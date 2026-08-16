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Proxy pro Telegram

Statické datacenter a ISP proxy pro Telegram: SOCKS5/HTTPS, vazba 1:1 IP na účet, neomezený provoz, navrženo pro scraping a správu skupin.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy pro Telegram.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Vyhrazené.

Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéDoporučeno zdeVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte jednu vyhrazenou IP v Německu pro Telegram a přidejte 203.0.113.7 na seznam povolených IP adres
  • Zobrazte, které proxy služby měly dnes nejvyšší chybovost
  • Obnovte všechny služby proxy, které vyprší tento týden, pod $200
  • Nahraďte IP přiřazenou mé evropské skupině účtů, až bude další obnova zdarma
  • Exportujte mé aktuální seznamy proxy jako JSON
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Správa účtů

Používám tuto službu už více než pět let pro své projekty sběru dat a byla skvělá. Nabízejí rotační IP adresy, rychlou výkonnost a na rozdíl od mnoha jiných proxy serverů nejsou blokovány na sociálních platformách.

AliceDieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Použil jsem proxy 2 už několik měsíců a jsem naprosto spokojený, čistý IP, neblokovaný, dobrá podpora. Velmi vhodná pro správu několika účtů najednou!

phuongheocon98Norton Safe Web, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Minimální objednávky

Koupím mini-proxy jen tady! Je to velmi pohodlné pracovat v úzkém okruhu! A nemá smysl zaplatit za to, co nepotřebuješ! Výhodný tarif, nejnižší cena a bezproblémová práce!

Asmik RolinInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Dobrý den! Dlouho jsem hledal velké množství proxy za dostupnou cenu. Nakonec jsem je našel na fineproxy.org. Předtím jsem platil desetkrát více. Po měsíci vše funguje. Děkuji za vaše služby!

MaksymTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Podpora

Už nějakou dobu znám FineProxy. FineProxy vyřešil mé problémy s odběrem dat z internetu, a dobrá věc na této službě je její stabilita, dostupnost a počet dostupných proxy serverů. Proxy routing, která je velmi přiměřená, snížila náklady na získávání dat z internetu. Dobrou stránkou FineProxy je její podpora, která odpovídá na naše otázky a vyřeší naše problémy co nejrychleji. Pokud potřebujete proxy pro své služby, rozhodně doporučuji, abyste si koupili proxy routing služby od FineProxy.

reza bhmSaasHub, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Měl jsem skvělý zážitek s FineProxy. Rychlost a stabilita jejich proxy jsou jedinečná a nabízejí širokou škálu možností pro různé aplikace. Konfigurace byla jednoduchá a jejich zákaznická služba byla vždy dostupná a efektivní. Velmi doporučuji FineProxy každému, kdo potřebuje spolehlivé proxy řešení!

Tan NguyenProxyRate, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Jaký je rozdíl mezi SOCKS5 proxy a MTProto?Obecné vs. specializované

SOCKS5 je univerzální protokol, který směruje veškerý provoz přes proxy server, zatímco MTProto proxy, které Telegram využívá, je vlastní šifrovací protokol aplikace navržený speciálně pro bezpečnou komunikaci. SOCKS5 funguje napříč všemi aplikacemi a nástroji, včetně Telegramu, prohlížečů a botů, zatímco MTProto funguje pouze v klientech Telegramu. MTProto proxy zpracovávají pouze provoz Telegramu a obsahují šifrovací vrstvu optimalizovanou pro tuto aplikaci. Tyto protokoly nejsou vzájemně zaměnitelné — SOCKS5 nabízí širší flexibilitu, MTProto je určen výhradně pro Telegram.

Poskytujete MTProto proxy pro Telegram?Ne — SOCKS5

FineProxy se zaměřuje na SOCKS5 a plně šifrované HTTPS proxy namísto MTProto. Vysokorychlostní SOCKS5 proxy pro Telegram s autentizací pomocí uživatelského jména a hesla funguje perfektně s touto aplikací i dalšími platformami, zatímco MTProto je omezen pouze na Telegram. Připojení SOCKS5 a HTTPS jsou end-to-end šifrovaná a snáze se integrují do automatizačních nástrojů, API klientů nebo desktopového softwaru. Navíc vám umožňují používat jednu proxy pro více platforem namísto jedné jediné aplikace. Ve většině reálných scénářů je kvalitní SOCKS5 proxy stabilnější a bezpečnější než veřejný MTProto server.

