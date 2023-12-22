Chi trả hấp dẫn trên tất cả các gói.
Chương trình đối tác
Chương trình đối tác FineProxy
Giới thiệu khách đến FineProxy và nhận hoa hồng trên đơn đầu cũng như các lần gia hạn, qua bảng điều khiển đối tác minh bạch.
Kiếm tiền cùng FineProxy
Hoa hồng cao, theo dõi minh bạch và chi trả nhanh chóng toàn cầu.
Bạn kiếm tiền mỗi khi người được giới thiệu gia hạn gói proxy của họ.
Quy tắc rõ ràng, dễ dàng mở rộng quy mô.
Vì sao các đối tác thích hợp tác với chúng tôi
Ba điều quan trọng nhất: quyền kiểm soát, ghi nhận chính xác và thanh toán đáng tin cậy.
Bảng điều khiển đối tác đầy đủ tính năng với cài đặt linh hoạt, thống kê nâng cao và mã khuyến mãi cho khách hàng của bạn.
Chúng tôi sử dụng mô hình ghi nhận theo lượt nhấp cuối với cookie 60 ngày và theo dõi hoàn toàn tự động — nhờ đó bạn vẫn được ghi nhận khi khách hàng cần thời gian cân nhắc.
Rút tiền nhanh qua USDT TRC20 ngay từ bảng điều khiển đối tác — khả dụng trên toàn cầu. Mức rút tối thiểu: 100 USDT.
Thu nhập đầu tiên của bạn gần hơn bạn nghĩ
Ba bước đơn giản để tham gia chương trình và bắt đầu kiếm thu nhập.
- Bước 1Đăng ký
Tham gia chương trình đối tác FineProxy ngay hôm nay. Sau khi được phê duyệt, bạn sẽ nhận quyền truy cập bảng điều khiển đối tác để theo dõi doanh số và tạo liên kết tiếp thị riêng đến bất kỳ gói proxy nào.
- Bước 2Quảng bá
Chia sẻ FineProxy với khán giả của bạn bằng các tài liệu sẵn có của chúng tôi. Theo dõi hiệu suất trong bảng điều khiển và tối ưu chiến lược dựa trên dữ liệu thực.
- Bước 3Bắt đầu kiếm tiền
Kiếm đến 30% trên mỗi đơn hàng từ người được bạn giới thiệu. Xây dựng tệp khách hàng định kỳ (và sub-affiliate, nếu bạn muốn) để phát triển thu nhập hàng tháng dài hạn.
Đăng ký ngay, truy cập bảng điều khiển đối tác của bạn và bắt đầu kiếm thu nhập cùng FineProxy.
Nhìn qua các con số
Ví dụ tính toán dựa trên một trong những gói bán chạy nhất của FineProxy.
Một trong những lựa chọn phổ biến nhất của chúng tôi là 1,000 IP với $111. Nếu bạn giới thiệu chỉ 5 khách hàng chọn gói này và tiếp tục gia hạn, hoa hồng của bạn sẽ là:$166.50 / tháng
Ưu điểm chính của chương trình đối tác là hoa hồng định kỳ khi gia hạn. Bạn kiếm tiền mỗi lần khách được giới thiệu gia hạn dịch vụ proxy. Nếu họ dùng proxy hàng tháng—hoặc hàng năm—bạn tiếp tục nhận hoa hồng trong cùng khoảng thời gian. Không cần bắt đầu lại mỗi tháng; chỉ cần mở rộng mạng giới thiệu để tăng thu nhập định kỳ theo thời gian.
1. Điều khoản chung
Chương trình Đối tác FineProxy dành cho cá nhân và pháp nhân giới thiệu khách hàng đến các dịch vụ máy chủ proxy trả phí của FineProxy.
Bằng cách đăng ký Chương trình Đối tác, Đối tác xác nhận rằng họ đã đọc các điều khoản này và chấp nhận toàn bộ nội dung.
2. Hoa hồng đối tác
- Đối tác nhận hoa hồng lên đến 30% trên các dịch vụ trả phí mà khách hàng được giới thiệu mua.
- Hoa hồng được ghi nhận trên cả lần mua đầu tiên và tất cả các lần gia hạn tiếp theo của khách hàng.
- Nếu cùng một khách hàng mua nhiều dịch vụ FineProxy khác nhau, hoa hồng sẽ được tính riêng cho từng dịch vụ.
- Việc thay đổi gói/gói dịch vụ được coi như mua dịch vụ mới, và bộ đếm hoa hồng riêng biệt sẽ được áp dụng cho giao dịch đó.
- Hoa hồng chỉ được ghi nhận trên các đơn hàng đã thanh toán thành công, sau khi trừ hoàn tiền, chargeback, đơn hàng bị hủy và các giao dịch gian lận.
