi mnoha trunky může vyvolat upozornění na podvod. Dedikovaná proxy pro každý trunk udržuje vše v pořádku.

Blokování VoIP je dalším případem. Některé sítě a země SIP provoz omezují nebo zcela blokují. Směrování přes proxy v neomezené lokalitě to obchází — síť vidí běžný šifrovaný provoz místo SIP paketů.

Na co se zaměřit při výběru proxy pro volání

Latence je klíčová. U web scrapingu je 500 ms na požadavek v pořádku. U telefonního hovoru je ale cokoli nad 150 ms v jednom směru znatelné. Datacenter proxy zde vítězí – jsou umístěné v datových centrech s přímými trasami a minimálním počtem hopů. Rezidenční nebo mobilní proxy přidávají další přenosové body, které zvyšují zpoždění.

Stabilita je stejně důležitá. Proxy, které na půl sekundy vypadne spojení během scrapování, není žádný problém – skript to zkusí znovu. Uprostřed hovoru to ale znamená přerušený hovor. Statické IP na spolehlivé infrastruktuře tomu zabrání.

FineProxy nabízí plnohodnotný SOCKS5 s UDP relay — signalizace i hlas procházejí jediným připojením. Infrastruktura datacentra zajišťuje nízkou latenci a statická IP adresa zůstává po celou dobu pronájmu stejná. Pro sestavení vyžadující šifrování na signalizační vrstvě máme rovněž HTTPS proxy s individuálními SSL certifikáty pro každou IP.