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Proxy Telegram

Proxy datacenter và ISP tĩnh cho Telegram: SOCKS5/HTTPS, gán IP 1:1 cho mỗi tài khoản, lưu lượng không giới hạn, được xây dựng cho scraping và quản lý nhóm.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy Telegram.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Riêng.

Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungKhuyên dùng ở đâyRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua một IP riêng tại Đức cho Telegram và thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép
  • Xem dịch vụ proxy nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
  • Gia hạn mọi dịch vụ proxy hết hạn trong tuần này, dưới $200
  • Thay IP gán cho nhóm tài khoản Châu Âu khi lần làm mới tiếp theo miễn phí
  • Xuất các danh sách proxy hiện tại dưới dạng JSON
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Chạy tài khoản

Tôi đã sử dụng dịch vụ này hơn 5 năm cho các dự án thu thập dữ liệu của mình và nó thật tuyệt vời. Họ cung cấp IP luân phiên, hiệu suất nhanh và không giống như nhiều proxy khác, họ không bị chặn trên các nền tảng truyền thông xã hội.

AliceDieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Proxy dùng được 2 tháng và hoàn toàn hài lòng, IP sạch, không bị chặn, hỗ trợ tốt. Rất thích hợp để quản lý nhiều tài khoản cùng một lúc!

phuongheocon98Norton Safe Web, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Mức đặt hàng tối thiểu

Tôi chỉ mua gói proxy nhỏ ở đây! Nó rất thuận tiện để làm việc trong một vòng tròn chặt chẽ! Và không có ý nghĩa gì khi trả quá nhiều cho những gì bạn không cần! Thuế quan thuận lợi, giá thấp nhất và hoạt động không có sai sót!

Asmik RolinNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Xin chào! Tôi đã tìm kiếm một số lượng lớn proxy với mức giá phải chăng trong một thời gian dài. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy chúng tại fineproxy.org. Trước đây tôi phải trả đắt gấp 10 lần. Sau một tháng, mọi thứ vẫn hoạt động. Cảm ơn dịch vụ của các bạn!

MaksymTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Hỗ trợ

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Tôi đã quen với FineProxy được một thời gian. FineProxy đã giải quyết các vấn đề của tôi khi trích xuất dữ liệu từ Internet và điểm hay của dịch vụ này là tính ổn định, tính khả dụng cũng như số lượng proxy mà họ có. Dịch vụ định tuyến proxy có mức giá cực kỳ hợp lý đã giúp tôi giảm chi phí trong việc trích xuất dữ liệu từ Internet. Và điểm hay của FineProxy là sự hỗ trợ của nó, giúp trả lời các câu hỏi của chúng tôi và giải quyết các vấn đề của chúng tôi trong thời gian ngắn nhất. Nếu bạn cần proxy cho dịch vụ của mình, tôi chắc chắn khuyên bạn nên mua dịch vụ định tuyến proxy của FineProxy.

reza bhmSaasHub, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Sự khác biệt giữa proxy SOCKS5 và MTProto là gì?Chung và riêng

SOCKS5 là một giao thức đa năng định tuyến toàn bộ lưu lượng của bạn qua máy chủ proxy, trong khi MTProto proxy mà Telegram sử dụng là giao thức mã hóa riêng của ứng dụng, được thiết kế đặc biệt cho nhắn tin bảo mật. SOCKS5 hoạt động trên mọi ứng dụng và công cụ, bao gồm Telegram, trình duyệt và bot, trong khi MTProto chỉ hoạt động bên trong các client của Telegram. Các MTProto proxy chỉ xử lý lưu lượng của Telegram và bao gồm một lớp mã hóa được tối ưu cho ứng dụng đó. Chúng không thể thay thế cho nhau — SOCKS5 mang lại sự linh hoạt rộng hơn, MTProto chỉ dành riêng cho Telegram.