Mức commission có thể thay đổi tùy theo loại đối tác, chất lượng lưu lượng truy cập, doanh số bán hàng và được xác định bởi cài đặt trong hệ thống đối tác FineProxy.
3. Theo Dõi Khách Hàng và Ghi Nhận Đơn Hàng
- Lượt click, đăng ký và thanh toán được theo dõi tự động qua hệ thống affiliate của FineProxy.
- FineProxy sử dụng mô hình ghi nhận theo lượt nhấp cuối dựa trên cookie.
- Cookie có thời hạn 60 (sáu mươi) ngày dương lịch tính từ lần click liên kết đối tác gần nhất.
- Nếu khách hàng đăng ký và/hoặc thanh toán dịch vụ trong thời hạn cookie, khách hàng đó sẽ được ghi nhận cho đối tác tương ứng.
4. Thời gian giữ và thanh toán
- Tất cả hoa hồng đã được ghi nhận đều phải qua thời gian giữ lại bắt buộc là 30 (ba mươi) ngày dương lịch kể từ ngày giao dịch phát sinh.
- Mỗi giao dịch được theo dõi riêng biệt và chỉ đủ điều kiện rút tiền sau khi thời gian giữ của giao dịch đó kết thúc.
- Số tiền rút tối thiểu là 100 (một trăm) USDT (TRC-20).
- Việc thanh toán được thực hiện duy nhất bằng USDT (TRC-20) vào ví tiền điện tử của Đối tác được chỉ định trong tài khoản affiliate.
- FineProxy có thể yêu cầu Đối tác cung cấp tài liệu hỗ trợ và/hoặc thông tin xác minh.
- Tiền có thể bị đóng băng nếu phát hiện vi phạm các điều khoản chương trình đối tác này hoặc Điều khoản dịch vụ của FineProxy.
5. Phương Thức Quảng Bá Được Phép
Đối tác có thể sử dụng các kênh quảng bá sau:
- website, landing page, blog và bài review;
- các kênh Telegram, diễn đàn và cộng đồng chuyên môn;
- nội dung giáo dục, kỹ thuật và phân tích;
- quảng cáo trả phí, với điều kiện không được sử dụng tên thương hiệu FineProxy, tên miền FineProxy và bất kỳ biến thể nào trong quảng cáo, trừ trường hợp được FineProxy chấp thuận bằng văn bản.
6. Các hành vi bị cấm
Đối tác bị cấm:
- sử dụng tên thương hiệu FineProxy, tên miền hoặc bất kỳ biến thể nào trong quảng cáo tìm kiếm trả phí, tên miền hoặc nội dung quảng cáo;
- tự xưng là đại diện chính thức của FineProxy mà không có sự chấp thuận bằng văn bản trước;
- gây nhầm lẫn cho khách hàng (bao gồm bảo đảm sai sự thật, giảm giá giả mạo, hoặc xuyên tạc điều khoản);
- sử dụng spam hoặc gửi tin nhắn/email hàng loạt mà không có sự đồng ý của người nhận;
- sử dụng liên kết đối tác để tự mua hàng cho chính mình;
- đưa lưu lượng truy cập vi phạm pháp luật hiện hành hoặc Điều khoản Dịch vụ của FineProxy.
7. Sub-Affiliate
Đối tác có thể giới thiệu đối tác khác và xây dựng mạng lưới sub-affiliate của riêng mình.
FineProxy không chịu trách nhiệm về việc thanh toán, chi trả hoặc các mối quan hệ giữa các đối tác trong các cấu trúc như vậy.
8. Hoàn trả Commission và đình chỉ tài khoản
FineProxy có quyền:
- thu hồi hoa hồng đã ghi nhận nếu phát hiện vi phạm các điều khoản của Chương trình đối tác;
- tạm giữ các khoản thanh toán cho đến khi quá trình điều tra hoàn tất;
- trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc lặp lại, chấm dứt tài khoản Đối tác mà không thanh toán hoa hồng đã tích lũy.
9. Thay đổi điều khoản chương trình
FineProxy có quyền sửa đổi các điều khoản Chương trình Đối tác đơn phương và không cần thông báo trước.
Phiên bản mới nhất của các điều khoản luôn có sẵn trong bảng điều khiển affiliate.
Việc tiếp tục tham gia chương trình đồng nghĩa với việc Đối tác chấp nhận các điều khoản đã cập nhật.
10. Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý
FineProxy không chịu trách nhiệm về:
- các tổn thất của Đối tác;
- lợi nhuận bị mất;
- hành động của bên thứ ba và các dịch vụ bên ngoài.
Đối tác chịu hoàn toàn trách nhiệm về phương pháp quảng bá của mình và việc tuân thủ các luật hiện hành.