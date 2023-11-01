NOVINKA! |Jedno volání API, čistá data zpět. Žádné scrapery nejsou potřeba.Získejte 10,000 tokenů zdarma →

HTTPS Proxy

SSL certifikáty per-IP, šifrování TLS 1.3 na úseku klient–proxy, podpora HTTPS a SOCKS5 — přihlašovací údaje a hlavičky chráněné od prvního paketu.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif anonymních SSL proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 1 000 datacentrových HTTPS IP v Evropě s SSL certifikátem pro každou IP
  • Exportujte můj seznam zabezpečených HTTPS proxy jako JSON
  • Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou HTTPS proxy službu
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých šifrovaných proxy tarifů
  • Obnovte můj seznam HTTPS proxy, až bude k dispozici další bezplatná výměna
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

Líbí se mi ta stránka. Vždycky jsou tu proxy, které potřebuji. Ani jiné stránky nepoužívám. Všechno funguje stabilně a bez poruch. Ceny jsou trochu vysoké, ale stojí to za to.

Margarita KomarovaInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Už nějakou dobu používám služby FineProxy a jsem velmi spokojený s kvalitou. Připojení jsou velmi stabilní, IP adresy fungují bez problémů a rychlost je konstantně rychlá. Zákaznická podpora je také velmi rychle reagující, kdykoliv je to potřeba. Ráda bych to doporučila každému, kdo hledá spolehlivé proxy.

KrzyszofNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Nemůžu najít lepší služby, zvláště pokud jde o neomezené bytové proxy. Myslel jsem, že se kvalita začne snižovat po určitém čase použití, ale sakra, po celou dobu použití, všechno zůstalo nad 99%, to je prostě úžasné. Hodně štěstí a doufám, že to zůstane stejné.

ZainDieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Zatímco jiní poskytovatelé účtují za GB nebo dokonce za požadavek, tito lidé zůstávají věrní své misi udržovat internet volný a bezpečný. Jejich možnosti v datovém centru jsou levné a nabízejí neomezenou kapacitu.

Nemanja DuricSaasHub, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Přístup přes API a agenty

Cena je férová a proxy fungují bez problémů. Také API lze snadno nastavit. Za tuto cenu jednoznačně doporučuji!

Felix KernerTrustpilot, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Miluji proxy FineProxy, jsou opravdu rychlé a nenápadné. Použil jsem je v automatizačních nástroji, jako jsou nástroje pro klíčové slova, a v nástrojích pro scraping, což je skutečná změna v hře, zákaznická podpora je na vrcholu, vždy, když potřebujete pomoc, jsou 24/7 k dispozici k řešení vašeho problému, kvalita proxy je prostě Je to neuvěřitelné.

asdjkakarNorton Safe Web, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Proč je spojení klient–proxy tím slabým místem?Nešifrovaný první skok

Protože většina poskytovatelů šifrování nenabízí. Prodávají „HTTP proxy

Jaký je skutečný rozdíl mezi HTTP a HTTPS proxy?Šifrování prvního skoku

Záleží na tom, kde začíná šifrování. HTTP proxy přeposílá váš provoz na proxy server v nešifrované podobě a ten se poté připojí k cílovému serveru přes HTTPS. HTTPS proxy šifruje už od prvního kroku — od vašeho zařízení k proxy serveru. Vzhledem k tomu, že 99,5 % webového provozu využívá HTTPS, je úsek mezi proxy a cílovým webem téměř vždy šifrovaný. Otázkou je, zda je šifrovaný i úsek mezi klientem a proxy.

Může můj ISP vidět, co dělám přes HTTP proxy?Ano

Ano — váš ISP vidí adresu proxy serveru, vaše přihlašovací údaje k proxy (pokud používáte základní autentizaci) i to, jaké stránky navštěvujete. Při použití HTTPS proxy s SSL váš ISP vidí pouze šifrované spojení na IP adresu proxy. Vše uvnitř — navštívené stránky, přihlašovací údaje, data — zůstává skryto.