Bạn có cung cấp proxy MTProto cho Telegram không?Không — SOCKS5

FineProxy tập trung vào proxy SOCKS5 và proxy HTTPS mã hóa toàn phần thay vì MTProto. Proxy SOCKS5 tốc độ cao cho Telegram xác thực bằng tên đăng nhập và mật khẩu hoạt động hoàn hảo với ứng dụng và các nền tảng khác, trong khi MTProto chỉ giới hạn trong Telegram. Kết nối SOCKS5 và HTTPS được mã hóa đầu cuối và dễ tích hợp hơn vào các công cụ tự động hóa, API client hoặc phần mềm desktop. Chúng cũng cho phép bạn sử dụng một proxy cho nhiều nền tảng thay vì chỉ một app duy nhất. Trong hầu hết các tình huống thực tế, proxy SOCKS5 chất lượng cao ổn định và bảo mật hơn một máy chủ MTProto công khai.

Vậy tôi có thể sử dụng proxy của bạn thay cho MTProto không?

Có, hoàn toàn được. Proxy SOCKS5 và HTTPS của FineProxy tương thích đầy đủ với Telegram và có thể thay thế MTProto trong mọi tình huống thực tế. Kết nối vẫn được mã hóa end-to-end, và hiệu suất thường cao hơn nhờ chạy qua hạ tầng datacenter được tối ưu hóa. Bạn cũng có thể sử dụng cùng một proxy trên trình duyệt, bot và các công cụ tự động hóa khác — điều mà MTProto không hỗ trợ. Điều này khiến SOCKS5 và HTTPS trở thành lựa chọn linh hoạt và đáng tin cậy hơn cho cả Telegram và các quy trình đa nền tảng.

Proxy của bạn có hoạt động với bot Telegram không?

Có, proxy SOCKS5 của FineProxy hoạt động với tất cả các bot Telegram và framework tự động hóa chính. Đối với các nhà phát triển tìm kiếm proxy nhanh nhất cho các yêu cầu Telegram API proxy, hạ tầng datacenter của chúng tôi mang lại độ trễ thấp và thời gian phản hồi nhất quán. Bạn có thể tạo danh sách proxy theo bất kỳ định dạng nào tiện lợi bằng list constructor — CSV, TXT, JSON hoặc qua API. Mỗi proxy chạy trên hạ tầng IPv4 riêng của FineProxy với lưu lượng không giới hạn và uptime ổn định, đảm bảo hiệu suất bot nhất quán ngay cả với các tác vụ quy mô lớn.

Proxy của bạn có tương thích với Telethon, Pyrogram và các thư viện tự động hóa Telegram khác không?

Có, proxy SOCKS5 và HTTPS của FineProxy tích hợp liền mạch với Telethon, Pyrogram, Aiogram và các thư viện Python phổ biến khác cho Telegram. Các framework này hỗ trợ SOCKS5 nguyên bản qua gói python-socks hoặc PySocks — bạn chỉ cần truyền proxy host, port và thông tin xác thực vào constructor của client. Với Telethon, sử dụng tham số proxy trong TelegramClient(); với Pyrogram, cấu hình proxy dict trong Client(). Proxy datacenter hoặc ISP tĩnh hoạt động tốt nhất vì chúng duy trì phiên liên tục và giảm vòng lặp xác thực lại. Gán một IP tĩnh cho mỗi tài khoản, giữ các dependency luôn cập nhật, và pipeline tự động hóa của bạn sẽ chạy đáng tin cậy trên quy mô lớn.

Tôi có thể sử dụng chúng cho nhiều tài khoản Telegram không?Có, thận trọng

Về mặt kỹ thuật thì có, nhưng chúng tôi khuyến nghị gán một static IP cho mỗi tài khoản Telegram để giữ phiên hoạt động nhất quán và giảm thiểu yêu cầu xác minh đăng nhập. Cách tiếp cận này giúp cô lập hoạt động giữa các tài khoản và duy trì danh tiếng IP sạch hơn theo thời gian. Đối với các thiết lập quy mô lớn, hãy sử dụng subnet riêng hoặc danh sách proxy riêng cho từng nhóm tài khoản.