Mohu tedy vaše proxy používat místo MTProto?Ano

Ano, rozhodně. SOCKS5 a HTTPS proxy od FineProxy jsou plně kompatibilní s Telegramem a dokážou v každém praktickém scénáři nahradit MTProto. Spojení zůstává šifrované end-to-end a výkon je často vyšší, protože provoz běží přes optimalizovanou datacenter infrastrukturu. Stejnou proxy můžete navíc používat v prohlížečích, botech a dalších automatizačních nástrojích — to MTProto neumožňuje. SOCKS5 a HTTPS jsou tak flexibilnější a spolehlivější volbou jak pro Telegram, tak pro multi-platformové pracovní postupy.

Fungují vaše proxy s Telegram boty?Ano

Ano, SOCKS5 proxy od FineProxy fungují se všemi hlavními Telegram boty a automatizačními frameworky. Pro vývojáře, kteří hledají nejrychlejší proxy pro Telegram API požadavky, naše datacentrová infrastruktura zajišťuje nízkou latenci a konzistentní dobu odezvy. Seznamy proxy si můžete generovat v libovolném formátu pomocí konstruktoru seznamů — CSV, TXT, JSON nebo přes API. Každá proxy běží na vlastní IPv4 infrastruktuře FineProxy s neomezeným provozem a stabilním uptimem, což zajišťuje konzistentní výkon botů i při rozsáhlých úlohách.

Jsou vaše proxy kompatibilní s Telethon, Pyrogram a dalšími automatizačními knihovnami pro Telegram?Ano

Ano, SOCKS5 a HTTPS proxy od FineProxy se bezproblémově integrují s Telethon, Pyrogram, Aiogram a dalšími populárními Python knihovnami pro Telegram. Tyto frameworky nativně podporují SOCKS5 prostřednictvím balíčků python-socks nebo PySocks — stačí předat host proxy, port a přihlašovací údaje do konstruktoru klienta. Pro Telethon použijte parametr proxy v TelegramClient(); pro Pyrogram nakonfigurujte proxy dict v Client(). Statické datacenter nebo ISP proxy jsou zde nejlepší volbou, protože udržují trvalé relace a snižují počet opakovaných autentizací. Přiřaďte jednu statickou IP na účet, udržujte závislosti aktuální a vaše automatizační pipeline poběží spolehlivě i velkém měřítku.

Mohu je používat pro více Telegram účtů?Ano — opatrně

Technicky ano, ale doporučujeme přiřadit každému účtu Telegram jednu statickou IP adresu – zajistíte tím stabilitu relací a minimalizujete výzvy k ověření přihlášení. Tento přístup odděluje aktivitu jednotlivých účtů a pomáhá udržovat čistší reputaci IP adres. Pro rozsáhlé nasazení používejte samostatné subnety nebo seznamy proxy pro jednotlivé skupiny účtů.

Existuje riziko zablokování ze strany Telegramu?Záleží na chování

Jakýkoli typ proxy s sebou nese určité riziko dočasných omezení nebo banů v závislosti na chování uživatele. FineProxy poskytuje čisté, privátní IPv4 proxy, ale na zodpovědném používání záleží – vyhněte se spamování, agresivní automatizaci nebo častým změnám lokace. Riziko závisí spíše na tom, jak proxy používáte, než na samotné proxy.

Musím v Telegramu něco nastavovat?Ano

Ano, otevřete v Telegramu sekci “Network & Proxy”, vyberte SOCKS5 a zadejte IP proxy, port a přihlašovací údaje. Můžete také použít jakýkoli software podporující proxy, například automatizační frameworky nebo klienty v prohlížeči. Po připojení Telegram směruje veškerý provoz přes vámi zvolený server FineProxy s plnou podporou IPv4.

Průvodce

Proxy pro Telegram: Praktický průvodce správou skupin a veřejných dat

Aktualizováno 16 Aug 2026 · 3 min. čtení · Síťový tým FineProxy

Provoz Telegramu velkém měřítku — parsování publik, sběr veřejných dat, pozvánky uživatelů nebo správa mnoha skupin — vyžaduje spolehlivou proxy infrastrukturu a konzistentní pracovní postupy. Týmům, které hledají nejlepší proxy pro Telegram od FineProxy, nabízíme statické datacentrové proxy, statické ISP proxy a rotační datacentrové proxy na vlastních IPv4 rozsazích a hardwaru FineProxy. Všechny uzly běží na procesorech AMD Threadripper v datových centrech Tier-III/IV s uplinky 10–40 Gbit/s, dostupností 99.9% a neomezeným provozem; plány se liší pouze souběžností, takže můžete škálovat propustnost předvídatelně.

