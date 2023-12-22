Chương trình đối tác FineProxy

Nhìn qua các con số

Ví dụ tính toán dựa trên một trong những gói bán chạy nhất của FineProxy.

Một trong những lựa chọn phổ biến nhất của chúng tôi là 1,000 IP với $111. Nếu bạn giới thiệu chỉ 5 khách hàng chọn gói này và tiếp tục gia hạn, hoa hồng của bạn sẽ là:

Ưu điểm chính của chương trình đối tác là hoa hồng định kỳ khi gia hạn. Bạn kiếm tiền mỗi lần khách được giới thiệu gia hạn dịch vụ proxy. Nếu họ dùng proxy hàng tháng—hoặc hàng năm—bạn tiếp tục nhận hoa hồng trong cùng khoảng thời gian. Không cần bắt đầu lại mỗi tháng; chỉ cần mở rộng mạng giới thiệu để tăng thu nhập định kỳ theo thời gian.