Có nguy cơ bị Telegram chặn không?Hành vi quyết

Bất kỳ loại proxy nào cũng tiềm ẩn rủi ro bị giới hạn tạm thời hoặc cấm, tùy thuộc vào hành vi sử dụng. FineProxy cung cấp proxy IPv4 riêng, sạch, nhưng việc sử dụng có trách nhiệm rất quan trọng: tránh spam, tự động hóa quá mức hoặc thay đổi vị trí liên tục. Rủi ro phụ thuộc nhiều vào cách bạn vận hành hơn là vào bản thân proxy.

Tôi có cần phải cấu hình gì trong Telegram không?Một lần

Có, chỉ cần mở mục "Network & Proxy" trong cài đặt của Telegram, chọn SOCKS5, sau đó nhập IP, port và thông tin xác thực của proxy. Bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ phần mềm nào hỗ trợ proxy, như các framework tự động hóa hoặc client trên trình duyệt. Sau khi kết nối, Telegram sẽ định tuyến toàn bộ lưu lượng truy cập qua máy chủ FineProxy bạn chọn với hỗ trợ IPv4 đầy đủ.

Hướng dẫn

Proxy cho Telegram: Hướng dẫn thực tế cho quản lý nhóm và dữ liệu công khai

Cập nhật 16 Aug 2026 · 3 phút đọc · Nhóm mạng FineProxy

Vận hành Telegram quy mô lớn — phân tích đối tượng, scraping dữ liệu công khai, mời người dùng, hoặc quản lý nhiều nhóm — đòi hỏi hạ tầng proxy đáng tin cậy và quy trình làm việc nhất quán. Đối với các đội ngũ đang tìm kiếm proxy tốt nhất cho Telegram từ FineProxy, chúng tôi cung cấp proxy datacenter tĩnh, proxy Static ISP, và proxy datacenter xoay trên dải IPv4 và phần cứng thuộc sở hữu của FineProxy. Tất cả các node chạy trên AMD Threadripper tại các cơ sở Tier-III/IV với đường uplink 10–40 Gbit/s, uptime 99,9%, và lưu lượng không giới hạn; các gói chỉ khác nhau về concurrency nên bạn có thể mở rộng throughput một cách dự đoán được.

Các Loại Proxy Cho Các Tác Vụ Telegram

Static datacenter proxy Tiết kiệm chi phí và độ trễ thấp khi bạn kiểm soát được tốc độ yêu cầu. Phù hợp cho các phiên quản trị admin, công cụ moderation, và tự động hóa nhẹ gắn với tài khoản đã biết. Sử dụng "một static IP cho mỗi admin/tài khoản" để giảm yêu cầu đăng nhập.

proxy ISP tĩnh IP do nhà cung cấp công bố, có xu hướng duy trì các phiên dài hạn một cách nhất quán. Hữu dụng cho các tài khoản quản trị nghiệp vụ quan trọng, tổ chức đã xác minh, hoặc các hoạt động bị giới hạn theo khu vực nơi tính liên tục của IP giúp giảm gián đoạn.

proxy datacenter xoay Phù hợp nhất để thu thập dữ liệu HTML/HTTP công khai, nơi sự đa dạng IP trên mỗi request giúp giảm số lần retry. Sử dụng chúng để lập danh mục metadata nhóm công khai, danh sách thành viên khi có thể truy cập, giám sát bài đăng công khai hoặc thu thập đoạn trích hồ sơ được hiển thị trên giao diện web. Rotation giúp cải thiện throughput; bạn vẫn cần thiết lập crawl lịch sự.