Typy proxy pro práci s Telegramem

Statické datacentrové proxy Nákladově efektivní a s nízkou latencí, pokud kontrolujete frekvenci požadavků. Vhodné pro stabilní administrátorské relace, moderační nástroje a lehkou automatizaci vázanou na známé účty. Používejte princip „jedna statická IP na administrátora/účet

Statické ISP proxy IP adresy registrované u ISP, které udržují stabilní dlouhodobé relace. Užitečné pro klíčové administrátory, ověřené organizace nebo regionálně omezené operace, kde kontinuita IP adresy snižuje komplikace.

Rotující datacentrové proxy Ideální pro sběr veřejných HTML/HTTP dat, kde rozmanitost IP adres na požadavek minimalizuje opakované pokusy. Využijte je pro katalogizaci metadat veřejných skupin, seznamů členů (kde jsou dostupné), sledování veřejných příspěvků nebo sběr profilových úryvků zobrazených ve webových rozhraních. Rotace zvyšuje propustnost, ale stále je třeba dodržovat rozumné nastavení crawlingu.

MTProto vs. SOCKS5 — Proč doporučujeme univerzální proxy

Telegram podporuje SOCKS5 a MTProto. MTProto je vlastní transportní protokol Telegramu a funguje pouze v klientech Telegramu. SOCKS5 a plně šifrované HTTPS proxy fungují s Telegramem i jakýmkoli jiným softwarem — prohlížeči, automatizačními frameworky, API klienty. Za stejnou cenu poskytují SOCKS5/HTTPS širší využitelnost, jednodušší podporu nástrojů a snadnější logování/audit.

Spolehlivý proxy server pro Telegram pro rychlé stahování je zásadní při přenosu médií ze skupin nebo kanálů. Vysokorychlostní SOCKS5 nebo HTTPS proxy zvládají velké soubory bez omezování rychlosti, zatímco veřejné MTProto endpointy často nenabízí konzistentní rychlost. Uživatelé v omezených regionech mohou prostřednictvím správně nakonfigurovaných SOCKS5 nebo HTTPS proxy také zcela odblokovat Telegram a obnovit plný přístup ke chatům, hovorům a médiím.

muž sedící u notebooku

Praktická nastavení pro reálné úlohy

A) Scrapování publika skupin

  • Pro sběrače dat použijte rotační datacenter proxy; přidejte náhodné zpoždění 400–900 ms.
  • Omezte souběžnost na cílový povrch (např. veřejná stránka skupiny, stránky s výsledky vyhledávání), abyste zamezili synchronizovaným nárazovým požadavkům.
  • Udržujte identifikátory relace (UA, cookies tam, kde je to relevantní) a v rámci jedné session nepřepínejte rychle mezi skupinami.

Sledujte signály: rostoucí počet 429/5xx, delší timeouty, zhoršující se kvalita výsledků. Reagujte snížením souběžnosti a rozšířením rozpětí zpoždění.

B) Scraping veřejných informací o skupinách

  • Rotační pool pro fetchery; statické datacenter IP pro řídicí dashboardy.
  • Ukládejte data zvlášť pro každou skupinu s časovými razítky změn; vyhněte se opětovnému stahování nezměněného obsahu.
  • Respektujte stránkování a implementujte exponenciální backoff při přechodných chybách.

C) Zvání uživatelů do skupin

  • Používejte statické proxy (datacenter nebo ISP) přiřazené 1:1 k administrátorským účtům.
  • Udržujte konzistentní lokace; nepřeskakujte mezi regiony v rámci admin sessions.
  • Účty postupně zahřívejte; akce rozložte v čase; sledujte výzvy k ověření.

Řízení rizik: Hlavním rizikem je chování, nikoliv přenosová vrstva. Pokud se výzvy k ověření zvyšují, pozastavte činnost, snižte denní počet pozvánek a prodlužte intervaly.

D) Správa většího počtu skupin (moderování, plánování, analytika)

  • Každému administrátorskému nebo servisnímu účtu přiřaďte vlastní statickou IP.
  • Používejte oddělené podseznamy pro týmy/projekty; nikdy nenechte crawlery využívat administrátorské IP.
  • Udržujte otisky nástrojů konzistentní (náhodně nekombinujte headless a plný režim prohlížeče).

Začínáme

Chcete koupit funkční proxy pro Telegram? Vyberte si plán podle vašich požadavků na souběžnost: statické IP pro relace vázané na účet, rotační pooly pro sběr dat. Všechny plány zahrnují neomezený provoz, ověření pomocí IP nebo přihlašovacích údajů a podporu HTTP/HTTPS + SOCKS5.