Je SOCKS5 šifrovaný?Ne samostatně

SOCKS5 sám o sobě šifrování nepřidává — jde o tunelovací protokol, který funguje s jakýmkoli typem provozu. Pokud ale SOCKS5 používáte přes proxy s SSL certifikátem, spojení s proxy je stále šifrované. FineProxy podporuje na každé IP adrese jak HTTPS, tak SOCKS5, takže si zvolíte protokol, který vyhovuje vaší aplikaci, a přitom zachováte zabezpečené připojení.

Co vlastně znamená "zabezpečená HTTP proxy s SSL"?TLS k proxy

Znamená to, že proxy přijímá spojení přes HTTPS (port 443 se SSL/TLS) místo nešifrovaného HTTP. Data jsou šifrována mezi vaším zařízením a proxy serverem, který poté navazuje samostatné šifrované spojení s cílovým serverem. Slovo “bezpečný” se vztahuje právě na první úsek — a to je přesně to, co většině HTTP proxy chybí.

Ovlivňuje SSL šifrování rychlost proxy?Zanedbatelná režie

SSL/TLS handshake přidává k úvodnímu spojení několik milisekund — typicky 10–30 ms v závislosti na vzdálenosti od proxy serveru. Poté moderní šifrování TLS 1.3 běží se zanedbatelnou režií na jakémkoli současném hardwaru. V praxi je rozdíl nepostřehnutelný při scrapingu, správě účtů nebo API voláních. Latence samotné síťové trasy má daleko větší vliv než šifrovací vrstva. FineProxy využívá u certifikátů pro jednotlivé IP optimalizované TLS konfigurace, takže získáte plné šifrování bez znatelné ztráty rychlosti.

Průvodce

Problém většiny „HTTPS proxy

5 min. čteníSíťový tým FineProxy

99,5 % provozu směřujícího na Google je již šifrováno (Google Transparency Report). Prakticky každá stránka, kterou navštívíte, běží na HTTPS. Jenže tady je něco, co vám poskytovatelé proxy neřeknou: většina proxy serverů prodávaných jako “HTTP/HTTPS” šifruje pouze polovinu cesty.

Kde se skrývá mezera v šifrování

Když poskytovatel proxy uvádí, že jeho produkt “podporuje HTTPS,” obvykle tím myslí, že se proxy dokáže připojit k HTTPS webům. Spojení od webové stránky zpět k proxy — šifrované. Spojení od proxy k vám — obyčejné HTTP. Holý text. Čitelný pro kohokoli ve vaší síti.

Zamyslete se nad tím, co se přenáší na tomto prvním úseku: vaše přihlašovací jméno a heslo k proxy, adresa každé stránky, kterou si vyžádáte, a všechny vaše HTTP hlavičky. U běžné HTTP proxy jsou tyto informace plně viditelné pro vašeho ISP, správce sítě, kohokoli na stejné Wi-Fi i jakékoli zařízení mezi vámi a proxy serverem.

Není to jen teorie. V roce 2023 zranitelnost v populární knihovně Python requests (CVE-2023-32681) ukázala přesně, co se může stát: hlavička Proxy-Authorization — obsahující přihlašovací údaje k proxy — unikala při přesměrováních na cílové servery. Příčina? Přihlašovací údaje putovaly nešifrovaně přes proxy připojení. Tato zranitelnost postihla všechny verze knihovny od 2.3.0 do 2.30.x, než byla opravena.

Rozsah krádeží přihlašovacích údajů

Zpráva Fortinet’s 2025 Global Threat Landscape Report zjistila, že objem ukradených přihlašovacích údajů na darknetových fórech vzrostl za jediný rok o 42 % a dosáhl více než 100 miliard unikátních záznamů — e-mailů, hesel, session tokenů a obejití autentizace. Aktivita infostealerového malwaru, který v reálném čase sbírá přihlašovací údaje, vzrostla o 500 %.

Nešifrované připojení přes proxy je dalším místem, kde mohou být přihlašovací údaje zachyceny. Vaše heslo k proxy, hlavičky relací, stránky, ke kterým přistupujete — to vše leží odhalené na prvním skoku, pokud spojení není šifrované.