MTProto vs SOCKS5 — Tại sao chúng tôi khuyên dùng Proxy đa năng

Telegram hỗ trợ SOCKS5 và MTProto. MTProto là giao thức truyền tải riêng của Telegram và chỉ hoạt động bên trong các client Telegram. Proxy SOCKS5 và HTTPS mã hóa toàn phần hoạt động với Telegram và mọi phần mềm khác — trình duyệt, framework tự động hóa, API client. Cùng mức giá, SOCKS5/HTTPS mang lại tiện ích rộng hơn, hỗ trợ tooling đơn giản hơn và dễ logging/auditing hơn.

Một máy chủ proxy Telegram đáng tin cậy để tải nhanh tạo ra sự khác biệt khi truyền media từ các nhóm hoặc kênh. Proxy SOCKS5 hoặc HTTPS băng thông cao xử lý tệp lớn mà không bị throttling, trong khi các endpoint MTProto công khai thường thiếu tốc độ nhất quán. Người dùng tại các khu vực bị hạn chế cũng có thể bỏ chặn Telegram hoàn toàn thông qua proxy SOCKS5 hoặc HTTPS được cấu hình đúng, khôi phục toàn bộ quyền truy cập vào chat, cuộc gọi và media.

một người đàn ông đang ngồi ở máy tính xách tay

Thiết Lập Thực Tế Cho Các Tác Vụ Thực Tiễn

A) Scraping đối tượng nhóm

  • Sử dụng proxy datacenter xoay cho các worker thu thập dữ liệu; thêm delay ngẫu nhiên từ khoảng 400–900 ms.
  • Giới hạn concurrency cho mỗi bề mặt mục tiêu (ví dụ trang nhóm công khai, trang kết quả tìm kiếm) để tránh các đợt truy cập đồng bộ hàng loạt.
  • Duy trì các định danh theo phiên (UA, cookie nếu áp dụng) và tránh chuyển đổi nhanh giữa các nhóm trong cùng một phiên.

Các tín hiệu cần theo dõi: lỗi 429/5xx tăng, timeout ngày càng nhiều, chất lượng kết quả thay đổi. Hãy phản hồi bằng cách giảm concurrency và mở rộng khoảng jitter delay.

B) Scraping thông tin nhóm công khai

  • Pool xoay cho các fetcher; IP static datacenter cho bảng điều khiển quản trị.
  • Lưu trữ riêng theo nhóm và thay đổi timestamp; tránh tải lại nội dung chưa thay đổi.
  • Tuân thủ phân trang và triển khai exponential backoff khi gặp lỗi tạm thời.

C) Mời người dùng vào nhóm

  • sử dụng static proxy (datacenter hoặc ISP) gắn 1:1 với tài khoản admin.
  • Giữ location nhất quán; không nhảy qua lại giữa các khu vực trong phiên admin.
  • Làm nóng tài khoản từ từ, từng bước; giãn cách các hành động theo thời gian; theo dõi các yêu cầu xác minh.

Kiểm soát rủi ro: Rủi ro chính nằm ở hành vi, không phải kênh truyền. Nếu yêu cầu xác minh tăng lên, hãy tạm dừng, giảm số lượt mời hàng ngày và kéo dài khoảng cách thời gian.

D) Quản Lý Nhiều Nhóm (Kiểm Duyệt, Lên Lịch, Phân Tích)

  • gán mỗi tài khoản admin hoặc service account với một static IP riêng.
  • Sử dụng các danh sách con riêng cho từng nhóm/dự án; không bao giờ để crawler dùng lại IP của admin.
  • Giữ fingerprint công cụ nhất quán (không trộn lẫn chế độ headless và full browser một cách ngẫu nhiên).

Bắt đầu

Sẵn sàng mua proxy hoạt động cho Telegram? Hãy chọn gói phù hợp dựa trên nhu cầu concurrency của bạn: static IP cho các phiên gắn với tài khoản, pool xoay cho thu thập dữ liệu. Tất cả các gói đều bao gồm lưu lượng không giới hạn, xác thực bằng IP hoặc đăng nhập, và hỗ trợ HTTP/HTTPS + SOCKS5.