Jak to řeší FineProxy

Každá IP adresa v naší síti má vlastní individuální SSL certifikát. Když se připojíte k HTTPS proxy serveru FineProxy, hned první spojení — z vašeho zařízení k proxy — je šifrované pomocí SSL/TLS. Vaše přihlašovací údaje, požadavky i hlavičky jsou chráněny od samého začátku.

Tady je ten rozdíl:

Běžný HTTP proxy: Vaše zařízení → Proxy (prostý text, vše viditelné) → Web (HTTPS, šifrováno) FineProxy HTTPS proxy: Vaše zařízení → Proxy (HTTPS, šifrováno vlastním SSL certifikátem pro každou IP) → Web (HTTPS, šifrováno)

Celý řetězec je šifrovaný. Žádný nechráněný úsek. Žádná mezera, kde by někdo mohl číst váš provoz.

Pro každou IP adresu vydáváme dedikovaný SSL certifikát — nepoužíváme sdílený certifikát pro celý pool. Každý proxy funguje jako samostatný SSL (bezpečný šifrovaný) proxy server s vlastní kryptografickou identitou.

Proč záleží na certifikátech pro každou IP

Sdílený certifikát znamená, že jedna chyba v konfiguraci nebo jeden kompromitovaný klíč ovlivní každý proxy v poolu. S certifikáty pro jednotlivé IP je každá adresa kryptograficky nezávislá. Pokud se u jedné vyskytne problém — ostatní zůstanou nedotčené.

To také znamená, že každý proxy funguje jako samostatný bezpečný anonymní SSL proxy. Když si u FineProxy zakoupíte HTTPS proxy list, můžete si být jistí, že každá adresa je individuálně zabezpečena a nesdílí certifikátovou infrastrukturu s tisíci dalších uživatelů.

Co dělá TLS termination proxy server

Tento termín se objevuje v technické dokumentaci. Jednoduše řečeno: proxy přijme vaše šifrované spojení, dešifruje požadavek, aby zjistil, kam chcete směřovat, a vytvoří nové šifrované spojení k cílovému serveru.

Studie z roku 2017 provedená výzkumníky z Georgia Tech a University of Michigan zjistila, že 4–10,9 % veškerého HTTPS provozu prochází nějakou formou zachycujícího proxy a téměř všechny z nich oslabují zabezpečení — snížená úroveň šifrování, zastaralé verze TLS, chybějící kontroly certifikátů. Špatná implementace SSL může vaše připojení učinit méně bezpečným, než kdybyste proxy nepoužívali vůbec. Na kvalitě SSL implementace záleží stejně jako na samotné přítomnosti SSL.

Praktické využití

Scraping velkém měřítku — každý významný web vyžaduje HTTPS. Spojení vašeho scraperu s proxy by mělo být také šifrované, zejména pokud se přenášejí přihlašovací údaje k proxy. Datacentrové proxy s individuálním SSL na každou IP to zvládnou bez problémů.

Správa účtů — přihlašovací údaje a session tokeny jsou vysoce cenné cíle. Nešifrovaná část spojení přes proxy znamená, že tato data putují vaší sítí v otevřené podobě. ISP proxy s individuálními SSL certifikáty udržují spojení každého účtu šifrované od úplně prvního paketu.

API integrace — každé významné HTTPS API (Google, Meta, OpenAI, Stripe) odmítá nešifrovaná spojení. Dedikovaná proxy s vlastním SSL certifikátem zajistí, že vaše API klíče nikdy neputují nechráněné.

Veřejné sítě — pracujete z kavárny, hotelu nebo coworkingu? HTTP proxy odesílá vaše přihlašovací údaje k proxy a data o prohlížení přes lokální síť v čistém textu. HTTPS proxy je šifruje. Na veřejné Wi-Fi je to rozdíl mezi soukromím a kompromitací.

Na co se zaměřit při nákupu SSL proxy adres

Tři věci: má každá IP vlastní certifikát (ne sdílený), podporuje proxy služba kromě HTTPS i SOCKS5 a pocházejí IP adresy z vlastní sítě poskytovatele. FineProxy splňuje všechny tři podmínky — individuální SSL na každou adresu, podpora obou protokolů a IP adresy, které vlastníme a spravujeme sami. Právě to tvoří nejbezpečnější konfiguraci proxy.